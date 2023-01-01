Как отключить все console.log в JavaScript для тестирования#Разное
Быстрый ответ
Для переопределения функции
console.log всего одной строкой достаточно выполнить следующую команду:
console.log = () => {};
С этим исправлением
console.log перестанет выполнять свою функцию, позволяя избавиться от нежелательного вывода в консоль без внесения изменений в основной код.
Настройка поведения логирования
Наметив функцию логгирования, вы сможете более гибко управлять выводом логов.
// Флаг для активации режима отладки
const isDebugMode = true;
// Делаем резервную копию оригинального console.log
const originalConsoleLog = console.log;
console.log = function() {
// При активированном режиме отладки выводим логи
if (isDebugMode) {
originalConsoleLog.apply(console, arguments);
}
};
Совместимость с браузерами и особенности их поведения
Не все браузеры одинаково воспринимают объект
console, поэтому рекомендуется проверить его совместимость и специфику работы.
// Обеспечиваем функционирование при отсутствии объекта console
if (typeof console === "undefined" || typeof console.log === "undefined") {
console = { log: function() {} };
}
Безопасное логирование в продакшене
Рекомендуется использовать инструменты сборки и линтеры для предотвращения вывода логов в окружении production.
Настройка инструментов сборки
Целесообразно исключить
console.log из production-сборки, используя возможности
webpack или
Babel, с применением следующих подходов:
- Webpack: воспользуйтесь глобальным флагом
DEBUGи сделайте вывод логов условным.
- Babel: предусмотрите использование
babel-plugin-transform-remove-consoleдля удаления логов.
Настройка линтеров для формирования предупреждений
При корректной настройке ESLint способен генерировать предупреждения при обнаружении
console.log в вашем коде.
// Правило eslint для формирования предупреждений
"no-console": "warn"
Визуализация
При отключении
console.log обеспечивается тишина в консоли:
// До: квакерство попугаев
console.log('Чирик!'); // 🐦🔊
console.log('Чирик!'); // 🐦🔊
console.log('Чириk!'); // 🐦🔊
// После: полная тишина
🐦🔇 🐦🔇 🐦🔇
Мы достигаем этой тишины, подменяя вывод на бесдействие функции:
console.log = () => {}; // Наложение невидимости на логи 🔇
Теперь у нас царит спокойствие и порядок.
Поддержание порядка и удобочитаемости кода
Важно сохранять исходный код в чистоте и обеспечивать высокое качество программного продукта.
Обертывание логов в функцию
Создаваемая вами функция может опираться на переменные окружения или флаги, позволяющая удобно убирать логи в версии для продакшена.
Создание объекта logger
Для упрощения процесса логирования полезно воспользоваться объектом
logger или создать специальную функцию, которая заменяет
console.log:
const Logger = {
log: function() {
// В режиме отладки происходит логирование
if (isDebugMode) originalConsoleLog.apply(console, arguments);
},
// Методы info, warn, error и др. можно добавлять по аналогии
};
Резервное копирование и восстановление
Если вам необходимо временно выключить
console.log, сохранив оригинал функции, его всегда можно легко вернуть.
let originalConsoleLog = console.log; // Сохраняем первоначальный логгер
console.log = () => {};
// Для возврата к исходному логированию:
console.log = originalConsoleLog;
Полезные материалы
- console – Web APIs | MDN — документация по
consoleв JavaScript.
- Configure Rules – ESLint — как отключать правила, включая
console.log, в ESLint.
- babel-plugin-transform-remove-console – npm — плагин Babel для удаления
console.log.
- Production | webpack — советы по настройке webpack, включая устранение
console.log.
- gulp.js — инструмент автоматизации задач, включая исключение логов из консоли.
- Terser — утилита для минификации и сжатия кода JavaScript с опцией удаления
console.log.
- Grunt: The JavaScript Task Runner — инструмент для выполнения разнообразных задач, в том числе удаления логов консоли в окружении production.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы