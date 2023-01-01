Извлечение подстроки между двуми символами в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для извлечения подстроки в JavaScript вы можете использовать метод .match() в сочетании с подходящим регулярным выражением (regex). Ниже представлен пример извлечения текста, запертого между символами { и } :

JS Скопировать код let str = 'Пример {подстроки} для иллюстрации'; let match = str.match(/\{([^}]+)\}/); let substring = match ? match[1] : ''; console.log(substring); // вывод: 'подстрока'

Регулярное выражение /{([^}]+)}/ конструируется следующим образом: символ { указывает на начало интересующего нас блока с { , конструкция ([^}]+) захватывает любое количество символов до закрывающей фигурной скобки } , и символ } означает её конец. Полученная подстрока лёгкой ноги оказывается в match[1] .

Детали процесса извлечения

Использование строковых методов

JavaScript предоставляет обширный набор методов для работы со строками, таких как .substring() , .slice() , .indexOf() и .lastIndexOf() , которые позволяют извлекать подстроки с использованием простых разделителей:

JS Скопировать код let exampleStr = 'Фу:Бар;Баз'; let startIdx = exampleStr.indexOf(':') + 1; // Прибавляем один, чтобы пропустить ":" let endIdx = exampleStr.lastIndexOf(';'); let result = exampleStr.substring(startIdx, endIdx); console.log(result); // получим 'Бар'

А что делать с множественными вхождениями?

Если в строке есть несколько разделителей, то циклы и метод .split() смогут успешно справиться с такими ситуациями. Взглянем на пример:

JS Скопировать код let data = 'начало:контент1;средина:контент2;конец'; let parts = data.split(';'); for (let part of parts) { let content = part.split(':')[1]; console.log(content); // 'контент1' и 'контент2' успешно извлечены! }

Регулярные выражения для динамических разделений

Если разделители в тексте могут меняться, то сочетание метода .split() , регулярных выражений и метода .pop() поможет упорядочить данные:

JS Скопировать код let complexStr = 'начало#контент1:конец|контент2:финал'; let delimiterRegex = /[:#|]/g; // RegEx для разделителей let contents = complexStr.split(delimiterRegex); contents.pop(); // 'финал' не участвует console.log(contents); // решение на лицо!

Визуализация

Представьте себе, что наша задача – подобная действиям подводной лодки, выискивающей подстроки в водной стихии между символами 🔴 и 🔵 .

JS Скопировать код let string = "Быстрая 🔴коричневая🔵 лиса"; let pearl = string.split('🔴')[1].split('🔵')[0];

И наконец, наше сокровище:

Markdown Скопировать код 🔴 **коричневая** 🔵 => 'коричневая'

Мы раскрываем первую "раковину" с помощью string.split('🔴') , а затем вторую, используя split('🔵') , чтобы извлечь ценную жемчужину.

Техники для работы со строками в любой ситуации

Погружаемся в рекурсивное извлечение

Для сложных рекурсивных шаблонов приходится прибегать к рекурсивным функциям:

JS Скопировать код function extractSubstrings(str, startChar, endChar) { const results = []; let index = 0; while ((index = str.indexOf(startChar, index)) !== -1) { let endIndex = str.indexOf(endChar, index); if (endIndex === -1) break; results.push(str.substring(index + 1, endIndex)); // Ценная информация бережно сохраняется index = endIndex + 1; // Ищем дальше } return results; }

Показываем, а не рассказываем, с помощью alert()

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Дайте функции alert() живо показать извлечённую подстроку в процессе отладки:

JS Скопировать код alert('Здесь извлечённая подстрока: ' + substring);

Полезные материалы