Как создать Chrome app: оффлайн функциональность, безопасность

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Для кого эта статья:

Программисты и разработчики, интересующиеся созданием Chrome-приложений

Специалисты по веб-разработке, ищущие методы реализации оффлайн-функциональности

Инженеры и архитекторы ПО, желающие улучшить безопасность и эффективность хранения данных в приложениях

Разработка Chrome-приложений открывает перед программистами уникальные возможности создания ПО, работающего как с интернетом, так и без него. Представьте: пользователь теряет соединение, но продолжает работать с вашим приложением без малейшего дискомфорта – вот это действительно впечатляет! 🚀 Однако создание надёжного оффлайн-функционала требует глубокого понимания Service Workers, стратегий кэширования и принципов безопасности. В этой статье я расскажу, как разработать Chrome-приложение, которое будет безотказно работать в любых условиях, сохраняя пользовательские данные в безопасности.

Основы разработки Chrome-приложений с нуля

Создание Chrome-приложения начинается с понимания его архитектуры и настройки базовой структуры. В отличие от стандартных веб-приложений, Chrome-приложения имеют доступ к расширенному API и могут функционировать независимо от браузера.

Первым шагом станет создание манифеста – файла manifest.json , который описывает ключевые характеристики приложения:

{ "name": "Мое Chrome-приложение", "description": "Приложение с оффлайн-функциональностью", "version": "1.0", "manifest_version": 3, "background": { "service_worker": "background.js" }, "permissions": ["storage", "unlimitedStorage", "notifications"], "icons": { "16": "icon16.png", "48": "icon48.png", "128": "icon128.png" }, "action": { "default_popup": "popup.html" } }

Ключевые элементы структуры Chrome-приложения включают:

Манифест – определяет метаданные, права доступа и структуру приложения

– определяет метаданные, права доступа и структуру приложения Service Worker – обрабатывает события и обеспечивает оффлайн-функциональность

– обрабатывает события и обеспечивает оффлайн-функциональность Пользовательский интерфейс – HTML, CSS и JavaScript файлы

– HTML, CSS и JavaScript файлы Хранилище данных – IndexedDB или Chrome Storage API для сохранения пользовательских данных

Для разработки эффективного Chrome-приложения необходимо выбрать подходящие инструменты и технологии:

Технология Применение Преимущества Chrome Extension API Доступ к системным функциям Расширенные возможности взаимодействия с браузером Service Workers Оффлайн-функциональность Работа без подключения к интернету IndexedDB Хранение данных Структурированное хранилище для сложных данных Chrome Storage API Синхронизация данных Простая синхронизация между устройствами

Алексей Петров, ведущий инженер по разработке расширений Когда я впервые столкнулся с разработкой Chrome-приложения для крупного банка, главной задачей было обеспечить непрерывную работу приложения для составления финансовых отчетов даже при потере соединения. Клиенты часто работали в поездах и самолетах, где интернет нестабилен. Решение пришло не сразу – я потратил неделю, экспериментируя со структурой приложения, прежде чем осознал важность продуманной архитектуры манифеста. Ключевым стало четкое разделение логики между фоновыми скриптами и пользовательским интерфейсом. Это позволило приложению корректно инициализироваться даже в оффлайн-режиме и сохранять состояние между сессиями. Для разработчиков совет: начинайте с продуманного manifest.json и тщательно планируйте жизненный цикл приложения – это сэкономит вам недели отладки.

Реализация оффлайн функциональности с Service Workers

Service Workers – это JavaScript-файлы, работающие в фоновом режиме отдельно от веб-страницы, что делает их идеальным решением для реализации оффлайн-функциональности. 💡 Они перехватывают сетевые запросы, кэшируют ресурсы и обеспечивают доступ к ним при отсутствии интернет-соединения.

