Использование статических констант в ES6 классах: методы#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Классы (ES6)
Быстрый ответ
Для создания статических констант в классе ES6 применяйте статические геттеры. Это позволяет обратиться к свойствам класса, не создавая экземпляры:
class MyClass {
static get CONSTANT() {
return 'fixed_value';
}
}
// Вывод: 'fixed_value'. Настолько стабильно, что даже скучно.
console.log(MyClass.CONSTANT);
Через статические геттеры вы можете гарантировать неизменность и привязать значение непосредственно к классу.
Ледяная неизменяемость с помощью Object.freeze()
«Замораживайте» ваши константы, используя
Object.freeze(). Это гарантирует создание свойства только для чтения:
class MyClass {
static get CONSTANT() {
return Object.freeze({ KEY: 'value' }); // Теперь это что-то вроде вечного ледника.
}
}
// И, конечно, это также непреложно, как мое утреннее преданное кофе.
console.log(MyClass.CONSTANT.KEY);
Этот метод защищает свойства констант от изменений, обеспечивая их стабильность и целостность.
Магический шар ES7
Сделайте константы незыблемыми с помощью новых возможностей ES7 – свойств классов. Воспользуйтесь мощью @babel/plugin-proposal-class-properties, и ваши классы обретут силу магии:
class MyClass {
static CONSTANT = 'fixed_value'; // Мой JavaScript на коне последних версий ES.
}
// Результат: 'fixed_value'. И без геттеров!
console.log(MyClass.CONSTANT);
Не забывайте, что этот метод требует трансформации через Babel и не будет работать в устаревших средах без применения миража магии.
Константы: путь сообщества
Экспортируйте константы из отдельных модулей для поддержания порядка и организованности:
// constants.js: Отшельники-константы
export const FIXED_VALUE = 'fixed_value';
// MyClass.js: Здесь всегда есть место для старого друга.
import { FIXED_VALUE } from './constants';
class MyClass {
static get CONSTANT() {
return FIXED_VALUE; // Заимствование – это благородно
}
}
Это улучшает сопровождаемость кода и способствует успеху вашего программного проекта.
Визуализация
Пример реализации идеи:
class PiggyBank {
static get COIN() {
return { PENNY: 1, NICKEL: 5, DIME: 10, QUARTER: 25 };
}
}
Теперь к деноминациям монет можно обращаться где угодно:
Использование `PiggyBank.COIN.DIME` вернёт вам `10`
Ваши виртуальные монеты уже ждут подсчёта. 🐷
Этот метод является неизменяемым и доступным откуда угодно в ваших классах! 🏦🔒
Константы без статических геттеров
Возможно определить константы иным способом, используя
Object.defineProperty(). Этот метод позволяет задать свойства только для чтения:
class MyClass {}
// Акт первый: MyClass встречает свою константу.
Object.defineProperty(MyClass, 'CONSTANT', {
value: 'fixed_value', // незыблемо навсегда
writable: false, // Неотступная постоянность, как в моем ежедневнике
enumerable: true,
configurable: false // Пути назад нет
});
console.log(MyClass.CONSTANT); // Взгляните на эту устойчивость
Такой подход защищает свойства от несанкционированных изменений.
Внимание: Избегайте манипулирования прототипом
Не используйте свойство
prototype при объявлении констант. Такие действия могут вызвать неожиданные побочные эффекты:
// Здесь витает опасность.
MyClass.prototype.CONSTANT = 'fixed_value';
Такое действие введет константу в каждый экземпляр, а не в сам класс, что противоречит концепции статической константы.
Полезные материалы
- static – JavaScript | MDN — подробное руководство по статическим методам и свойствам в классах ES6.
- 15. Classes — широкий обзор и примеры использования статических свойств ES6.
- Public and private class fields · V8 — все о реализации публичных и приватных полей классов в движке V8.
- GitHub – tc39/proposal-class-fields: Orthogonally-informed combination of public and private fields proposals — предложение от TC39 о публичных и приватных полях классов.
- ES6 In Depth Archives – Mozilla Hacks – the Web developer blog — обширный цикл статей для глубокого изучения классов и особенностей ES6.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер