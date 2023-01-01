Как сделать описание доступным: aria-describedby и HTML-разметка

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Для кого эта статья:

веб-разработчики и дизайнеры

специалисты по доступности интерфейсов

менеджеры продуктов и UX-исследователи

Когда элемент управления на вашем сайте вызывает у пользователей недоумение, это уже проблема. Но для людей, использующих скринридеры, такая ситуация может полностью блокировать взаимодействие с интерфейсом. Атрибут aria-describedby — один из самых мощных инструментов, позволяющих связать элементы с их описаниями и сделать пользовательский опыт по-настоящему инклюзивным. В этой статье мы разберем, как правильно использовать этот атрибут, чтобы ваш интерфейс был понятен каждому — от опытного пользователя до человека с ограниченными возможностями. 🔍

Значение aria-describedby в создании доступных интерфейсов

Представьте себе ситуацию: пользователь с нарушением зрения заполняет форму регистрации. Он натыкается на поле для ввода пароля, но скринридер просто сообщает "Введите пароль". Никаких требований, никаких подсказок о необходимой длине или специальных символах. В результате — ошибки валидации и разочарование.

Атрибут aria-describedby решает именно эту проблему. Он создает семантическую связь между элементом управления и текстом, который его описывает. Когда скринридер фокусируется на элементе с этим атрибутом, он не только озвучивает его название (через label или aria-label ), но и дополнительное описание.

Марина Коровина, руководитель команды по доступности Недавно к нам обратился клиент из банковского сектора, который столкнулся с неожиданной проблемой: 30% пользователей с нарушениями зрения покидали форму открытия счета, не завершив процесс. Оказалось, что сложные правила для полей не были доступны для скринридеров — визуально подсказки отображались, но программно они не были связаны с полями ввода. После внедрения aria-describedby коэффициент успешных регистраций вырос на 18% всего за первый месяц. Это наглядно демонстрирует, как простое техническое решение может значительно улучшить пользовательский опыт.

Стандарты WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) не просто рекомендуют — они требуют, чтобы пользователи получали контекстную информацию о полях ввода. Согласно критерию успеха 3.3.2 (уровень A), если элемент формы требует ввода в определенном формате, это должно быть явно указано.

Критерий WCAG Требование Решение с aria-describedby 3.3.2 Метки или инструкции (Уровень A) Предоставление инструкций для ввода данных Связывание поля с текстом инструкции 3.3.1 Выявление ошибок (Уровень A) Идентификация ошибок ввода Связывание поля с сообщением об ошибке 1.3.1 Информация и взаимосвязи (Уровень A) Программное определение отношений между элементами Явная программная связь между полем и описанием

Важно понимать, что aria-describedby — это не просто "хорошая практика". Это фундаментальный инструмент для создания по-настоящему инклюзивных интерфейсов, и его отсутствие может сделать ваш сайт непреодолимым барьером для значительной части пользователей.

Связывание элементов с помощью атрибута aria-describedby

Технически aria-describedby устанавливает программную связь между элементом интерфейса и его описанием через ID. Когда ассистивные технологии, такие как скринридеры, обнаруживают этот атрибут, они озвучивают связанное описание после основной метки элемента.

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <input id="username" aria-describedby="username-help" type="text"> <div id="username-help">Имя пользователя должно содержать от 5 до 12 символов</div>

В этом примере скринридер сначала прочитает метку поля ввода (если она указана через <label> ), а затем дополнительное описание из элемента с id="username-help" .

Вы можете связать элемент с несколькими описаниями, перечислив несколько ID через пробел:

HTML Скопировать код <input id="password" aria-describedby="password-requirements password-tip" type="password" > <div id="password-requirements">Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая цифры и специальные символы</div> <div id="password-tip">Подсказка: используйте комбинацию букв, цифр и символов для создания надежного пароля</div>

Существует несколько ключевых правил при использовании aria-describedby :

Описание должно быть лаконичным и информативным — скринридеры зачитывают весь связанный текст.

Целевой элемент (с указанным ID) должен существовать на странице.

Если описание не видимо визуально (например, с display: none; ), оно не будет озвучено.

), оно не будет озвучено. Используйте класс visually-hidden вместо display: none , если хотите скрыть элемент визуально, но сохранить его для скринридеров.

Важное практическое замечание: aria-describedby следует использовать для дополнительной информации, а не для основной метки элемента. Для обозначения основных меток используйте <label> или aria-label .

