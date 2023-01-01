Использование множественных refs в массиве с React Hooks

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Быстрый ответ

Для управления несколькими ссылками на элементы в массиве компонентов с использованием хуков используйте хук useRef и функцию .map() . Создайте отдельный реф для каждого элемента вот таким образом:

JS Скопировать код const MyComponent = () => { const elementsCount = 10; // Количество элементов const refs = useRef([...Array(elementsCount)].map(() => createRef())); return ( <> {refs.current.map((ref, index) => ( <div key={index} ref={ref}>Элемент {index}</div> ))} </> ); };

Уникальные рефы обеспечат вам возможность обращаться к каждому элементу в DOM индивидуально.

Контроль над динамическими массивами рефов

Для того чтобы синхронизировать массив ссылок с изменяющимся массивом элементов, используйте хук useEffect :

JS Скопировать код useEffect(() => { refs.current = refs.current.slice(0, items.length); // Обрезаем рефы до текущего числа элементов }, [items.length]);

Это беспечивает актуальность референций, соответствующую количеству элементов.

Время применения колбек-рефов

Если требуется выполнить манипуляции с DOM сразу после рендеринга компонента, потребуются колбек-рефы:

JS Скопировать код const itemsRef = items.map(() => useRef(null)); // Инициализация массива рефов const setCallbackRef = (index) => (element) => { itemsRef[index].current = element; // Лучшее место для DOM-операций }; // В JSX {items.map((item, index) => ( <div key={index} ref={setCallbackRef(index)}>...</div> ))}

Визуализация

Представьте плантацию роботов 🤖, каждый из которых заботится о конкретном дереве в саду:

JS Скопировать код const orchard = trees.map(() => useRef(null)); // Теперь у каждого дерева есть свой отдельный реф (смотритель)

При помощи рефов каждому "роботу" можно указать индивидуальные задачи по уходу за своим "деревом":

JS Скопировать код orchard[2].current // Взаимодействие с третьим "роботом", обслуживающем третье дерево

Создавая реф, мы устанавливаем уникальную связь между элементом и функцией, которая обрабатывает его.

Очистка и сортировка: работа с рефами

React вызывает функции с инициализацией рефов с аргументом null при размонтировании компонентов. Важно поддерживать порядок и чистоту:

JS Скопировать код useEffect(() => { return () => { refs.current.forEach(ref => { ref.current = null; // Очистка рефов }); }; }, []);

При изменении порядка элементов используйте уникальный ключ для поддержания корректной связи:

JS Скопировать код <ChildComponent key={item.uniqueId} ref={(el) => (itemsRef.current[index] = el)} />

Уникальный id помогает React отслеживать перемещение элементов.

Продвинутое использование: улучшаем наш опыт

Если управление множеством рефов кажется сложным, вот несколько подходов для оптимизации:

Пользовательские хуки : Создайте собственный хук, инкапсулируя в нём логику работы с рефами, чтобы упростить повторяющийся код.

Работа с null рефами: При получении рефа проверяйте его на null , чтобы избежать ошибок и ускорить выполнение операций для опциональных элементов:

JS Скопировать код refs.current.filter(ref => ref.current).forEach(ref => { // Здесь выполняем необходимые операции });

Стилизация: применение стилей с помощью рефов

Использование стилей посредством индексации или ссылок позволяет точно настраивать внешний вид каждого элемента:

JS Скопировать код {items.map((item, index) => ( <div key={index} ref={refs.current[index]} style={{ width: `${index * 10}%` }}>...</div> ))}

Таким образом, мы можем динамически изменять размер каждого элемента в зависимости от его индекса.

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