Исправляем ошибку: Import вне модуля в ECMAScript 6

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Быстрый ответ

Чтобы оперативно устранить проблему, добавьте атрибут type="module" в тег <script> вашей HTML-страницы: <script type="module" src="your-script.js"></script> . В Node.js переименуйте файлы с расширением .mjs или добавьте строку "type": "module" в package.json .

HTML Скопировать код <script type="module"> import { myFunction } from './module.js'; myFunction(); </script>

Настройка для Node.js в package.json :

json Скопировать код { "type": "module" }

Затем вы без проблем сможете использовать команду import в ваших JavaScript-файлах.

Выбор модульной системы:

Вам необходимо определиться с модульной системой: использовать require для CommonJS или import для ES6-модулей. Их смешивание приведет к проблемам, поэтому выберите единственный подход.

Здесь приведен пример синтаксиса в стиле CommonJS:

JS Скопировать код const myFunction = require('./myModule'); myFunction();

Проверка правильности импорта и экспорта

Импорт и экспорт можно проводить так же, как прибытие и вылет в аэропорту. Убедитесь, что у вас все подготовлено для 'полета'. Проверьте синтаксис, описанный в документации применяемой библиотеки, или используйте готовую к работе версию из каталога dist .

Пример:

JS Скопировать код // Экспорт функции в ES6 export function myFunction() {} // Импорт в другом файле import { myFunction } from './myModule.js';

Пакетирование с помощью Mr. Bundler

Выбор между Rollup и Webpack аналогичен выбору помощника. Оба инструмента помогут обеспечить совместимость вашего кода с ES6 и не-ES6 средами, преобразуя весь ваш код в один файл, который будет работать в любой среде.

Bash Скопировать код npx rollup main.js --file bundle.js --format iife

Область видимости ваших модулей

Помните, что переменные в модулях имеют свою область видимости. Если переменная не выводится, то она, возможно, находится вне вашей видимости.

Пример:

JS Скопировать код // Переменная доступна во всём модуле export const myGlobalVar = 'Привет, мир!'; // В другом файле import { myGlobalVar } from './myModule.js'; console.log(myGlobalVar); // Выведет 'Привет, мир!'

Если

Не беспокойтесь, если атрибут type="module" кажется вам сложным: можете использовать уже подготовленные сборки из каталога dist .

Как профессионально устранять ошибки

Если возникает ошибка, не ограничивайтесь временными решениями, исправьте корень проблемы, который может криться в некорректной записи, компиляции или настройках проекта. Иногда помочь может перезапуск после изменений.

Обновление конфигураций

Так же, как обновляются новости в социальных сетях, не забывайте обновлять и перезагружать приложение или конфигурации. Всегда отслеживайте произведенные изменения, тестируйте и внедряйте их,...

Экспериментирование — возвышение к решению

Иногда устранение проблем с import требует творческого подхода. Пробуйте различные методы: внедрение тегов script, подключение CDN или работы с локальными модулями, чтобы определить, что подойдёт вашему проекту лучше всего.

Визуализация

Попробуйте визуализировать постройку из Lego без правильного основания:

Markdown Скопировать код 🏗️ Попытка постройки: [🟥🟨🟩]

Использование import без указания type="module" приведет к ошибке:

JS Скопировать код import { myFunction } from './myModule.js'; // Ошибка синтаксиса!

Вот как выглядит корректная запись — с <script type="module"> создаём устойчивое основание:

HTML Скопировать код <script type="module"> import { myFunction } from './myModule.js'; </script>

Полученная структура будет выглядеть как куча компонентов, корректно собранных вместе, в стиле конструктора Lego.

Markdown Скопировать код 🛠️ Успешное строительство: 🧱 [📦] <- Скрипт с "type=module" [🟥🟨🟩]

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