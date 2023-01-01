Конвертация файла в base64 в JavaScript и TypeScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для перевода файла в формат base64 при помощи JavaScript воспользуйтесь методом readAsDataURL , которым обладает объект FileReader . Примените этот метод к указанному файлу и воспользуйтесь обработчиком события onload для получения закодированной строки. Вот пример кода:

JS Скопировать код function convertToBase64(file, onSuccess) { const reader = new FileReader(); reader.onload = () => onSuccess(reader.result); reader.readAsDataURL(file); } document.querySelector('input[type="file"]').onchange = (e) => { convertToBase64(e.target.files[0], (base64) => console.log(base64)); };

Теперь выберите файл, чтобы получить его содержимое в формате base64.

Примечание о async/await

async/await позволяет составлять более чистый и упорядоченный асинхронный код на JavaScript. В нашем случае функцию можно адаптировать к этому стилю следующим образом:

JS Скопировать код async function convertToBase64Async(file) { return new Promise((resolve, reject) => { const reader = new FileReader(); reader.onload = () => resolve(reader.result); reader.onerror = (error) => reject(error); reader.readAsDataURL(file); }); } (async () => { try { const file = document.querySelector('input[type="file"]').files[0]; const base64 = await convertToBase64Async(file); console.log(base64); } catch (error) { console.error('Ошибка при переводе файла:', error); } })();

В данной реализации Promise оборачивает функцию FileReader , тем самым позволяет дождаться результата её выполнения.

Визуализация

Перевод файла в base64 в JavaScript можно сравнить с процессом добычи золота из железной руды.

Markdown Скопировать код Файл (🪙) ➡️ FileReader (⚙️) ➡️ Перевод в Base64 (🥇)

Процесс выглядит следующим образом:

JS Скопировать код let rawIron = new FileReader(); // Подготовка машины (⚙️) rawIron.readAsDataURL(file); // Погружаем руду (🪙) rawIron.onload = function() { let gold = rawIron.result; // Превращение в золото (🥇) };

Ключевой момент состоит в том, что с помощью FileReader вы получаете base64 из file .

Решение возможных проблем

В процессе работы с FileReader могут возникнуть некоторые трудности...

Доступ к файлу

Удостоверьтесь, что вы получили правильный доступ к объекту File и он не занят другими процессами.

Обработка ошибок

Обязательно обработайте событие onerror , чтобы иметь возможность отловить и обработать ошибки, которые могут возникнуть в процессе чтения файла.

Объем файлов

Обработка больших файлов может негативно сказаться на производительности. Рекомендуется в этом случае показывать индикатор загрузки или использовать веб-воркеры для клиентской обработки больших файлов.

Безопасность

Следите за тем, чтобы входящие файлы не содержали вредоносных данных, которые могут проникнуть через base64-строки, особенно, если исходный файл не является надежным.

Продвинутые методы и учет TypeScript

TypeScript и типизация

В TypeScript доступна типизация, что позволит указать тип переводимого файла:

typescript Скопировать код async function convertToBase64Async(file: File): Promise<string> { // Реализация аналогична JavaScript, но с преимуществами TypeScript }

Обработка результатов

Часто требуется базовый base64-код без метаданных в префиксе ( data:*/*;base64, ). Для его получения можно использовать такой вариант:

JS Скопировать код const base64DataOnly = base64String.split(',')[1];

В некоторых ситуациях также может потребоваться учитывать или корректировать дополнение base64.

Минимизация зависимостей

Важно стремиться к минимизации зависимостей, используя встроенные API, такие как FileReader , поддерживаемые современными браузерами.

Полезные материалы