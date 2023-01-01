Как отключить все console.log в JavaScript для тестирования

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Быстрый ответ

Для переопределения функции console.log всего одной строкой достаточно выполнить следующую команду:

JS Скопировать код console.log = () => {};

С этим исправлением console.log перестанет выполнять свою функцию, позволяя избавиться от нежелательного вывода в консоль без внесения изменений в основной код.

Настройка поведения логирования

Наметив функцию логгирования, вы сможете более гибко управлять выводом логов.

JS Скопировать код // Флаг для активации режима отладки const isDebugMode = true; // Делаем резервную копию оригинального console.log const originalConsoleLog = console.log; console.log = function() { // При активированном режиме отладки выводим логи if (isDebugMode) { originalConsoleLog.apply(console, arguments); } };

Совместимость с браузерами и особенности их поведения

Не все браузеры одинаково воспринимают объект console , поэтому рекомендуется проверить его совместимость и специфику работы.

JS Скопировать код // Обеспечиваем функционирование при отсутствии объекта console if (typeof console === "undefined" || typeof console.log === "undefined") { console = { log: function() {} }; }

Безопасное логирование в продакшене

Рекомендуется использовать инструменты сборки и линтеры для предотвращения вывода логов в окружении production.

Настройка инструментов сборки

Целесообразно исключить console.log из production-сборки, используя возможности webpack или Babel , с применением следующих подходов:

Webpack : воспользуйтесь глобальным флагом DEBUG и сделайте вывод логов условным.

: воспользуйтесь глобальным флагом и сделайте вывод логов условным. Babel: предусмотрите использование babel-plugin-transform-remove-console для удаления логов.

Настройка линтеров для формирования предупреждений

При корректной настройке ESLint способен генерировать предупреждения при обнаружении console.log в вашем коде.

JS Скопировать код // Правило eslint для формирования предупреждений "no-console": "warn"

Визуализация

При отключении console.log обеспечивается тишина в консоли:

JS Скопировать код // До: квакерство попугаев console.log('Чирик!'); // 🐦🔊 console.log('Чирик!'); // 🐦🔊 console.log('Чириk!'); // 🐦🔊

Markdown Скопировать код // После: полная тишина 🐦🔇 🐦🔇 🐦🔇

Мы достигаем этой тишины, подменяя вывод на бесдействие функции:

JS Скопировать код console.log = () => {}; // Наложение невидимости на логи 🔇

Теперь у нас царит спокойствие и порядок.

Поддержание порядка и удобочитаемости кода

Важно сохранять исходный код в чистоте и обеспечивать высокое качество программного продукта.

Обертывание логов в функцию

Создаваемая вами функция может опираться на переменные окружения или флаги, позволяющая удобно убирать логи в версии для продакшена.

Создание объекта logger

Для упрощения процесса логирования полезно воспользоваться объектом logger или создать специальную функцию, которая заменяет console.log :

JS Скопировать код const Logger = { log: function() { // В режиме отладки происходит логирование if (isDebugMode) originalConsoleLog.apply(console, arguments); }, // Методы info, warn, error и др. можно добавлять по аналогии };

Резервное копирование и восстановление

Если вам необходимо временно выключить console.log , сохранив оригинал функции, его всегда можно легко вернуть.

JS Скопировать код let originalConsoleLog = console.log; // Сохраняем первоначальный логгер console.log = () => {}; // Для возврата к исходному логированию: console.log = originalConsoleLog;

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