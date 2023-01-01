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Как сделать описание доступным: aria-describedby и HTML-разметка
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Как сделать описание доступным: aria-describedby и HTML-разметка

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Доступность (ARIA)  
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Для кого эта статья:

  • веб-разработчики и дизайнеры
  • специалисты по доступности интерфейсов
  • менеджеры продуктов и UX-исследователи

Когда элемент управления на вашем сайте вызывает у пользователей недоумение, это уже проблема. Но для людей, использующих скринридеры, такая ситуация может полностью блокировать взаимодействие с интерфейсом. Атрибут aria-describedby — один из самых мощных инструментов, позволяющих связать элементы с их описаниями и сделать пользовательский опыт по-настоящему инклюзивным. В этой статье мы разберем, как правильно использовать этот атрибут, чтобы ваш интерфейс был понятен каждому — от опытного пользователя до человека с ограниченными возможностями. 🔍

Значение aria-describedby в создании доступных интерфейсов

Представьте себе ситуацию: пользователь с нарушением зрения заполняет форму регистрации. Он натыкается на поле для ввода пароля, но скринридер просто сообщает "Введите пароль". Никаких требований, никаких подсказок о необходимой длине или специальных символах. В результате — ошибки валидации и разочарование.

Атрибут aria-describedby решает именно эту проблему. Он создает семантическую связь между элементом управления и текстом, который его описывает. Когда скринридер фокусируется на элементе с этим атрибутом, он не только озвучивает его название (через label или aria-label), но и дополнительное описание.

Марина Коровина, руководитель команды по доступности

Недавно к нам обратился клиент из банковского сектора, который столкнулся с неожиданной проблемой: 30% пользователей с нарушениями зрения покидали форму открытия счета, не завершив процесс. Оказалось, что сложные правила для полей не были доступны для скринридеров — визуально подсказки отображались, но программно они не были связаны с полями ввода. После внедрения aria-describedby коэффициент успешных регистраций вырос на 18% всего за первый месяц. Это наглядно демонстрирует, как простое техническое решение может значительно улучшить пользовательский опыт.

Стандарты WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) не просто рекомендуют — они требуют, чтобы пользователи получали контекстную информацию о полях ввода. Согласно критерию успеха 3.3.2 (уровень A), если элемент формы требует ввода в определенном формате, это должно быть явно указано.

Критерий WCAG Требование Решение с aria-describedby
3.3.2 Метки или инструкции (Уровень A) Предоставление инструкций для ввода данных Связывание поля с текстом инструкции
3.3.1 Выявление ошибок (Уровень A) Идентификация ошибок ввода Связывание поля с сообщением об ошибке
1.3.1 Информация и взаимосвязи (Уровень A) Программное определение отношений между элементами Явная программная связь между полем и описанием

Важно понимать, что aria-describedby — это не просто "хорошая практика". Это фундаментальный инструмент для создания по-настоящему инклюзивных интерфейсов, и его отсутствие может сделать ваш сайт непреодолимым барьером для значительной части пользователей.

Пошаговый план для смены профессии

Связывание элементов с помощью атрибута aria-describedby

Технически aria-describedby устанавливает программную связь между элементом интерфейса и его описанием через ID. Когда ассистивные технологии, такие как скринридеры, обнаруживают этот атрибут, они озвучивают связанное описание после основной метки элемента.

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

HTML
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<input id="username" aria-describedby="username-help" type="text">
<div id="username-help">Имя пользователя должно содержать от 5 до 12 символов</div>

В этом примере скринридер сначала прочитает метку поля ввода (если она указана через <label>), а затем дополнительное описание из элемента с id="username-help".

Вы можете связать элемент с несколькими описаниями, перечислив несколько ID через пробел:

HTML
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<input 
id="password" 
aria-describedby="password-requirements password-tip" 
type="password"
>
<div id="password-requirements">Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая цифры и специальные символы</div>
<div id="password-tip">Подсказка: используйте комбинацию букв, цифр и символов для создания надежного пароля</div>

Существует несколько ключевых правил при использовании aria-describedby:

  • Описание должно быть лаконичным и информативным — скринридеры зачитывают весь связанный текст.
  • Целевой элемент (с указанным ID) должен существовать на странице.
  • Если описание не видимо визуально (например, с display: none;), оно не будет озвучено.
  • Используйте класс visually-hidden вместо display: none, если хотите скрыть элемент визуально, но сохранить его для скринридеров.

Важное практическое замечание: aria-describedby следует использовать для дополнительной информации, а не для основной метки элемента. Для обозначения основных меток используйте <label> или aria-label.

