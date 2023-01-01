Как начать работу и настроить DevTools в Microsoft Edge: полное руководство#Веб-разработка #Отладка DevTools #Настройки и лайфхаки
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики, желающие улучшить свои навыки в отладке и оптимизации кода
- Тестировщики, работающие с веб-приложениями и занимающиеся поиском и устранением ошибок
- Начинающие разработчики, интересующиеся инструментами для работы с HTML, CSS и JavaScript в браузере
Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным при попытке найти скрытую ошибку в вашем коде? Браузерные инструменты разработчика DevTools — это ваш надежный компас в море HTML, CSS и JavaScript. Microsoft Edge предлагает мощный набор инструментов, который не уступает конкурентам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Освоение Edge DevTools открывает перед разработчиками и тестировщиками новые горизонты для эффективной отладки, оптимизации производительности и создания безупречных веб-приложений. Готовы погрузиться в мир профессиональной веб-разработки? 🚀
Быстрый старт с DevTools в Microsoft Edge: основы и доступ
DevTools в Microsoft Edge — это набор встроенных инструментов разработчика, предоставляющий полный контроль над веб-страницами. Но прежде чем погрузиться в детали, давайте разберемся, как получить доступ к этому мощному инструментарию.
Существует несколько способов открыть DevTools в Edge:
- Нажмите клавишу
F12— самый быстрый способ
- Используйте комбинацию клавиш
Ctrl+Shift+I(Windows) или
Cmd+Option+I(macOS)
- Щелкните правой кнопкой мыши на любом элементе страницы и выберите "Просмотреть код" или "Inspect"
- Откройте меню (три точки в правом верхнем углу) → Дополнительные инструменты → Инструменты разработчика
Антон Сергеев, старший тестировщик веб-приложений Помню свой первый день в новой компании, когда я получил задачу найти причину некорректного отображения навигационного меню на важном проекте. Тогда я ещё не был знаком с DevTools в Edge. Потратив почти час на попытки понять проблему, я случайно нажал F12 и передо мной открылся целый мир возможностей. В панели Elements я моментально увидел конфликт стилей, вызывавший проблему. Через 15 минут баг был исправлен, а я получил репутацию "быстрого решателя проблем". Теперь я всегда начинаю расследование любой проблемы с открытия DevTools — это мой первый инструмент диагностики.
После запуска DevTools вы увидите интерфейс, разделенный на несколько областей:
|Область
|Описание
|Основное применение
|Главная панель
|Основной рабочий раздел с вкладками
|Просмотр и редактирование элементов, стилей, сетевых запросов
|Панель инструментов
|Верхняя часть с кнопками и опциями
|Переключение между мобильным видом, выбор инструментов
|Панель деталей
|Нижняя часть с дополнительной информацией
|Просмотр свойств, примененных стилей, событий
|Консоль JavaScript
|Интерактивная среда для выполнения JS
|Отладка кода, тестирование выражений, просмотр ошибок
По умолчанию DevTools появляется в нижней части окна браузера, но вы можете изменить это расположение, нажав кнопку с тремя точками в верхнем правом углу панели DevTools и выбрав нужную опцию в разделе "Dock side".
