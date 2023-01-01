Извлечение части пути URL в JavaScript: решение без jQuery

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Быстрый ответ

Для извлечения определённого сегмента из пути URL в JavaScript используйте свойство window.location.pathname и метод split :

JS Скопировать код const segment = window.location.pathname.split('/')[1]; // Получаем первый сегмент пути

Разбиваем строку на подстроки по символу / , получая таким образом массив сегментов. Через индекс [1] вызываем первый сегмент (индексируем с 1 из-за ведущего слеша). Для выбора другого сегмента замените n в индексе [n] .

Извлечение пути URL с помощью якоря

Если необходима работа с URL, которые не привязаны напрямую к текущему домену, можно создать временный якорный элемент:

JS Скопировать код const a = document.createElement('a'); a.href = 'http://example.com/page/subpage?query#hash'; const path = a.pathname.split('/')[1]; // Получаем 'page', ключевой сегмент нашего URL

Взаимодействие с URL через регулярные выражения

Регулярные выражения — это реальная жемчужина для работы со сложными структурами URL:

JS Скопировать код const url = 'http://example.com/page/subpage?query#hash'; const pathMatch = /^[^:]+:\/\/(?<domain>[^\/]+)(?<path>\/[^?#]*)(?:[?#]|$)/.exec(url); const path = pathMatch.groups.path.split('/')[1]; // Как будто мы выбирали 'page' из множества возможных вариантов

В данном случае метод работы напоминает работу детектива, вычленяющего нужные факты из путаницы улик.

Использование URLUtils

URLUtils — это вам как верный спутник, обеспечивающий надёжный и консистентный доступ к каждому компоненту URL.

Практика работы с URL API

В современном JavaScript работа с URL упрощена благодаря конструктору URL() :

JS Скопировать код const url = new URL('http://example.com/page/subpage?query#hash'); const segment = url.pathname.split('/')[1]; // Легким движением получаем нужный сегмент

Этот инструмент обрабатывает всю сложную процедуру разбора URL, предлагая простой и удобный доступ к его свойствам.

Визуализация

Представьте URL в виде поезда, где каждый сегмент пути — это отдельный вагон:

Markdown Скопировать код URL (поезд): 🚂🚃[сегмент1]🚃[сегмент2]🚃[сегмент3]...

Извлечение сегментов из пути URL — это как выбор нужного вагона:

Markdown Скопировать код | Действие | Символ | Результат | | ------------------------------------ | ------ | ------------------- | | Выбрать первый сегмент (первый вагон) | 🛤️👉 | 🚃[сегмент1] | | Получить второй и третий сегменты (вагоны) | 🛤️👉 | 🚃[сегмент2]🚃[сегмент3] |

Такой подход помогает наглядно понять, как важно корректно определить нужную часть в структуре URL.

Руководство по специальным случаям

Декодирование компонентов URL

В путях URL нередко встречаются закодированные символы. Для их декодирования используйте decodeURIComponent() :

JS Скопировать код const decodedSegment = decodeURIComponent('/page%20one'); // 'page one'

Обработка завершающих слешей

Будьте внимательны с URL, которые оканчиваются на / , поскольку это может повлиять на результат:

JS Скопировать код const url = 'http://example.com/page/'; const pathSegments = url.pathname.split('/').filter(Boolean); // Исключаем пустые элементы, порождённые слешами

Функция filter(Boolean) помогает отфильтровать лишние пустые строки.

Информация о строках запроса и хешах

Не забывайте про строки запроса и хеши, которые требуют отдельного учёта:

JS Скопировать код const queryString = url.search; const hashString = url.hash;

Использование инструментов разработки браузера

Проверка методов работы с URL на совместимость невероятно важна, ведь свойства, такие как window.location.port , могут варьироваться в различных браузерах. Для проверки рекомендуется использование встроенных в браузер инструментов разработки.

Хранение сегментов пути URL

Для поддержания кода чистым и читабельным сохраняйте сегменты пути в отдельных переменных:

JS Скопировать код const [,, subpage] = window.location.pathname.split('/'); // Пропускаем ненужный первый сегмент

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