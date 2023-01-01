Исправляем ошибку: Import вне модуля в ECMAScript 6#Основы JavaScript #Модули (ESM) #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Чтобы оперативно устранить проблему, добавьте атрибут
type="module" в тег
<script> вашей HTML-страницы:
<script type="module" src="your-script.js"></script>. В Node.js переименуйте файлы с расширением
.mjs или добавьте строку
"type": "module" в
package.json.
<script type="module">
import { myFunction } from './module.js';
myFunction();
</script>
Настройка для Node.js в
package.json:
{
"type": "module"
}
Затем вы без проблем сможете использовать команду
import в ваших JavaScript-файлах.
Выбор модульной системы:
Вам необходимо определиться с модульной системой: использовать
require для CommonJS или
import для ES6-модулей. Их смешивание приведет к проблемам, поэтому выберите единственный подход.
Здесь приведен пример синтаксиса в стиле CommonJS:
const myFunction = require('./myModule');
myFunction();
Проверка правильности импорта и экспорта
Импорт и экспорт можно проводить так же, как прибытие и вылет в аэропорту. Убедитесь, что у вас все подготовлено для 'полета'. Проверьте синтаксис, описанный в документации применяемой библиотеки, или используйте готовую к работе версию из каталога
dist.
Пример:
// Экспорт функции в ES6
export function myFunction() {}
// Импорт в другом файле
import { myFunction } from './myModule.js';
Пакетирование с помощью Mr. Bundler
Выбор между Rollup и Webpack аналогичен выбору помощника. Оба инструмента помогут обеспечить совместимость вашего кода с ES6 и не-ES6 средами, преобразуя весь ваш код в один файл, который будет работать в любой среде.
npx rollup main.js --file bundle.js --format iife
Область видимости ваших модулей
Помните, что переменные в модулях имеют свою область видимости. Если переменная не выводится, то она, возможно, находится вне вашей видимости.
Пример:
// Переменная доступна во всём модуле
export const myGlobalVar = 'Привет, мир!';
// В другом файле
import { myGlobalVar } from './myModule.js';
console.log(myGlobalVar); // Выведет 'Привет, мир!'
Если
Не беспокойтесь, если атрибут
type="module" кажется вам сложным: можете использовать уже подготовленные сборки из каталога
dist.
Как профессионально устранять ошибки
Если возникает ошибка, не ограничивайтесь временными решениями, исправьте корень проблемы, который может криться в некорректной записи, компиляции или настройках проекта. Иногда помочь может перезапуск после изменений.
Обновление конфигураций
Так же, как обновляются новости в социальных сетях, не забывайте обновлять и перезагружать приложение или конфигурации. Всегда отслеживайте произведенные изменения, тестируйте и внедряйте их,...
Экспериментирование — возвышение к решению
Иногда устранение проблем с
import требует творческого подхода. Пробуйте различные методы: внедрение тегов script, подключение CDN или работы с локальными модулями, чтобы определить, что подойдёт вашему проекту лучше всего.
Визуализация
Попробуйте визуализировать постройку из Lego без правильного основания:
🏗️ Попытка постройки:
[🟥🟨🟩]
Использование
import без указания
type="module" приведет к ошибке:
import { myFunction } from './myModule.js'; // Ошибка синтаксиса!
Вот как выглядит корректная запись — с
<script type="module"> создаём устойчивое основание:
<script type="module">
import { myFunction } from './myModule.js';
</script>
Полученная структура будет выглядеть как куча компонентов, корректно собранных вместе, в стиле конструктора Lego.
🛠️ Успешное строительство: 🧱
[📦] <- Скрипт с "type=module"
[🟥🟨🟩]
Полезные материалы
- JavaScript modules – JavaScript | MDN — подробная информация о модулях JavaScript от MDN Web Docs.
- ES6 In Depth: Modules – Mozilla Hacks — детальный анализ истории и концепции модулей ES6.
- Modules: ECMAScript modules | Node.js v21.6.1 Documentation — официальная документация Node.js по ECMAScript модулям.
- Getting Started | webpack — краткое руководство по начальной настройке работы с Webpack.
- Learn ES2015 · Babel — руководство Babel по использованию модулей ES2015.
- ECMAScript modules in browsers – JakeArchibald.com — статья об использовании
type="module"и модулей ES6 в браузерах.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов