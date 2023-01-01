Извлечение части пути URL в JavaScript: решение без jQuery#Основы JavaScript #Web API #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для извлечения определённого сегмента из пути URL в JavaScript используйте свойство
window.location.pathname и метод
split:
const segment = window.location.pathname.split('/')[1]; // Получаем первый сегмент пути
Разбиваем строку на подстроки по символу
/, получая таким образом массив сегментов. Через индекс
[1] вызываем первый сегмент (индексируем с
1 из-за ведущего слеша). Для выбора другого сегмента замените
n в индексе
[n].
Извлечение пути URL с помощью якоря
Если необходима работа с URL, которые не привязаны напрямую к текущему домену, можно создать временный якорный элемент:
const a = document.createElement('a');
a.href = 'http://example.com/page/subpage?query#hash';
const path = a.pathname.split('/')[1]; // Получаем 'page', ключевой сегмент нашего URL
Взаимодействие с URL через регулярные выражения
Регулярные выражения — это реальная жемчужина для работы со сложными структурами URL:
const url = 'http://example.com/page/subpage?query#hash';
const pathMatch = /^[^:]+:\/\/(?<domain>[^\/]+)(?<path>\/[^?#]*)(?:[?#]|$)/.exec(url);
const path = pathMatch.groups.path.split('/')[1]; // Как будто мы выбирали 'page' из множества возможных вариантов
В данном случае метод работы напоминает работу детектива, вычленяющего нужные факты из путаницы улик.
Использование URLUtils
URLUtils — это вам как верный спутник, обеспечивающий надёжный и консистентный доступ к каждому компоненту URL.
Практика работы с URL API
В современном JavaScript работа с URL упрощена благодаря конструктору
URL():
const url = new URL('http://example.com/page/subpage?query#hash');
const segment = url.pathname.split('/')[1]; // Легким движением получаем нужный сегмент
Этот инструмент обрабатывает всю сложную процедуру разбора URL, предлагая простой и удобный доступ к его свойствам.
Визуализация
Представьте URL в виде поезда, где каждый сегмент пути — это отдельный вагон:
URL (поезд): 🚂🚃[сегмент1]🚃[сегмент2]🚃[сегмент3]...
Извлечение сегментов из пути URL — это как выбор нужного вагона:
| Действие | Символ | Результат |
| ------------------------------------ | ------ | ------------------- |
| Выбрать первый сегмент (первый вагон) | 🛤️👉 | 🚃[сегмент1] |
| Получить второй и третий сегменты (вагоны) | 🛤️👉 | 🚃[сегмент2]🚃[сегмент3] |
Такой подход помогает наглядно понять, как важно корректно определить нужную часть в структуре URL.
Руководство по специальным случаям
Декодирование компонентов URL
В путях URL нередко встречаются закодированные символы. Для их декодирования используйте
decodeURIComponent():
const decodedSegment = decodeURIComponent('/page%20one'); // 'page one'
Обработка завершающих слешей
Будьте внимательны с URL, которые оканчиваются на
/, поскольку это может повлиять на результат:
const url = 'http://example.com/page/';
const pathSegments = url.pathname.split('/').filter(Boolean); // Исключаем пустые элементы, порождённые слешами
Функция
filter(Boolean) помогает отфильтровать лишние пустые строки.
Информация о строках запроса и хешах
Не забывайте про строки запроса и хеши, которые требуют отдельного учёта:
const queryString = url.search;
const hashString = url.hash;
Использование инструментов разработки браузера
Проверка методов работы с URL на совместимость невероятно важна, ведь свойства, такие как
window.location.port, могут варьироваться в различных браузерах. Для проверки рекомендуется использование встроенных в браузер инструментов разработки.
Хранение сегментов пути URL
Для поддержания кода чистым и читабельным сохраняйте сегменты пути в отдельных переменных:
const [,, subpage] = window.location.pathname.split('/'); // Пропускаем ненужный первый сегмент
Полезные материалы
- Window: свойство location – Веб-API | MDN — всестороннее руководство по свойству window.location для работы с URL в JavaScript.
- Как получить значения строки запроса в JavaScript? – Stack Overflow — дискуссия про методы работы со строкой запроса.
- Свойство Location href — обзор свойства href, являющегося отправной точкой для анализа URL.
- URL: свойство pathname – Веб-API | MDN — детальное описание свойства pathname в интерфейсе URL.
Метод split() для строк в JavaScript — урок по методу split, который незаменим при парсинге URL.
Получение параметров строки запроса с помощью JavaScript — статья Дэвида Уолша о различных способах работы со строками запросов в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер