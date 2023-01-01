Настройка LTR и RTL в веб-дизайне: атрибут dir, CSS и лучшие приемы

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Для кого эта статья:

Разработчики веб-приложений и интерфейсов

Дизайнеры UX/UI

Менеджеры по международному маркетингу и локализации

Когда ваш продукт выходит на международный рынок, направление чтения текста может оказаться неожиданным барьером. Представьте, что вы создали идеальный интерфейс для европейского рынка, но при запуске в ОАЭ обнаруживаете, что вся навигация выглядит нелогично, кнопки находятся не там, а интерфейс кажется чужеродным для локальных пользователей 😱 Поддержка разнонаправленного текста — это не просто техническая деталь, а ключевой элемент пользовательского опыта для миллиардов людей. Давайте разберемся, как правильно настроить LTR и RTL в веб-проектах, чтобы ваш продукт был действительно глобальным.

Основы LTR и RTL: что это и где применяется

LTR (Left-to-Right) и RTL (Right-to-Left) — это направления, в которых текст отображается на экране. LTR используется в большинстве европейских языков, включая английский и русский, где текст читается слева направо. RTL применяется в таких языках как арабский, иврит, фарси и урду, где текст читается справа налево.

Интересно, что направление текста влияет не только на порядок букв, но и на всю логику интерфейса. Пользователи RTL-языков привыкли к тому, что важная информация и навигация начинается справа, а не слева. Это кардинально меняет подход к дизайну.

Характеристика LTR (слева направо) RTL (справа налево) Основные языки Английский, русский, европейские языки, большинство азиатских Арабский, иврит, фарси, урду Расположение меню Обычно слева Обычно справа Иконки навигации Стрелка вправо → для "вперёд" Стрелка влево ← для "вперёд" Формы Подписи полей слева Подписи полей справа Порядок цифр Слева направо (123) Слева направо (123) даже в RTL-контексте

Когда следует внедрять поддержку RTL? Ответ прост — при выходе на рынки, где говорят на RTL-языках. Это около 1,8 миллиарда потенциальных пользователей. Арабские страны, Израиль, Иран, Пакистан — эти регионы обладают значительной покупательной способностью, и игнорирование их языковых особенностей может привести к потере существенной доли рынка.

Алексей Петров, технический директор Однажды мы запустилиEducational платформу на Ближнем Востоке без поддержки RTL. Первые отзывы пользователей были разгромными: "Интерфейс нелогичный", "Некомфортно пользоваться", "Чувствуется, что продукт не для нас". Когда мы исследовали проблему, оказалось, что дело не только в переводе, но и в направлении элементов управления. Пользователи искали меню и важные элементы справа, а не слева. Мы срочно переработали интерфейс с учетом RTL, и удовлетворенность выросла на 64% за первый месяц. Это было дорогим, но ценным уроком: направление текста — не мелочь, а фундаментальный принцип восприятия информации.

Поддержка RTL выходит далеко за рамки простой смены направления текста. Она затрагивает всю архитектуру веб-интерфейса:

Навигационные элементы (меню обычно перемещается справа)

Порядок чтения контента (справа налево)

Направление иконок (стрелки меняют направление)

Расположение полей форм и их подписей

Форматирование чисел и дат (при этом сами цифры остаются LTR)

Жесты свайпа в мобильных приложениях

Атрибут dir в HTML: базовая настройка направления текста

Атрибут dir в HTML — это базовый инструмент для управления направлением текста. Он может принимать три значения: ltr (по умолчанию), rtl и auto .

Наиболее эффективный подход — установить атрибут dir на корневом элементе html для определения общего направления документа:

HTML Скопировать код <html dir="rtl" lang="ar">...</html>

Этот простой код запускает каскадный эффект, меняя направление текста во всем документе. Однако важно понимать, что не все элементы наследуют это направление одинаково. Например, элементы таблиц, поля форм и некоторые блочные элементы могут требовать дополнительной настройки.

Атрибут dir="auto" особенно полезен для смешанного контента. Он автоматически определяет направление текста на основе его содержимого, что идеально для пользовательского контента:

HTML Скопировать код <p dir="auto">This is English text followed by Arabic: مرحبا بالعالم</p>

Для отдельных блоков контента на разных языках следует использовать вложенные элементы с соответствующими атрибутами dir :

HTML Скопировать код <div dir="ltr"> <p>English content here.</p> <div dir="rtl"> <p>محتوى عربي هنا.</p> </div> </div>

Важные нюансы использования атрибута dir :

Установка на html элемент влияет на весь документ, но может быть переопределена на любом дочернем элементе

элемент влияет на весь документ, но может быть переопределена на любом дочернем элементе Для многоязычных сайтов удобно динамически менять значение dir при переключении языка

при переключении языка Атрибут dir влияет не только на текст, но и на отображение полей форм, маркеров списков и других элементов интерфейса

влияет не только на текст, но и на отображение полей форм, маркеров списков и других элементов интерфейса Для элементов input и textarea атрибут dir особенно важен при вводе двунаправленного текста

Сценарий использования Рекомендуемый подход Пример кода Одноязычный RTL-сайт Установка dir="rtl" на html элемент <html dir="rtl" lang="ar"> Многоязычный сайт Динамическое изменение dir при переключении языка document.documentElement.dir = isRtlLanguage ? 'rtl' : 'ltr'; Смешанный контент Использование dir="auto" или вложенных элементов <p dir="auto">Mixed content</p> Поля форм Явное указание dir на элементах ввода <input type="text" dir="rtl">

CSS-свойства для контроля направления текста

Хотя HTML-атрибут dir обеспечивает базовую поддержку направления текста, для полного контроля над RTL-дизайном необходимо использовать CSS. Ключевые CSS-свойства для работы с направлением текста включают direction , text-align и unicode-bidi .

Свойство direction контролирует направление текста и может принимать значения ltr или rtl :

CSS Скопировать код .arabic-text { direction: rtl; }

Однако само по себе свойство direction недостаточно эффективно для сложных случаев многоязычного текста. Для полного контроля его часто комбинируют с unicode-bidi :

CSS Скопировать код .bidi-override { direction: rtl; unicode-bidi: bidi-override; }

Для создания отзывчивых RTL-интерфейсов необходимо переосмыслить многие привычные CSS-свойства. Например, вместо абсолютных свойств left и right лучше использовать логические свойства inset-inline-start и inset-inline-end :

CSS Скопировать код .sidebar { /* Вместо left: 0; */ inset-inline-start: 0; }

Для работы с отступами и границами используйте логические свойства, которые автоматически адаптируются к направлению текста:

CSS Скопировать код .element { /* Вместо margin-left и margin-right */ margin-inline-start: 1rem; margin-inline-end: 2rem; /* Вместо padding-left и padding-right */ padding-inline-start: 1rem; padding-inline-end: 2rem; /* Вместо border-left и border-right */ border-inline-start: 1px solid #000; border-inline-end: 2px dashed #333; }

Для более сложных случаев полезно использовать CSS-переменные и селекторы атрибутов:

CSS Скопировать код :root { --start-spacing: 1rem; --end-spacing: 2rem; } [dir="ltr"] .element { margin-left: var(--start-spacing); margin-right: var(--end-spacing); } [dir="rtl"] .element { margin-left: var(--end-spacing); margin-right: var(--start-spacing); }

Современные CSS-фреймворки и препроцессоры предлагают различные решения для RTL-адаптации:

RTLCSS — постпроцессор, который автоматически преобразует LTR CSS в RTL

— постпроцессор, который автоматически преобразует LTR CSS в RTL CSS Logical Properties — стандартизированный способ определения свойств относительно направления текста

— стандартизированный способ определения свойств относительно направления текста CSS Variables — динамические переменные, которые могут менять значения в зависимости от направления

— динамические переменные, которые могут менять значения в зависимости от направления CSS Grid и Flexbox — современные методы раскладки, которые хорошо работают с обоими направлениями

Адаптация интерфейсов и компонентов для RTL-версий

Переход от LTR к RTL — это гораздо больше, чем просто зеркальное отражение интерфейса. Это комплексный процесс адаптации всех элементов пользовательского опыта под культурные особенности RTL-пользователей. 🔄

Начнем с навигационных элементов. В RTL-интерфейсах основная навигация обычно располагается справа, а не слева. Иконки и стрелки должны быть перевернуты для сохранения их смысловой нагрузки:

CSS Скопировать код [dir="rtl"] .nav-icon.next { transform: scaleX(-1); /* Зеркальное отражение по горизонтали */ }

Однако не все элементы интерфейса должны быть отражены в RTL-версии. Например, изображения людей, транспортных средств, иконки телефонов обычно остаются неизменными. Важно понимать, какие элементы являются зависимыми от направления, а какие — нет:

Требуют зеркального отражения в RTL: стрелки навигации, иконки выпадающих меню, индикаторы прогресса

стрелки навигации, иконки выпадающих меню, индикаторы прогресса Остаются неизменными: логотипы, фотографии, иконки устройств, иконки приложений

логотипы, фотографии, иконки устройств, иконки приложений Требуют переосмысления: графики, диаграммы, временные шкалы

Для крупных проектов рекомендуется создать библиотеку компонентов, адаптированных для обоих направлений. Вот пример структуры компонента кнопки с иконкой:

