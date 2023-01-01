Как начать работу и настроить DevTools в Microsoft Edge: полное руководство

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в отладке и оптимизации кода

Тестировщики, работающие с веб-приложениями и занимающиеся поиском и устранением ошибок

Начинающие разработчики, интересующиеся инструментами для работы с HTML, CSS и JavaScript в браузере

Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным при попытке найти скрытую ошибку в вашем коде? Браузерные инструменты разработчика DevTools — это ваш надежный компас в море HTML, CSS и JavaScript. Microsoft Edge предлагает мощный набор инструментов, который не уступает конкурентам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Освоение Edge DevTools открывает перед разработчиками и тестировщиками новые горизонты для эффективной отладки, оптимизации производительности и создания безупречных веб-приложений. Готовы погрузиться в мир профессиональной веб-разработки? 🚀

Быстрый старт с DevTools в Microsoft Edge: основы и доступ

DevTools в Microsoft Edge — это набор встроенных инструментов разработчика, предоставляющий полный контроль над веб-страницами. Но прежде чем погрузиться в детали, давайте разберемся, как получить доступ к этому мощному инструментарию.

Существует несколько способов открыть DevTools в Edge:

Нажмите клавишу F12 — самый быстрый способ

— самый быстрый способ Используйте комбинацию клавиш Ctrl+Shift+I (Windows) или Cmd+Option+I (macOS)

(Windows) или (macOS) Щелкните правой кнопкой мыши на любом элементе страницы и выберите "Просмотреть код" или "Inspect"

Откройте меню (три точки в правом верхнем углу) → Дополнительные инструменты → Инструменты разработчика

Антон Сергеев, старший тестировщик веб-приложений Помню свой первый день в новой компании, когда я получил задачу найти причину некорректного отображения навигационного меню на важном проекте. Тогда я ещё не был знаком с DevTools в Edge. Потратив почти час на попытки понять проблему, я случайно нажал F12 и передо мной открылся целый мир возможностей. В панели Elements я моментально увидел конфликт стилей, вызывавший проблему. Через 15 минут баг был исправлен, а я получил репутацию "быстрого решателя проблем". Теперь я всегда начинаю расследование любой проблемы с открытия DevTools — это мой первый инструмент диагностики.

После запуска DevTools вы увидите интерфейс, разделенный на несколько областей:

Область Описание Основное применение Главная панель Основной рабочий раздел с вкладками Просмотр и редактирование элементов, стилей, сетевых запросов Панель инструментов Верхняя часть с кнопками и опциями Переключение между мобильным видом, выбор инструментов Панель деталей Нижняя часть с дополнительной информацией Просмотр свойств, примененных стилей, событий Консоль JavaScript Интерактивная среда для выполнения JS Отладка кода, тестирование выражений, просмотр ошибок

По умолчанию DevTools появляется в нижней части окна браузера, но вы можете изменить это расположение, нажав кнопку с тремя точками в верхнем правом углу панели DevTools и выбрав нужную опцию в разделе "Dock side".

Для начинающих разработчиков я рекомендую сразу познакомиться с двумя наиболее часто используемыми панелями:

Elements (Элементы) — для анализа и редактирования DOM-дерева и CSS

— для анализа и редактирования DOM-дерева и CSS Console (Консоль) — для выполнения JavaScript-кода и просмотра ошибок

Освоив эти базовые инструменты, вы уже сможете решать большинство повседневных задач веб-разработчика. 🛠️

Обзор ключевых панелей разработчика в Edge

Microsoft Edge DevTools предлагает широкий спектр специализированных панелей, каждая из которых предназначена для решения конкретных задач. Давайте рассмотрим основные инструменты, которые должен освоить каждый веб-разработчик:

Elements (Элементы) — фундамент для работы с HTML и CSS:

Интерактивное DOM-дерево для просмотра и редактирования структуры страницы

Инспектор CSS с возможностью живого редактирования стилей

Визуализация макета с отображением отступов, границ и размеров

Проверка специальных состояний, таких как :hover и :focus

Console (Консоль) — ваш командный центр JavaScript:

Интерактивная среда выполнения JavaScript-кода

Журнал ошибок и предупреждений

Группировка и фильтрация сообщений

Поддержка специальных команд с префиксом $

Network (Сеть) — анализатор производительности и сетевых запросов:

Отслеживание всех HTTP-запросов с детальной информацией

Измерение времени загрузки и анализ waterfall-диаграмм

Симуляция различных условий сети (3G, офлайн)

Запись и экспорт сетевой активности

Sources (Источники) — полноценная IDE для отладки JavaScript:

Просмотр и редактирование исходного кода

Установка точек останова и пошаговое выполнение кода

Отслеживание переменных и выражений

Работа с локальным хранилищем файлов

Performance (Производительность) — инструмент для оптимизации скорости работы:

