Использование и разница между ` и ' в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
В JavaScript обратные кавычки (
` ) используются для форматирования шаблонных литералов, что облегчает вставку переменных и выражений в строку с помощью
${...}. Благодаря этому, упрощается создание многострочных текстов.
Взгляните на пример:
let product = 'кофе';
let price = 2.99;
// Элегантное объединение строк 👦🏻🦾
console.log(`Один ${product} стоит $${price}.`); // Результат: Один кофе стоит $2.99.
Возможности, которые дают обратные кавычки
Интерполяция строк
С использованием обратных кавычек в строки можно вносить выражения JavaScript, применяя
${выражение}. Значением может быть что угодно — начиная от простых переменных и заканчивая сложными вызовами функций.
let timeOfDay = 'утро';
let greeting = `Доброе ${timeOfDay}!`; // Насколько просто!
let exclamation = () => "!!!";
console.log(`Добавим немного вдохновения${exclamation()}`); // Вызываем функцию на месте, чтобы произвести замену.
Многострочные строки
Теперь вам не нужно добавлять
\n для переноса строки. Обратные кавычки поддерживают многострочные тексты.
console.log(`Розы красны,
// Да, эта JavaScript-поэзия 📜
Фиалки сини,
Я обожаю обратные кавычки
И рекомендую их вам!`);
Обход кавычек
Внутри шаблонных литералов можно без затруднений использовать одинарные ('') и двойные ("") кавычки без необходимости экранирования. Поздравляем, теперь вам не придется сталкиваться с головной болью из-за лишних слэшей!
console.log(`Он сказал: "Я готов."`); // Всё прекрасно и без лишних слешей!
Применение тегов к шаблонным строкам
Обратные кавычки прекрасно сплетаются с тегами: функциями, которые дают возможность изменять обработку шаблонных строк и обращаются к их содержанию.
function myTag(strings, ...values) {
// Ваша логика здесь
}
let name = 'Джон';
console.log(myTag`Привет, ${name}!`); // Благодаря тегам приветствие стало интереснее.
Метод String.raw() и свойство .raw
Метод
String.raw() позволяет работать со строками таким образом, как будто бы они не были обработаны, то есть сохраняется их исходное представление.
function getRawString() {
return String.raw`Это сырая строка \n`;
}
// Обратите внимание, как символ '\n' выглядит в сыром виде 💪🏻
console.log(getRawString()); // Выводится исходный вариант: "Это \n сырая строка", без перевода строки.
Визуализация
Продумайте о шаблонных строках как об инструменте (
🧰):
- Текстовые блоки 🧰 : Постоянные части строки
- Заполнители `${}` ⚙️: Динамические элементы
🧰 Статичный текст ⚙️ Выражение 🧰 Дополнительный статичный текст ⚙️ Другое выражение 🧰
Работа с обратными кавычками
Шаблонные строки в styled-components
В таких библиотеках, как styled-components, обратные кавычки применяются для стилизации компонентов посредством CSS-in-JS.
import styled from 'styled-components';
const Button = styled.button`
/* Динамический стиль? Это стильно, модно и молодежно. */
background-color: ${props => props.primary ? 'синий' : 'серый'};
color: белый;
`;
Экранирование обратных кавычек
Иногда возникает необходимость поместить в строку сам символ обратной кавычки. Для этого достаточно поставить перед ней обратный слэш.
const escapedBacktick = `Вот так происходит экранирование обратных кавычек: \` `;
console.log(escapedBacktick); // Вывод: Вот так происходит экранирование обратных кавычек: `
Полезные материалы
- Шаблонные литералы (Шаблонные строки) – JavaScript | MDN — детальное руководство и справочник по шаблонным литералам в JavaScript.
- ES6 подробно: Шаблонные строки – Mozilla Hacks – блог разработчиков — полный анализ шаблонных строк, вводимых в ES6.
- Шаблонные строки: встроенные DSL в ECMAScript 6 — изучение интерполяции и DSL при помощи шаблонных литералов.
- 8. Шаблонные литералы – Exploring JS — информация о тегированных шаблонных литералах.
- Легкое создание HTML с использованием шаблонных строк JavaScript – Wes Bos — применение шаблонных литералов для создания динамического HTML.
- TypeScript: Документация – Литеральные типы шаблонов — как TypeScript расширяет возможности шаблонных литералов.
- Шаблонные литералы | CSS-Tricks — обзор и примеры практического использования, полезные для разработчиков.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик