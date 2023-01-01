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Исправляем ошибку npm ERR! missing script: start в Node.js
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Исправляем ошибку npm ERR! missing script: start в Node.js

#Node.js  #npm и зависимости  
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Быстрый ответ

Если при выполнении команды npm start возникает ошибка "скрипт запуска отсутствует", в package.json вашего проекта добавьте скрипт start:

json
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"scripts": {
  "start": "node app.js"
}

Тут app.js — это имя файла, который является точкой входа вашего приложения. После внесения изменений в файл попробуйте снова выполнить команду npm start.

Перед тем как начать работать с npm start, удостоверьтесь, что вы находитесь в корневой директории проекта и у вас установлены актуальные версии node и npm. Если файл server.js находится в корневой директории проекта, то npm будет запускать именно его, если в package.json не указано иное.

Пошаговый план для смены профессии

Разбор скрипта start

Скрипт start фактически является командным центром для вашего приложения. Его отсутствие сравнимо со стоп-ситуацией, когда у проекта нет инструкций по запуску.

Проверяем базовые требования

  • Удостоверьтесь в наличии скрипта start в секции scripts файла package.json.
  • Обратите внимание на отсутствие повторяющихся ключей в scripts, которые могут смутить npm.

Состыковка с правильным именем файла

  • По умолчанию npm ожидает, что имя файла будет server.js. Рекомендуется его использование.
  • Если вы используете другое имя файла, обязательно обновите скрипт start соответственным образом.

Обновление Node.js и npm

  • Пошатнутые установки могут вызвать неисправность. При необходимости переустановите соответствующие пакеты.
  • Соблюдайте совместимость! Регулярно обновляйте Node.js и npm до версий, оптимальных для вашего проекта.

Прямой запуск при помощи Node.js

  • Вы также можете запустить приложение непосредственно с помощью команды node your-script.js.
  • Используйте npx, чтобы забыть о необходимости глобальной установки пакетов.

Приемы при отладке

  • Изучите файл для отладки. npm оставляет там подсказки после каждой неисправности.
  • Сфокусируйте использование Visual Studio Code на отладке скриптов npm.

Официальное руководство npm

  • Ознакомьтесь с официальной документацией по команде npm start. Это поможет вам избежать большинства ошибок. Чем проще понимать стандартное поведение, тем легче вам будет работать.

Визуализация

Представьте себе ошибку "скрипт запуска отсутствует" как автомобиль без ключей:

Markdown
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Ваш проект (🚗): предстоит отправление (npm start)

Отсутствие скрипта – это как отсутствие ключей! 🔑❌

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🚗: "Да, хотелось бы уже начать... О нет! Где ключи?"

Чтобы отправиться, требуется скрипт start, который пофигурирует как ключи:

json
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"scripts": {
  "start": "node your-app.js"
}

Спохватимся!

Markdown
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🚗: "Ура! Всё в готовности для начала пути с npm start!"

Решение проблем со скриптом start

Хитросплетения для программиста – это естество. Давайте рассмотрим, как решить проблему отсутствия скрипта start.

Загвоздки в структуре проекта

  • Если файл server.js отсутствует в корневой директории вашего проекта, это вызовет проблему.
  • Тщательно следите за согласованностью написания имен файлов в package.json.

Отладка несовершенств

  • Анализируйте сообщения об ошибках от npm; они вам многое вопнят.
  • Пролистайте файл лога отладки – в нём содержится важнейшая информация, способная помочь установить конкретные ошибки модулей npm.

Хорошие навыки для спокойной работы

  • Зашли в неправильную директорию и попробуйте запустить npm start – и вот вам вгрызлись клоуны. Всегда работайте из корневой директории проекта.
  • В случае смуты надежным путём является переустановка пошатнувшихся пакетов node_module.

Полезные материалы

  1. npm-start | Документация npm – Официальное руководство npm поможет вам разобраться с командой npm start.
  2. Последние вопросы о 'npm-start' – Stack Overflow — Здесь сообщество обсуждает вопросы, связанные с npm start. Обмен опытом никогда не обрывается.
  3. Понимание скриптов npm и их использование – Откройте для себя всех узлов работы со скриптами npm и разнообразные приёмы их использования.
  4. Отладка Node.js приложений в Visual Studio Code – Подробное руководство по отладке скриптов npm в Visual Studio Code. Вскройте проблемы как настоящий следователь!
  5. Настройка Apache для React Router · GitHub – Решение для настройки сервера, адаптированного под React Router. Может пригодиться при работе с npm start в вашем приложении!
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Никита Титов

разработчик Node.js

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