Запись и анализ производительности страницы

Выявление узких мест и причин подтормаживания

Визуализация процессов рендеринга и выполнения JavaScript

Анализ использования памяти и CPU

Application (Приложение) — управление данными и ресурсами:

Доступ к хранилищам (Local Storage, Session Storage, IndexedDB)

Управление кешем и куки

Мониторинг сервис-воркеров

Работа с манифестами PWA

Security (Безопасность) — проверка состояния безопасности:

Информация о сертификате и TLS-соединении

Выявление небезопасного контента на HTTPS-страницах

Проверка безопасности происхождения

Issues (Проблемы) — консолидированный инструмент для выявления проблем:

Централизованное представление ошибок и предупреждений

Рекомендации по исправлению

Автоматическое определение проблем с доступностью, производительностью и совместимостью

Панель Частота использования Уровень сложности Ключевые задачи Elements ★★★★★ Начальный HTML/CSS-отладка, вёрстка Console ★★★★★ Начальный Выполнение JS, отладка ошибок Network ★★★★☆ Средний Анализ запросов, оптимизация Sources ★★★☆☆ Продвинутый Отладка сложного JS-кода Performance ★★☆☆☆ Продвинутый Оптимизация производительности Application ★★★☆☆ Средний Работа с хранилищами, PWA Security ★☆☆☆☆ Средний Проверка безопасности сайта

Для эффективной работы важно научиться быстро переключаться между панелями, используя сочетания клавиш. Например, Ctrl+Shift+J откроет консоль, а Ctrl+Shift+C активирует инспектор элементов. 🔍

Настройка интерфейса DevTools для удобной работы

Персонализация интерфейса DevTools — важный шаг к повышению вашей продуктивности. Microsoft Edge позволяет гибко настраивать среду разработки под ваши индивидуальные потребности и предпочтения.

Изменение положения DevTools

По умолчанию DevTools открывается внизу окна браузера, но это не всегда удобно, особенно при работе с веб-приложениями, требующими больше вертикального пространства:

Нажмите кнопку с тремя точками (⋮) в верхнем правом углу DevTools

Выберите пункт "Dock side"

Доступные опции:

Dock to bottom — внизу (по умолчанию)

— внизу (по умолчанию) Dock to right — справа (удобно для широкоформатных мониторов)

— справа (удобно для широкоформатных мониторов) Dock to left — слева

— слева Undock into separate window — в отдельном окне (идеально для работы с двумя мониторами)

Можно также быстро переключаться между режимами с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+D .

Настройка цветовой темы

Edge DevTools предлагает выбор между светлой и темной темами, что особенно важно при длительной работе:

Откройте панель настроек через значок шестеренки (⚙️) или комбинацию F1

Перейдите в раздел "Preferences" → "Appearance"

Выберите один из вариантов темы:

Light — светлая тема

— светлая тема Dark — темная тема

— темная тема System preference — следовать настройкам системы

Настройка панели инструментов

Для оптимизации рабочего пространства вы можете выбрать, какие вкладки должны отображаться в основной панели инструментов:

Откройте "Customize and control DevTools" (⋮)

Выберите "More tools" для добавления дополнительных панелей

Для перемещения вкладок перетащите их мышью в нужное положение

Чтобы скрыть редко используемые вкладки, щелкните правой кнопкой мыши по вкладке и выберите "Close tab"

Настройка персональных сочетаний клавиш

Edge DevTools позволяет настроить собственные сочетания клавиш для повышения эффективности работы:

Откройте Settings (F1)

Перейдите в раздел "Shortcuts"

Найдите действие, для которого хотите изменить сочетание клавиш

Нажмите на текущее сочетание и введите новое

Мария Волкова, фронтенд-разработчик Когда я впервые столкнулась с необходимостью адаптировать сложное приложение под различные устройства, стандартная конфигурация DevTools казалась неудобной. Постоянное переключение между мобильным и десктопным видом отнимало много времени. Я потратила вечер на настройку интерфейса — переместила DevTools в правую часть экрана, добавила на панель инструментов Device Mode и создала несколько пользовательских предустановок для часто тестируемых устройств. Также я настроила собственные сочетания клавиш для быстрого доступа к Network и Performance панелям. Эта небольшая инвестиция времени окупилась уже через неделю — скорость моей работы выросла примерно на 30%, а количество пропущенных ошибок адаптивной вёрстки уменьшилось вдвое.