CSS Скопировать код .button { display: flex; align-items: center; } .button-icon { margin-inline-start: 0.5rem; margin-inline-end: 0; } [dir="rtl"] .button-icon-directional { transform: scaleX(-1); }

Мария Соколова, UX-исследователь При адаптации финтех-приложения для ОАЭ мы столкнулись с неожиданной проблемой: пользователи не могли интуитивно понять наши графики тенденций. Оказалось, что в RTL-культурах движение времени на графиках часто воспринимается справа налево, а не слева направо как в западных странах! Мы провели A/B тест и обнаружили, что RTL-версия графиков повысила понимание финансовых тенденций на 37%. Это не было простым зеркальным отражением — мы полностью пересмотрели ось времени и расположение легенды. Еще одним открытием стало то, что в формах арабские пользователи ожидали увидеть подписи полей справа, а не слева. После внедрения этих изменений время заполнения форм сократилось на 28%. Эти кейсы убедили нас, что RTL-адаптация — это исследовательская задача, а не просто техническая.

Формы требуют особого внимания при RTL-адаптации. Расположение меток полей, порядок табуляции, выравнивание текста — всё это должно соответствовать ожиданиям RTL-пользователей:

CSS Скопировать код .form-field { display: flex; flex-direction: row; } [dir="ltr"] .form-field { text-align: left; } [dir="rtl"] .form-field { text-align: right; } .form-label { margin-inline-end: 1rem; }

При работе с гридами и многоколоночными макетами, используйте CSS Grid с учетом направления:

CSS Скопировать код .grid-layout { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } [dir="rtl"] .grid-layout { grid-auto-flow: dense; /* Оптимизирует заполнение ячеек в RTL-контексте */ }

Лучшие практики многоязычной поддержки в веб-проектах

Успешное внедрение многоязычной поддержки с учетом LTR и RTL требует системного подхода на всех этапах разработки. Вот ключевые практики, которые помогут избежать типичных проблем и создать по-настоящему интернациональный продукт. 🌐

Во-первых, планируйте многоязычность с самого начала. Ретроспективная адаптация существующего проекта под RTL может стоить в 3-4 раза дороже, чем внедрение этой поддержки на ранних этапах.

Разделение контента и представления Храните весь текстовый контент в отдельных языковых файлах

Используйте системы локализации, поддерживающие плюрализацию и контекстные переводы

Никогда не жестко кодируйте текст в CSS или JS файлах Создание масштабируемой CSS-архитектуры Используйте CSS-переменные для значений, зависимых от направления

Организуйте стили с учетом возможного переключения направления

Применяйте логические свойства CSS вместо физических (left/right) Тестирование с реальными пользователями Привлекайте носителей RTL-языков для оценки интерфейса

Тестируйте на реальных устройствах, популярных в целевых регионах

Проверьте не только функциональность, но и культурную уместность

Для больших команд полезно разработать единое руководство по многоязычной поддержке:

Раздел руководства Ключевые элементы Ответственные стороны Технические стандарты Атрибуты HTML, CSS-практики, JS-подходы Фронтенд-разработчики Дизайн-система Адаптивные компоненты, иконки, отступы UI/UX-дизайнеры Контент-стратегия Структура текстов, адаптация под культуру Контент-менеджеры, переводчики QA-процессы Чеклисты, автотесты, сценарии Тестировщики, QA-инженеры Инфраструктура CI/CD для мультиязычности, мониторинг DevOps, инженеры по релизам

При работе с библиотеками и фреймворками выбирайте те, которые имеют встроенную поддержку RTL:

React с библиотеками styled-components или emotion поддерживает создание направленных стилей

с библиотеками styled-components или emotion поддерживает создание направленных стилей Vue I18n имеет встроенные инструменты для интернационализации

имеет встроенные инструменты для интернационализации Bootstrap 5 поддерживает RTL через соответствующие CSS-файлы

поддерживает RTL через соответствующие CSS-файлы Material-UI предлагает встроенную поддержку RTL через ThemeProvider

Избегайте распространенных ошибок при внедрении многоязычной поддержки:

Не полагайтесь только на автоматическую трансформацию CSS для RTL

Не игнорируйте культурные особенности целевых регионов

Не используйте текст в изображениях без возможности локализации

Не забывайте о вариациях длины текста в разных языках (немецкий может быть на 30% длиннее английского)

Не пренебрегайте тестированием на реальных устройствах и браузерах, популярных в целевых регионах

И наконец, помните, что многоязычная поддержка — это непрерывный процесс. Регулярно анализируйте метрики использования сайта для различных языковых версий, собирайте обратную связь от пользователей и совершенствуйте свой подход.