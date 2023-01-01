Использование React useEffect для однократной загрузки данных

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Быстрый ответ

Чтобы в компоненте React функция вызывалась только лишь однажды, в useEffect следует указать пустой массив зависимостей — [] . Это действие гарантирует единичный запуск функции при монтировании компонента.

JS Скопировать код useEffect(() => { yourLoadingFunction(); // фунция загрузки, работающая быстро, как Усэйн Болт }, []); // Запуск происходит однократно

Понимание хука useEffect

Такое применение useEffect по своей сути напоминает метод componentDidMount из классовых компонентов, позволяя функции выполниться единожды после первого рендера, что оптимизирует компонент для более эффективной инициализации.

Создание пользовательского хука для начальной загрузки

Для большего удобства возможно создать собственный хук, например, useMountEffect , который выполнит указанную в нём функцию только один раз.

JS Скопировать код const useMountEffect = (func) => useEffect(func, []); useMountEffect(yourLoadingFunction); // Просто используйте этот хук в вашем коде

Оптимизация с помощью useMemo, useCallback и ConfusedCallback

Для предотвращения ненужных ререндеров и сохранения стабильных ссылок на функции и значения рекомендуется использовать useMemo и useCallback . Они говорят вашему эффекту: "Не нужно ничего перезапускать, здесь не было изменений".

Линтирование зависимостей эффектов с ESLint

Плагин eslint-plugin-react-hooks могут оказаться полезным инструментом для отслеживания упущенных или часто меняющихся зависимостей в массиве useEffect . Правильно настроенный линтер поможет избежать большинства ошибок.

Создание корректных независимых функций

Функции, не имеющие зависимостей от компонента, не рекомендуется помещать внутрь эффекта. Они лучше работают за его приделами.

Управление функцией эффекта через useRef

Для выполнения функции исключительно при определённых условиях можно использовать useRef в роли флага, который не реагирует на последующие рендеры:

JS Скопировать код const hasMounted = useRef(false); useEffect(() => { if (!hasMounted.current) { hasMounted.current = true; yourLoadingFunction(); // Захватывающее начало, происходящее однажды 🎆 } }, []); // Всё еще выполняется только один раз

Визуализация

Визуализация работы useEffect при загрузке данных поможет лучше понять принцип её однократного выполнения:

🚀 | 🕒 1. Старт / \ / \ Огонь 🔥 🔄 Проверка (стоп) | 🛑 Без повторных запусков

На языке кода это выглядит следующим образом:

JS Скопировать код useEffect(() => { fetchData(); // Зажигание }, []); // Блокировка повторений

Таким образом, ракета взлетает всего один раз! 🚀🌟

Совершенствование навыков оптимизации при использовании useEffect

Оптимизация компонентов включает в себя различные сценарии, каждый из которых можно рассматривать как своеобразное приключение:

Получение данных: Применяйте useEffect для однократной загрузки данных после рендера, чтобы сократить число запросов к API.

Применяйте для однократной загрузки данных после рендера, чтобы сократить число запросов к API. Обработчики событий: Используйте useEffect для добавления и удаления обработчиков событий, чтобы сохранять чистоту дерева компонентов.

Используйте для добавления и удаления обработчиков событий, чтобы сохранять чистоту дерева компонентов. Веб-сокеты и подписки: Эффекты применимы для установления постоянных соединений, когда монтируется компонент.

Для каждой задачи существует свой способ использования useEffect и хуков, который обеспечивает наилучший результат.

Изучение нюансов использования хуков

Неправильное использование хуков может привести к хаотическому поведению, схожему с американскими горками или комедийными эпизодами в стиле «Летающего цирка Монти Пайтона». Важно избегать общих ошибок, таких как вызов хуков в циклах, условных блоках или вложенных функциях.

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