Создание рабочих областей

Edge DevTools позволяет сохранять файлы напрямую в локальной файловой системе, что удобно для быстрого прототипирования:

Откройте панель Sources

В левой части перейдите на вкладку Filesystem

Нажмите "Add folder to workspace" и выберите папку вашего проекта

Теперь вы можете редактировать файлы прямо в DevTools с сохранением изменений на диск

Сохранение и синхронизация настроек

Если вы используете Microsoft Edge на нескольких устройствах, имеет смысл синхронизировать ваши настройки:

Войдите в свою учетную запись Microsoft

Включите синхронизацию в настройках браузера

Ваши персональные настройки DevTools будут сохранены в облаке

Помните, что правильно настроенные инструменты — залог эффективной работы. Потратьте время на персонализацию DevTools сейчас, чтобы сэкономить часы в будущем. ⏱️

Отладка веб-страниц: практические приемы в Edge

Отладка — это искусство поиска и устранения ошибок. Microsoft Edge DevTools предоставляет мощный набор инструментов, который превращает этот процесс из мучительного в методичный и эффективный. Разберем наиболее востребованные техники отладки, которыми должен владеть каждый веб-разработчик.

Инспекция и редактирование DOM в реальном времени

Панель Elements — это ваш инструмент для хирургически точных манипуляций с HTML-структурой:

Используйте инструмент выбора элемента (🔍) или комбинацию Ctrl+Shift+C для быстрого поиска нужного элемента

для быстрого поиска нужного элемента Редактируйте HTML напрямую, дважды щелкнув по элементу

Добавляйте/удаляйте классы через панель Styles в разделе .cls

Экспериментируйте со стилями, используя автозаполнение CSS-свойств

Визуализируйте геометрию элементов через вкладку Layout, чтобы выявить проблемы с отступами

Мастерство работы с JavaScript-консолью

Консоль — это не просто место для просмотра ошибок, но и мощный инструмент диагностики:

Используйте console.table() для структурированного вывода массивов и объектов

для структурированного вывода массивов и объектов Группируйте связанные сообщения с помощью console.group() и console.groupEnd()

и Измеряйте время выполнения функций с помощью console.time() и console.timeEnd()

и Отслеживайте последовательность вызовов функций через console.trace()

Используйте $0 для доступа к последнему выбранному элементу в панели Elements

Продвинутые консольные команды для быстрой отладки:

Команда Описание Пример использования $('selector') Аналог document.querySelector() $('#header') — выбрать элемент с id="header" $$('selector') Аналог document.querySelectorAll() $$('div.product') — выбрать все div с классом product $_ Результат последнего выражения После выполнения выражения используйте $_ для доступа к его результату $0-$4 История выбранных элементов $0.style.color = 'red' — изменить цвет последнего выбранного элемента copy(объект) Копирует значение в буфер обмена copy(JSON.stringify(data)) — копировать JSON-представление объекта monitor(функция) Логирует вызовы функции monitor(calculateTotal) — отслеживать вызовы calculateTotal

Отладка JavaScript с точками останова

Панель Sources предоставляет профессиональные инструменты для пошаговой отладки кода:

Устанавливайте точки останова, щелкнув по номеру строки в редакторе кода

Используйте условные точки останова (правый клик → Add conditional breakpoint) для срабатывания только при определенных условиях

Добавляйте точки логирования (Logpoint), чтобы получать информацию без остановки выполнения

Отслеживайте значения переменных через панель Watch

Используйте пошаговое выполнение с помощью кнопок:

Resume script execution (F8) — продолжить выполнение

Step over (F10) — перейти к следующей строке

Step into (F11) — войти внутрь функции

Step out (Shift+F11) — выйти из текущей функции

Анализ сетевой активности

Панель Network позволяет выявлять проблемы с загрузкой ресурсов:

Фильтруйте запросы по типу (JS, CSS, XHR, Font) для фокусировки на конкретных ресурсах

Анализируйте временные метрики через вкладку Timing для каждого запроса

Проверяйте заголовки запросов и ответов для выявления проблем с CORS или кешированием

Симулируйте различные условия сети (3G, офлайн) через меню Network throttling

Используйте опцию "Block requests" для проверки поведения сайта при недоступности определенных ресурсов

Отладка проблем с отображением и вёрсткой

Для выявления проблем с CSS и компоновкой страницы:

Используйте режим Device Mode (🖥️) для эмуляции различных устройств

Активируйте линейку (правый клик на странице → Ruler) для проверки размеров и выравнивания

Визуализируйте flex и grid контейнеры через специальные значки в инспекторе элементов

Проверяйте контрастность текста через вкладку Accessibility в панели Elements

Используйте функцию Paint flashing в меню Rendering для выявления перерисовок страницы

Профилирование производительности

Для выявления узких мест в производительности:

Используйте панель Performance для записи и анализа процесса загрузки и взаимодействия

Выявляйте длительные операции в Main-потоке, блокирующие рендеринг

Анализируйте частоту кадров (FPS) для обнаружения проблем с плавностью анимаций

Проверяйте использование памяти через вкладку Memory для выявления утечек

Помните, что эффективная отладка — это не только набор инструментов, но и методология. Подходите к поиску ошибок систематически, исключая переменные одну за другой, и документируйте свои находки. В Edge DevTools вы найдете инструменты, которые соответствуют уровню вашей задачи, от простой коррекции CSS до глубокого анализа производительности. 🔧

Экспериментальные функции Edge DevTools для продвинутой работы

Microsoft Edge постоянно развивается, предлагая разработчикам экспериментальные функции, которые могут значительно расширить возможности отладки и анализа. Эти инновационные инструменты часто становятся предвестниками будущих стандартных возможностей. Рассмотрим самые перспективные из них, которые доступны уже сейчас. 🔬

Активация экспериментальных функций

Прежде чем погружаться в мир экспериментальных возможностей, необходимо их активировать:

Откройте DevTools (F12) Перейдите в Settings (F1 или значок шестерёнки) Выберите вкладку "Experiments" Включите нужные функции, установив соответствующие флажки Нажмите "Reload DevTools" для применения изменений

Обратите внимание, что экспериментальные функции могут быть нестабильными или изменяться со временем, поэтому используйте их с осторожностью в продакшн-среде.

Source Order Viewer

Эта функция позволяет визуализировать порядок элементов в DOM-дереве, что особенно ценно при работе с доступностью и адаптивным дизайном:

Активируйте эксперимент "Source Order Viewer"

Перейдите в панель Elements

В боковой панели откройте вкладку Accessibility

Установите флажок "Show source order"

После активации вы увидите цифровые маркеры на элементах страницы, показывающие их порядок в исходном коде, что помогает понять различия между визуальным отображением и логической структурой контента.

3D View

Эта впечатляющая функция позволяет исследовать DOM-дерево в трехмерном пространстве:

Активируйте эксперимент "3D View"

В верхнем меню DevTools появится новая вкладка "3D View"

Используйте мышь для вращения и масштабирования 3D-представления

3D View наглядно демонстрирует вложенность элементов и помогает выявлять проблемы с Z-индексом, что особенно полезно при работе со сложными интерфейсами.

CSS Grid/Flexbox Editor

Продвинутый редактор для работы с современными CSS-раскладками:

Активируйте эксперимент "CSS Grid/Flexbox Editor"

В панели Styles при работе с grid или flex контейнерами появится интерактивный редактор

Визуально настраивайте параметры раскладки с мгновенным предпросмотром результатов

Этот инструмент значительно упрощает работу с сложными раскладками, минимизируя необходимость в ручном написании CSS-кода.

Composited Layers Visualization

Для оптимизации производительности рендеринга:

Активируйте эксперимент "Composited Layers"

Перейдите в панель Rendering (доступна через More Tools)

Включите опцию "Layer borders"

Этот инструмент позволяет увидеть, как браузер разделяет элементы на отдельные слои для аппаратного ускорения, что помогает оптимизировать анимации и повысить плавность интерфейса.

Protocol Monitor

Для глубокого анализа взаимодействия между DevTools и браузером:

Активируйте эксперимент "Protocol Monitor"

Откройте Protocol Monitor через меню More Tools

Наблюдайте за сообщениями Chrome DevTools Protocol в режиме реального времени

Эта функция предназначена для опытных разработчиков, создающих собственные инструменты на базе CDP или исследующих внутренние механизмы работы браузера.

WebAssembly Debugging

Для работы с WebAssembly-модулями:

Активируйте эксперимент "WebAssembly Debugging"

Используйте панель Sources для отладки Wasm-кода

Устанавливайте точки останова и инспектируйте переменные, как в обычном JavaScript

С ростом популярности WebAssembly эта функция становится всё более востребованной для разработки высокопроизводительных веб-приложений.

Network Console

Для тестирования API и сетевых запросов:

Активируйте эксперимент "Network Console"

Откройте Network Console через меню More Tools

Создавайте и отправляйте HTTP-запросы с полным контролем над заголовками и телом

Этот инструмент похож на Postman, но интегрирован непосредственно в браузер, что удобно для быстрого тестирования API.

Issues Panel Improvements

Расширенные возможности для выявления проблем:

Активируйте эксперимент "Issues Panel Improvements"

Обновленная панель Issues предоставит более детальную информацию о проблемах страницы

Получите рекомендации по улучшению доступности, производительности и безопасности

Эта функция превращает Issues Panel из простого списка проблем в полноценный инструмент аудита качества.

Экспериментальные функции Microsoft Edge DevTools — это возможность заглянуть в будущее веб-разработки и получить конкурентное преимущество, освоив инновационные инструменты раньше других. Регулярно проверяйте раздел Experiments, так как Microsoft постоянно добавляет новые возможности, основываясь на отзывах разработчиков и эволюции веб-стандартов. 🚀