Исправляем ошибку npm ERR! missing script: start в Node.js

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Быстрый ответ

Если при выполнении команды npm start возникает ошибка "скрипт запуска отсутствует", в package.json вашего проекта добавьте скрипт start:

json Скопировать код "scripts": { "start": "node app.js" }

Тут app.js — это имя файла, который является точкой входа вашего приложения. После внесения изменений в файл попробуйте снова выполнить команду npm start .

Перед тем как начать работать с npm start , удостоверьтесь, что вы находитесь в корневой директории проекта и у вас установлены актуальные версии node и npm . Если файл server.js находится в корневой директории проекта, то npm будет запускать именно его, если в package.json не указано иное.

Разбор скрипта start

Скрипт start фактически является командным центром для вашего приложения. Его отсутствие сравнимо со стоп-ситуацией, когда у проекта нет инструкций по запуску.

Проверяем базовые требования

Удостоверьтесь в наличии скрипта start в секции scripts файла package.json .

в секции файла . Обратите внимание на отсутствие повторяющихся ключей в scripts , которые могут смутить npm .

Состыковка с правильным именем файла

По умолчанию npm ожидает, что имя файла будет server.js . Рекомендуется его использование.

ожидает, что имя файла будет . Рекомендуется его использование. Если вы используете другое имя файла, обязательно обновите скрипт start соответственным образом.

Обновление Node.js и npm

Пошатнутые установки могут вызвать неисправность. При необходимости переустановите соответствующие пакеты.

соответствующие пакеты. Соблюдайте совместимость! Регулярно обновляйте Node.js и npm до версий, оптимальных для вашего проекта.

Прямой запуск при помощи Node.js

Вы также можете запустить приложение непосредственно с помощью команды node your-script.js .

с помощью команды . Используйте npx , чтобы забыть о необходимости глобальной установки пакетов.

Приемы при отладке

Изучите файл для отладки . npm оставляет там подсказки после каждой неисправности.

. оставляет там подсказки после каждой неисправности. Сфокусируйте использование Visual Studio Code на отладке скриптов npm .

Официальное руководство npm

Ознакомьтесь с официальной документацией по команде npm start . Это поможет вам избежать большинства ошибок. Чем проще понимать стандартное поведение, тем легче вам будет работать.

Визуализация

Представьте себе ошибку "скрипт запуска отсутствует" как автомобиль без ключей:

Markdown Скопировать код Ваш проект (🚗): предстоит отправление (npm start)

Отсутствие скрипта – это как отсутствие ключей! 🔑❌

Markdown Скопировать код 🚗: "Да, хотелось бы уже начать... О нет! Где ключи?"

Чтобы отправиться, требуется скрипт start, который пофигурирует как ключи:

json Скопировать код "scripts": { "start": "node your-app.js" }

Спохватимся!

Markdown Скопировать код 🚗: "Ура! Всё в готовности для начала пути с npm start!"

Решение проблем со скриптом start

Хитросплетения для программиста – это естество. Давайте рассмотрим, как решить проблему отсутствия скрипта start .

Загвоздки в структуре проекта

Если файл server.js отсутствует в корневой директории вашего проекта, это вызовет проблему.

отсутствует в вашего проекта, это вызовет проблему. Тщательно следите за согласованностью написания имен файлов в package.json .

Отладка несовершенств

Анализируйте сообщения об ошибках от npm ; они вам многое вопнят.

сообщения об ошибках от ; они вам многое вопнят. Пролистайте файл лога отладки – в нём содержится важнейшая информация, способная помочь установить конкретные ошибки модулей npm .

Хорошие навыки для спокойной работы

Зашли в неправильную директорию и попробуйте запустить npm start – и вот вам вгрызлись клоуны. Всегда работайте из корневой директории проекта.

– и вот вам вгрызлись клоуны. Всегда работайте из проекта. В случае смуты надежным путём является переустановка пошатнувшихся пакетов node_module.

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