Практические способы применения aria-describedby в формах

Формы — это одна из самых критичных областей для применения атрибута aria-describedby , поскольку здесь пользователям часто требуется дополнительный контекст для правильного ввода данных. 📝

Алексей Правдин, фронтенд-разработчик При разработке системы бронирования для крупной гостиничной сети мы столкнулись с необычной проблемой. Пользователи с нарушениями зрения регулярно вводили неверный формат телефона, что приводило к срыву бронирований. Интересно, что визуально формат был указан, но информация не считывалась скринридерами. Мы добавили aria-describedby к полю телефона, указав точный формат, и количество ошибок сократилось на 83%. Этот случай полностью изменил мой подход к разработке форм — теперь я всегда тестирую интерфейсы с отключенным экраном, используя только клавиатуру и скринридер.

Рассмотрим различные сценарии применения aria-describedby в контексте форм:

1. Описание требований к вводу

HTML Скопировать код <label for="email">Email</label> <input type="email" id="email" aria-describedby="email-format"> <span id="email-format">Введите действующий email в формате username@example.com</span>

2. Связывание с сообщениями об ошибках

HTML Скопировать код <label for="phone">Телефон</label> <input type="tel" id="phone" aria-describedby="phone-format phone-error"> <span id="phone-format">Формат: +7 (XXX) XXX-XX-XX</span> <span id="phone-error" class="error">Неверный формат телефона</span>

3. Динамическое обновление описаний

Часто нам нужно динамически обновлять сообщения об ошибках. При этом важно сохранить связь через aria-describedby :

JS Скопировать код // Пример JavaScript для обновления сообщения об ошибке function validatePassword(input) { const errorElement = document.getElementById('password-error'); if (input.value.length < 8) { errorElement.textContent = 'Пароль должен содержать не менее 8 символов'; input.setAttribute('aria-invalid', 'true'); } else { errorElement.textContent = ''; input.removeAttribute('aria-invalid'); } }

Вот сравнительная таблица различных сценариев использования aria-describedby :

Сценарий Описание Пример реализации Требования к паролю Указание правил создания надежного пароля aria-describedby="password-rules" Сообщения об ошибках Связывание поля с текстом ошибки валидации aria-describedby="field-error" Счетчики символов Информация о лимите символов в поле aria-describedby="char-count" Комбинированные описания Связывание с несколькими описаниями aria-describedby="field-help field-error char-count"

При разработке форм с использованием aria-describedby следует помнить несколько ключевых моментов:

Всегда обновляйте содержимое описания, а не сам атрибут aria-describedby .

. Комбинируйте с другими атрибутами ARIA для полноты информации ( aria-required , aria-invalid ).

, ). Старайтесь размещать описания непосредственно после связанных полей для улучшения визуального контекста.

Используйте краткие, но информативные описания — длинные тексты могут дезориентировать пользователя.

Оптимальная HTML-разметка для передачи контекстной информации

Грамотное использование aria-describedby требует продуманной HTML-структуры. Недостаточно просто добавить атрибут — необходимо создать семантически правильную разметку, которая будет эффективно работать как для зрячих пользователей, так и для пользователей ассистивных технологий.

Рассмотрим наиболее эффективные подходы к структурированию HTML-разметки для передачи контекстной информации:

1. Структура элементов формы с описаниями

HTML Скопировать код <div class="form-group"> <label for="username">Имя пользователя</label> <input type="text" id="username" aria-describedby="username-help username-error" aria-required="true" > <p id="username-help" class="help-text"> Используйте только буквы, цифры и символ подчеркивания </p> <p id="username-error" class="error-message" aria-live="polite"></p> </div>

Обратите внимание на атрибут aria-live="polite" для сообщения об ошибке. Он обеспечивает динамическое оповещение скринридера о появлении ошибки, но не прерывает текущее чтение.

2. Группировка связанных элементов

Для логически связанных групп полей следует использовать <fieldset> и <legend> , дополняя их с помощью aria-describedby :

HTML Скопировать код <fieldset aria-describedby="address-instructions"> <legend>Адрес доставки</legend> <div id="address-instructions"> Все поля в этом разделе обязательны для заполнения </div> <div class="form-group"> <label for="street">Улица</label> <input type="text" id="street" required> </div> <div class="form-group"> <label for="city">Город</label> <input type="text" id="city" required> </div> </fieldset>

3. Скрытие визуальных элементов с сохранением доступности

Иногда нам нужно предоставить дополнительную информацию для скринридеров, но без визуального загромождения интерфейса. Для этого используйте специальный класс visually-hidden вместо display: none :

