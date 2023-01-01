Копирование текста в буфер обмена на ReactJS: решение

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Быстрый ответ

В ReactJS для копирования текста в буфер обмена применяется метод navigator.clipboard.writeText() :

JS Скопировать код const copyTextToClipboard = async (text) => { try { await navigator.clipboard.writeText(text); console.log('Текст успешно скопирован в буфер обмена!'); } catch (err) { console.error('Ошибка:', err); } };

Вызывать эту функцию можно так:

JS Скопировать код <button onClick={() => copyTextToClipboard('Текст для копирования')}>Копировать</button>

Это быстрый и эффективный способ: достаточно нажать кнопку, и текст уже скопирован.

Чтение древних свитков (Работа со старыми браузерами)

Для старых браузеров используйте методы document.execCommand или window.clipboardData.setData .

JS Скопировать код const copyTextWithFallback = (text) => { const inputArea = document.createElement('textarea'); inputArea.value = text; document.body.appendChild(inputArea); inputArea.select(); try { const success = document.execCommand('copy'); console.log(`Альтернативный метод: копирование ${success ? 'успешно выполнено' : 'не удалось'}`); } catch (err) { console.error('Альтернативный метод: ошибка при копировании', err); } document.body.removeChild(inputArea); };

И изучаем, и анализируем! (Определение поддержки копирования)

Проверить поддержку копирования текста в браузере можно следующим образом:

JS Скопировать код const isCopySupported = () => document.queryCommandSupported('copy');

Применение магии с react-copy-to-clipboard

Если не хотите заморачиваться с реализацией, можно использовать пакет react-copy-to-clipboard .

Bash Скопировать код npm install --save react-copy-to-clipboard

Этот компонент поможет вам без боли и муки скопировать текст:

JS Скопировать код import { CopyToClipboard } from 'react-copy-to-clipboard'; const YourComponent = () => { const [text, setText] = useState('Текст для копирования'); const [isCopied, setIsCopied] = useState(false); const onCopyText = () => { setIsCopied(true); setTimeout(() => setIsCopied(false), 1500); }; return ( <> <input value={text} onChange={({target}) => setText(target.value)} /> <CopyToClipboard text={text} onCopy={onCopyText}> <button>Копировать</button> </CopyToClipboard> {isCopied ? <span style={{color: 'green'}}>Скопировано!</span> : null} </> ); };

Визуализация

Представьте процесс копирования текста в ReactJS. Вкратце выглядит это так:

Markdown Скопировать код 1. Выделяем текст 2. Безопасно помещаем его в буфер обмена

На практике это реализуется так:

JS Скопировать код function copyToClipboardSecurely(text) { navigator.clipboard.writeText(text); }

Инициализируем:

JS Скопировать код copyToClipboardSecurely('Секретный текст'); // Текст теперь в буфере обмена

Проверка содержимого буфера обмена:

plaintext Скопировать код Содержимое буфера обмена: 'Секретный текст'

Теперь вы ознакомлены с визуализацией этого процесса.

Вникание в различные сценарии (Многоаспектные шаблоны использования)

Связь с элементами ввода

Связываем функцию копирования с полем ввода, чтобы увеличить скорость работы:

JS Скопировать код const CopyInputText = ({ value }) => { const inputRef = useRef(); const copyText = () => { inputRef.current.select(); copyTextToClipboard(value); }; return ( <> <input ref={inputRef} value={value} readOnly /> <button onClick={copyText}>Копировать</button> </> ); };

Кнопка с чувством юмора (Кнопка с состоянием и отзывом)

Добавьте кнопку, которая не только копирует текст, но и отображает состояние:

JS Скопировать код const CopyButtonWithFeedback = ({ textToCopy }) => { const [copied, setCopied] = useState(false); const handleCopy = async () => { await copyTextToClipboard(textToCopy); setCopied(true); setTimeout(() => setCopied(false), 2000); }; return ( <button onClick={handleCopy}> {copied ? 'Готово!' : 'Копировать'} </button> ); };

Автопилот (Автоматическое копирование без участия пользователя)

Автоматизируйте процесс копирования для повторяющихся задач:

JS Скопировать код useEffect(() => { const copyTextAutomatically = async () => { await copyTextToClipboard('Автоматически скопированный текст'); // Выполните дополнительную логику после копирования, если нужно }; copyTextAutomatically(); }, []);

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