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Настройка LTR и RTL в веб-дизайне: атрибут dir, CSS и лучшие приемы
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Настройка LTR и RTL в веб-дизайне: атрибут dir, CSS и лучшие приемы

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Для кого эта статья:

  • Разработчики веб-приложений и интерфейсов
  • Дизайнеры UX/UI
  • Менеджеры по международному маркетингу и локализации

Когда ваш продукт выходит на международный рынок, направление чтения текста может оказаться неожиданным барьером. Представьте, что вы создали идеальный интерфейс для европейского рынка, но при запуске в ОАЭ обнаруживаете, что вся навигация выглядит нелогично, кнопки находятся не там, а интерфейс кажется чужеродным для локальных пользователей 😱 Поддержка разнонаправленного текста — это не просто техническая деталь, а ключевой элемент пользовательского опыта для миллиардов людей. Давайте разберемся, как правильно настроить LTR и RTL в веб-проектах, чтобы ваш продукт был действительно глобальным.

Основы LTR и RTL: что это и где применяется

LTR (Left-to-Right) и RTL (Right-to-Left) — это направления, в которых текст отображается на экране. LTR используется в большинстве европейских языков, включая английский и русский, где текст читается слева направо. RTL применяется в таких языках как арабский, иврит, фарси и урду, где текст читается справа налево.

Интересно, что направление текста влияет не только на порядок букв, но и на всю логику интерфейса. Пользователи RTL-языков привыкли к тому, что важная информация и навигация начинается справа, а не слева. Это кардинально меняет подход к дизайну.

Характеристика LTR (слева направо) RTL (справа налево)
Основные языки Английский, русский, европейские языки, большинство азиатских Арабский, иврит, фарси, урду
Расположение меню Обычно слева Обычно справа
Иконки навигации Стрелка вправо → для "вперёд" Стрелка влево ← для "вперёд"
Формы Подписи полей слева Подписи полей справа
Порядок цифр Слева направо (123) Слева направо (123) даже в RTL-контексте

Когда следует внедрять поддержку RTL? Ответ прост — при выходе на рынки, где говорят на RTL-языках. Это около 1,8 миллиарда потенциальных пользователей. Арабские страны, Израиль, Иран, Пакистан — эти регионы обладают значительной покупательной способностью, и игнорирование их языковых особенностей может привести к потере существенной доли рынка.

Алексей Петров, технический директор Однажды мы запустилиEducational платформу на Ближнем Востоке без поддержки RTL. Первые отзывы пользователей были разгромными: "Интерфейс нелогичный", "Некомфортно пользоваться", "Чувствуется, что продукт не для нас". Когда мы исследовали проблему, оказалось, что дело не только в переводе, но и в направлении элементов управления. Пользователи искали меню и важные элементы справа, а не слева. Мы срочно переработали интерфейс с учетом RTL, и удовлетворенность выросла на 64% за первый месяц. Это было дорогим, но ценным уроком: направление текста — не мелочь, а фундаментальный принцип восприятия информации.

Поддержка RTL выходит далеко за рамки простой смены направления текста. Она затрагивает всю архитектуру веб-интерфейса:

  • Навигационные элементы (меню обычно перемещается справа)
  • Порядок чтения контента (справа налево)
  • Направление иконок (стрелки меняют направление)
  • Расположение полей форм и их подписей
  • Форматирование чисел и дат (при этом сами цифры остаются LTR)
  • Жесты свайпа в мобильных приложениях
Пошаговый план для смены профессии

Атрибут dir в HTML: базовая настройка направления текста

Атрибут dir в HTML — это базовый инструмент для управления направлением текста. Он может принимать три значения: ltr (по умолчанию), rtl и auto.

Наиболее эффективный подход — установить атрибут dir на корневом элементе html для определения общего направления документа:

HTML
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<html dir="rtl" lang="ar">...</html>

Этот простой код запускает каскадный эффект, меняя направление текста во всем документе. Однако важно понимать, что не все элементы наследуют это направление одинаково. Например, элементы таблиц, поля форм и некоторые блочные элементы могут требовать дополнительной настройки.

