Свойство grid-row в CSS: пошаговое создание адаптивных сеток

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Для кого эта статья:

веб-разработчики и дизайнеры

специалисты по фронтенд-разработке

студенты и начинающие разработчики, желающие освоить CSS Grid

Овладение CSS Grid – это грань между обычным верстальщиком и разработчиком, способным создавать интерфейсы любой сложности. Свойство grid-row – один из ключевых инструментов, открывающих потенциал для создания по-настоящему гибких и адаптивных макетов. Пока другие борются с флоатами и абсолютным позиционированием, вы можете элегантно управлять контентом, задавая ему точное положение в строках сетки. Давайте разберем, как превратить хаос в структуру одним свойством CSS. 🧩

CSS Grid Row: основы синтаксиса и работа со строками

Grid-row — это свойство, определяющее позицию и размер элемента относительно строк грид-контейнера. По сути, это сокращенная запись для двух свойств: grid-row-start и grid-row-end , которые указывают, с какой строки начинается элемент и на какой заканчивается.

Базовый синтаксис выглядит следующим образом:

grid-row: start / end;

Где start — это номер или имя начальной линии сетки, а end — номер или имя конечной линии (или значение span , указывающее количество строк).

Рассмотрим простой пример:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: repeat(3, 100px); } .item { grid-row: 1 / 3; }

В этом примере .item займет пространство от первой до третьей строки сетки, то есть займет первые две строки.

Существует несколько способов указать позицию элемента по строкам:

Номера линий : Самый прямой способ — указать номера линий (grid lines), между которыми должен располагаться элемент.

: Самый прямой способ — указать номера линий (grid lines), между которыми должен располагаться элемент. Именованные линии : Вы можете давать именам линиям при создании сетки и затем использовать эти имена.

: Вы можете давать именам линиям при создании сетки и затем использовать эти имена. Ключевое слово span : Указывает, сколько строк должен занимать элемент.

: Указывает, сколько строк должен занимать элемент. Автоматическое размещение: Значение auto позволяет браузеру самостоятельно определить позицию.

Синтаксис Описание Пример grid-row: 1 / 3; От линии 1 до линии 3 Элемент занимает строки 1 и 2 grid-row: 2 / span 2; От линии 2, охватывая 2 строки Элемент занимает строки 2 и 3 grid-row: header-start / footer-end; От именованной линии "header-start" до "footer-end" Элемент растягивается между названными линиями grid-row: 1 / -1; От первой до последней линии Элемент занимает все строки контейнера

Алексей Петров, фронтенд-архитектор Однажды я работал над макетом новостного портала с динамическим количеством карточек. Клиент постоянно менял требования: то нужно 3 карточки в ряд, то 4, то главная новость должна занимать две строки... Я бился с флексами целый день, постоянно переписывая стили. Коллега, увидев мои мучения, посоветовал: "Попробуй Grid и свойство grid-row". За полчаса я перестроил весь макет, используя: CSS Скопировать код .main-news { grid-row: 1 / 3; /* Главная новость занимает 2 строки */ } .regular-news { grid-row: auto; /* Обычные новости занимают по одной строке */ } Теперь изменение количества элементов и их размера стало вопросом одной строки кода. С тех пор grid-row — мой лучший друг для любых компонентов с вертикальным выравниванием.

Позиционирование элементов с grid-row-start и grid-row-end

Для более точного контроля над расположением элементов в сетке, можно использовать раздельные свойства grid-row-start и grid-row-end , которые определяют начальную и конечную позиции элемента по вертикали.

Рассмотрим, как они работают:

CSS Скопировать код .item { grid-row-start: 2; grid-row-end: 4; }

Этот код разместит элемент от второй линии сетки до четвертой, то есть он займет вторую и третью строки.

Одно из преимуществ использования отдельных свойств — возможность создания более сложных макетов, где элементы могут перекрываться. Например:

CSS Скопировать код .item-1 { grid-row-start: 1; grid-row-end: 3; } .item-2 { grid-row-start: 2; grid-row-end: 5; }

В этом примере .item-1 и .item-2 будут перекрываться на второй строке, что может быть полезно для создания сложных интерфейсов с наложением элементов.

Также можно использовать отрицательные значения для обратного отсчета от конца сетки:

CSS Скопировать код .item { grid-row-start: 1; grid-row-end: -1; /* последняя линия */ }

Здесь элемент будет растянут от первой до последней строки, независимо от общего количества строк в сетке. Это очень удобно для создания компонентов, которые должны занимать всю высоту контейнера.

Ключевое слово span также можно использовать с этими свойствами:

CSS Скопировать код .item { grid-row-start: 2; grid-row-end: span 3; /* займет 3 строки, начиная со 2-й */ }

Такая запись означает, что элемент начнется от второй линии и займет 3 строки вниз.

