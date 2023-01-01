Извлечение данных из ReadableStream с помощью Fetch API

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async function streamToString(stream) { const reader = stream.getReader(); const decoder = new TextDecoder(); // Наш помощник — декодер let result = ''; while (true) { const { done, value } = await reader.read(); if (done) break; result += decoder.decode(value, { stream: true }); } result += decoder.decode(); // Финальный шаг для получения данных return result; } streamToString(yourReadableStream) .then(str => JSON.parse(str)) .then(data => console.log('Данные получены:', data)) .catch(error => console.error('Ошибка при обработке данных:', error));