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Как избежать кэширования результатов AJAX в браузере
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Как избежать кэширования результатов AJAX в браузере

#Веб-разработка  #Web API  #jQuery  
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Быстрый ответ

JS
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$.ajax({ url: "your_api", cache: false });

Для того чтобы исключить кэширование, установите параметр cache: false в настройках метода .ajax() библиотеки jQuery. Таким образом к URL запроса будет добавлен уникальный параметр _ с временной меткой, что обеспечит свежесть каждого ответа.

Пошаговый план для смены профессии

Детальное рассмотрение управления кэшем

Кэширование результатов AJAX может одновременно улучшить производительность и привести к работе с устаревшими данными. Давайте разберёмся, как эффективно управлять кэшем.

HTTP-заголовки: Ваши инструменты управления кэшем

  • Cache-Control: Значения no-cache, no-store, must-revalidate указывают на то, что данные нельзя сохранить в кэше.
  • Pragma: Устаревший заголовок для клиентов, использующих протокол HTTP/1.0, предписывающий игнорировать кэш.
  • Expires: Знаком 0 или датой из прошлого обозначается, что кэшированные данные уже устарели.

Управление на уровне AJAX: Мелочи имеют значение

Вместо изменения глобальных настроек рассмотрите возможность использования параметра cache: false в методе $.ajax(), применимо к конкретным вызовам. Это предоставляет возможность контролировать кэширование для каждого отдельного запроса.

JS
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$.ajax({ url: "your_api", cache: false, success: function(data){
  // Ответ будет всегда актуален!
}});

Query-строки: Не самый оптимальный способ предотвратить кэширование

Добавление уникальных значений, таких как результат функции new Date().getTime(), может помешать кэшированию, однако также может привести к перегрузке сервера.

Будьте в курсе изменений, иначе потеряете актуальность

С течением времени меняются практики, поэтому вам следует следить за нововведениями в области управления кэшем AJAX.

Визуализация

Представьте себе, что каждый AJAX-запрос — это открытка с уникальной печатью (отметкой времени или токеном), которая помогает избежать кэширования, как если бы охранник проверял достоверность документов.

Стратегии кэширования для успешной работы

Переход на серверную сторону: Уверенный шаг

Производите настройку управления кэшем на стороне сервера. Используйте соответствующие HTTP-заголовки, чтобы ваш контент всегда оставался актуальным.

Профессионализм против любительских решений: Даже не подлежит обсуждению

Следуйте веб-стандартам и избегайте нестандартных способов предотвращения кэширования для обеспечения оптимальной работы и чистоты кода.

Кэшировать или не кэшировать: вот что стоит решить

Тщательно выбирайте данные, не требующие постоянного обновления, для кэширования, тем самым увеличивая производительность.

Постоянство — залог успеха, проверяйте свои решения

Различные браузеры могут по-разному интерпретировать кэширование, поэтому всегда проводите тестирование реализации в разных браузерах.

Полезные материалы

  1. Stop jQuery .load response from being cached – Stack Overflow – Обсуждение проблем и способов управления кэшированием Ajax в jQuery.
  2. HTTP caching – HTTP | MDN – Информация о механизмах кэширования HTTP от MDN.
  3. jQuery.ajax() | jQuery API Documentation – Официальная документация jQuery по управлению AJAX-запросами.
  4. HTTP Headers for Dummies | • Envato Tuts+ – Обзор HTTP-заголовков для начинающих.
  5. Understanding And Using REST APIs — Smashing Magazine – Введение в использование AJAX и API.
  6. Caching Tutorial for Web Authors and Webmasters – Руководство по стратегиям кэширования для глубокого понимания этой области.
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Элина Баранова

разработчик Android

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