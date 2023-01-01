Полное руководство по IndexedDB: от основ API до примеров кода

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// Полноценный класс для управления заметками class NotesManager { constructor(dbName = "NotesApp", version = 1) { this.dbName = dbName; this.version = version; this.db = null; // Структура базы данных this.dbStructure = (db) => { // Хранилище заметок const noteStore = db.createObjectStore("notes", { keyPath: "id", autoIncrement: true }); noteStore.createIndex("title", "title", { unique: false }); noteStore.createIndex("createdAt", "createdAt", { unique: false }); noteStore.createIndex("updatedAt", "updatedAt", { unique: false }); // Хранилище тегов const tagStore = db.createObjectStore("tags", { keyPath: "id", autoIncrement: true }); tagStore.createIndex("name", "name", { unique: true }); // Связь заметок и тегов (многие-ко-многим) const noteTagStore = db.createObjectStore("noteTags", { keyPath: ["noteId", "tagId"] }); noteTagStore.createIndex("noteId", "noteId", { unique: false }); noteTagStore.createIndex("tagId", "tagId", { unique: false }); }; } // Открытие/инициализация базы данных async open() { if (this.db) return this.db; return new Promise((resolve, reject) => { const request = indexedDB.open(this.dbName, this.version); request.onupgradeneeded = (event) => { const db = event.target.result; this.dbStructure(db); }; request.onsuccess = (event) => { this.db = event.target.result; resolve(this.db); }; request.onerror = (event) => { reject(event.target.error); }; }); } // Создание новой заметки async createNote(title, content, tags = []) { await this.open(); // Создаем транзакцию для нескольких хранилищ const tx = this.db.transaction(["notes", "tags", "noteTags"], "readwrite"); const noteStore = tx.objectStore("notes"); const tagStore = tx.objectStore("tags"); const noteTagStore = tx.objectStore("noteTags"); // Текущее время для меток создания и обновления const now = Date.now(); // Добавляем заметку const noteId = await new Promise((resolve, reject) => { const request = noteStore.add({ title, content, createdAt: now, updatedAt: now }); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); // Добавляем теги и связи for (const tagName of tags) { // Находим или создаем тег let tagId = await this.findOrCreateTag(tagStore, tagName); // Создаем связь между заметкой и тегом await new Promise((resolve, reject) => { const request = noteTagStore.add({ noteId, tagId }); request.onsuccess = () => resolve(); request.onerror = () => reject(request.error); }); } return noteId; } // Поиск или создание тега async findOrCreateTag(tagStore, tagName) { const nameIndex = tagStore.index("name"); const existingTag = await new Promise((resolve, reject) => { const request = nameIndex.get(tagName); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); if (existingTag) { return existingTag.id; } // Если тег не найден, создаем новый return new Promise((resolve, reject) => { const request = tagStore.add({ name: tagName, createdAt: Date.now() }); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); } // Получение заметки со всеми связанными тегами async getNoteWithTags(noteId) { await this.open(); const tx = this.db.transaction(["notes", "tags", "noteTags"], "readonly"); const noteStore = tx.objectStore("notes"); const tagStore = tx.objectStore("tags"); const noteTagStore = tx.objectStore("noteTags"); // Получаем заметку const note = await new Promise((resolve, reject) => { const request = noteStore.get(noteId); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); if (!note) { return null; } // Находим все связи с тегами const noteTagIndex = noteTagStore.index("noteId"); const noteTags = await new Promise((resolve, reject) => { const request = noteTagIndex.getAll(noteId); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); // Получаем информацию о каждом теге note.tags = []; for (const noteTag of noteTags) { const tag = await new Promise((resolve, reject) => { const request = tagStore.get(noteTag.tagId); request.onsuccess = () => resolve(request.result); request.onerror = () => reject(request.error); }); if (tag) { note.tags.push(tag); } } return note; } }