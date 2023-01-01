Извлечение расширения из имени файла на Javascript

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// Файл без расширения let filename = "README"; let extension = filename.includes('.') ? filename.slice(filename.lastIndexOf('.') + 1) : ''; console.log(extension); // Вывод: пустая строка // Файл с точкой в начале имени filename = ".vimrc"; extension = filename.slice(filename.indexOf('.') + 1); console.log(extension); // Вывод: vimrc // Путь к каталогу filename = "/path/to/folder/"; extension = filename.endsWith('/') ? '' : filename.split('.').pop(); console.log(extension); // Вывод: пустая строка