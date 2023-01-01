Использование логических операторов в условии Handlebars.js#Веб-разработка #Основы JavaScript #Условия и ветвления
Быстрый ответ
Для применения сложных условий в блоках Handlebars
{{#if}} советуется создать собственный хелпер:
// Ведь никто не захочет каждый раз писать `if (v1 && v2)` в JavaScript, не так ли? 😉
Handlebars.registerHelper('and', (v1, v2) => v1 && v2);
Теперь этот хелпер можно использовать вот так:
{{#if (and var1 var2)}}
<!-- Контент будет отображён, если условие истинно -->
{{else}}
<!-- В противном случае, если условие ложно -->
{{/if}}
С помощью этого подхода вы легко добавите логическую операцию
И непосредственно в шаблоны.
Работа с пользовательскими хелперами
Залог логического порядка
Добавьте более гибкой настройки ваших шаблонов с помощью хелперов
ИЛИ и
НЕ:
// Я – "маг", который делает ваш код более изящным 🧙
Handlebars.registerHelper({
and: (v1, v2) => v1 && v2,
or: (v1, v2) => v1 || v2,
not: v => !v
});
С использованием этих хелперов вы сможете выразить любую JavaScript-конструкцию в
{{#if}}, сочетая тем самым гибкость и читаемость.
Подготовка к проверкам
Для работы со сложными сравнениями создайте хелпер
ifCond:
// Используйте сравнение без страха "скрытых монстров" 🐉😃
Handlebars.registerHelper('ifCond', function (v1, operator, v2, options) {
switch (operator) {
case '==': return (v1 == v2) ? options.fn(this) : options.inverse(this);
case '===': return (v1 === v2) ? options.fn(this) : options.inverse(this);
// Добавляйте другие операторы по мере необходимости!
}
});
Используя проверенную структуру
switch, вы можете обрабатывать различные операторы сравнения, повышая гибкость шаблонов.
Безопасность превыше всего
Важно помнить о экранировании строк при работе с пользовательскими данными, чтобы избежать инъекций. Будьте начеку 🐉!
Расширение возможностей хелперов
Для выполнения более сложных задач пользовательские хелперы могут взаимодействовать с глобальными функциями и свойствами, что увеличит функциональность даже самых требовательных приложений.
Визуализация
Пониманию логических условий в
handlebars.js {{#if}} способствует следующая таблица:
| Handlebars `{{#if}}` | Описание
| ---------------------|-----------------------------------------
| {{#if (and A B)}} | Сработает, если истинны A и B ✅
| {{#if (or A B)}} | Сработает, если истинно A или B ✅
| {{#if (not A)}} | Сработает, если A ложно ✅
Управление потоком данных через
{{#if}} и условные проверки можно сравнить с регулированием движения 🚦:
{{#if (and A B)}}
👉📊 Оба условия выполнены, данные передаются.
{{else}}
🚧 В случае невыполнения хотя бы одного из условий, передача данных останавливается.
{{/if}}
Усовершенствование условной логики
Упрощаем код с вложенными хелперами
Как упростить шаблоны с комплексными выражениями? Используйте вложенные хелперы, и это решит вашу задачу:
{{#if (or (and A B) C)}}
<!-- Наслаждайтесь великой мощью вложенных хелперов -->
{{/if}}
Логические операции над массивами
Методы обработки массивов в JavaScript станут полезны, когда потребуется выполнить логические операции над списком элементов:
// Пусть метод .some() массива упростит мой код и условные выражения `if`.
Handlebars.registerHelper('ifAnyTrue', function (array, options) {
return array.some(element => element) ? options.fn(this) : options.inverse(this);
});
Отсутствует встроенное
ИЛИ? Не беда.
Учтите, что Handlebars изначально не предлагает
ИЛИ. Именно здесь пользовательские хелперы становятся настоящим спасением зачек, они облегчают реализацию сложной логики в шаблонах.
Обращение к контексту предыдущих уровней
Необходим доступ к родительским данным? Решения как
@root и
../ откроют перед вами новые возможности.
Полезные материалы
- Встроенные хелперы | Handlebars — Отличная отправная точка, официальная документация Handlebars.js
{{#if}}.
- Логический оператор в условии Handlebars.js
{{#if}}– Stack Overflow — Этот момент, когда многие разработчики обращаются к Stack Overflow за помощью в решении сложных логических задач в Handlebars.
- Блочные хелперы | Handlebars — Полезное руководство по блочным хелперам. Вы обязательно его оцените.
- Handlebars случайное выполнение JavaScript-выражения, c хелпером IF с любыми логическими операторами и аргументами, и многое другое. · GitHub — Замечательный Gist на GitHub, объясняющий, как сделать хелперы
ifCondHandlebars.js действительно рабочими.
- Обучающие материалы по программированию | Newbedev — Большое количество обучающих материалов по программированию, ведь знание не занимает места.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик