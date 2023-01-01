Как сделать поиск подстроки в JavaScript нечувствительным к регистру

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для осуществления поиска текста в строке без учета регистра вы можете использовать методы .toLowerCase() или .toUpperCase() в сочетании с .includes() :

JS Скопировать код let содержит = "JavaScript".toLowerCase().includes("script".toLowerCase()); // вернёт true

Благодаря приведению сравниваемых строк к общему регистру, данный подход становится универсальным и позволяет .includes() опустить различия в написании букв.

Различные методы поиска

Надёжный RegExp в JavaScript

Для обеспечения более гибкого поиска можно применять регулярные выражения с флагом i , который снимает учет регистра:

JS Скопировать код let pattern = /script/i; let содержитRegEx = pattern.test("JavaScript"); // вернёт true

Универсальная функция indexOfInsensitive

Чтобы избежать повторов, можно создать функцию для регистронезависимого поиска:

JS Скопировать код function indexOfInsensitive(где_искать, что_искать) { return где_искать.toLowerCase().indexOf(что_искать.toLowerCase()) !== -1; }

Метод includes для быстрого поиска

Метод .includes() более предпочтителен, чем .indexOf() , для проверки наличия подстроки, так как он возвращает логическое значение и проще в использовании:

JS Скопировать код let содержитIncludes = "JavaScript".includes("script"); // вернёт true

Производительность методов

Регулярные выражения могут быть обременительными в случае работы с большими текстами или при выполнении множество поисковых запросов. В таких ситуациях более эффективно использовать методы строки.

Визуализация

Представьте, что вы ищете книги в библиотеке с названиями, написанными в различной форме и регистре, при этом игнорируя регистр:

Markdown Скопировать код 📚🔍 Поиск: 'javascript'

Вот как функционирует регистронезависимый поиск:

JS Скопировать код const названияКниг = ['JavaScript', 'JAVASCRIPT', 'javascript', 'Java']; const искомоеСлово = 'javascript'; const соответствущиеНазвания = названияКниг.filter(название => название.toUpperCase() === искомоеСлово.toUpperCase());

Результат:

Markdown Скопировать код Найденные совпадения: ['JavaScript', 'JAVASCRIPT', 'javascript']

RegExp: поиск с полным набором удобств

Переиспользование шаблонов с RegExp

Создайте фабрику для RegExp, чтобы переиспользовать одни и те же паттерны:

JS Скопировать код function createCaseInsensitiveRegexp(str) { return new RegExp(str, 'i'); } const pattern = createCaseInsensitiveRegexp('script');

Удобный метод test()

Метод test() предоставляет быстрый ответ в формате "да" или "нет":

JS Скопировать код let этоMatch = createCaseInsensitiveRegexp('script').test("JavaScript"); // вернёт true

Осторожно с расширением прототипов

Расширение встроенных прототипов приносит удобство, но важно быть бдительными, чтобы избежать конфликтов:

JS Скопировать код String.prototype.includesCaseInsensitive = function(искомаяСтрока) { return this.toLowerCase().includes(искомаяСтрока.toLowerCase()); };

Совершенствуйте код с помощью новых возможностей

Работаем со спецсимволами в Regex

С помощью Regex можно эффективно искать спецсимволы:

JS Скопировать код let содержитСпецСимволы = /[@#]/i.test('Привет#Мир'); // вернёт true

Равное внимание к регистру

Преобразование всех строк к одному регистру облегчит их сравнение:

JS Скопировать код let одинаковыйРегистр = 'JavaScript'.toLowerCase() === 'JAVAscript'.toLowerCase(); // вернёт true

Код в порядке и чистоте

Рефакторинг общих задач в методы или функции сделает ваш код более аккуратным и понятным.

Полезные материалы