Атрибут dir="auto" особенно полезен для смешанного контента. Он автоматически определяет направление текста на основе его содержимого, что идеально для пользовательского контента:

HTML
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<p dir="auto">This is English text followed by Arabic: مرحبا بالعالم</p>

Для отдельных блоков контента на разных языках следует использовать вложенные элементы с соответствующими атрибутами dir:

HTML
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<div dir="ltr">
<p>English content here.</p>
<div dir="rtl">
<p>محتوى عربي هنا.</p>
</div>
</div>

Важные нюансы использования атрибута dir:

  • Установка на html элемент влияет на весь документ, но может быть переопределена на любом дочернем элементе
  • Для многоязычных сайтов удобно динамически менять значение dir при переключении языка
  • Атрибут dir влияет не только на текст, но и на отображение полей форм, маркеров списков и других элементов интерфейса
  • Для элементов input и textarea атрибут dir особенно важен при вводе двунаправленного текста
Сценарий использования Рекомендуемый подход Пример кода
Одноязычный RTL-сайт Установка dir="rtl" на html элемент <html dir="rtl" lang="ar">
Многоязычный сайт Динамическое изменение dir при переключении языка document.documentElement.dir = isRtlLanguage ? 'rtl' : 'ltr';
Смешанный контент Использование dir="auto" или вложенных элементов <p dir="auto">Mixed content</p>
Поля форм Явное указание dir на элементах ввода <input type="text" dir="rtl">

CSS-свойства для контроля направления текста

Хотя HTML-атрибут dir обеспечивает базовую поддержку направления текста, для полного контроля над RTL-дизайном необходимо использовать CSS. Ключевые CSS-свойства для работы с направлением текста включают direction, text-align и unicode-bidi.

Свойство direction контролирует направление текста и может принимать значения ltr или rtl:

CSS
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.arabic-text {
direction: rtl;
}

Однако само по себе свойство direction недостаточно эффективно для сложных случаев многоязычного текста. Для полного контроля его часто комбинируют с unicode-bidi:

CSS
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.bidi-override {
direction: rtl;
unicode-bidi: bidi-override;
}

Для создания отзывчивых RTL-интерфейсов необходимо переосмыслить многие привычные CSS-свойства. Например, вместо абсолютных свойств left и right лучше использовать логические свойства inset-inline-start и inset-inline-end:

CSS
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.sidebar {
/* Вместо left: 0; */
inset-inline-start: 0;
}

Для работы с отступами и границами используйте логические свойства, которые автоматически адаптируются к направлению текста:

CSS
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.element {
/* Вместо margin-left и margin-right */
margin-inline-start: 1rem;
margin-inline-end: 2rem;

/* Вместо padding-left и padding-right */
padding-inline-start: 1rem;
padding-inline-end: 2rem;

/* Вместо border-left и border-right */
border-inline-start: 1px solid #000;
border-inline-end: 2px dashed #333;
}

Для более сложных случаев полезно использовать CSS-переменные и селекторы атрибутов:

CSS
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:root {
--start-spacing: 1rem;
--end-spacing: 2rem;
}

[dir="ltr"] .element {
margin-left: var(--start-spacing);
margin-right: var(--end-spacing);
}

[dir="rtl"] .element {
margin-left: var(--end-spacing);
margin-right: var(--start-spacing);
}

Современные CSS-фреймворки и препроцессоры предлагают различные решения для RTL-адаптации:

  • RTLCSS — постпроцессор, который автоматически преобразует LTR CSS в RTL
  • CSS Logical Properties — стандартизированный способ определения свойств относительно направления текста
  • CSS Variables — динамические переменные, которые могут менять значения в зависимости от направления
  • CSS Grid и Flexbox — современные методы раскладки, которые хорошо работают с обоими направлениями

Адаптация интерфейсов и компонентов для RTL-версий

Переход от LTR к RTL — это гораздо больше, чем просто зеркальное отражение интерфейса. Это комплексный процесс адаптации всех элементов пользовательского опыта под культурные особенности RTL-пользователей. 🔄

Начнем с навигационных элементов. В RTL-интерфейсах основная навигация обычно располагается справа, а не слева. Иконки и стрелки должны быть перевернуты для сохранения их смысловой нагрузки:

CSS
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[dir="rtl"] .nav-icon.next {
transform: scaleX(-1); /* Зеркальное отражение по горизонтали */
}

Однако не все элементы интерфейса должны быть отражены в RTL-версии. Например, изображения людей, транспортных средств, иконки телефонов обычно остаются неизменными. Важно понимать, какие элементы являются зависимыми от направления, а какие — нет:

  • Требуют зеркального отражения в RTL: стрелки навигации, иконки выпадающих меню, индикаторы прогресса
  • Остаются неизменными: логотипы, фотографии, иконки устройств, иконки приложений
  • Требуют переосмысления: графики, диаграммы, временные шкалы

Для крупных проектов рекомендуется создать библиотеку компонентов, адаптированных для обоих направлений. Вот пример структуры компонента кнопки с иконкой:

CSS
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.button {
display: flex;
align-items: center;
}

.button-icon {
margin-inline-start: 0.5rem;
margin-inline-end: 0;
}

[dir="rtl"] .button-icon-directional {
transform: scaleX(-1);
}

Мария Соколова, UX-исследователь При адаптации финтех-приложения для ОАЭ мы столкнулись с неожиданной проблемой: пользователи не могли интуитивно понять наши графики тенденций. Оказалось, что в RTL-культурах движение времени на графиках часто воспринимается справа налево, а не слева направо как в западных странах! Мы провели A/B тест и обнаружили, что RTL-версия графиков повысила понимание финансовых тенденций на 37%. Это не было простым зеркальным отражением — мы полностью пересмотрели ось времени и расположение легенды. Еще одним открытием стало то, что в формах арабские пользователи ожидали увидеть подписи полей справа, а не слева. После внедрения этих изменений время заполнения форм сократилось на 28%. Эти кейсы убедили нас, что RTL-адаптация — это исследовательская задача, а не просто техническая.

Формы требуют особого внимания при RTL-адаптации. Расположение меток полей, порядок табуляции, выравнивание текста — всё это должно соответствовать ожиданиям RTL-пользователей:

CSS
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.form-field {
display: flex;
flex-direction: row;
}

[dir="ltr"] .form-field {
text-align: left;
}

[dir="rtl"] .form-field {
text-align: right;
}

.form-label {
margin-inline-end: 1rem;
}

При работе с гридами и многоколоночными макетами, используйте CSS Grid с учетом направления:

CSS
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.grid-layout {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

[dir="rtl"] .grid-layout {
grid-auto-flow: dense; /* Оптимизирует заполнение ячеек в RTL-контексте */
}

Лучшие практики многоязычной поддержки в веб-проектах

Успешное внедрение многоязычной поддержки с учетом LTR и RTL требует системного подхода на всех этапах разработки. Вот ключевые практики, которые помогут избежать типичных проблем и создать по-настоящему интернациональный продукт. 🌐

Во-первых, планируйте многоязычность с самого начала. Ретроспективная адаптация существующего проекта под RTL может стоить в 3-4 раза дороже, чем внедрение этой поддержки на ранних этапах.

  1. Разделение контента и представления

    • Храните весь текстовый контент в отдельных языковых файлах
    • Используйте системы локализации, поддерживающие плюрализацию и контекстные переводы
    • Никогда не жестко кодируйте текст в CSS или JS файлах

  2. Создание масштабируемой CSS-архитектуры

    • Используйте CSS-переменные для значений, зависимых от направления
    • Организуйте стили с учетом возможного переключения направления
    • Применяйте логические свойства CSS вместо физических (left/right)

  3. Тестирование с реальными пользователями

    • Привлекайте носителей RTL-языков для оценки интерфейса
    • Тестируйте на реальных устройствах, популярных в целевых регионах
    • Проверьте не только функциональность, но и культурную уместность

Для больших команд полезно разработать единое руководство по многоязычной поддержке:

Раздел руководства Ключевые элементы Ответственные стороны
Технические стандарты Атрибуты HTML, CSS-практики, JS-подходы Фронтенд-разработчики
Дизайн-система Адаптивные компоненты, иконки, отступы UI/UX-дизайнеры
Контент-стратегия Структура текстов, адаптация под культуру Контент-менеджеры, переводчики
QA-процессы Чеклисты, автотесты, сценарии Тестировщики, QA-инженеры
Инфраструктура CI/CD для мультиязычности, мониторинг DevOps, инженеры по релизам

При работе с библиотеками и фреймворками выбирайте те, которые имеют встроенную поддержку RTL:

  • React с библиотеками styled-components или emotion поддерживает создание направленных стилей
  • Vue I18n имеет встроенные инструменты для интернационализации
  • Bootstrap 5 поддерживает RTL через соответствующие CSS-файлы
  • Material-UI предлагает встроенную поддержку RTL через ThemeProvider

Избегайте распространенных ошибок при внедрении многоязычной поддержки:

  • Не полагайтесь только на автоматическую трансформацию CSS для RTL
  • Не игнорируйте культурные особенности целевых регионов
  • Не используйте текст в изображениях без возможности локализации
  • Не забывайте о вариациях длины текста в разных языках (немецкий может быть на 30% длиннее английского)
  • Не пренебрегайте тестированием на реальных устройствах и браузерах, популярных в целевых регионах

И наконец, помните, что многоязычная поддержка — это непрерывный процесс. Регулярно анализируйте метрики использования сайта для различных языковых версий, собирайте обратную связь от пользователей и совершенствуйте свой подход.

Адаптация веб-интерфейсов для разных направлений текста — это не просто технический вызов, а глубокое понимание разнообразия пользовательского опыта. Правильно настроенная поддержка LTR и RTL открывает для вашего продукта двери на новые рынки, демонстрирует уважение к культурным особенностям и значительно улучшает доступность. Комбинируя технические инструменты (атрибуты HTML, логические CSS-свойства) с дизайн-мышлением, вы создаете по-настоящему универсальный продукт, который может говорить на языке любого пользователя — независимо от того, читает ли он справа налево или слева направо.

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Что означает LTR в веб-дизайне?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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