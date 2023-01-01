Использование статических констант в ES6 классах: методы

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Быстрый ответ

Для создания статических констант в классе ES6 применяйте статические геттеры. Это позволяет обратиться к свойствам класса, не создавая экземпляры:

JS Скопировать код class MyClass { static get CONSTANT() { return 'fixed_value'; } } // Вывод: 'fixed_value'. Настолько стабильно, что даже скучно. console.log(MyClass.CONSTANT);

Через статические геттеры вы можете гарантировать неизменность и привязать значение непосредственно к классу.

Ледяная неизменяемость с помощью Object.freeze()

«Замораживайте» ваши константы, используя Object.freeze() . Это гарантирует создание свойства только для чтения:

JS Скопировать код class MyClass { static get CONSTANT() { return Object.freeze({ KEY: 'value' }); // Теперь это что-то вроде вечного ледника. } } // И, конечно, это также непреложно, как мое утреннее преданное кофе. console.log(MyClass.CONSTANT.KEY);

Этот метод защищает свойства констант от изменений, обеспечивая их стабильность и целостность.

Магический шар ES7

Сделайте константы незыблемыми с помощью новых возможностей ES7 – свойств классов. Воспользуйтесь мощью @babel/plugin-proposal-class-properties, и ваши классы обретут силу магии:

JS Скопировать код class MyClass { static CONSTANT = 'fixed_value'; // Мой JavaScript на коне последних версий ES. } // Результат: 'fixed_value'. И без геттеров! console.log(MyClass.CONSTANT);

Не забывайте, что этот метод требует трансформации через Babel и не будет работать в устаревших средах без применения миража магии.

Константы: путь сообщества

Экспортируйте константы из отдельных модулей для поддержания порядка и организованности:

JS Скопировать код // constants.js: Отшельники-константы export const FIXED_VALUE = 'fixed_value'; // MyClass.js: Здесь всегда есть место для старого друга. import { FIXED_VALUE } from './constants'; class MyClass { static get CONSTANT() { return FIXED_VALUE; // Заимствование – это благородно } }

Это улучшает сопровождаемость кода и способствует успеху вашего программного проекта.

Визуализация

Пример реализации идеи:

JS Скопировать код class PiggyBank { static get COIN() { return { PENNY: 1, NICKEL: 5, DIME: 10, QUARTER: 25 }; } }

Теперь к деноминациям монет можно обращаться где угодно:

Markdown Скопировать код Использование `PiggyBank.COIN.DIME` вернёт вам `10` Ваши виртуальные монеты уже ждут подсчёта. 🐷

Этот метод является неизменяемым и доступным откуда угодно в ваших классах! 🏦🔒

Константы без статических геттеров

Возможно определить константы иным способом, используя Object.defineProperty() . Этот метод позволяет задать свойства только для чтения:

JS Скопировать код class MyClass {} // Акт первый: MyClass встречает свою константу. Object.defineProperty(MyClass, 'CONSTANT', { value: 'fixed_value', // незыблемо навсегда writable: false, // Неотступная постоянность, как в моем ежедневнике enumerable: true, configurable: false // Пути назад нет }); console.log(MyClass.CONSTANT); // Взгляните на эту устойчивость

Такой подход защищает свойства от несанкционированных изменений.

Внимание: Избегайте манипулирования прототипом

Не используйте свойство prototype при объявлении констант. Такие действия могут вызвать неожиданные побочные эффекты:

JS Скопировать код // Здесь витает опасность. MyClass.prototype.CONSTANT = 'fixed_value';

Такое действие введет константу в каждый экземпляр, а не в сам класс, что противоречит концепции статической константы.

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