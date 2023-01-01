Как объявить тип ES6 Map в TypeScript: свойство класса#Веб-разработка #Основы JavaScript #TypeScript
Быстрый ответ
Чтобы использовать Map из ES6 в TypeScript, создайте карту, указав типы ключей и значений следующим образом:
let myMap: Map<string, number> = new Map([
['key1', 1],
['key2', 2]
]);
console.log(myMap.get('key1')); // Вывод: 1
Приведенный пример демонстрирует создание карты с заранее определенными элементами и показывает, как получить значения по ключам в Map. В TypeScript вводится строгая типизация для пар ключ-значение с помощью
<string, number>.
Глубокое погружение в карты TypeScript
Типы ключей и их ограничения
Визуально привлекательно использовать объект в роли карты, однако важно помнить, что ключами объекта могут быть только строки или числа. При этом ключи, которые выглядят как числа, преобразуются в строки. Это приводит к перепутыванию числовых ключей со строковыми, что может стать причиной ошибок. В отличие от объектов, Map в ES6 строго разделяет
'5' и
5 в качестве ключей, обеспечивая тем самым типовую безопасность.
Уникальность ключей в Map TypeScript
Map в ES6 для TypeScript требует уникальность ключей. В этом контексте недопустимы дубликаты ключей, что предотвращает замешательство с повторяющимися ключами и содействует созданию надежных и предсказуемых структур данных, таких как словари и кэши.
Визуализация
Сложно поддающийся представлению Map в ES6 для TypeScript можно проиллюстрировать на образе цвета́стой тряпочки с ключами для маркировки:
let keyring = new Map<string, string>(); // Тряпочка с разноцветными ключами
Добавление пары ключ-значение в этом контексте можно воспринять как привязку нового яркого ключа:
keyring.set('blue', 'ocean'); // Синий ключ открывает 'ocean' — надежное совпадение! 😁
Извлечение значения ассоциируется с поиском нужного ключа по его цветной метке:
let value = keyring.get('blue'); // 'blue' соответствует 'ocean'
console.log(value); // Вывод: ocean
Каждому ключу в нашей маркировке соответствует только одно его копия. Подделки недопустимы:
keyring.set('blue', 'sky'); // Теперь 'blue' связан с 'sky', 'ocean' уступило место! 💔
Ключи карты и приведение типов
Относительно типов ключей важно отметить их непреобразование, что гарантирует сохранение целостности данных:
keyring.set(5, 'number five');
console.log(keyring.get(5)); // Вывод: number five
console.log(keyring.get('5')); // Вывод: undefined, потому что '5' и 5 — это разные ключи.
Map и Record в TypeScript
Хотя Record может в некоторой степени повторить поведение
Map, он уступает последнему по производительности при частых операциях добавления или удаления элементов и по гарантии уникальности ключей.
Работа с undefined значениями
Используя метод
get, следует помнить, что для несуществующего ключа он возвращает
undefined. Будьте к этому готовы — при необходимости обеспечьте значение по умолчанию или используйте утверждение типа, если уверены в наличии значения.
Дополнительная информация
Флаг модуля ES6 и полифиллы
Для совместимости на различных платформах включите флаг
--module es6 в TypeScript и используйте полифиллы для ES6, такие как corejs, особенно если целью являются устаревшие JavaScript-движки.
Объявления типов в TypeScript
Не пропустите объявления типов при использовании новшеств ES6 в TypeScript. Рекомендуется ознакомиться с файлом
lib.es6.d.ts для более тщательного изучения интерфейса Map из ES6 и правил типизации данных.
Общение с сообществом
При сложностях с типами
Map не стесняйтесь обращаться за помощью к обсуждениям, например, к issue 2953 в репозитории TypeScript. Принятые решения и советы сообщества на ресурсах типа StackOverflow могут стать бесценным источником знаний и передовых практик.
Полезные материалы
- Map – JavaScript | MDN — подробное руководство по работе с Map в ES6, включающее примеры.
- Руководство по TypeScript – Интерфейсы — статья объясняет использование интерфейсов в TypeScript, полезна для понимания типизации Map.
- Система типов TypeScript – TypeScript Deep Dive — подробный анализ системы типов TypeScript с акцентом на Map.
- ECMAScript 6: карты и множества — ясный обзор возможностей карт и множеств в ES6.
- 19. Карты и множества — исчерпывающий обзор карт и множеств из книги "Exploring ES6".
- Scrimba — интерактивный скринкаст, посвященный введению в карты JavaScript.
Ольга Шадрина
React-разработчик