HTML Скопировать код <style> .visually-hidden { position: absolute; width: 1px; height: 1px; margin: -1px; padding: 0; overflow: hidden; clip: rect(0, 0, 0, 0); border: 0; } </style> <label for="credit-card">Номер кредитной карты</label> <input type="text" id="credit-card" aria-describedby="cc-format cc-security-note" > <span id="cc-format">Формат: XXXX XXXX XXXX XXXX</span> <span id="cc-security-note" class="visually-hidden"> Ваши данные защищены 256-битным шифрованием и никогда не передаются третьим лицам </span>

При построении оптимальной HTML-разметки следует придерживаться нескольких принципов:

Размещайте связанные элементы (поле и его описание) в непосредственной близости друг от друга.

Используйте семантически правильные элементы HTML5 — они упрощают восприятие структуры страницы.

Применяйте атрибут aria-live для динамически обновляемых сообщений.

для динамически обновляемых сообщений. Избегайте дублирования информации — не повторяйте в aria-describedby то, что уже указано в метке.

то, что уже указано в метке. Проверяйте, что ID в aria-describedby уникальны в рамках всей страницы.

Тестирование доступности с использованием скринридеров

Теория без практической проверки — лишь половина успеха. Разработчик, создающий доступные интерфейсы, должен регулярно тестировать их с помощью реальных ассистивных технологий. 🔊

Тестирование с помощью скринридеров позволяет убедиться, что ваша реализация aria-describedby действительно работает как задумано. Вот пошаговое руководство по проведению эффективного тестирования:

1. Выбор инструментов тестирования

Для комплексного тестирования рекомендуется использовать несколько скринридеров, поскольку они могут по-разному интерпретировать ARIA-атрибуты:

NVDA — бесплатная программа для Windows, широко используемая реальными пользователями.

— бесплатная программа для Windows, широко используемая реальными пользователями. VoiceOver — встроенный скринридер в macOS и iOS.

— встроенный скринридер в macOS и iOS. JAWS — коммерческий скринридер, имеющий большую долю рынка среди пользователей с нарушениями зрения.

— коммерческий скринридер, имеющий большую долю рынка среди пользователей с нарушениями зрения. TalkBack — встроенный скринридер в Android устройствах.

2. Методика тестирования

Для проведения эффективного тестирования следуйте этому плану:

Проверьте, что скринридер корректно объявляет метку элемента. Убедитесь, что после метки скринридер зачитывает связанное описание. Для полей с несколькими описаниями проверьте, что все они озвучиваются. Протестируйте динамическое обновление описаний (например, появление сообщений об ошибках). Проверьте работоспособность в разных браузерах.

3. Распространенные проблемы и их решения

Проблема Возможная причина Решение Описание не озвучивается Неверный ID или описание скрыто с помощью display: none Проверьте соответствие ID и используйте класс visually-hidden вместо display: none Описание озвучивается дважды Дублирование информации в label и describedby Убедитесь, что информация не повторяется в разных атрибутах Динамические описания не обновляются Отсутствие атрибута aria-live Добавьте aria-live="polite" к элементу с динамическим содержимым Скринридер зачитывает слишком много информации Избыточное количество связанных описаний Оптимизируйте количество и длину описаний

4. Автоматизированное тестирование

Хотя ручное тестирование со скринридерами незаменимо, автоматизированные инструменты могут помочь выявить базовые проблемы:

axe DevTools — расширение для браузера, которое анализирует страницу на соответствие стандартам доступности.

— расширение для браузера, которое анализирует страницу на соответствие стандартам доступности. Lighthouse — инструмент от Google, включающий проверку доступности.

— инструмент от Google, включающий проверку доступности. WAVE — веб-инструмент для оценки доступности сайтов.

Однако помните, что автоматизированные инструменты могут обнаружить только около 30% проблем с доступностью. Они не заменят реального тестирования со скринридерами.

5. Регрессионное тестирование

После внесения изменений в интерфейс всегда проводите повторное тестирование доступности. Даже небольшие изменения могут нарушить работу aria-describedby :

JS Скопировать код // Пример регрессионного теста с использованием Jest и Testing Library test('поле имеет правильное описание для скринридеров', () => { render(<MyFormComponent />); const inputElement = screen.getByLabelText('Email'); expect(inputElement).toHaveAttribute( 'aria-describedby', expect.stringContaining('email-format') ); const descriptionElement = document.getElementById('email-format'); expect(descriptionElement).toBeInTheDocument(); expect(descriptionElement).not.toHaveStyle('display: none'); });