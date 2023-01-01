Итерация по ключам и значениям в словаре JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Настоятельно рекомендуется использовать функцию Object.entries() вместе с циклом for...of для итерации по ключам и значениям объекта.

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; for (const [k, v] of Object.entries(obj)) { console.log(`Key: ${k} Value: ${v}`); }

Этот код выводит все пары ключ-значение, и это подойдёт для большинства задач.

Усовершенствованный подход: ECMAScript 2017

Спецификация ECMAScript 2017 включает новую функцию Object.entries() , которая возвращает массив пар ключ-значение объекта. Это крайне удобно при необходимости одновременной работы с ключами и значениями.

JS Скопировать код const user = { name: 'Alice', age: 25 }; Object.entries(user).forEach(([key, value]) => { // Раскрытие всей информации об Элис console.log(`${key}: ${value}`); }); // Так мы узнаём об Элис больше, чем она, вероятно, хотела бы.

Здесь мы используем деструктуризацию вместе с методом forEach() , что позволяет нам легко получать доступ к ключам и значениям объекта.

Старая школа: До ECMAScript 2015

Перед появлением ECMAScript 2015 (ES6) основным инструментом для итерации служил цикл for...in . При этом не стоит забывать про проверку .hasOwnProperty для исключения унаследованных свойств.

JS Скопировать код const oldSchoolObject = { d: 4, e: 5, f: 6 }; for (const key in oldSchoolObject) { if (oldSchoolObject.hasOwnProperty(key)) { // Извлекаем значения по старому образцу console.log(`Key: ${key}, Value: ${oldSchoolObject[key]}`); } }

В ES5 был добавлен поток Object.keys() , который, используя forEach , предлагает альтернативный подход к перебору ключей объекта.

JS Скопировать код Object.keys(oldSchoolObject).forEach(function(key) { console.log(`Key: ${key}, Value: ${oldSchoolObject[key]}`); }); // Тайны объекта раскрыты.

Итерация через: Объекты Map

Объект Map() хранит пары ключ-значение, запоминая порядок их добавления.

JS Скопировать код const myMap = new Map([['x', 10], ['y', 20]]); myMap.forEach((val, key) => { // Напоминая себе о периоде коронавируса console.log(`Key: ${key}, Value: ${val}`); });

Объект Map() предоставляет методы .keys() , .values() и .entries() , которые расширяют возможности итерации.

Будем практичными: Учтём детали

При выборе метода итерации, с учётом производительности и совместимости, следует учитывать следующее:

Функция Object.entries() преобразует объект в массив, что может потребовать дополнительных ресурсов при работе с большими объектами.

преобразует объект в массив, что может потребовать дополнительных ресурсов при работе с большими объектами. Цикл for...in работает быстрее, но может включать в себя унаследованные свойства из цепочки прототипов объекта.

работает быстрее, но может включать в себя унаследованные свойства из цепочки прототипов объекта. Объект Map гарантирует сохранение последовательности вставки элементов, что делает его более предсказуемым.

Учитывайте эти нюансы при выборе метода итерации.

Визуализация

Представим, что у нас есть старинный сундук (🗝️🧰), полный монет со специфическими приметами:

JS Скопировать код const oldChest = new Map([ ['coinA', 'gold'], ['coinB', 'silver'], ['coinC', 'copper'] ]);

Оценим каждую монету (ключ и значение), используя "инструменты" сундука.

Markdown Скопировать код 🔍 Ключи: [coinA, coinB, coinC] 💰 Значения: [gold, silver, copper]

JS Скопировать код for (let [key, value] of oldChest) { console.log(`Key: ${key}, Value: ${value}`); } // Мы отыскали сокровища в чердачной комнате!

Таким образом, мы можем выявлять тип и ценность каждой монеты в ходе итерации.

Полезные материалы