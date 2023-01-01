Использование if/else в mustache.js: правильный подход

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Быстрый ответ

В Mustache.js можно управлять условиями при помощи {{#ключ}}...{{/ключ}} при истинных значениях и {{^ключ}}...{{/ключ}} при ложных. Конечно, здесь нет прямого аналога if/else, однако этот подход эффективно позволяет проверять условия.

JS Скопировать код { "loggedIn": true, "user": "Алиса" } {{#loggedIn}} Привет, {{user}}! {{/loggedIn}} {{^loggedIn}} Пожалуйста, войдите в систему. {{/loggedIn}}

В данном примере "Привет, Алиса!" появится на экране, если loggedIn истинно. Если же loggedIn ложно или не определено, приложение попросит войти в систему.

Установление значений по умолчанию в модели

Mustache рекомендует максимальную простоту шаблонов без введения в них логики. Все необходимые предварительные операции с данными должны производиться в модели или контроллере. Это касается также установления значений по умолчанию:

JS Скопировать код const viewModel = { user: data.user || 'Гость', // Присваиваем 'Гость', если информация о пользователе отсутствует loggedIn: Boolean(data.user) // Явное преобразование в булев тип; значение либо true, либо false };

Mustache теперь использует булеву переменную loggedIn , чтобы решить, какую часть шаблона отобразить.

Простое решение для сложных состояний

Шаблоны Mustache не содержат в себе логику, однако это не значит, что они не способны работать со сложными условиями. С помощью вложенных секций и значений по умолчанию все становится возможным:

JS Скопировать код { "weather": "дождь", "umbrella": true } {{#weather}} {{#umbrella}} Смотрите на меня, я готов к ливню! ☔️ {{/umbrella}} {{^umbrella}} Надеюсь, вы любите танцевать под дождём! 💃🌧️ {{/umbrella}} {{/weather}}

Такие вложенные секции могут функционировать как вложенные if/else условия. Элегантное решение, не правда ли?

Использование глобальных настроек

Объект глобальных настроек с параметрами по умолчанию облегчает работу с шаблонами, в которых могут отсутствовать некоторые свойства:

JS Скопировать код const settings = { defaultImageUrl: "path/to/default/image.jpg", // другие общие параметры... }; {{#image}} <img src="{{.}}" alt="Превосходное изображение пользователя"> {{/image}} {{^image}} <img src="{{defaultImageUrl}}" alt="Картинка по умолчанию"> {{/image}}

Символ . означает текущее значение свойства image (если оно существует), а в противном случае используется defaultImageUrl из глобальных настроек.

Когда возможностей Mustache недостаточно, есть альтернативы

Если вам не хватает гибкости, которую предлагает Mustache.js, рассмотрите Moxy-Stencil. Этот инструмент поддерживает хэлперы с аргументами, которые расширяют возможности условной логики:

JS Скопировать код // Пример использования хэлперов с аргументами Moxy-Stencil <% if loggedIn && hasMessages %> Ваш тайный курьер уже прибыл. 🕵️‍♀️ <% else %> Сегодня новостей нет, друг. 🤠 <% endif %>

Хэлперы на стороне представления позволяют непосредственно в шаблонах реализовать логику, когда это действительно нужно.

Визуализация

В качестве примера давайте представим лампу (💡), которую нам нужно включить или выключить в зависимости от условий:

Markdown Скопировать код {{#isBulbOn}} - Состояние лампы: 💡 (включена) {{/isBulbOn}} {{^isBulbOn}} - Состояние лампы: 🌑 (выключена) {{/isBulbOn}}

{{#isBulbOn}} активируется, если лампа включена, и {{^isBulbOn}} – когда она выключена. В зависимости от состояния, шаблон отобразит соответствующее сообщение.

Сначала составьте необходимые данные контекста в вашем JavaScript-коде перед использованием их в шаблоне:

JS Скопировать код // JavaScript контекст: { "isBulbOn": true // или false }

Так ваш шаблон корректно отразит состояние лампы. Все мы здесь не маги, мы только создаем умные решения! 🎩

Обслуживание проще с Mustache

Шаблоны, не содержащие встроенной логики, значительно облегчают поддержку и помогают минимизировать возможные проблемы в будущем. Вот несколько советов относительно Mustache о том, как держать ваши шаблоны простыми и понятными:

Укомплектовывайте свойства модели данными, избегая непосредственного внесения логики в шаблон.

модели данными, избегая непосредственного внесения логики в шаблон. Пользуйтесь хэлперами или вставками (partials), если одна и та же логика постоянно повторяется, чтобы избежать дублирования кода.

(partials), если одна и та же логика постоянно повторяется, чтобы избежать дублирования кода. Старайтесь всегда проверять и очищать данные модели, чтобы избежать неожиданных ситуаций в процессе исполнения кода.

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