Извлечение параметра из URL с помощью jQuery и JavaScript

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Быстрый ответ

Для получения параметров из строки запроса используйте встроенный в браузер API URLSearchParams :

JS Скопировать код let params = new URLSearchParams(window.location.search); let myParam = params.get('myParam'); // Замените 'myParam' именем требующегося параметра

Данная процедура позволяет получать параметры без привлечения дополнительных библиотек.

Работа с несколькими параметрами

Если URL включает в себя несколько параметров, вы можете получить все их значения, используя следующий код:

JS Скопировать код const params = new URLSearchParams(window.location.search); params.forEach((value, key) => { console.log(key, value); // Выводит ключи и соответствующие им значения каждого параметра });

Итерация по параметрам позволяет более удобно обрабатывать и непосредственно использовать их в вашем коде на jQuery.

Декодирование специальных символов

Для обработки параметров, содержащих пробелы или специальные символы, используйте функцию decodeURIComponent :

JS Скопировать код let myParam = decodeURIComponent(params.get('myParam'));

Декодированная функция возвращает информативные значения параметров, которые могут быть непосредственно использованы в вашем коде.

Синхронизация параметров строки запроса с интерфейсом пользователя

Данную процедуру можно использовать для обеспечения плавного перехода к конкретному блоку на странице в ответ на заданный параметр строки запроса:

JS Скопировать код let scrollToDiv = params.get('targetDiv'); if (scrollToDiv) { $('html, body').animate({ scrollTop: $('#' + scrollToDiv).offset().top }, 'slow'); }

Скрипт плавно прокручивает страницу к блоку, указанному в параметре targetDiv .

Визуализация

Представьте себе вокзал, на котором поезда (💼 URL) доставляют пассажиров (🔑 параметры запроса) с билетами (📄), на которых указана конечная станция (💡 значение):

Markdown Скопировать код Прибытие поезда: https://example.com/search?product=widget&color=blue Пассажиры (Параметры): – Билет (Ключ): product 🎟️ Конечная (Значение): widget 💡 – Билет (Ключ): color 🎟️ Конечная (Значение): blue 💡

Табло с информацией о прибытиях можно сравнить с разобранными парами ключ-значение:

Markdown Скопировать код | Ключ | Конечная (Значение) | | --------- | ---------------------- | | product | widget | | color | blue |

Здесь jQuery выполняет функцию диспетчера, направляющего каждого пассажира к его назначению:

JS Скопировать код const params = new URLSearchParams(window.location.search); const product = params.get('product'); // Передвигается к widget 💡 const color = params.get('color'); // Передвигается к blue 💡

Альтернатива для Internet Explorer

Если Internet Explorer не поддерживает URLSearchParams , используйте альтернативную функцию:

JS Скопировать код function getParameterByName(name) { name = name.replace(/[\[\]]/g, '\\$&'); var regex = new RegExp(`[?&]${name}(=([^&#]*)|&|#|$)`), results = regex.exec(window.location.href); if (!results) return null; if (!results[2]) return ''; return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, ' ')); }

Данный метод обеспечивает работу функции извлечения параметров в различных браузерах.

Минимизация зависимостей

Обработка строки запроса не всегда требует сторонних библиотек. Воспользуйтесь предложенными методами, чтобы сделать ваш код ещё более простым и удобным.

Обработка специфических ситуаций

Строки запросов могут содержать сложные структуры и повторяющиеся значения. Для эффективной работы с ними пригодится взаимодействие jQuery и JavaScript.

Преобразование значений к нужному типу

Если вам требуется преобразовать параметры из строк в другие типы данных, используйте этот код:

JS Скопировать код let page = parseInt(params.get('page'), 10); // Преобразует 'page' в число

Функция parseInt позволяет обрабатывать параметр и получать значение в нужном формате.

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