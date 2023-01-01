Извлечение якоря из URL с использованием jQuery

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Быстрый ответ

Для извлечения якоря из URL в jQuery, воспользуйтесь window.location.hash . Если же нужно получить только текст якоря, исключив символ # , примените метод .substring(1) .

JS Скопировать код var anchor = window.location.hash.substring(1); // Вернётся "anchor", причём уже без решётки

Данный короткий код позволяет извлечь якорь из URL текущей страницы.

Учёт всех сценариев

Указанное решение эффективно работает в большинстве ситуаций. Однако необходимо учесть некоторые сценарии:

Навигация через iFrame

Для работы с iFrames примените window.top.location.hash.substring(1) , чтобы обратиться к URL главного окна.

JS Скопировать код var iFrameAnchor = window.top.location.hash.substring(1); // Переходим на верхний уровень.

Обработка предопределённого URL

Если вам требуется извлечь якорь из заданной строки URL:

JS Скопировать код var url = "http://www.example.com/page.html#anchor"; var anchor = url.split('#').pop(); // Просто и ясно.

Проверка наличия якоря

Перед извлечением якоря убедитесь, что он действительно присутствует в URL:

JS Скопировать код if(url.indexOf('#') != -1) { var anchor = url.split('#').pop(); } else { var anchor = ''; // Возможно, в следующий раз. }

Готовая функция

Воспользуйтесь предложенной ниже функцией для извлечения якоря в любой ситуации:

JS Скопировать код function getAnchorFromURL(url) { var a = document.createElement('a'); a.href = url; return a.hash.substring(1); // Покоряем морские просторы! } var anchor = getAnchorFromURL("http://www.example.com/page.html#anchor");

Внимание! Всегда проверяйте корректность входных данных и разницу в кодировках при работе с URL напрямую.

Адаптация к динамическому контенту

Если содержимое страницы обновляется динамически, window.location.hash может не отслеживать эти изменения. Используйте метод jQuery .on() , чтобы быть в курсе:

JS Скопировать код $(window).on('hashchange', function() { var dynamicAnchor = window.location.hash.substring(1); // Адаптируемся быстрее, чем хамелеон! });

Ваш код будет отслеживать изменения URL страницы в режиме реального времени благодаря этому подходу.

Визуализация

Для упрощения понимания извлечения якоря из URL, визуализируем процесс:

Markdown Скопировать код URL: "http://www.example.com/page.html#anchor"

Для извлечения якоря используем jQuery:

JS Скопировать код var anchorValue = $(location).attr('hash').substring(1); // Прорабатываем детали

В итоге мы получаем именно тот якорь, который был указан в URL:

Markdown Скопировать код URL: "http://www.example.com/page.html#anchor" Output: "anchor"

Таким образом, location.hash позволяет выделить якорные компоненты из заданного URL.

Глубже к сути: навигация по якорям с изяществом

Оборонительное программирование: лучше перестраховаться

Позаботьтесь о надёжности вашего кода, предусмотрев ситуации с отсутствующими якорями:

JS Скопировать код var anchor = window.location.hash.substring(1) || 'default-anchor'; // Всегда полезно иметь запасной вариант!

Находчивость: пусть jQuery работает на вас

Если вам важен полный URL, воспользуйтесь $.prop() — мощным инструментом в jQuery:

JS Скопировать код var fullAnchor = $(location).prop('hash'); // Немного '#' точно не помешает.

Ясность: прозрачные имена переменных

При выборе названия переменной заботьтесь о том, чтобы оно ясно отражало её назначение:

JS Скопировать код var currentPageAnchor = $(location).attr('hash').substring(1); // Текущая страница? Учтено.

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