Извлечение последних элементов массива в JavaScript: slice()

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Быстрый ответ

Чтобы выбрать последние 5 элементов массива, не включая первый элемент, воспользуйтесь методом slice() дважды:

JS Скопировать код let lastFiveExceptFirst = array.slice(1).slice(-5);

Первый вызов slice(1) удаляет первый элемент из массива, а второй вызов slice(-5) выбирает последних пять элементов из полученного массива.

Уточнение метода

Если в массиве менее шести элементов, следует модифицировать наш подход, чтобы избежать получения одноэлементного массива.

JS Скопировать код let lastElements = array.length > 1 ? array.slice(1).slice(-5) : [];

Мы проверяем, имеет ли смысл пытаться извлечь элементы из массива, в котором их меньше или равно одному.

Учет размера массива

Перед использованием метода slice() следует определить, с какой позиции начинать обрезание массива.

JS Скопировать код let startPosition = Math.max(array.length – 5, 1); let lastFiveExceptFirst = array.slice(startPosition);

Этот подход гарантирует, что мы получим последние пять элементов, не затрагивая при этом первый, независимо от размера исходного массива.

lodash как решение

Если вы полагаетесь на lodash, можно использовать функцию _.takeRight() :

JS Скопировать код let lastElements = _.takeRight(array.slice(1), 5);

lodash гарантирует избежание нежелательных ситуаций при обработке массивов.

Визуализация

Представьте массив как очередь в кассу. И вам нужно взять последние 5 билетов, пропустив первого покупателя:

Markdown Скопировать код Очередь: 🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫🎫 🚪 Массив: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Чтобы обеспечить себе последние 5 билетов, пропустив первого покупателя, примените наш метод:

Markdown Скопировать код Позиция в очереди: 🎫🕵️‍♂️ Последние билеты: 🎫🎫🎫🎫🎫 🚪 Array.slice(-6, -1): [4, 5, 6, 7, 8]

С этим подходом работа с массивами значительно упрощается.

Непредсказуемые данные

В разработке программного обеспечения мы часто сталкиваемся с непредсказуемой информацией. Поэтому следует готовиться к различным ситуациям:

Пустой массив : Перед применением среза убедитесь, что у вас есть хотя бы один элемент для обработки.

: Перед применением среза убедитесь, что у вас есть хотя бы один элемент для обработки. Динамическое извлечение элементов : Не ограничивайтесь числом 5. Замените 5 на переменную, чтобы извлекать любое требуемое количество последних элементов.

: Не ограничивайтесь числом 5. Замените на переменную, чтобы извлекать любое требуемое количество последних элементов. Производительность: Помните, что срезание массива подразумевает его копирование. Если массив очень большой, это может тормозить вашу программу.

Работа с slice()

Метод slice() – отличный инструмент для обработки массивов. Он не изменяет исходный массив, сохраняя его неизменность. Вы можете получить копию массива следующим образом:

JS Скопировать код let arrayCopy = array.slice();

Однако стоит помнить: как и любой инструмент, slice() требует понимания его свойств и правильного использования. Он принимает два аргумента slice(start, end) , причем start включается в выходной массив, а end – нет.

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