Свойство grid-row в CSS: пошаговое создание адаптивных сеток#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Для кого эта статья:
- веб-разработчики и дизайнеры
- специалисты по фронтенд-разработке
- студенты и начинающие разработчики, желающие освоить CSS Grid
Овладение CSS Grid – это грань между обычным верстальщиком и разработчиком, способным создавать интерфейсы любой сложности. Свойство
grid-row – один из ключевых инструментов, открывающих потенциал для создания по-настоящему гибких и адаптивных макетов. Пока другие борются с флоатами и абсолютным позиционированием, вы можете элегантно управлять контентом, задавая ему точное положение в строках сетки. Давайте разберем, как превратить хаос в структуру одним свойством CSS. 🧩
CSS Grid Row: основы синтаксиса и работа со строками
Grid-row — это свойство, определяющее позицию и размер элемента относительно строк грид-контейнера. По сути, это сокращенная запись для двух свойств:
grid-row-start и
grid-row-end, которые указывают, с какой строки начинается элемент и на какой заканчивается.
Базовый синтаксис выглядит следующим образом:
grid-row: start / end;
Где
start — это номер или имя начальной линии сетки, а
end — номер или имя конечной линии (или значение
span, указывающее количество строк).
Рассмотрим простой пример:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: repeat(3, 100px);
}
.item {
grid-row: 1 / 3;
}
В этом примере
.item займет пространство от первой до третьей строки сетки, то есть займет первые две строки.
Существует несколько способов указать позицию элемента по строкам:
- Номера линий: Самый прямой способ — указать номера линий (grid lines), между которыми должен располагаться элемент.
- Именованные линии: Вы можете давать именам линиям при создании сетки и затем использовать эти имена.
- Ключевое слово span: Указывает, сколько строк должен занимать элемент.
- Автоматическое размещение: Значение
autoпозволяет браузеру самостоятельно определить позицию.
|Синтаксис
|Описание
|Пример
|
grid-row: 1 / 3;
|От линии 1 до линии 3
|Элемент занимает строки 1 и 2
|
grid-row: 2 / span 2;
|От линии 2, охватывая 2 строки
|Элемент занимает строки 2 и 3
|
grid-row: header-start / footer-end;
|От именованной линии "header-start" до "footer-end"
|Элемент растягивается между названными линиями
|
grid-row: 1 / -1;
|От первой до последней линии
|Элемент занимает все строки контейнера
Алексей Петров, фронтенд-архитектор
Однажды я работал над макетом новостного портала с динамическим количеством карточек. Клиент постоянно менял требования: то нужно 3 карточки в ряд, то 4, то главная новость должна занимать две строки... Я бился с флексами целый день, постоянно переписывая стили.
Коллега, увидев мои мучения, посоветовал: "Попробуй Grid и свойство grid-row". За полчаса я перестроил весь макет, используя:
.main-news { grid-row: 1 / 3; /* Главная новость занимает 2 строки */ } .regular-news { grid-row: auto; /* Обычные новости занимают по одной строке */ }
Теперь изменение количества элементов и их размера стало вопросом одной строки кода. С тех пор
grid-row— мой лучший друг для любых компонентов с вертикальным выравниванием.
Позиционирование элементов с grid-row-start и grid-row-end
Для более точного контроля над расположением элементов в сетке, можно использовать раздельные свойства
grid-row-start и
grid-row-end, которые определяют начальную и конечную позиции элемента по вертикали.
Рассмотрим, как они работают:
.item {
grid-row-start: 2;
grid-row-end: 4;
}
Этот код разместит элемент от второй линии сетки до четвертой, то есть он займет вторую и третью строки.
Одно из преимуществ использования отдельных свойств — возможность создания более сложных макетов, где элементы могут перекрываться. Например:
.item-1 {
grid-row-start: 1;
grid-row-end: 3;
}
.item-2 {
grid-row-start: 2;
grid-row-end: 5;
}
В этом примере
.item-1 и
.item-2 будут перекрываться на второй строке, что может быть полезно для создания сложных интерфейсов с наложением элементов.
