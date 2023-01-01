Как избежать кэширования результатов AJAX в браузере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

JS Скопировать код $.ajax({ url: "your_api", cache: false });

Для того чтобы исключить кэширование, установите параметр cache: false в настройках метода .ajax() библиотеки jQuery. Таким образом к URL запроса будет добавлен уникальный параметр _ с временной меткой, что обеспечит свежесть каждого ответа.

Детальное рассмотрение управления кэшем

Кэширование результатов AJAX может одновременно улучшить производительность и привести к работе с устаревшими данными. Давайте разберёмся, как эффективно управлять кэшем.

HTTP-заголовки: Ваши инструменты управления кэшем

Cache-Control : Значения no-cache, no-store, must-revalidate указывают на то, что данные нельзя сохранить в кэше.

: Значения указывают на то, что данные нельзя сохранить в кэше. Pragma : Устаревший заголовок для клиентов, использующих протокол HTTP/1.0, предписывающий игнорировать кэш.

: Устаревший заголовок для клиентов, использующих протокол HTTP/1.0, предписывающий игнорировать кэш. Expires: Знаком 0 или датой из прошлого обозначается, что кэшированные данные уже устарели.

Управление на уровне AJAX: Мелочи имеют значение

Вместо изменения глобальных настроек рассмотрите возможность использования параметра cache: false в методе $.ajax() , применимо к конкретным вызовам. Это предоставляет возможность контролировать кэширование для каждого отдельного запроса.

JS Скопировать код $.ajax({ url: "your_api", cache: false, success: function(data){ // Ответ будет всегда актуален! }});

Query-строки: Не самый оптимальный способ предотвратить кэширование

Добавление уникальных значений, таких как результат функции new Date().getTime() , может помешать кэшированию, однако также может привести к перегрузке сервера.

Будьте в курсе изменений, иначе потеряете актуальность

С течением времени меняются практики, поэтому вам следует следить за нововведениями в области управления кэшем AJAX.

Визуализация

Представьте себе, что каждый AJAX-запрос — это открытка с уникальной печатью (отметкой времени или токеном), которая помогает избежать кэширования, как если бы охранник проверял достоверность документов.

Стратегии кэширования для успешной работы

Переход на серверную сторону: Уверенный шаг

Производите настройку управления кэшем на стороне сервера. Используйте соответствующие HTTP-заголовки, чтобы ваш контент всегда оставался актуальным.

Профессионализм против любительских решений: Даже не подлежит обсуждению

Следуйте веб-стандартам и избегайте нестандартных способов предотвращения кэширования для обеспечения оптимальной работы и чистоты кода.

Кэшировать или не кэшировать: вот что стоит решить

Тщательно выбирайте данные, не требующие постоянного обновления, для кэширования, тем самым увеличивая производительность.

Постоянство — залог успеха, проверяйте свои решения

Различные браузеры могут по-разному интерпретировать кэширование, поэтому всегда проводите тестирование реализации в разных браузерах.

Полезные материалы