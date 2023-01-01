Как проверить, является ли объект Promise в JavaScript?

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Быстрый ответ

Определить, является ли объект промисом, можно по присутствию метода then, который является характерной чертой промиса, а также с помощью конструкции instanceof:

JS Скопировать код let isPromise = obj instanceof Promise || Boolean(obj && typeof obj.then === 'function'); // Обещание выполнено! 😉

Такой подход учитывает одновременно структурные и наследственные свойства объекта!

Надёжная проверка с помощью опционального чейнинга

Опциональный чейнинг помогает предотвратить ошибки, связанные с null или undefined и с этой помощью можно улучшить надёжность проверки:

JS Скопировать код let isPromise = obj instanceof Promise || typeof obj?.then === 'function'; // Надёжность под контролем! 🚢

Добавление опционального чейнинга к проверке можно сравнить с установкой дополнительных колёс для детского велосипеда — они не позволят упасть! 🚴‍♀️

Нестандартные промисы: "тенэйблы"

Столкнувшись с нестандартными промисами или теми, которые реализованы через полифиллы, обратите внимание на объекты, имеющие метод then — "тенэйблы":

JS Скопировать код let isThenable = obj != null && typeof obj === 'object' && typeof obj.then === 'function'; // Если это крякает как утка...

Этот приём позволяет опознать любые объекты, имеющие метод then , что особо ценно при работе со стандартом Promises/A+!

Осторожно с Promise.resolve

Воспользовавшись Promise.resolve , важно помнить:

При передаче объекта-промиса в Promise.resolve не возвращается исходный объект, создаётся новый промис .

в не возвращается исходный объект, создаётся . Когда речь идёт о промисах, созданных при помощи конструктора, Promise.resolve может заменить их на другой экземпляр.

Будьте внимательны!

Визуализация

Рассмотрим задачу определения, является ли объект промисом, на практике:

Markdown Скопировать код Объект для проверки: {} | Это промис? 🧐

Применим проверку метода .then() :

JS Скопировать код const isPromise = (obj) => obj instanceof Promise || (Boolean(obj) && typeof obj.then === 'function'); // Детективный режим: ВКЛ!🕵️‍♀️

Активируем Детектор промисов и посмотрим на результаты:

Markdown Скопировать код | Входящее значение | isPromise(вход) | Визуал | | --------------------- | ---------------- | ---------- | | { then: function(){} }| ✅ | 🚦 (Проход)| | new Promise(...) | ✅ | 🚦 (Проход)| | { catch: function(){} }| ❌ | 🚫 (Стоп) | | "Я не промис" | ❌ | 🚫 (Стоп) |

Зелёный свет означает корректность, красный свет — время остановиться и проверить!

Запутанные ситуации и советы разработчика

instanceof : Может быть ненадёжным при работе с промисами из так называемых «параллельных вселенных» (например, из iframe).

: Может быть ненадёжным при работе с промисами из так называемых «параллельных вселенных» (например, из iframe). Проскальзывающие контексты : Промисы из другого окна или фрейма могут не проходить проверку из-за использования другого конструктора Promise .

: Промисы из другого окна или фрейма могут не проходить проверку из-за использования другого конструктора . Разнообразие библиотек: Промисы из сторонних библиотек также могут не проходить стандартные проверки, так как они следуют собственными правилам!

Преимущества алгоритмической проверки

Универсальность : Позволяет объединить разные реализации промисов.

: Позволяет объединить разные реализации промисов. Стандартизация: Следует общим принципам работы с промисами вне зависимости от их внутренней структуры.

Практическое применение для разработчиков

Старайтесь организовывать код так, чтобы он мог корректно работать с промисами из любых источников. Это особенно важно при создании библиотек или решений для различных JavaScript-сред.

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