Регистрация Service Worker в Chrome-приложении происходит в основном скрипте:

// В файле app.js if ('serviceWorker' in navigator) { navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js') .then(registration => { console.log('Service Worker зарегистрирован:', registration); }) .catch(error => { console.error('Ошибка регистрации Service Worker:', error); }); }

Сам Service Worker должен обрабатывать несколько ключевых событий:

// В файле service-worker.js const CACHE_NAME = 'my-app-cache-v1'; const urlsToCache = [ '/', '/index.html', '/styles.css', '/app.js', '/images/logo.png' ]; // Установка и кэширование необходимых ресурсов self.addEventListener('install', event => { event.waitUntil( caches.open(CACHE_NAME) .then(cache => { return cache.addAll(urlsToCache); }) ); }); // Активация и очистка устаревших кэшей self.addEventListener('activate', event => { event.waitUntil( caches.keys().then(cacheNames => { return Promise.all( cacheNames.map(cacheName => { if (cacheName !== CACHE_NAME) { return caches.delete(cacheName); } }) ); }) ); }); // Перехват запросов и возвращение кэшированных ответов self.addEventListener('fetch', event => { event.respondWith( caches.match(event.request) .then(response => { // Возврат кэшированного ответа, если он есть if (response) { return response; } // Копирование запроса (request – одноразовый) return fetch(event.request.clone()) .then(response => { // Проверка валидности ответа if (!response || response.status !== 200 || response.type !== 'basic') { return response; } // Кэширование нового ответа const responseToCache = response.clone(); caches.open(CACHE_NAME) .then(cache => { cache.put(event.request, responseToCache); }); return response; }) .catch(() => { // Если сеть недоступна и ресурс не в кэше, // можно вернуть запасной вариант return caches.match('/offline.html'); }); }) ); });

Существуют различные стратегии кэширования, и выбор зависит от типа приложения:

Cache First – сначала проверяется кэш, при отсутствии данных выполняется запрос к сети

– сначала проверяется кэш, при отсутствии данных выполняется запрос к сети Network First – сначала запрос к сети, при неудаче используется кэш

– сначала запрос к сети, при неудаче используется кэш Stale-While-Revalidate – возвращается кэшированный ответ, параллельно обновляется кэш

– возвращается кэшированный ответ, параллельно обновляется кэш Cache Only – используются только данные из кэша

– используются только данные из кэша Network Only – используются только сетевые запросы

Выбор стратегии кэширования зависит от типа данных и требований к актуальности:

Тип данных Рекомендуемая стратегия Обоснование Статический контент (JS, CSS) Cache First Редко меняются, быстрая загрузка API-данные Stale-While-Revalidate Баланс между скоростью и актуальностью Критические данные Network First Важна актуальность, кэш как запасной вариант Оффлайн-страницы Cache Only Должны работать без сети

Организация кэширования данных для работы без сети

Для полноценной работы приложения в оффлайн-режиме недостаточно кэшировать только статические ресурсы. Необходима продуманная стратегия хранения и синхронизации пользовательских данных. 📊 В Chrome-приложениях доступны несколько технологий для организации локального хранилища:

IndexedDB – мощная система баз данных в браузере для хранения больших объемов структурированных данных

– мощная система баз данных в браузере для хранения больших объемов структурированных данных Chrome Storage API – специализированное API для хранения данных с возможностью синхронизации

– специализированное API для хранения данных с возможностью синхронизации Cache API – предназначен для кэширования HTTP-запросов и ответов

– предназначен для кэширования HTTP-запросов и ответов LocalStorage/SessionStorage – простые хранилища для небольших объемов данных

IndexedDB предоставляет наиболее гибкие возможности для хранения данных и является предпочтительным решением для сложных приложений:

// Открытие базы данных const openDB = () => { return new Promise((resolve, reject) => { const request = indexedDB.open('MyAppDatabase', 1); request.onerror = event => reject(event.target.error); request.onsuccess = event => resolve(event.target.result); request.onupgradeneeded = event => { const db = event.target.result; // Создание хранилища объектов (таблицы) if (!db.objectStoreNames.contains('notes')) { const store = db.createObjectStore('notes', { keyPath: 'id', autoIncrement: true }); store.createIndex('title', 'title', { unique: false }); store.createIndex('dateCreated', 'dateCreated', { unique: false }); } }; }); }; // Сохранение данных const saveNote = async (note) => { const db = await openDB(); return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = db.transaction(['notes'], 'readwrite'); const store = transaction.objectStore('notes'); const request = store.add({ ...note, dateCreated: new Date(), lastModified: new Date(), syncStatus: 'pending' }); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); }; // Получение всех заметок const getAllNotes = async () => { const db = await openDB(); return new Promise((resolve, reject) => { const transaction = db.transaction(['notes'], 'readonly'); const store = transaction.objectStore('notes'); const request = store.getAll(); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); };

Для синхронизации данных между локальным хранилищем и сервером при восстановлении соединения можно использовать Background Sync API:

// В service-worker.js self.addEventListener('sync', event => { if (event.tag === 'sync-notes') { event.waitUntil(syncNotes()); } }); // Функция синхронизации const syncNotes = async () => { const db = await openDB(); const transaction = db.transaction(['notes'], 'readwrite'); const store = transaction.objectStore('notes'); const pendingNotes = await store.index('syncStatus').getAll('pending'); for (const note of pendingNotes) { try { // Отправка на сервер const response = await fetch('/api/notes', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(note) }); if (response.ok) { // Обновление статуса синхронизации note.syncStatus = 'synced'; store.put(note); } } catch (error) { console.error('Sync failed for note:', note.id, error); } } }; // Регистрация синхронизации в клиентском коде const registerSync = async () => { if ('serviceWorker' in navigator && 'SyncManager' in window) { const registration = await navigator.serviceWorker.ready; try { await registration.sync.register('sync-notes'); } catch (error) { console.error('Sync registration failed:', error); } } };

Екатерина Волкова, архитектор программного обеспечения Проект для логистической компании преподал мне серьезный урок о кэшировании данных. Мы создавали приложение для курьеров, которые работали в разных условиях, включая подвалы и промзоны с плохим сигналом. Первая версия приложения использовала только базовое кэширование статики, но не решала проблему синхронизации собранных данных. Ситуация стала критической, когда курьеры теряли заполненные формы после восстановления соединения. Пришлось срочно внедрять многоуровневую систему кэширования с IndexedDB и очередью синхронизации. Ключевым решением стал механизм разрешения конфликтов с использованием временных меток и уникальных идентификаторов транзакций. Самое сложное было научить приложение понимать, какие данные приоритетнее – локальные изменения или серверные обновления. Сейчас система может неделями работать оффлайн, накапливая изменения, и корректно синхронизироваться при появлении сети. Если бы я делала всё заново, с самого начала спроектировала бы архитектуру с учетом длительной автономной работы.

Ключевые принципы безопасности Chrome приложений

Безопасность Chrome-приложений – критический аспект разработки, особенно когда приложение работает с пользовательскими данными в оффлайн-режиме. 🔐 Уязвимости в безопасности могут привести к утечке информации, нарушению целостности данных и другим серьезным последствиям.

Основные принципы безопасности, которые следует соблюдать:

Минимизация прав доступа – запрашивайте только те разрешения, которые действительно необходимы

– запрашивайте только те разрешения, которые действительно необходимы Шифрование данных – защищайте чувствительную информацию, хранящуюся локально

– защищайте чувствительную информацию, хранящуюся локально Защита от XSS – избегайте динамической генерации HTML из непроверенных источников

– избегайте динамической генерации HTML из непроверенных источников Content Security Policy (CSP) – ограничивайте источники скриптов и других ресурсов

– ограничивайте источники скриптов и других ресурсов Защита от CSRF – используйте токены для защиты API-запросов

– используйте токены для защиты API-запросов Безопасное хранение ключей и токенов – не храните секретные данные в открытом виде

Для защиты данных, хранящихся в IndexedDB или Chrome Storage, рекомендуется использовать Web Crypto API:

// Генерация ключа шифрования const generateKey = async () => { return window.crypto.subtle.generateKey( { name: 'AES-GCM', length: 256 }, true, // можно экспортировать ключ ['encrypt', 'decrypt'] ); }; // Шифрование данных const encryptData = async (data, key) => { // Генерация IV (Initialization Vector) const iv = window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(12)); // Преобразование данных в ArrayBuffer const encoder = new TextEncoder(); const dataBuffer = encoder.encode(JSON.stringify(data)); // Шифрование const encryptedBuffer = await window.crypto.subtle.encrypt( { name: 'AES-GCM', iv: iv }, key, dataBuffer ); // Возврат IV и зашифрованных данных return { iv: Array.from(iv), data: Array.from(new Uint8Array(encryptedBuffer)) }; }; // Дешифрование данных const decryptData = async (encryptedData, key) => { const iv = new Uint8Array(encryptedData.iv); const data = new Uint8Array(encryptedData.data); // Дешифрование const decryptedBuffer = await window.crypto.subtle.decrypt( { name: 'AES-GCM', iv: iv }, key, data ); // Преобразование в строку и парсинг JSON const decoder = new TextDecoder(); const decryptedString = decoder.decode(decryptedBuffer); return JSON.parse(decryptedString); };

Content Security Policy (CSP) – эффективный механизм предотвращения атак с внедрением вредоносного кода. Добавьте CSP в манифест приложения:

{ "name": "Secure Chrome App", "version": "1.0", "manifest_version": 3, "content_security_policy": { "extension_pages": "script-src 'self'; object-src 'self'; connect-src 'self' https://api.myservice.com" }, // другие поля }

Сравнение подходов к безопасности Chrome-приложений:

Аспект безопасности Базовый подход Продвинутый подход Хранение данных Необработанное хранение в IndexedDB Шифрование с Web Crypto API Управление правами Запрос всех возможных разрешений Принцип минимальных привилегий Защита от XSS Ручная проверка входных данных CSP + библиотеки санитайзинга (DOMPurify) Защита API Базовая аутентификация OAuth 2.0 + защита от CSRF Обновления Ручное обновление Автоматическая проверка и принудительное обновление при критических уязвимостях

Тестирование и публикация приложения в Chrome Web Store

Тщательное тестирование – необходимый этап перед публикацией Chrome-приложения, особенно когда речь идёт о функционале, работающем в оффлайн-режиме. 🧪 Необходимо проверить различные сценарии использования, включая внезапную потерю соединения, восстановление соединения и длительную работу без интернета.

Основные аспекты, требующие тестирования:

Инсталляция и инициализация – корректная установка приложения и первичная загрузка необходимых ресурсов

– корректная установка приложения и первичная загрузка необходимых ресурсов Оффлайн-функционал – работа всех заявленных функций без доступа к интернету

– работа всех заявленных функций без доступа к интернету Синхронизация данных – корректное обновление локальных и серверных данных при восстановлении соединения

– корректное обновление локальных и серверных данных при восстановлении соединения Безопасность – отсутствие утечек данных и защита от взлома

– отсутствие утечек данных и защита от взлома Обработка ошибок – корректная реакция на сбои и предоставление понятной информации пользователю

– корректная реакция на сбои и предоставление понятной информации пользователю Производительность – скорость работы приложения, особенно при работе с большими объемами данных

Для тестирования оффлайн-функциональности удобно использовать инструменты разработчика Chrome:

Откройте DevTools (F12 или Ctrl+Shift+I) Перейдите на вкладку "Network" Установите флажок "Offline" для имитации отсутствия сети Проверьте, как приложение реагирует на изменения сетевого состояния

Для автоматизации тестирования можно использовать Puppeteer или Selenium WebDriver с эмуляцией сетевых состояний:

// Тестирование с Puppeteer const puppeteer = require('puppeteer'); (async () => { const browser = await puppeteer.launch(); const page = await browser.newPage(); // Эмуляция оффлайн-режима await page.setOfflineMode(true); // Загрузка приложения await page.goto('chrome-extension://your-extension-id/index.html'); // Проверка доступности элементов UI const buttonExists = await page.evaluate(() => { return !!document.querySelector('#save-button'); }); console.log(`Save button available offline: ${buttonExists}`); // Переключение обратно онлайн await page.setOfflineMode(false); // Проверка синхронизации await page.click('#save-button'); await page.waitForSelector('.sync-success-message'); await browser.close(); })();

После тщательного тестирования следует подготовить приложение к публикации в Chrome Web Store:

Подготовка ZIP-архива – упакуйте все файлы приложения в архив ZIP Создание аккаунта разработчика – зарегистрируйтесь в Chrome Web Store Developer Dashboard и оплатите регистрационный сбор ($5) Заполнение информации о приложении – название, описание, категория, скриншоты и т.д. Загрузка архива – отправьте ZIP-файл с приложением Настройка платежей (если приложение платное) – укажите цену и способы оплаты Отправка на проверку – после заполнения всей информации отправьте приложение на проверку модераторами

Процесс проверки модераторами обычно занимает от нескольких часов до нескольких дней. В случае отказа вы получите информацию о причинах и сможете внести необходимые исправления.

После успешной публикации важно продолжать мониторинг и поддержку приложения:

Отслеживайте отзывы и оценки пользователей

Анализируйте причины сбоев и ошибок

Регулярно выпускайте обновления с исправлениями и новыми функциями

Следите за изменениями в политиках Chrome Web Store и API Chrome