Практические способы применения aria-describedby в формах

Формы — это одна из самых критичных областей для применения атрибута aria-describedby, поскольку здесь пользователям часто требуется дополнительный контекст для правильного ввода данных. 📝

Алексей Правдин, фронтенд-разработчик

При разработке системы бронирования для крупной гостиничной сети мы столкнулись с необычной проблемой. Пользователи с нарушениями зрения регулярно вводили неверный формат телефона, что приводило к срыву бронирований. Интересно, что визуально формат был указан, но информация не считывалась скринридерами. Мы добавили aria-describedby к полю телефона, указав точный формат, и количество ошибок сократилось на 83%. Этот случай полностью изменил мой подход к разработке форм — теперь я всегда тестирую интерфейсы с отключенным экраном, используя только клавиатуру и скринридер.

Рассмотрим различные сценарии применения aria-describedby в контексте форм:

1. Описание требований к вводу

HTML
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<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" aria-describedby="email-format">
<span id="email-format">Введите действующий email в формате username@example.com</span>

2. Связывание с сообщениями об ошибках

HTML
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<label for="phone">Телефон</label>
<input type="tel" id="phone" aria-describedby="phone-format phone-error">
<span id="phone-format">Формат: +7 (XXX) XXX-XX-XX</span>
<span id="phone-error" class="error">Неверный формат телефона</span>

3. Динамическое обновление описаний

Часто нам нужно динамически обновлять сообщения об ошибках. При этом важно сохранить связь через aria-describedby:

JS
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// Пример JavaScript для обновления сообщения об ошибке
function validatePassword(input) {
const errorElement = document.getElementById('password-error');

if (input.value.length < 8) {
errorElement.textContent = 'Пароль должен содержать не менее 8 символов';
input.setAttribute('aria-invalid', 'true');
} else {
errorElement.textContent = '';
input.removeAttribute('aria-invalid');
}
}

Вот сравнительная таблица различных сценариев использования aria-describedby:

Сценарий Описание Пример реализации
Требования к паролю Указание правил создания надежного пароля aria-describedby="password-rules"
Сообщения об ошибках Связывание поля с текстом ошибки валидации aria-describedby="field-error"
Счетчики символов Информация о лимите символов в поле aria-describedby="char-count"
Комбинированные описания Связывание с несколькими описаниями aria-describedby="field-help field-error char-count"

При разработке форм с использованием aria-describedby следует помнить несколько ключевых моментов:

  • Всегда обновляйте содержимое описания, а не сам атрибут aria-describedby.
  • Комбинируйте с другими атрибутами ARIA для полноты информации (aria-required, aria-invalid).
  • Старайтесь размещать описания непосредственно после связанных полей для улучшения визуального контекста.
  • Используйте краткие, но информативные описания — длинные тексты могут дезориентировать пользователя.

Оптимальная HTML-разметка для передачи контекстной информации

Грамотное использование aria-describedby требует продуманной HTML-структуры. Недостаточно просто добавить атрибут — необходимо создать семантически правильную разметку, которая будет эффективно работать как для зрячих пользователей, так и для пользователей ассистивных технологий.

Рассмотрим наиболее эффективные подходы к структурированию HTML-разметки для передачи контекстной информации:

1. Структура элементов формы с описаниями

HTML
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<div class="form-group">
<label for="username">Имя пользователя</label>
<input 
type="text" 
id="username" 
aria-describedby="username-help username-error" 
aria-required="true"
>
<p id="username-help" class="help-text">
Используйте только буквы, цифры и символ подчеркивания
</p>
<p id="username-error" class="error-message" aria-live="polite"></p>
</div>

Обратите внимание на атрибут aria-live="polite" для сообщения об ошибке. Он обеспечивает динамическое оповещение скринридера о появлении ошибки, но не прерывает текущее чтение.

2. Группировка связанных элементов

Для логически связанных групп полей следует использовать <fieldset> и <legend>, дополняя их с помощью aria-describedby:

HTML
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<fieldset aria-describedby="address-instructions">
<legend>Адрес доставки</legend>

<div id="address-instructions">
Все поля в этом разделе обязательны для заполнения
</div>

<div class="form-group">
<label for="street">Улица</label>
<input type="text" id="street" required>
</div>

<div class="form-group">
<label for="city">Город</label>
<input type="text" id="city" required>
</div>
</fieldset>

3. Скрытие визуальных элементов с сохранением доступности

Иногда нам нужно предоставить дополнительную информацию для скринридеров, но без визуального загромождения интерфейса. Для этого используйте специальный класс visually-hidden вместо display: none:

HTML
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<style>
.visually-hidden {
position: absolute;
width: 1px;
height: 1px;
margin: -1px;
padding: 0;
overflow: hidden;
clip: rect(0, 0, 0, 0);
border: 0;
}
</style>

<label for="credit-card">Номер кредитной карты</label>
<input 
type="text" 
id="credit-card" 
aria-describedby="cc-format cc-security-note"
>
<span id="cc-format">Формат: XXXX XXXX XXXX XXXX</span>
<span id="cc-security-note" class="visually-hidden">
Ваши данные защищены 256-битным шифрованием и никогда не передаются третьим лицам
</span>

При построении оптимальной HTML-разметки следует придерживаться нескольких принципов:

  • Размещайте связанные элементы (поле и его описание) в непосредственной близости друг от друга.
  • Используйте семантически правильные элементы HTML5 — они упрощают восприятие структуры страницы.
  • Применяйте атрибут aria-live для динамически обновляемых сообщений.
  • Избегайте дублирования информации — не повторяйте в aria-describedby то, что уже указано в метке.
  • Проверяйте, что ID в aria-describedby уникальны в рамках всей страницы.

Тестирование доступности с использованием скринридеров

Теория без практической проверки — лишь половина успеха. Разработчик, создающий доступные интерфейсы, должен регулярно тестировать их с помощью реальных ассистивных технологий. 🔊

Тестирование с помощью скринридеров позволяет убедиться, что ваша реализация aria-describedby действительно работает как задумано. Вот пошаговое руководство по проведению эффективного тестирования:

1. Выбор инструментов тестирования

Для комплексного тестирования рекомендуется использовать несколько скринридеров, поскольку они могут по-разному интерпретировать ARIA-атрибуты:

  • NVDA — бесплатная программа для Windows, широко используемая реальными пользователями.
  • VoiceOver — встроенный скринридер в macOS и iOS.
  • JAWS — коммерческий скринридер, имеющий большую долю рынка среди пользователей с нарушениями зрения.
  • TalkBack — встроенный скринридер в Android устройствах.

2. Методика тестирования

Для проведения эффективного тестирования следуйте этому плану:

  1. Проверьте, что скринридер корректно объявляет метку элемента.
  2. Убедитесь, что после метки скринридер зачитывает связанное описание.
  3. Для полей с несколькими описаниями проверьте, что все они озвучиваются.
  4. Протестируйте динамическое обновление описаний (например, появление сообщений об ошибках).
  5. Проверьте работоспособность в разных браузерах.

3. Распространенные проблемы и их решения

Проблема Возможная причина Решение
Описание не озвучивается Неверный ID или описание скрыто с помощью display: none Проверьте соответствие ID и используйте класс visually-hidden вместо display: none
Описание озвучивается дважды Дублирование информации в label и describedby Убедитесь, что информация не повторяется в разных атрибутах
Динамические описания не обновляются Отсутствие атрибута aria-live Добавьте aria-live="polite" к элементу с динамическим содержимым
Скринридер зачитывает слишком много информации Избыточное количество связанных описаний Оптимизируйте количество и длину описаний

4. Автоматизированное тестирование

Хотя ручное тестирование со скринридерами незаменимо, автоматизированные инструменты могут помочь выявить базовые проблемы:

  • axe DevTools — расширение для браузера, которое анализирует страницу на соответствие стандартам доступности.
  • Lighthouse — инструмент от Google, включающий проверку доступности.
  • WAVE — веб-инструмент для оценки доступности сайтов.

Однако помните, что автоматизированные инструменты могут обнаружить только около 30% проблем с доступностью. Они не заменят реального тестирования со скринридерами.

5. Регрессионное тестирование

После внесения изменений в интерфейс всегда проводите повторное тестирование доступности. Даже небольшие изменения могут нарушить работу aria-describedby:

JS
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// Пример регрессионного теста с использованием Jest и Testing Library
test('поле имеет правильное описание для скринридеров', () => {
render(<MyFormComponent />);
const inputElement = screen.getByLabelText('Email');

expect(inputElement).toHaveAttribute(
'aria-describedby',
expect.stringContaining('email-format')
);

const descriptionElement = document.getElementById('email-format');
expect(descriptionElement).toBeInTheDocument();
expect(descriptionElement).not.toHaveStyle('display: none');
});

Aria-describedby — это не просто технический атрибут, а мощный инструмент для создания по-настоящему инклюзивных интерфейсов. Правильное его использование делает ваш сайт не просто "соответствующим стандартам", а действительно удобным для всех пользователей. Начните с малого — добавьте описания к критически важным элементам форм, проверьте их работу с помощью скринридера, и постепенно расширяйте охват. Помните: доступность — это не пункт в чеклисте, а непрерывный процесс совершенствования пользовательского опыта. И каждый шаг в этом направлении имеет значение.

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Что делает атрибут aria-describedby?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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