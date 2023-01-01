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Использование статических констант в ES6 классах: методы
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Использование статических констант в ES6 классах: методы

#Основы JavaScript  #Объекты и прототипы  #Классы (ES6)  
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Быстрый ответ

Для создания статических констант в классе ES6 применяйте статические геттеры. Это позволяет обратиться к свойствам класса, не создавая экземпляры:

JS
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class MyClass {
  static get CONSTANT() {
    return 'fixed_value';
  }
}

// Вывод: 'fixed_value'. Настолько стабильно, что даже скучно.
console.log(MyClass.CONSTANT);

Через статические геттеры вы можете гарантировать неизменность и привязать значение непосредственно к классу.

Пошаговый план для смены профессии

Ледяная неизменяемость с помощью Object.freeze()

«Замораживайте» ваши константы, используя Object.freeze(). Это гарантирует создание свойства только для чтения:

JS
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class MyClass {
  static get CONSTANT() { 
    return Object.freeze({ KEY: 'value' }); // Теперь это что-то вроде вечного ледника.
  }
}

// И, конечно, это также непреложно, как мое утреннее преданное кофе.
console.log(MyClass.CONSTANT.KEY);

Этот метод защищает свойства констант от изменений, обеспечивая их стабильность и целостность.

Магический шар ES7

Сделайте константы незыблемыми с помощью новых возможностей ES7 – свойств классов. Воспользуйтесь мощью @babel/plugin-proposal-class-properties, и ваши классы обретут силу магии:

JS
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class MyClass {
  static CONSTANT = 'fixed_value'; // Мой JavaScript на коне последних версий ES.
}

// Результат: 'fixed_value'. И без геттеров!
console.log(MyClass.CONSTANT);

Не забывайте, что этот метод требует трансформации через Babel и не будет работать в устаревших средах без применения миража магии.

Константы: путь сообщества

Экспортируйте константы из отдельных модулей для поддержания порядка и организованности:

JS
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// constants.js: Отшельники-константы
export const FIXED_VALUE = 'fixed_value';

// MyClass.js: Здесь всегда есть место для старого друга.
import { FIXED_VALUE } from './constants';

class MyClass {
  static get CONSTANT() {
    return FIXED_VALUE; // Заимствование – это благородно
  }
}

Это улучшает сопровождаемость кода и способствует успеху вашего программного проекта.

Визуализация

Пример реализации идеи:

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class PiggyBank {
  static get COIN() {
    return { PENNY: 1, NICKEL: 5, DIME: 10, QUARTER: 25 };
  }
}

Теперь к деноминациям монет можно обращаться где угодно:

Markdown
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Использование `PiggyBank.COIN.DIME` вернёт вам `10`

Ваши виртуальные монеты уже ждут подсчёта. 🐷

Этот метод является неизменяемым и доступным откуда угодно в ваших классах! 🏦🔒

Константы без статических геттеров

Возможно определить константы иным способом, используя Object.defineProperty(). Этот метод позволяет задать свойства только для чтения:

JS
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class MyClass {}

// Акт первый: MyClass встречает свою константу.
Object.defineProperty(MyClass, 'CONSTANT', {
  value: 'fixed_value', // незыблемо навсегда
  writable: false, // Неотступная постоянность, как в моем ежедневнике
  enumerable: true,
  configurable: false // Пути назад нет
});

console.log(MyClass.CONSTANT); // Взгляните на эту устойчивость

Такой подход защищает свойства от несанкционированных изменений.

Внимание: Избегайте манипулирования прототипом

Не используйте свойство prototype при объявлении констант. Такие действия могут вызвать неожиданные побочные эффекты:

JS
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// Здесь витает опасность.
MyClass.prototype.CONSTANT = 'fixed_value';

Такое действие введет константу в каждый экземпляр, а не в сам класс, что противоречит концепции статической константы.

Полезные материалы

  1. static – JavaScript | MDN — подробное руководство по статическим методам и свойствам в классах ES6.
  2. 15. Classes — широкий обзор и примеры использования статических свойств ES6.
  3. Public and private class fields · V8 — все о реализации публичных и приватных полей классов в движке V8.
  4. GitHub – tc39/proposal-class-fields: Orthogonally-informed combination of public and private fields proposals — предложение от TC39 о публичных и приватных полях классов.
  5. ES6 In Depth Archives – Mozilla Hacks – the Web developer blog — обширный цикл статей для глубокого изучения классов и особенностей ES6.
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Как создаются статические константы в классах ES6?
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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