Для начинающих разработчиков я рекомендую сразу познакомиться с двумя наиболее часто используемыми панелями:
- Elements (Элементы) — для анализа и редактирования DOM-дерева и CSS
- Console (Консоль) — для выполнения JavaScript-кода и просмотра ошибок
Освоив эти базовые инструменты, вы уже сможете решать большинство повседневных задач веб-разработчика. 🛠️
Обзор ключевых панелей разработчика в Edge
Microsoft Edge DevTools предлагает широкий спектр специализированных панелей, каждая из которых предназначена для решения конкретных задач. Давайте рассмотрим основные инструменты, которые должен освоить каждый веб-разработчик:
Elements (Элементы) — фундамент для работы с HTML и CSS:
- Интерактивное DOM-дерево для просмотра и редактирования структуры страницы
- Инспектор CSS с возможностью живого редактирования стилей
- Визуализация макета с отображением отступов, границ и размеров
- Проверка специальных состояний, таких как :hover и :focus
Console (Консоль) — ваш командный центр JavaScript:
- Интерактивная среда выполнения JavaScript-кода
- Журнал ошибок и предупреждений
- Группировка и фильтрация сообщений
- Поддержка специальных команд с префиксом $
Network (Сеть) — анализатор производительности и сетевых запросов:
- Отслеживание всех HTTP-запросов с детальной информацией
- Измерение времени загрузки и анализ waterfall-диаграмм
- Симуляция различных условий сети (3G, офлайн)
- Запись и экспорт сетевой активности
Sources (Источники) — полноценная IDE для отладки JavaScript:
- Просмотр и редактирование исходного кода
- Установка точек останова и пошаговое выполнение кода
- Отслеживание переменных и выражений
- Работа с локальным хранилищем файлов
Performance (Производительность) — инструмент для оптимизации скорости работы:
- Запись и анализ производительности страницы
- Выявление узких мест и причин подтормаживания
- Визуализация процессов рендеринга и выполнения JavaScript
- Анализ использования памяти и CPU
Application (Приложение) — управление данными и ресурсами:
- Доступ к хранилищам (Local Storage, Session Storage, IndexedDB)
- Управление кешем и куки
- Мониторинг сервис-воркеров
- Работа с манифестами PWA
Security (Безопасность) — проверка состояния безопасности:
- Информация о сертификате и TLS-соединении
- Выявление небезопасного контента на HTTPS-страницах
- Проверка безопасности происхождения
Issues (Проблемы) — консолидированный инструмент для выявления проблем:
- Централизованное представление ошибок и предупреждений
- Рекомендации по исправлению
- Автоматическое определение проблем с доступностью, производительностью и совместимостью
|Панель
|Частота использования
|Уровень сложности
|Ключевые задачи
|Elements
|★★★★★
|Начальный
|HTML/CSS-отладка, вёрстка
|Console
|★★★★★
|Начальный
|Выполнение JS, отладка ошибок
|Network
|★★★★☆
|Средний
|Анализ запросов, оптимизация
|Sources
|★★★☆☆
|Продвинутый
|Отладка сложного JS-кода
|Performance
|★★☆☆☆
|Продвинутый
|Оптимизация производительности
|Application
|★★★☆☆
|Средний
|Работа с хранилищами, PWA
|Security
|★☆☆☆☆
|Средний
|Проверка безопасности сайта
Для эффективной работы важно научиться быстро переключаться между панелями, используя сочетания клавиш. Например,
Ctrl+Shift+J откроет консоль, а
Ctrl+Shift+C активирует инспектор элементов. 🔍
Настройка интерфейса DevTools для удобной работы
Персонализация интерфейса DevTools — важный шаг к повышению вашей продуктивности. Microsoft Edge позволяет гибко настраивать среду разработки под ваши индивидуальные потребности и предпочтения.
Изменение положения DevTools
По умолчанию DevTools открывается внизу окна браузера, но это не всегда удобно, особенно при работе с веб-приложениями, требующими больше вертикального пространства:
- Нажмите кнопку с тремя точками (⋮) в верхнем правом углу DevTools
- Выберите пункт "Dock side"
- Доступные опции:
- Dock to bottom — внизу (по умолчанию)
- Dock to right — справа (удобно для широкоформатных мониторов)
- Dock to left — слева
- Undock into separate window — в отдельном окне (идеально для работы с двумя мониторами)
Можно также быстро переключаться между режимами с помощью сочетания клавиш
Ctrl+Shift+D.
