Исправляем ошибку 401 при аутентификации fetch API

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Быстрый ответ

Для реализации базовой аутентификации с использованием функции fetch , следует установить заголовок Authorization в формате Basic + btoa(имя_пользователя + ':' + пароль) . Рассмотрим простой пример:

JS Скопировать код const auth = btoa('BruceWayne:ImBatman'); fetch('https://gotham.api/endpoint', { headers: { 'Authorization': `Basic ${auth}` } }) .then(res => res.json()) .then(console.log) .catch(console.error);

Каждому инструменту — своё место: браузер и Node.js

Если ваша работа связана с браузером, btoa отлично подойдет для создания Base64 кодированных учетных данных. В Node.js для таких же целей лучше использовать Buffer.from() .

JS Скопировать код // Node.js const auth = Buffer.from('BruceWayne:ImBatman').toString('base64'); // Браузер const auth = btoa('BruceWayne:ImBatman');

Глубже в тонкости работы: использование credentials

Не следует игнорировать параметр credentials при использовании fetch . Если ваш запрос должен пересылать куки или данные сессии на другой домен, определите credentials как include .

JS Скопировать код fetch('https://gotham.api/endpoint', { credentials: 'include', headers: { 'Authorization': `Basic ${auth}` }, }) // Обработка результатов запроса здесь.

Порядок действий: обработка ошибок и отладка

Процесс обработки ошибок можно сравнить с борьбой Бэтмена за справедливость. Важно проверять статус ответа и адекватно реагировать на возникающие проблемы:

JS Скопировать код fetch('https://gotham.api/endpoint', { headers: { 'Authorization': `Basic ${auth}` }, }) .then(response => { if (!response.ok) throw new Error('Тревога в Готэме!'); return response.json(); }) .then(data => {/* Обработку данных доверим Альфреду */}) .catch(error => console.error('Бэт-сигнал активирован!', error));

Будьте внимательны: мелкие ошибки, такие как опечатки или синтаксические недосмотры, могут существенно осложнить работу вашего fetch запроса.

Визуализация (минутка перерыва!)

Попробуем представить базовую аутентификацию с fetch как сцену из кино:

КЛИЕНТ (👤 — Бэтмен) отсылает ЗАПРОС (🚪) на получение данных:

JS Скопировать код fetch('https://api.gotham.com/criminals-list', { method: 'GET', headers: new Headers({ 'Authorization': 'Basic ' + btoa('Batman:password') // 🗝️ — ключ доступа! }) });

При корректно введенном КЛЮЧЕ (🗝️) доступ разрешается (🔓), и данные становятся доступными.

Примечание: Кодирование ключа в base64 — это наш камуфляж, такой же сложный и загадочный, как бэт-пещера!

Профессиональные приемы: обработка строк, заголовков и требований сервера

Обработка не-ASCII символов

Если вам необходимо работать со спецсимволами, используйте unibtoa или полифилл для корректной работы с символами UTF-8:

JS Скопировать код function unibtoa(s) { return btoa(unescape(encodeURIComponent(s))); } const auth = unibtoa('Batman:Batcave123');

Удовлетворение требований сервера

Тщательно изучите спецификации сервера и убедитесь, что вы соответствуете всем его требованиям для аутентификации.

Освоение HTTP-заголовков

Работа с HTTP-заголовками становится проще с объектом Headers — незаменимым инструментом в работе с запросами:

JS Скопировать код const headers = new Headers(); headers.set('Authorization', 'Basic ' + btoa('Batman:Batcave123')); fetch('https://gotham.api/endpoint', { headers }) // Продолжайте выполнение своей миссии здесь.

Полезные материалы

[... Оригинальный материал был вдохновлен первоначальными черновиками ...]