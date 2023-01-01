Как отметить или снять отметку чекбокса с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для изменения состояния чекбокса достаточно обновить его свойство checked :

JS Скопировать код // Устанавливаем отметку document.querySelector('#myCheckbox').checked = true; // Снимаем отметку document.querySelector('#myCheckbox').checked = false;

В качестве значений используйте true или false , управляющие состоянием checked .

Детальное рассмотрение работы с чекбоксами

Овладейте более тонким манипулированием состоянием чекбоксов, применяя разнообразные подходы:

Имитация действий пользователя с помощью click()

Насымитируйте поведение пользователя, вызвав событие клика чекбокса:

JS Скопировать код var checkbox = document.getElementById('myCheckbox'); checkbox.click(); // Инициируем клик на чекбоксе

Совместимость со старыми браузерами

Если вы хотите поддержать пользователей старых браузеров, воспользуйтесь методами setAttribute и removeAttribute :

JS Скопировать код var checkbox = document.getElementById('myCheckbox'); // Старый браузер установит отметку checkbox.setAttribute('checked', checkbox.checked ? '' : 'checked'); // Старый браузер снимет отметку checkbox.removeAttribute('checked');

Использование jQuery

В jQuery применяется метод .prop() , чтобы изменить состояние чекбокса:

JS Скопировать код // Устанавливаем отметку через jQuery $('#myCheckbox').prop('checked', true); // Снимаем отметку через jQuery $('#myCheckbox').prop('checked', false);

Если вы работаете с версиями jQuery ниже 1.6, используйте методы .attr() и .removeAttr() :

JS Скопировать код // Установка отметки в старой версии jQuery $('#myCheckbox').attr('checked', 'checked'); // Снятие отметки в старой версии jQuery $('#myCheckbox').removeAttr('checked');

Визуализация

Markdown Скопировать код [ ] : 💡⬜️ (Неактивный чекбокс) [x] : 💡🟡 (Активный чекбокс)

Изменение состояния без обращения к мощному артефакту:

JS Скопировать код document.getElementById('myCheckbox').checked = !document.getElementById('myCheckbox').checked;

Примеры переключения:

Markdown Скопировать код Переключение: 💡⬜️ ➡️ 💡🟡 // Неактивный переключается в активный Переключение: 💡🟡 ➡️ 💡⬜️ // Активный переключается в неактивный

Профессиональные рекомендации по работе с чекбоксами

Пользовательский интерфейс – важность понятности

Делайте своё приложение комфортным и доступным. Используйте атрибуты aria для улучшения доступности и обеспечивайте отзывчивость интерфейса. Информируйте пользователей о любом изменении состояния.

Отслеживание событий с помощью addEventListener

JS Скопировать код document.getElementById('myCheckbox').addEventListener('change', function(event) { // Код выполнится при изменении состояния чекбокса });

addEventListener позволяет обрабатывать изменения состояния чекбокса в реальном времени.

Управление набором чекбоксов

Если у вас на странице множество чекбоксов:

JS Скопировать код // Отмечаем все чекбоксы document.querySelectorAll('.checkbox-class').forEach(function(checkbox) { checkbox.checked = true; }); // Снимаем отметки со всех чекбоксов document.querySelectorAll('.checkbox-class').forEach(function(checkbox) { checkbox.checked = false; });

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