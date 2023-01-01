Как избежать кэширования результатов AJAX в браузере#Веб-разработка #Web API #jQuery
Быстрый ответ
$.ajax({ url: "your_api", cache: false });
Для того чтобы исключить кэширование, установите параметр cache: false в настройках метода
.ajax() библиотеки jQuery. Таким образом к URL запроса будет добавлен уникальный параметр
_ с временной меткой, что обеспечит свежесть каждого ответа.
Детальное рассмотрение управления кэшем
Кэширование результатов AJAX может одновременно улучшить производительность и привести к работе с устаревшими данными. Давайте разберёмся, как эффективно управлять кэшем.
HTTP-заголовки: Ваши инструменты управления кэшем
- Cache-Control: Значения
no-cache, no-store, must-revalidateуказывают на то, что данные нельзя сохранить в кэше.
- Pragma: Устаревший заголовок для клиентов, использующих протокол HTTP/1.0, предписывающий игнорировать кэш.
- Expires: Знаком
0или датой из прошлого обозначается, что кэшированные данные уже устарели.
Управление на уровне AJAX: Мелочи имеют значение
Вместо изменения глобальных настроек рассмотрите возможность использования параметра
cache: false в методе
$.ajax(), применимо к конкретным вызовам. Это предоставляет возможность контролировать кэширование для каждого отдельного запроса.
$.ajax({ url: "your_api", cache: false, success: function(data){
// Ответ будет всегда актуален!
}});
Query-строки: Не самый оптимальный способ предотвратить кэширование
Добавление уникальных значений, таких как результат функции
new Date().getTime(), может помешать кэшированию, однако также может привести к перегрузке сервера.
Будьте в курсе изменений, иначе потеряете актуальность
С течением времени меняются практики, поэтому вам следует следить за нововведениями в области управления кэшем AJAX.
Визуализация
Представьте себе, что каждый AJAX-запрос — это открытка с уникальной печатью (отметкой времени или токеном), которая помогает избежать кэширования, как если бы охранник проверял достоверность документов.
Стратегии кэширования для успешной работы
Переход на серверную сторону: Уверенный шаг
Производите настройку управления кэшем на стороне сервера. Используйте соответствующие HTTP-заголовки, чтобы ваш контент всегда оставался актуальным.
Профессионализм против любительских решений: Даже не подлежит обсуждению
Следуйте веб-стандартам и избегайте нестандартных способов предотвращения кэширования для обеспечения оптимальной работы и чистоты кода.
Кэшировать или не кэшировать: вот что стоит решить
Тщательно выбирайте данные, не требующие постоянного обновления, для кэширования, тем самым увеличивая производительность.
Постоянство — залог успеха, проверяйте свои решения
Различные браузеры могут по-разному интерпретировать кэширование, поэтому всегда проводите тестирование реализации в разных браузерах.
Полезные материалы
- Stop jQuery .load response from being cached – Stack Overflow – Обсуждение проблем и способов управления кэшированием Ajax в jQuery.
- HTTP caching – HTTP | MDN – Информация о механизмах кэширования HTTP от MDN.
- jQuery.ajax() | jQuery API Documentation – Официальная документация jQuery по управлению AJAX-запросами.
- HTTP Headers for Dummies | • Envato Tuts+ – Обзор HTTP-заголовков для начинающих.
- Understanding And Using REST APIs — Smashing Magazine – Введение в использование AJAX и API.
- Caching Tutorial for Web Authors and Webmasters – Руководство по стратегиям кэширования для глубокого понимания этой области.
Элина Баранова
разработчик Android