Настройка цветовой темы
Edge DevTools предлагает выбор между светлой и темной темами, что особенно важно при длительной работе:
- Откройте панель настроек через значок шестеренки (⚙️) или комбинацию
F1
- Перейдите в раздел "Preferences" → "Appearance"
- Выберите один из вариантов темы:
- Light — светлая тема
- Dark — темная тема
- System preference — следовать настройкам системы
Настройка панели инструментов
Для оптимизации рабочего пространства вы можете выбрать, какие вкладки должны отображаться в основной панели инструментов:
- Откройте "Customize and control DevTools" (⋮)
- Выберите "More tools" для добавления дополнительных панелей
- Для перемещения вкладок перетащите их мышью в нужное положение
- Чтобы скрыть редко используемые вкладки, щелкните правой кнопкой мыши по вкладке и выберите "Close tab"
Настройка персональных сочетаний клавиш
Edge DevTools позволяет настроить собственные сочетания клавиш для повышения эффективности работы:
- Откройте Settings (F1)
- Перейдите в раздел "Shortcuts"
- Найдите действие, для которого хотите изменить сочетание клавиш
- Нажмите на текущее сочетание и введите новое
Мария Волкова, фронтенд-разработчик Когда я впервые столкнулась с необходимостью адаптировать сложное приложение под различные устройства, стандартная конфигурация DevTools казалась неудобной. Постоянное переключение между мобильным и десктопным видом отнимало много времени. Я потратила вечер на настройку интерфейса — переместила DevTools в правую часть экрана, добавила на панель инструментов Device Mode и создала несколько пользовательских предустановок для часто тестируемых устройств. Также я настроила собственные сочетания клавиш для быстрого доступа к Network и Performance панелям. Эта небольшая инвестиция времени окупилась уже через неделю — скорость моей работы выросла примерно на 30%, а количество пропущенных ошибок адаптивной вёрстки уменьшилось вдвое.
Создание рабочих областей
Edge DevTools позволяет сохранять файлы напрямую в локальной файловой системе, что удобно для быстрого прототипирования:
- Откройте панель Sources
- В левой части перейдите на вкладку Filesystem
- Нажмите "Add folder to workspace" и выберите папку вашего проекта
- Теперь вы можете редактировать файлы прямо в DevTools с сохранением изменений на диск
Сохранение и синхронизация настроек
Если вы используете Microsoft Edge на нескольких устройствах, имеет смысл синхронизировать ваши настройки:
- Войдите в свою учетную запись Microsoft
- Включите синхронизацию в настройках браузера
- Ваши персональные настройки DevTools будут сохранены в облаке
Помните, что правильно настроенные инструменты — залог эффективной работы. Потратьте время на персонализацию DevTools сейчас, чтобы сэкономить часы в будущем. ⏱️
Отладка веб-страниц: практические приемы в Edge
Отладка — это искусство поиска и устранения ошибок. Microsoft Edge DevTools предоставляет мощный набор инструментов, который превращает этот процесс из мучительного в методичный и эффективный. Разберем наиболее востребованные техники отладки, которыми должен владеть каждый веб-разработчик.
Инспекция и редактирование DOM в реальном времени
Панель Elements — это ваш инструмент для хирургически точных манипуляций с HTML-структурой:
- Используйте инструмент выбора элемента (🔍) или комбинацию
Ctrl+Shift+Cдля быстрого поиска нужного элемента
- Редактируйте HTML напрямую, дважды щелкнув по элементу
- Добавляйте/удаляйте классы через панель Styles в разделе .cls
- Экспериментируйте со стилями, используя автозаполнение CSS-свойств
- Визуализируйте геометрию элементов через вкладку Layout, чтобы выявить проблемы с отступами
Мастерство работы с JavaScript-консолью
Консоль — это не просто место для просмотра ошибок, но и мощный инструмент диагностики:
- Используйте
console.table()для структурированного вывода массивов и объектов
- Группируйте связанные сообщения с помощью
console.group()и
console.groupEnd()
- Измеряйте время выполнения функций с помощью
console.time()и
console.timeEnd()
- Отслеживайте последовательность вызовов функций через
console.trace()
- Используйте
$0для доступа к последнему выбранному элементу в панели Elements
Продвинутые консольные команды для быстрой отладки:
|Команда
|Описание
|Пример использования
|
$('selector')
|Аналог document.querySelector()
|
$('#header') — выбрать элемент с id="header"
|
$$('selector')
|Аналог document.querySelectorAll()
|
$$('div.product') — выбрать все div с классом product
|
$_
|Результат последнего выражения
| После выполнения выражения используйте
$_ для доступа к его результату
|
$0-$4
|История выбранных элементов
|
$0.style.color = 'red' — изменить цвет последнего выбранного элемента
|
copy(объект)
|Копирует значение в буфер обмена
|
copy(JSON.stringify(data)) — копировать JSON-представление объекта
|
monitor(функция)
|Логирует вызовы функции
|
monitor(calculateTotal) — отслеживать вызовы calculateTotal
Отладка JavaScript с точками останова
Панель Sources предоставляет профессиональные инструменты для пошаговой отладки кода:
- Устанавливайте точки останова, щелкнув по номеру строки в редакторе кода
- Используйте условные точки останова (правый клик → Add conditional breakpoint) для срабатывания только при определенных условиях
- Добавляйте точки логирования (Logpoint), чтобы получать информацию без остановки выполнения
- Отслеживайте значения переменных через панель Watch
- Используйте пошаговое выполнение с помощью кнопок:
- Resume script execution (F8) — продолжить выполнение
- Step over (F10) — перейти к следующей строке
- Step into (F11) — войти внутрь функции
- Step out (Shift+F11) — выйти из текущей функции
Анализ сетевой активности
Панель Network позволяет выявлять проблемы с загрузкой ресурсов:
- Фильтруйте запросы по типу (JS, CSS, XHR, Font) для фокусировки на конкретных ресурсах
- Анализируйте временные метрики через вкладку Timing для каждого запроса
- Проверяйте заголовки запросов и ответов для выявления проблем с CORS или кешированием
- Симулируйте различные условия сети (3G, офлайн) через меню Network throttling
- Используйте опцию "Block requests" для проверки поведения сайта при недоступности определенных ресурсов
Отладка проблем с отображением и вёрсткой
Для выявления проблем с CSS и компоновкой страницы:
- Используйте режим Device Mode (🖥️) для эмуляции различных устройств
- Активируйте линейку (правый клик на странице → Ruler) для проверки размеров и выравнивания
- Визуализируйте flex и grid контейнеры через специальные значки в инспекторе элементов
- Проверяйте контрастность текста через вкладку Accessibility в панели Elements
- Используйте функцию Paint flashing в меню Rendering для выявления перерисовок страницы
Профилирование производительности
Для выявления узких мест в производительности:
- Используйте панель Performance для записи и анализа процесса загрузки и взаимодействия
- Выявляйте длительные операции в Main-потоке, блокирующие рендеринг
- Анализируйте частоту кадров (FPS) для обнаружения проблем с плавностью анимаций
- Проверяйте использование памяти через вкладку Memory для выявления утечек
Помните, что эффективная отладка — это не только набор инструментов, но и методология. Подходите к поиску ошибок систематически, исключая переменные одну за другой, и документируйте свои находки. В Edge DevTools вы найдете инструменты, которые соответствуют уровню вашей задачи, от простой коррекции CSS до глубокого анализа производительности. 🔧
Экспериментальные функции Edge DevTools для продвинутой работы
Microsoft Edge постоянно развивается, предлагая разработчикам экспериментальные функции, которые могут значительно расширить возможности отладки и анализа. Эти инновационные инструменты часто становятся предвестниками будущих стандартных возможностей. Рассмотрим самые перспективные из них, которые доступны уже сейчас. 🔬
Активация экспериментальных функций
Прежде чем погружаться в мир экспериментальных возможностей, необходимо их активировать:
- Откройте DevTools (F12)
- Перейдите в Settings (F1 или значок шестерёнки)
- Выберите вкладку "Experiments"
- Включите нужные функции, установив соответствующие флажки
- Нажмите "Reload DevTools" для применения изменений
Обратите внимание, что экспериментальные функции могут быть нестабильными или изменяться со временем, поэтому используйте их с осторожностью в продакшн-среде.
Source Order Viewer
Эта функция позволяет визуализировать порядок элементов в DOM-дереве, что особенно ценно при работе с доступностью и адаптивным дизайном:
- Активируйте эксперимент "Source Order Viewer"
- Перейдите в панель Elements
- В боковой панели откройте вкладку Accessibility
- Установите флажок "Show source order"
После активации вы увидите цифровые маркеры на элементах страницы, показывающие их порядок в исходном коде, что помогает понять различия между визуальным отображением и логической структурой контента.
3D View
Эта впечатляющая функция позволяет исследовать DOM-дерево в трехмерном пространстве:
- Активируйте эксперимент "3D View"
- В верхнем меню DevTools появится новая вкладка "3D View"
- Используйте мышь для вращения и масштабирования 3D-представления
3D View наглядно демонстрирует вложенность элементов и помогает выявлять проблемы с Z-индексом, что особенно полезно при работе со сложными интерфейсами.
CSS Grid/Flexbox Editor
Продвинутый редактор для работы с современными CSS-раскладками:
- Активируйте эксперимент "CSS Grid/Flexbox Editor"
- В панели Styles при работе с grid или flex контейнерами появится интерактивный редактор
- Визуально настраивайте параметры раскладки с мгновенным предпросмотром результатов
Этот инструмент значительно упрощает работу с сложными раскладками, минимизируя необходимость в ручном написании CSS-кода.
Composited Layers Visualization
Для оптимизации производительности рендеринга:
- Активируйте эксперимент "Composited Layers"
- Перейдите в панель Rendering (доступна через More Tools)
- Включите опцию "Layer borders"
Этот инструмент позволяет увидеть, как браузер разделяет элементы на отдельные слои для аппаратного ускорения, что помогает оптимизировать анимации и повысить плавность интерфейса.
Protocol Monitor
Для глубокого анализа взаимодействия между DevTools и браузером:
- Активируйте эксперимент "Protocol Monitor"
- Откройте Protocol Monitor через меню More Tools
- Наблюдайте за сообщениями Chrome DevTools Protocol в режиме реального времени
Эта функция предназначена для опытных разработчиков, создающих собственные инструменты на базе CDP или исследующих внутренние механизмы работы браузера.
WebAssembly Debugging
Для работы с WebAssembly-модулями:
- Активируйте эксперимент "WebAssembly Debugging"
- Используйте панель Sources для отладки Wasm-кода
- Устанавливайте точки останова и инспектируйте переменные, как в обычном JavaScript
С ростом популярности WebAssembly эта функция становится всё более востребованной для разработки высокопроизводительных веб-приложений.
Network Console
Для тестирования API и сетевых запросов:
- Активируйте эксперимент "Network Console"
- Откройте Network Console через меню More Tools
- Создавайте и отправляйте HTTP-запросы с полным контролем над заголовками и телом
Этот инструмент похож на Postman, но интегрирован непосредственно в браузер, что удобно для быстрого тестирования API.
Issues Panel Improvements
Расширенные возможности для выявления проблем:
- Активируйте эксперимент "Issues Panel Improvements"
- Обновленная панель Issues предоставит более детальную информацию о проблемах страницы
- Получите рекомендации по улучшению доступности, производительности и безопасности
Эта функция превращает Issues Panel из простого списка проблем в полноценный инструмент аудита качества.
Экспериментальные функции Microsoft Edge DevTools — это возможность заглянуть в будущее веб-разработки и получить конкурентное преимущество, освоив инновационные инструменты раньше других. Регулярно проверяйте раздел Experiments, так как Microsoft постоянно добавляет новые возможности, основываясь на отзывах разработчиков и эволюции веб-стандартов. 🚀
Освоение DevTools в Microsoft Edge — это не просто изучение очередного инструмента, а стратегическая инвестиция в вашу эффективность как разработчика или тестировщика. Начав с базовых панелей Elements и Console, постепенно расширяя свой арсенал до продвинутых техник отладки и экспериментальных функций, вы обретаете контроль над процессом создания веб-приложений. Помните: время, потраченное на персонализацию интерфейса и изучение сочетаний клавиш, многократно окупится в долгосрочной перспективе. DevTools — это не просто средство устранения ошибок, но и ваш партнер в создании высококачественных веб-проектов.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер