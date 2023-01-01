Клонирование массива объектов в JavaScript: обход проблем#Объекты и прототипы #Массивы и методы #Spread/Rest операторы
Быстрый ответ
Для глубокого копирования массива объектов (когда создаются дубликаты всех вложенных объектов) используйте комбинацию
JSON.parse и
JSON.stringify:
const скопированныйМассив = JSON.parse(JSON.stringify(исходныйМассив));
Для поверхностного копирования (новый массив, но идентичные объекты) используйте оператор расширения
...:
const скопированныйМассив = [...исходныйМассив];
В случае присутствия в массиве функций или циклических ссылок обратитесь к функции
_.cloneDeep из библиотеки Lodash:
const скопированныйМассив = _.cloneDeep(исходныйМассив);
Профессиональное уровень копирования
Циклические ссылки: копируем с осторожностью!
Для массивов с циклическими ссылками рекомендуется использовать функцию
structuredClone:
const скопированныйМассив = structuredClone(исходныйМассив);
Этот метод является новым API, поэтому для поддержки старых браузеров потребуется полифилл.
Производительность в приоритете
Если вас волнует скорость и производительность при глубоком копировании, рассмотрите применение
structuredClone и методов
JSON. Для быстрого копирования объектов, изменения которых поверхностные, можете использовать оператор расширения и
.map():
const скопированныйМассив = исходныйМассив.map(obj => ({ ...obj }));
Object.assign: скорость на поверхности
Для копирования массива объектов, изменения которых поверхностные, идеально подойдет комбинированный вариант применения
Object.assign и
.map():
const скопированныйМассив = исходныйМассив.map(obj => Object.assign({}, obj));
Для очень быстрого копирования можете использовать метод
.slice(0):
const скопированныйМассив = исходныйМассив.slice(0);
Библиотеки и индивидуальные решения
При работе с сложными структурами данных может пригодиться библиотека Immutable.js или собственные функции копирования, учитывающие рекурсию и другие особенности данных.
Мастерство быстрого и глубокого копирования
Важно различать глубокое и поверхностное копирование. Поверхностное будет подходящим, если вложенные объекты не предполагают изменений. В случае необходимости полного дублирования всей структуры объектов выйдет на помощь глубокое копирование.
Выбор подходящего метода копирования
При выборе метода копирования принимайте во внимание поддержку браузера и сложность данных. Нужно найти баланс между производительностью, совместимостью и типами копируемых объектов.
Визуализация
Копирование массива объектов в JavaScript можно сравнить с клонированием денежных купюр💵:
Исходный массив: [💵1, 💵2, 💵3]
Процесс копирования напоминает копировальный аппарат, создающий идентичный набор:
let скопированныйМассив = исходныйМассив.map(banknote => ({ ...banknote }));
Копирование приводит к появлению независимой, но подобной коллекции:
Скопированный массив: [💵1*, 💵2*, 💵3*]
* означает идеальную копию, созданную независимо.
Предотвращаем путаницу в копиях
Будьте осмотрительны при копировании ссылочных типов данных. Несоответствие может привести к ошибкам, когда изменение одной копии затрагивает другую. Минимизируйте риски, связанные с большой рекурсией и копированием сложных структур данных.
Специальные методы копирования
Иногда специализированный метод копирования лучше подходит для определенных сценариев. Примером такого метода можно назвать разработанную функцию копирования, способную работать с циклическими ссылками и несериализуемыми объектами.
Поверхностное копирование для статичных клонов
Если клонированные объекты не подвержены изменениям, вполне достаточно будет поверхностного копирования. Это помогает экономить вычислительные ресурсы и память, что можно сравнить с энергосберегающей лампой.
Полезные материалы
- [Глубокое копирование – Глоссарий MDN Web Docs] — подробное объяснение сути глубокого копирования.
- [Array.prototype.slice() – JavaScript] — детальный разбор метода
.slice()для поверхностного копирования массивов.
- [Документация Lodash] — руководство по методу
cloneDeepиз библиотеки Lodash для глубокого копирования.
- [Глубокое копирование в JavaScript с помощью structuredClone] — знакомство с методом
structuredCloneдля современных подходов к глубокому копированию.
- [Immutable.js] — погружение в библиотеку Immutable.js для работы со сложными структурами данных и их неизменяемостью.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер