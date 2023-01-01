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Извлечение последних двух символов строки на Примере Python
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Извлечение последних двух символов строки на Примере Python

#Основы Python  #Типы данных  #Работа со строками  
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Быстрый ответ

Если вам необходимо выбрать последние два символа из строки, используйте метод slice(-2):

JS
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let lastTwoChars = "stackoverflow".slice(-2);
console.log(lastTwoChars); // "ow"
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Дополнительная информация о

Метод slice() в JavaScript ведет отсчет от указанного индекса до конца строки. Отрицательный индекс -2 указывает на то, что отсчет начинается с предпоследнего символа.

Обработка коротких строк

Если ваша строка содержит меньше двух символов, метод slice(-2) вернет всю строку. Например, если вы хотите получить два последних символа из строки, а в ней всего один символ, вы получите всю эту строку.

JS
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let short = "N".slice(-2);
console.log(short); // "N"

Пустые или неопределенные строки? Не проблема!

В процессе программирования часто приходится работать с пустыми или не определенными строками. Метод slice() готов к такой обработке.

JS
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let ghostString;
console.log(ghostString?.slice(-2) ?? "Пустая строка!");

Преимущества использования

Сравнивая slice() с другими методами JavaScript для работы со строками, такими как substr() или substring(), можно отметить его универсальность и удобство использования.

Заменяйте устаревший код

Если вам приходится работать с устаревшим кодом, где используется метод substr(), вы можете без труда переключиться на использование slice():

JS
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// Устаревший метод: substr()
let theOldWay = "stackoverflow".substr(-2);
console.log(theOldWay); // "ow"

// Современный метод: slice()
let theNewWay = "stackoverflow".slice(-2);
console.log(theNewWay); // "ow"

Почему slice() лучше substr

Slice() прекрасно сочетается с методами работы с массивами и обеспечивает предсказуемые результаты как для строк, так и для массивов. Такую прозрачность кода и простоту использования ценят программисты.

Визуализация

Каждый символ в строке можно представить как отдельный вагон поезда:

JS
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let train = '🚂🛤️🚃🚃🚃🚋🚋';

Используя slice(-2), мы просто выбираем два последних вагона:

JS
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let lastTwoCarriages = train.slice(-2);
console.log(lastTwoCarriages); // 🚋🚋

Работа в разнообразных ситуациях

Метод slice() адаптируется к различным условиям:

Пустые строки

Пустые строки обрабатываются без проблем:

JS
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let invisibleString = "".slice(-2);
console.log(invisibleString); // ""

Строки длиной менее двух символов

Если в строке меньше двух символов, slice() возвратит всю строку:

JS
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let miniString = "Шучу, это -> X".slice(-2);
console.log(miniString); // "-> X"

Слишком большие отрицательные индексы

Если вы указали в slice() отрицательный индекс, превышающий длину строки, вы получите всю строку:

JS
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let wholeShebang = "Hasta la vista, Baby!".slice(-30);
console.log(wholeShebang); // "Hasta la vista, Baby!"

Полезные материалы

  1. Детальный гайд по slice() – Докуменация на MDN.
  2. Интерактивное изучение slice() – Интерактивные примеры от W3Schools.
  3. Битва slice() против substring() на Stack Overflow – Дискуссия различий между методами.
  4. Все о методах работы со строками – Обширная информация о возможностях извлечения подстрок.
  5. Обзор современных приемов работы со строками – Основы ES6 для использования современного JavaScript.
  6. Глубокое изучение substring() – Тщательно структурированный обзор метода substring().
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Антон Крылов

Python-разработчик

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