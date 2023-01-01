Как исправить предупреждение WebStorm о функции «require»

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Быстрый ответ

Чтобы устранить предупреждение WebStorm "Unresolved function or method" вам следует определить директорию addon-sdk как Resource Root в настройках вашей среды разработки – это позволит WebStorm правильно индексировать модули SDK для глубокого анализа кода. В качестве альтернативы вы можете создать заглушки CommonJS для модулей SDK, объявив в новом .js файле макеты переменных и методов, которые вам требуются из require . Пример такой заглушки представлен ниже:

JS Скопировать код // Заглушка для модуля SDK – tabs.js module.exports = { open: function() {}, // Функция-заглушка, для предотвращения бесконтрольного открытия вкладок. // Добавление других методов производится по мере их необходимости. };

Применение таких заглушек позволяет WebStorm верно идентифицировать методы и избавляет от нежелательных предупреждений.

Подготавливаемся к работе

Правильное настройка

Следующие параметры в WebStorm обеспечивают корректное распознавание и загрузку модулей:

Активировав библиотеку Node.js Globals в закладке Settings | Languages & Frameworks | JavaScript | Libraries вы добавите необходимые глобальные объекты в ваш проект.

библиотеку в закладке вы добавите необходимые глобальные объекты в ваш проект. Включение автодополнения кода для Node.js расширит возможности WebStorm.

расширит возможности WebStorm. Обновите WebStorm до любой версии, поддерживающей конфигурацию библиотеки Node.js Core – рекомендуется версия 2018.3.2 или более новая.

– рекомендуется версия или более новая. Проверьте интеграцию с Node.js в настройках Settings | Languages & Frameworks | JavaScript | Libraries. Углубляемся в общение с TypeScript Добавление строки "types": ["node"] в файл tsconfig.json включает поддержку функции require() в проектах на TypeScript.

Нейтрализуем предупреждения

Очистите кэш и перезапустите WebStorm, а если эти действия не помогли, прочитайте документацию WebStorm для решения затруднений, связанных с функцией require() .

Когда WebStorm становится упорным

Если проблемы все еще не устранены, то стоит призадуматься о альтернативных средах разработки, которые лучше поддерживают работу с Firefox Add-on SDK.

Оптимизируем рабочий процесс

Подходящая настройка

Ключ к бесперебойной работе:

Добавьте в проект require.js для улучшения использования функциональности require.

для улучшения использования функциональности require. В TypeScript проектах используйте команду npm install @types/node --save-dev , чтобы добавить определения типов Node.js.

Используем дополнительные возможности IntelliJ IDEA

Включите специализированные настройки в IntelliJ IDEA для улучшения работы с проектами.

И... Вперед!

WebStorm версий WebStorm 11, 2016.2.3 и более новые обладают улучшенными функциями для управления упомянутыми настройками.

Визуализация

Представьте ситуацию, когда строитель (👷‍♂️) не может увидеть свои инструменты (🧰)—также и WebStorm "не замечает" определенные компоненты:

Markdown Скопировать код WebStorm: 👁️👷‍♂️🔍🧰❓ // WebStorm не видит инструменты,

Мы можем сделать инструменты видимыми для WebStorm, добавив "метку":

JS Скопировать код // Делаем инструменты видимыми для WebStorm: /** @type {require} */

Markdown Скопировать код WebStorm: 👁️👷‍♂️🧰✅ // Теперь работа может продолжаться без сбоев!

Взаимодействуем с сообществом

Получим, что просим

Обратитесь в службу поддержки WebStorm или посетите форумы сообщества за советом или помощью.

Следите за обновлениями

Поддерживайте WebStorm в актуальном состоянии, следя за обновлениями и патчами.

Функциональное управление модулями

Убедитесь, что ваш проект использует NPM или Yarn для успешной работы функции require() .

Полезные материалы