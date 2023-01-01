Извлечение последних двух символов строки на Примере Python

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Быстрый ответ

Если вам необходимо выбрать последние два символа из строки, используйте метод slice(-2) :

JS Скопировать код let lastTwoChars = "stackoverflow".slice(-2); console.log(lastTwoChars); // "ow"

Дополнительная информация о

Метод slice() в JavaScript ведет отсчет от указанного индекса до конца строки. Отрицательный индекс -2 указывает на то, что отсчет начинается с предпоследнего символа.

Обработка коротких строк

Если ваша строка содержит меньше двух символов, метод slice(-2) вернет всю строку. Например, если вы хотите получить два последних символа из строки, а в ней всего один символ, вы получите всю эту строку.

JS Скопировать код let short = "N".slice(-2); console.log(short); // "N"

Пустые или неопределенные строки? Не проблема!

В процессе программирования часто приходится работать с пустыми или не определенными строками. Метод slice() готов к такой обработке.

JS Скопировать код let ghostString; console.log(ghostString?.slice(-2) ?? "Пустая строка!");

Преимущества использования

Сравнивая slice() с другими методами JavaScript для работы со строками, такими как substr() или substring() , можно отметить его универсальность и удобство использования.

Заменяйте устаревший код

Если вам приходится работать с устаревшим кодом, где используется метод substr() , вы можете без труда переключиться на использование slice() :

JS Скопировать код // Устаревший метод: substr() let theOldWay = "stackoverflow".substr(-2); console.log(theOldWay); // "ow" // Современный метод: slice() let theNewWay = "stackoverflow".slice(-2); console.log(theNewWay); // "ow"

Почему slice() лучше substr

Slice() прекрасно сочетается с методами работы с массивами и обеспечивает предсказуемые результаты как для строк, так и для массивов. Такую прозрачность кода и простоту использования ценят программисты.

Визуализация

Каждый символ в строке можно представить как отдельный вагон поезда:

JS Скопировать код let train = '🚂🛤️🚃🚃🚃🚋🚋';

Используя slice(-2) , мы просто выбираем два последних вагона:

JS Скопировать код let lastTwoCarriages = train.slice(-2); console.log(lastTwoCarriages); // 🚋🚋

Работа в разнообразных ситуациях

Метод slice() адаптируется к различным условиям:

Пустые строки

Пустые строки обрабатываются без проблем:

JS Скопировать код let invisibleString = "".slice(-2); console.log(invisibleString); // ""

Строки длиной менее двух символов

Если в строке меньше двух символов, slice() возвратит всю строку:

JS Скопировать код let miniString = "Шучу, это -> X".slice(-2); console.log(miniString); // "-> X"

Слишком большие отрицательные индексы

Если вы указали в slice() отрицательный индекс, превышающий длину строки, вы получите всю строку:

JS Скопировать код let wholeShebang = "Hasta la vista, Baby!".slice(-30); console.log(wholeShebang); // "Hasta la vista, Baby!"

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