Также можно использовать отрицательные значения для обратного отсчета от конца сетки:
.item {
grid-row-start: 1;
grid-row-end: -1; /* последняя линия */
}
Здесь элемент будет растянут от первой до последней строки, независимо от общего количества строк в сетке. Это очень удобно для создания компонентов, которые должны занимать всю высоту контейнера.
Ключевое слово
span также можно использовать с этими свойствами:
.item {
grid-row-start: 2;
grid-row-end: span 3; /* займет 3 строки, начиная со 2-й */
}
Такая запись означает, что элемент начнется от второй линии и займет 3 строки вниз.
|Случай использования
|grid-row (сокращение)
|grid-row-start / grid-row-end
|Простое позиционирование
|
grid-row: 1 / 3;
|
grid-row-start: 1; grid-row-end: 3;
|Использование span
|
grid-row: 1 / span 2;
|
grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2;
|Обратный отсчет
|
grid-row: 1 / -1;
|
grid-row-start: 1; grid-row-end: -1;
|Частичное определение
|
grid-row: 2;
|
grid-row-start: 2; grid-row-end: auto;
Профессиональные разработчики выбирают между сокращенной и полной записью в зависимости от сложности макета и требуемой гибкости. Для простых случаев
grid-row более компактен, в то время как
grid-row-start и
grid-row-end дают больше контроля для сложных сценариев и динамического позиционирования. 🎯
Grid-row в создании адаптивной сетки для разных устройств
Создание по-настоящему адаптивных макетов требует более гибкого подхода, чем просто изменение размеров элементов. С помощью
grid-row в сочетании с медиа-запросами можно полностью трансформировать структуру сетки для разных разрешений экрана.
Рассмотрим пример адаптивного макета, который меняет расположение элементов в зависимости от размера экрана:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: repeat(4, auto);
gap: 20px;
}
.header {
grid-row: 1 / 2;
}
.sidebar {
grid-row: 2 / 3;
}
.content {
grid-row: 3 / 4;
}
.footer {
grid-row: 4 / 5;
}
@media (min-width: 768px) {
.grid-container {
grid-template-rows: auto 1fr auto;
}
.header {
grid-row: 1 / 2;
}
.sidebar {
grid-row: 2 / 3;
}
.content {
grid-row: 2 / 3;
}
.footer {
grid-row: 3 / 4;
}
}
В этом примере на мобильных устройствах (до 768px) все элементы располагаются друг под другом. На более широких экранах сайдбар и контент располагаются в одной строке (хотя в разных колонках, что определяется свойством
grid-column, которое мы здесь не рассматриваем).
Существует несколько стратегий применения
grid-row для создания адаптивных макетов:
- Изменение порядка элементов: На мобильных устройствах контент может идти перед сайдбаром, а на десктопе — наоборот.
- Изменение размера элементов: Главный элемент может занимать больше строк на больших экранах.
- Перераспределение элементов: Элементы, расположенные горизонтально на десктопе, могут выстраиваться вертикально на мобильных устройствах.
Один из мощных приемов — использование именованных областей сетки вместе с
grid-row:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: [header-start] auto [header-end content-start] 1fr [content-end footer-start] auto [footer-end];
}
.header {
grid-row: header-start / header-end;
}
.content {
grid-row: content-start / content-end;
}
.footer {
grid-row: footer-start / footer-end;
}
Такой подход делает код более понятным и улучшает его поддержку, особенно при работе с медиа-запросами, где структура сетки может сильно меняться.
Еще одна мощная техника — использование
minmax() вместе с
grid-row для создания по-настоящему гибких строк:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: auto minmax(300px, 1fr) auto;
}
.content {
grid-row: 2 / 3; /* Займет среднюю строку с минимальной высотой 300px */
}
Марина Соколова, UI/UX-дизайнер
Во время работы над дашбордом аналитики столкнулась с классической проблемой: на мобильных устройствах сайдбар с фильтрами должен был располагаться вверху страницы, а на десктопе — слева от контента.
Раньше я использовала JavaScript, чтобы физически перемещать DOM-элементы при изменении размера окна. Это приводило к мерцанию и проблемам с производительностью.
Решение пришло с CSS Grid:
.dashboard { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr; } .filters { grid-row: 1 / 2; } .charts { grid-row: 2 / 3; } @media (min-width: 992px) { .dashboard { grid-template-rows: 1fr; } .filters { grid-row: 1 / 2; } .charts { grid-row: 1 / 2; } }
Без единой строчки JavaScript макет безупречно адаптировался к любому устройству. Клиент был поражен плавностью адаптации и отсутствием задержек при ресайзе окна.
Комбинирование grid-row с другими grid-свойствами
Максимальная гибкость CSS Grid достигается при комбинировании
grid-row с другими grid-свойствами. Это позволяет создавать двумерные макеты с точным контролем над расположением элементов как по вертикали, так и по горизонтали.
Наиболее часто
grid-row используется вместе со следующими свойствами:
- grid-column: Определяет позицию элемента по горизонтали.
- grid-area: Сокращенная запись для одновременного определения положения по обеим осям.
- grid-template-rows: Определяет размеры строк в контейнере.
- grid-auto-rows: Задает размер автоматически генерируемых строк.
- gap (или row-gap): Устанавливает расстояние между строками.
Рассмотрим пример полноценного макета, использующего комбинацию этих свойств:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
grid-template-rows: auto 1fr auto;
gap: 20px;
min-height: 100vh;
}
.header {
grid-row: 1 / 2;
grid-column: 1 / -1; /* от первой до последней колонки */
}
.sidebar {
grid-row: 2 / 3;
grid-column: 1 / 2;
}
.main-content {
grid-row: 2 / 3;
grid-column: 2 / 4;
}
.footer {
grid-row: 3 / 4;
grid-column: 1 / -1;
}
В этом примере создается классическая структура сайта с шапкой, сайдбаром, основным содержимым и футером. Шапка и футер растягиваются на всю ширину контейнера, а сайдбар и основное содержимое делят между собой среднюю часть.
Можно также использовать
grid-area для еще более компактной записи:
.header {
grid-area: 1 / 1 / 2 / 4; /* row-start / column-start / row-end / column-end */
}
/* Эквивалентно: */
.header {
grid-row: 1 / 2;
grid-column: 1 / 4;
}
Особенно мощным становится комбинация
grid-row с именованными шаблонами сетки:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: [sidebar-start] 250px [sidebar-end content-start] 1fr [content-end];
grid-template-rows: [header-start] 80px [header-end content-start] 1fr [content-end footer-start] 60px [footer-end];
}
.header {
grid-row: header-start / header-end;
grid-column: sidebar-start / content-end;
}
.sidebar {
grid-row: content-start / content-end;
grid-column: sidebar-start / sidebar-end;
}
.content {
grid-row: content-start / content-end;
grid-column: content-start / content-end;
}
.footer {
grid-row: footer-start / footer-end;
grid-column: sidebar-start / content-end;
}
Такой подход делает код более семантическим и самодокументируемым, что значительно упрощает его поддержку в долгосрочной перспективе. 🧠
Для создания еще более сложных макетов, можно комбинировать
grid-row с вложенными сетками:
.main-content {
grid-row: 2 / 3;
grid-column: 2 / 4;
/* Создаем вложенную сетку */
display: grid;
grid-template-rows: repeat(3, auto);
gap: 15px;
}
.main-content article {
grid-row: 1 / 2;
}
.main-content .gallery {
grid-row: 2 / 3;
}
.main-content .comments {
grid-row: 3 / 4;
}
Практические кейсы применения grid-row в современных макетах
Свойство
grid-row широко используется для решения различных задач веб-дизайна. Рассмотрим некоторые практические кейсы, демонстрирующие мощь этого свойства в создании современных интерфейсов.
1. Галерея изображений с выделенным главным фото
.gallery {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
grid-template-rows: repeat(3, 200px);
gap: 10px;
}
.main-image {
grid-row: 1 / 3;
grid-column: 1 / 3;
}
В этом примере главное изображение занимает первые две строки и две колонки, создавая эффект выделенного элемента в галерее.
2. Карточка продукта с разным расположением элементов
.product-card {
display: grid;
grid-template-rows: auto auto 1fr auto;
}
.product-image {
grid-row: 1 / 2;
}
.product-title {
grid-row: 2 / 3;
}
.product-description {
grid-row: 3 / 4;
}
.product-price {
grid-row: 4 / 5;
}
@media (min-width: 768px) {
.product-card {
grid-template-rows: auto 1fr auto;
}
.product-image {
grid-row: 1 / 4;
grid-column: 1 / 2;
}
.product-title {
grid-row: 1 / 2;
grid-column: 2 / 3;
}
.product-description {
grid-row: 2 / 3;
grid-column: 2 / 3;
}
.product-price {
grid-row: 3 / 4;
grid-column: 2 / 3;
}
}
Здесь мы создаем адаптивную карточку продукта, где на мобильных устройствах элементы расположены вертикально, а на десктопе изображение занимает всю высоту слева, а текстовая информация располагается справа.
3. Шахматный порядок элементов
.chess-layout {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
grid-auto-rows: 300px;
gap: 20px;
}
.item:nth-child(4n+1) {
grid-row: span 2;
}
.item:nth-child(4n+4) {
grid-row: span 2;
}
Этот пример создает макет, где каждый первый и четвертый элементы в последовательности занимают две строки, создавая эффект шахматной доски с чередующимися большими и маленькими элементами.
4. Лента социальной сети с выделенными постами
.feed {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
grid-auto-rows: minmax(200px, auto);
gap: 15px;
}
.post {
grid-column: span 1;
}
.featured-post {
grid-row: span 2;
grid-column: span 2;
}
Здесь создается лента с постами, где выделенные посты занимают больше места как по горизонтали, так и по вертикали.
Практические советы по использованию
grid-row в современных макетах:
- Используйте автоматическое размещение для основного контента и явно позиционируйте только те элементы, которые должны отличаться.
- Комбинируйте с CSS-переменными для создания гибких и настраиваемых компонентов.
- Применяйте
minmax()для создания адаптивных строк, которые никогда не станут слишком маленькими или большими.
- Используйте значения с процентами в
grid-template-rowsдля создания пропорциональных макетов.
- Не забывайте о вложенных сетках для создания более сложных структур без усложнения основной сетки.
|Тип макета
|Использование grid-row
|Преимущества
|Журнальный макет
|Разные размеры статей по вертикали
|Визуальная иерархия, выделение важного контента
|Дашборд
|Фиксированное положение элементов управления
|Предсказуемое размещение, улучшение UX
|Карточки контента
|Различная высота для разных типов контента
|Эффективное использование пространства
|Лендинг-страница
|Вертикальные секции с различной высотой
|Естественный скролл, фокус на ключевых разделах
Понимание и грамотное применение
grid-row в сочетании с другими grid-свойствами позволяет реализовать практически любой современный макет без необходимости использования сложных обходных решений или большого количества вложенных контейнеров. Это значительно улучшает производительность, сокращает объем кода и делает его более поддерживаемым. 🚀
Свойство
grid-rowоткрывает новые горизонты в веб-разработке, позволяя создавать макеты, которые раньше требовали сложных хаков или JavaScript. Освоив этот инструмент и научившись комбинировать его с другими grid-свойствами, вы получаете полный контроль над вертикальным расположением элементов и можете создавать по-настоящему отзывчивые и адаптивные интерфейсы. Помните: самый элегантный код — тот, который решает сложные задачи простыми средствами. CSS Grid и
grid-row— именно такие средства.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда