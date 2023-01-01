Использование логических операторов в условии Handlebars.js

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Быстрый ответ

Для применения сложных условий в блоках Handlebars {{#if}} советуется создать собственный хелпер:

JS Скопировать код // Ведь никто не захочет каждый раз писать `if (v1 && v2)` в JavaScript, не так ли? 😉 Handlebars.registerHelper('and', (v1, v2) => v1 && v2);

Теперь этот хелпер можно использовать вот так:

handlebars Скопировать код {{#if (and var1 var2)}} <!-- Контент будет отображён, если условие истинно --> {{else}} <!-- В противном случае, если условие ложно --> {{/if}}

С помощью этого подхода вы легко добавите логическую операцию И непосредственно в шаблоны.

Работа с пользовательскими хелперами

Залог логического порядка

Добавьте более гибкой настройки ваших шаблонов с помощью хелперов ИЛИ и НЕ :

JS Скопировать код // Я – "маг", который делает ваш код более изящным 🧙 Handlebars.registerHelper({ and: (v1, v2) => v1 && v2, or: (v1, v2) => v1 || v2, not: v => !v });

С использованием этих хелперов вы сможете выразить любую JavaScript-конструкцию в {{#if}} , сочетая тем самым гибкость и читаемость.

Подготовка к проверкам

Для работы со сложными сравнениями создайте хелпер ifCond :

JS Скопировать код // Используйте сравнение без страха "скрытых монстров" 🐉😃 Handlebars.registerHelper('ifCond', function (v1, operator, v2, options) { switch (operator) { case '==': return (v1 == v2) ? options.fn(this) : options.inverse(this); case '===': return (v1 === v2) ? options.fn(this) : options.inverse(this); // Добавляйте другие операторы по мере необходимости! } });

Используя проверенную структуру switch , вы можете обрабатывать различные операторы сравнения, повышая гибкость шаблонов.

Безопасность превыше всего

Важно помнить о экранировании строк при работе с пользовательскими данными, чтобы избежать инъекций. Будьте начеку 🐉!

Расширение возможностей хелперов

Для выполнения более сложных задач пользовательские хелперы могут взаимодействовать с глобальными функциями и свойствами, что увеличит функциональность даже самых требовательных приложений.

Визуализация

Пониманию логических условий в handlebars.js {{#if}} способствует следующая таблица:

Markdown Скопировать код | Handlebars `{{#if}}` | Описание | ---------------------|----------------------------------------- | {{#if (and A B)}} | Сработает, если истинны A и B ✅ | {{#if (or A B)}} | Сработает, если истинно A или B ✅ | {{#if (not A)}} | Сработает, если A ложно ✅

Управление потоком данных через {{#if}} и условные проверки можно сравнить с регулированием движения 🚦:

Markdown Скопировать код {{#if (and A B)}} 👉📊 Оба условия выполнены, данные передаются. {{else}} 🚧 В случае невыполнения хотя бы одного из условий, передача данных останавливается. {{/if}}

Усовершенствование условной логики

Упрощаем код с вложенными хелперами

Как упростить шаблоны с комплексными выражениями? Используйте вложенные хелперы, и это решит вашу задачу:

handlebars Скопировать код {{#if (or (and A B) C)}} <!-- Наслаждайтесь великой мощью вложенных хелперов --> {{/if}}

Логические операции над массивами

Методы обработки массивов в JavaScript станут полезны, когда потребуется выполнить логические операции над списком элементов:

JS Скопировать код // Пусть метод .some() массива упростит мой код и условные выражения `if`. Handlebars.registerHelper('ifAnyTrue', function (array, options) { return array.some(element => element) ? options.fn(this) : options.inverse(this); });

Отсутствует встроенное ИЛИ ? Не беда.

Учтите, что Handlebars изначально не предлагает ИЛИ . Именно здесь пользовательские хелперы становятся настоящим спасением зачек, они облегчают реализацию сложной логики в шаблонах.

Обращение к контексту предыдущих уровней

Необходим доступ к родительским данным? Решения как @root и ../ откроют перед вами новые возможности.

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