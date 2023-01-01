Клонирование массива объектов в JavaScript: обход проблем

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Быстрый ответ

Для глубокого копирования массива объектов (когда создаются дубликаты всех вложенных объектов) используйте комбинацию JSON.parse и JSON.stringify :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = JSON.parse(JSON.stringify(исходныйМассив));

Для поверхностного копирования (новый массив, но идентичные объекты) используйте оператор расширения ... :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = [...исходныйМассив];

В случае присутствия в массиве функций или циклических ссылок обратитесь к функции _.cloneDeep из библиотеки Lodash:

JS Скопировать код const скопированныйМассив = _.cloneDeep(исходныйМассив);

Профессиональное уровень копирования

Циклические ссылки: копируем с осторожностью!

Для массивов с циклическими ссылками рекомендуется использовать функцию structuredClone :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = structuredClone(исходныйМассив);

Этот метод является новым API, поэтому для поддержки старых браузеров потребуется полифилл.

Производительность в приоритете

Если вас волнует скорость и производительность при глубоком копировании, рассмотрите применение structuredClone и методов JSON . Для быстрого копирования объектов, изменения которых поверхностные, можете использовать оператор расширения и .map() :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = исходныйМассив.map(obj => ({ ...obj }));

Object.assign: скорость на поверхности

Для копирования массива объектов, изменения которых поверхностные, идеально подойдет комбинированный вариант применения Object.assign и .map() :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = исходныйМассив.map(obj => Object.assign({}, obj));

Для очень быстрого копирования можете использовать метод .slice(0) :

JS Скопировать код const скопированныйМассив = исходныйМассив.slice(0);

Библиотеки и индивидуальные решения

При работе с сложными структурами данных может пригодиться библиотека Immutable.js или собственные функции копирования, учитывающие рекурсию и другие особенности данных.

Мастерство быстрого и глубокого копирования

Важно различать глубокое и поверхностное копирование. Поверхностное будет подходящим, если вложенные объекты не предполагают изменений. В случае необходимости полного дублирования всей структуры объектов выйдет на помощь глубокое копирование.

Выбор подходящего метода копирования

При выборе метода копирования принимайте во внимание поддержку браузера и сложность данных. Нужно найти баланс между производительностью, совместимостью и типами копируемых объектов.

Визуализация

Копирование массива объектов в JavaScript можно сравнить с клонированием денежных купюр💵:

Markdown Скопировать код Исходный массив: [💵1, 💵2, 💵3]

Процесс копирования напоминает копировальный аппарат, создающий идентичный набор:

JS Скопировать код let скопированныйМассив = исходныйМассив.map(banknote => ({ ...banknote }));

Копирование приводит к появлению независимой, но подобной коллекции:

Markdown Скопировать код Скопированный массив: [💵1*, 💵2*, 💵3*]

* означает идеальную копию, созданную независимо.

Предотвращаем путаницу в копиях

Будьте осмотрительны при копировании ссылочных типов данных. Несоответствие может привести к ошибкам, когда изменение одной копии затрагивает другую. Минимизируйте риски, связанные с большой рекурсией и копированием сложных структур данных.

Специальные методы копирования

Иногда специализированный метод копирования лучше подходит для определенных сценариев. Примером такого метода можно назвать разработанную функцию копирования, способную работать с циклическими ссылками и несериализуемыми объектами.

Поверхностное копирование для статичных клонов

Если клонированные объекты не подвержены изменениям, вполне достаточно будет поверхностного копирования. Это помогает экономить вычислительные ресурсы и память, что можно сравнить с энергосберегающей лампой.

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