JavaScript: определение сенсорного экрана устройства

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Быстрый ответ

Перейдем непосредственно к коду:

JS Скопировать код const isTouchDevice = !!('ontouchstart' in window || navigator.maxTouchPoints);

Этот код проверяет событие ontouchstart и наличие сенсорных точек, выводя информацию о поддержке сенсорного ввода.

Путешествие сквозь браузерный лабиринт

В веб-браузерах каждый имеет свои специальные параметры поддержки сенсорных технологий, что критически важно для правильного определения поддержки касательных событий.

Наследие Internet Explorer

Вспомним Internet Explorer – он использует msMaxTouchPoints вместо maxTouchPoints . Вот обновленный код с учетом этого:

JS Скопировать код const isTouchDevice = 'ontouchstart' in window || navigator.maxTouchPoints > 0 || navigator.msMaxTouchPoints > 0;

Проверка 'pointer: coarse'

Современные браузеры поддерживают указательные события через API Pointer Events. Давайте увидим, как это делается:

JS Скопировать код const isTouchCapable = matchMedia('(pointer: coarse)').matches;

Магия Modernizr

Для более детального определения сенсорных возможностей хорошо подходит Modernizr:

JS Скопировать код if (Modernizr.touch) { // Теперь можно организовывать события касания }

Визуализация

Представьте объект window как мегаполис, а события касания – как его движение:

🕵️‍♂️ Объект window 🚦🔍 ontouchstart 🏢🔍 navigator.MaxTouchPoints 🌳🔍 navigator.msMaxTouchPoints

Каждый детектив (🔍) отлавливает сигналы (касания):

JS Скопировать код const touchDetected = 'ontouchstart' in window || window.TouchEvent;

Зачем нам нужно это определение?

Обнаружение сенсорных возможностей важно не только с технической точки зрения, но и для сознания его значимости.

Пользовательский опыт: адаптация под сенсорный ввод

Адаптируйте дизайн интерактивных элементов, таких как кнопки, меню и слайдеры, чтобы упростить сенсорное взаимодействие.

Сохранение и использование результатов: эффективно и быстро

Запоминайте результат обнаружения касания, чтобы избежать его повторного определения и улучшить производительность приложения.

Тестирование на различных устройствах: никогда не пропускайте этот шаг

Не забывайте тестировать определение сенсорного ввода на различных устройствах для безопасности и кросс-браузерной совместимости.

Путь вперед

Мир гаджетов постоянно меняется, поэтому механизмы обнаружения касательных вводов также должны развиваться.

Освоение any-pointer

В мире, где сосуществуют различные типы ввода, учитывание всех вариантов – значит идти в ногу со временем:

JS Скопировать код const isPotentialTouch = matchMedia('(any-pointer: coarse)').matches;

Современное определение возможностей: за кулисами

Следите за работой профессионалов, таких как Стью Кокс и Патрик H. Лаук, чтобы оставаться в курсе последних тенденций.

Бережное использование библиотек

Золотое правило: включайте сторонние библиотеки только тогда, когда это действительно необходимо и превышает стандартные возможности JavaScript.

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