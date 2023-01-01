Использование множественных refs в массиве с React Hooks#Веб-разработка #Основы JavaScript #React
Быстрый ответ
Для управления несколькими ссылками на элементы в массиве компонентов с использованием хуков используйте хук
useRef и функцию
.map(). Создайте отдельный реф для каждого элемента вот таким образом:
const MyComponent = () => {
const elementsCount = 10; // Количество элементов
const refs = useRef([...Array(elementsCount)].map(() => createRef()));
return (
<>
{refs.current.map((ref, index) => (
<div key={index} ref={ref}>Элемент {index}</div>
))}
</>
);
};
Уникальные рефы обеспечат вам возможность обращаться к каждому элементу в DOM индивидуально.
Контроль над динамическими массивами рефов
Для того чтобы синхронизировать массив ссылок с изменяющимся массивом элементов, используйте хук
useEffect:
useEffect(() => {
refs.current = refs.current.slice(0, items.length); // Обрезаем рефы до текущего числа элементов
}, [items.length]);
Это беспечивает актуальность референций, соответствующую количеству элементов.
Время применения колбек-рефов
Если требуется выполнить манипуляции с DOM сразу после рендеринга компонента, потребуются колбек-рефы:
const itemsRef = items.map(() => useRef(null)); // Инициализация массива рефов
const setCallbackRef = (index) => (element) => {
itemsRef[index].current = element;
// Лучшее место для DOM-операций
};
// В JSX
{items.map((item, index) => (
<div key={index} ref={setCallbackRef(index)}>...</div>
))}
Визуализация
Представьте плантацию роботов 🤖, каждый из которых заботится о конкретном дереве в саду:
const orchard = trees.map(() => useRef(null));
// Теперь у каждого дерева есть свой отдельный реф (смотритель)
При помощи рефов каждому "роботу" можно указать индивидуальные задачи по уходу за своим "деревом":
orchard[2].current // Взаимодействие с третьим "роботом", обслуживающем третье дерево
Создавая реф, мы устанавливаем уникальную связь между элементом и функцией, которая обрабатывает его.
Очистка и сортировка: работа с рефами
React вызывает функции с инициализацией рефов с аргументом
null при размонтировании компонентов. Важно поддерживать порядок и чистоту:
useEffect(() => {
return () => {
refs.current.forEach(ref => {
ref.current = null; // Очистка рефов
});
};
}, []);
При изменении порядка элементов используйте уникальный ключ для поддержания корректной связи:
<ChildComponent key={item.uniqueId} ref={(el) => (itemsRef.current[index] = el)} />
Уникальный id помогает React отслеживать перемещение элементов.
Продвинутое использование: улучшаем наш опыт
Если управление множеством рефов кажется сложным, вот несколько подходов для оптимизации:
Пользовательские хуки: Создайте собственный хук, инкапсулируя в нём логику работы с рефами, чтобы упростить повторяющийся код.
Работа с null рефами: При получении рефа проверяйте его на
null, чтобы избежать ошибок и ускорить выполнение операций для опциональных элементов:
refs.current.filter(ref => ref.current).forEach(ref => {
// Здесь выполняем необходимые операции
});
Стилизация: применение стилей с помощью рефов
Использование стилей посредством индексации или ссылок позволяет точно настраивать внешний вид каждого элемента:
{items.map((item, index) => (
<div key={index} ref={refs.current[index]} style={{ width: `${index * 10}%` }}>...</div>
))}
Таким образом, мы можем динамически изменять размер каждого элемента в зависимости от его индекса.
Полезные материалы
- Справочник API Hooks – React — подробное описание хука
useRefв официальной документации React.
- Паттерны React — советы и приёмы по работе с рефами в массивах компонентов.
- Как работают хуки useEffect (с примерами) — практические примеры использования хуков
useRefи
useEffect.
- Передача Рефов – React — продвинутые методы передачи рефов в React.
- Формы – React — управление формами в React при использовании контролируемых компонентов.
Ольга Шадрина
React-разработчик