Использование и разница между ` и ' в JavaScript

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Быстрый ответ

В JavaScript обратные кавычки ( ` ) используются для форматирования шаблонных литералов, что облегчает вставку переменных и выражений в строку с помощью ${...} . Благодаря этому, упрощается создание многострочных текстов.

Взгляните на пример:

JS Скопировать код let product = 'кофе'; let price = 2.99; // Элегантное объединение строк 👦🏻🦾 console.log(`Один ${product} стоит $${price}.`); // Результат: Один кофе стоит $2.99.

Возможности, которые дают обратные кавычки

Интерполяция строк

С использованием обратных кавычек в строки можно вносить выражения JavaScript, применяя ${выражение} . Значением может быть что угодно — начиная от простых переменных и заканчивая сложными вызовами функций.

JS Скопировать код let timeOfDay = 'утро'; let greeting = `Доброе ${timeOfDay}!`; // Насколько просто! let exclamation = () => "!!!"; console.log(`Добавим немного вдохновения${exclamation()}`); // Вызываем функцию на месте, чтобы произвести замену.

Многострочные строки

Теперь вам не нужно добавлять

для переноса строки. Обратные кавычки поддерживают многострочные тексты.

JS Скопировать код console.log(`Розы красны, // Да, эта JavaScript-поэзия 📜 Фиалки сини, Я обожаю обратные кавычки И рекомендую их вам!`);

Обход кавычек

Внутри шаблонных литералов можно без затруднений использовать одинарные ('') и двойные ("") кавычки без необходимости экранирования. Поздравляем, теперь вам не придется сталкиваться с головной болью из-за лишних слэшей!

JS Скопировать код console.log(`Он сказал: "Я готов."`); // Всё прекрасно и без лишних слешей!

Применение тегов к шаблонным строкам

Обратные кавычки прекрасно сплетаются с тегами: функциями, которые дают возможность изменять обработку шаблонных строк и обращаются к их содержанию.

JS Скопировать код function myTag(strings, ...values) { // Ваша логика здесь } let name = 'Джон'; console.log(myTag`Привет, ${name}!`); // Благодаря тегам приветствие стало интереснее.

Метод String.raw() и свойство .raw

Метод String.raw() позволяет работать со строками таким образом, как будто бы они не были обработаны, то есть сохраняется их исходное представление.

JS Скопировать код function getRawString() { return String.raw`Это сырая строка

`; } // Обратите внимание, как символ '

' выглядит в сыром виде 💪🏻 console.log(getRawString()); // Выводится исходный вариант: "Это

сырая строка", без перевода строки.

Визуализация

Продумайте о шаблонных строках как об инструменте ( 🧰 ):

Markdown Скопировать код - Текстовые блоки 🧰 : Постоянные части строки - Заполнители `${}` ⚙️: Динамические элементы

Markdown Скопировать код 🧰 Статичный текст ⚙️ Выражение 🧰 Дополнительный статичный текст ⚙️ Другое выражение 🧰

Работа с обратными кавычками

Шаблонные строки в styled-components

В таких библиотеках, как styled-components, обратные кавычки применяются для стилизации компонентов посредством CSS-in-JS.

JS Скопировать код import styled from 'styled-components'; const Button = styled.button` /* Динамический стиль? Это стильно, модно и молодежно. */ background-color: ${props => props.primary ? 'синий' : 'серый'}; color: белый; `;

Экранирование обратных кавычек

Иногда возникает необходимость поместить в строку сам символ обратной кавычки. Для этого достаточно поставить перед ней обратный слэш.

JS Скопировать код const escapedBacktick = `Вот так происходит экранирование обратных кавычек: \` `; console.log(escapedBacktick); // Вывод: Вот так происходит экранирование обратных кавычек: `

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