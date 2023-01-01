Как объявить тип ES6 Map в TypeScript: свойство класса

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Быстрый ответ

Чтобы использовать Map из ES6 в TypeScript, создайте карту, указав типы ключей и значений следующим образом:

typescript Скопировать код let myMap: Map<string, number> = new Map([ ['key1', 1], ['key2', 2] ]); console.log(myMap.get('key1')); // Вывод: 1

Приведенный пример демонстрирует создание карты с заранее определенными элементами и показывает, как получить значения по ключам в Map. В TypeScript вводится строгая типизация для пар ключ-значение с помощью <string, number> .

Глубокое погружение в карты TypeScript

Типы ключей и их ограничения

Визуально привлекательно использовать объект в роли карты, однако важно помнить, что ключами объекта могут быть только строки или числа. При этом ключи, которые выглядят как числа, преобразуются в строки. Это приводит к перепутыванию числовых ключей со строковыми, что может стать причиной ошибок. В отличие от объектов, Map в ES6 строго разделяет '5' и 5 в качестве ключей, обеспечивая тем самым типовую безопасность.

Уникальность ключей в Map TypeScript

Map в ES6 для TypeScript требует уникальность ключей. В этом контексте недопустимы дубликаты ключей, что предотвращает замешательство с повторяющимися ключами и содействует созданию надежных и предсказуемых структур данных, таких как словари и кэши.

Визуализация

Сложно поддающийся представлению Map в ES6 для TypeScript можно проиллюстрировать на образе цвета́стой тряпочки с ключами для маркировки:

typescript Скопировать код let keyring = new Map<string, string>(); // Тряпочка с разноцветными ключами

Добавление пары ключ-значение в этом контексте можно воспринять как привязку нового яркого ключа:

typescript Скопировать код keyring.set('blue', 'ocean'); // Синий ключ открывает 'ocean' — надежное совпадение! 😁

Извлечение значения ассоциируется с поиском нужного ключа по его цветной метке:

typescript Скопировать код let value = keyring.get('blue'); // 'blue' соответствует 'ocean' console.log(value); // Вывод: ocean

Каждому ключу в нашей маркировке соответствует только одно его копия. Подделки недопустимы:

typescript Скопировать код keyring.set('blue', 'sky'); // Теперь 'blue' связан с 'sky', 'ocean' уступило место! 💔

Ключи карты и приведение типов

Относительно типов ключей важно отметить их непреобразование, что гарантирует сохранение целостности данных:

typescript Скопировать код keyring.set(5, 'number five'); console.log(keyring.get(5)); // Вывод: number five console.log(keyring.get('5')); // Вывод: undefined, потому что '5' и 5 — это разные ключи.

Map и Record в TypeScript

Хотя Record может в некоторой степени повторить поведение Map , он уступает последнему по производительности при частых операциях добавления или удаления элементов и по гарантии уникальности ключей.

Работа с undefined значениями

Используя метод get , следует помнить, что для несуществующего ключа он возвращает undefined . Будьте к этому готовы — при необходимости обеспечьте значение по умолчанию или используйте утверждение типа, если уверены в наличии значения.

Дополнительная информация

Флаг модуля ES6 и полифиллы

Для совместимости на различных платформах включите флаг --module es6 в TypeScript и используйте полифиллы для ES6, такие как corejs, особенно если целью являются устаревшие JavaScript-движки.

Объявления типов в TypeScript

Не пропустите объявления типов при использовании новшеств ES6 в TypeScript. Рекомендуется ознакомиться с файлом lib.es6.d.ts для более тщательного изучения интерфейса Map из ES6 и правил типизации данных.

Общение с сообществом

При сложностях с типами Map не стесняйтесь обращаться за помощью к обсуждениям, например, к issue 2953 в репозитории TypeScript. Принятые решения и советы сообщества на ресурсах типа StackOverflow могут стать бесценным источником знаний и передовых практик.

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