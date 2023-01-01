Как загрузить изображения из папки public в ReactJS

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Быстрый ответ

В ReactJS доступен удобный способ обращения к изображениям из публичной директории. Он осуществляется через переменную окружения process.env.PUBLIC_URL , указывающую на публичную папку:

jsx Скопировать код <img src={`${process.env.PUBLIC_URL}/path/to/image.png`} alt="Описание" />

Этот метод позволяет успешно подключать изображения как на этапе разработки, так и после развертывания приложения, избегая настройки в Webpack.

Использование динамических путей к изображениям

При необходимости динамического изменения пути к изображениям, например, для отображения фотографии пользователя или разнообразных иконок в зависимости от контекста, вы можете использовать следующий подход:

jsx Скопировать код const imageName = 'dynamicImage.png'; <img src={`${process.env.PUBLIC_URL}/path/to/${imageName}`} alt="Динамическое изображение" />

Подключение изображений без использования Webpack в небольших проектах

В небольших проектах достаточно указать прямой путь к изображению для его подключения, без использования Webpack:

jsx Скопировать код <img src="/images/myImage.jpg" alt="Прямое подключение" />

Такой подход прост в использовании и решает задачи на уровне статического сервера без необходимости использовать import и загрузчики Webpack.

Основы организации структуры папок

Тщательная организация структуры папок в проекте играет важную роль и облегчает последующую работу с ним:

Markdown Скопировать код 📁 React-приложение └ 📁 public └ 📁 assets └ 📁 images └ 📁 icons └ 📁 banners

Поддерживайте порядок в структуре папок – это важно.

Продвинутые методы: использование загрузчиков с Webpack

Для более продвинутого управления ресурсами, например, при реализации ленивой загрузки или размещения данных на CDN, можно воспользоваться ресурсами Webpack и его загрузчиком url-loader . Он позволяет работать с изображениями как с URL:

JS Скопировать код // Импорт изображения через url-loader в Webpack import myImage from "./images/myImage.jpg"; // Конфигурация в Webpack.config.js { test: /\.(png|jpe?g|gif)$/i, use: [ { loader: 'url-loader', options: { limit: 8192, }, }, ], }

Кроссдоменное использование ресурсов (CORS) и внешние изображения

Для использования изображений из внешних источников может потребоваться настройка политик CORS на сервере или использование прокси-сервера из-за ограничений CORS.

Визуализация

Структура для доступа к изображениям, хранящимся в публичной папке ReactJS, выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 📁 React-приложение └ 📁 public └ 🎞 images └ 🖼 myImage.jpg

Доступ к сохранённым изображениям осуществляется напрямую путем указания пути:

jsx Скопировать код <img src={process.env.PUBLIC_URL + '/images/myImage.jpg'} alt="Изображение" />

Внедрение изображений в React-приложение простое и приятное, как легкое развлечение:

Markdown Скопировать код | JSX-код | Внешний вид в приложении | |---------------------------------------------------------------|-------------------------------| | `<img src={process.env.PUBLIC_URL + '/images/myImage.jpg'}/>` | ![Мороженое](/images/myImage.jpg) |

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