Случай использования grid-row (сокращение) grid-row-start / grid-row-end Простое позиционирование grid-row: 1 / 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: 3; Использование span grid-row: 1 / span 2; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; Обратный отсчет grid-row: 1 / -1; grid-row-start: 1; grid-row-end: -1; Частичное определение grid-row: 2; grid-row-start: 2; grid-row-end: auto;

Профессиональные разработчики выбирают между сокращенной и полной записью в зависимости от сложности макета и требуемой гибкости. Для простых случаев grid-row более компактен, в то время как grid-row-start и grid-row-end дают больше контроля для сложных сценариев и динамического позиционирования. 🎯

Grid-row в создании адаптивной сетки для разных устройств

Создание по-настоящему адаптивных макетов требует более гибкого подхода, чем просто изменение размеров элементов. С помощью grid-row в сочетании с медиа-запросами можно полностью трансформировать структуру сетки для разных разрешений экрана.

Рассмотрим пример адаптивного макета, который меняет расположение элементов в зависимости от размера экрана:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: repeat(4, auto); gap: 20px; } .header { grid-row: 1 / 2; } .sidebar { grid-row: 2 / 3; } .content { grid-row: 3 / 4; } .footer { grid-row: 4 / 5; } @media (min-width: 768px) { .grid-container { grid-template-rows: auto 1fr auto; } .header { grid-row: 1 / 2; } .sidebar { grid-row: 2 / 3; } .content { grid-row: 2 / 3; } .footer { grid-row: 3 / 4; } }

В этом примере на мобильных устройствах (до 768px) все элементы располагаются друг под другом. На более широких экранах сайдбар и контент располагаются в одной строке (хотя в разных колонках, что определяется свойством grid-column , которое мы здесь не рассматриваем).

Существует несколько стратегий применения grid-row для создания адаптивных макетов:

Изменение порядка элементов : На мобильных устройствах контент может идти перед сайдбаром, а на десктопе — наоборот.

: На мобильных устройствах контент может идти перед сайдбаром, а на десктопе — наоборот. Изменение размера элементов : Главный элемент может занимать больше строк на больших экранах.

: Главный элемент может занимать больше строк на больших экранах. Перераспределение элементов: Элементы, расположенные горизонтально на десктопе, могут выстраиваться вертикально на мобильных устройствах.

Один из мощных приемов — использование именованных областей сетки вместе с grid-row :

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: [header-start] auto [header-end content-start] 1fr [content-end footer-start] auto [footer-end]; } .header { grid-row: header-start / header-end; } .content { grid-row: content-start / content-end; } .footer { grid-row: footer-start / footer-end; }

Такой подход делает код более понятным и улучшает его поддержку, особенно при работе с медиа-запросами, где структура сетки может сильно меняться.

Еще одна мощная техника — использование minmax() вместе с grid-row для создания по-настоящему гибких строк:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: auto minmax(300px, 1fr) auto; } .content { grid-row: 2 / 3; /* Займет среднюю строку с минимальной высотой 300px */ }

Марина Соколова, UI/UX-дизайнер Во время работы над дашбордом аналитики столкнулась с классической проблемой: на мобильных устройствах сайдбар с фильтрами должен был располагаться вверху страницы, а на десктопе — слева от контента. Раньше я использовала JavaScript, чтобы физически перемещать DOM-элементы при изменении размера окна. Это приводило к мерцанию и проблемам с производительностью. Решение пришло с CSS Grid: CSS Скопировать код .dashboard { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr; } .filters { grid-row: 1 / 2; } .charts { grid-row: 2 / 3; } @media (min-width: 992px) { .dashboard { grid-template-rows: 1fr; } .filters { grid-row: 1 / 2; } .charts { grid-row: 1 / 2; } } Без единой строчки JavaScript макет безупречно адаптировался к любому устройству. Клиент был поражен плавностью адаптации и отсутствием задержек при ресайзе окна.

Комбинирование grid-row с другими grid-свойствами

Максимальная гибкость CSS Grid достигается при комбинировании grid-row с другими grid-свойствами. Это позволяет создавать двумерные макеты с точным контролем над расположением элементов как по вертикали, так и по горизонтали.

Наиболее часто grid-row используется вместе со следующими свойствами:

grid-column : Определяет позицию элемента по горизонтали.

: Определяет позицию элемента по горизонтали. grid-area : Сокращенная запись для одновременного определения положения по обеим осям.

: Сокращенная запись для одновременного определения положения по обеим осям. grid-template-rows : Определяет размеры строк в контейнере.

: Определяет размеры строк в контейнере. grid-auto-rows : Задает размер автоматически генерируемых строк.

: Задает размер автоматически генерируемых строк. gap (или row-gap): Устанавливает расстояние между строками.

Рассмотрим пример полноценного макета, использующего комбинацию этих свойств:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-template-rows: auto 1fr auto; gap: 20px; min-height: 100vh; } .header { grid-row: 1 / 2; grid-column: 1 / -1; /* от первой до последней колонки */ } .sidebar { grid-row: 2 / 3; grid-column: 1 / 2; } .main-content { grid-row: 2 / 3; grid-column: 2 / 4; } .footer { grid-row: 3 / 4; grid-column: 1 / -1; }

В этом примере создается классическая структура сайта с шапкой, сайдбаром, основным содержимым и футером. Шапка и футер растягиваются на всю ширину контейнера, а сайдбар и основное содержимое делят между собой среднюю часть.

Можно также использовать grid-area для еще более компактной записи:

CSS Скопировать код .header { grid-area: 1 / 1 / 2 / 4; /* row-start / column-start / row-end / column-end */ } /* Эквивалентно: */ .header { grid-row: 1 / 2; grid-column: 1 / 4; }

Особенно мощным становится комбинация grid-row с именованными шаблонами сетки:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: [sidebar-start] 250px [sidebar-end content-start] 1fr [content-end]; grid-template-rows: [header-start] 80px [header-end content-start] 1fr [content-end footer-start] 60px [footer-end]; } .header { grid-row: header-start / header-end; grid-column: sidebar-start / content-end; } .sidebar { grid-row: content-start / content-end; grid-column: sidebar-start / sidebar-end; } .content { grid-row: content-start / content-end; grid-column: content-start / content-end; } .footer { grid-row: footer-start / footer-end; grid-column: sidebar-start / content-end; }

Такой подход делает код более семантическим и самодокументируемым, что значительно упрощает его поддержку в долгосрочной перспективе. 🧠

Для создания еще более сложных макетов, можно комбинировать grid-row с вложенными сетками:

CSS Скопировать код .main-content { grid-row: 2 / 3; grid-column: 2 / 4; /* Создаем вложенную сетку */ display: grid; grid-template-rows: repeat(3, auto); gap: 15px; } .main-content article { grid-row: 1 / 2; } .main-content .gallery { grid-row: 2 / 3; } .main-content .comments { grid-row: 3 / 4; }

Практические кейсы применения grid-row в современных макетах

Свойство grid-row широко используется для решения различных задач веб-дизайна. Рассмотрим некоторые практические кейсы, демонстрирующие мощь этого свойства в создании современных интерфейсов.

1. Галерея изображений с выделенным главным фото

CSS Скопировать код .gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-template-rows: repeat(3, 200px); gap: 10px; } .main-image { grid-row: 1 / 3; grid-column: 1 / 3; }

В этом примере главное изображение занимает первые две строки и две колонки, создавая эффект выделенного элемента в галерее.

2. Карточка продукта с разным расположением элементов

CSS Скопировать код .product-card { display: grid; grid-template-rows: auto auto 1fr auto; } .product-image { grid-row: 1 / 2; } .product-title { grid-row: 2 / 3; } .product-description { grid-row: 3 / 4; } .product-price { grid-row: 4 / 5; } @media (min-width: 768px) { .product-card { grid-template-rows: auto 1fr auto; } .product-image { grid-row: 1 / 4; grid-column: 1 / 2; } .product-title { grid-row: 1 / 2; grid-column: 2 / 3; } .product-description { grid-row: 2 / 3; grid-column: 2 / 3; } .product-price { grid-row: 3 / 4; grid-column: 2 / 3; } }

Здесь мы создаем адаптивную карточку продукта, где на мобильных устройствах элементы расположены вертикально, а на десктопе изображение занимает всю высоту слева, а текстовая информация располагается справа.

3. Шахматный порядок элементов

CSS Скопировать код .chess-layout { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); grid-auto-rows: 300px; gap: 20px; } .item:nth-child(4n+1) { grid-row: span 2; } .item:nth-child(4n+4) { grid-row: span 2; }

Этот пример создает макет, где каждый первый и четвертый элементы в последовательности занимают две строки, создавая эффект шахматной доски с чередующимися большими и маленькими элементами.

4. Лента социальной сети с выделенными постами

CSS Скопировать код .feed { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-auto-rows: minmax(200px, auto); gap: 15px; } .post { grid-column: span 1; } .featured-post { grid-row: span 2; grid-column: span 2; }

Здесь создается лента с постами, где выделенные посты занимают больше места как по горизонтали, так и по вертикали.

Практические советы по использованию grid-row в современных макетах:

Используйте автоматическое размещение для основного контента и явно позиционируйте только те элементы, которые должны отличаться.

для основного контента и явно позиционируйте только те элементы, которые должны отличаться. Комбинируйте с CSS-переменными для создания гибких и настраиваемых компонентов.

для создания гибких и настраиваемых компонентов. Применяйте minmax() для создания адаптивных строк, которые никогда не станут слишком маленькими или большими.

для создания адаптивных строк, которые никогда не станут слишком маленькими или большими. Используйте значения с процентами в grid-template-rows для создания пропорциональных макетов.

в для создания пропорциональных макетов. Не забывайте о вложенных сетках для создания более сложных структур без усложнения основной сетки.

Тип макета Использование grid-row Преимущества Журнальный макет Разные размеры статей по вертикали Визуальная иерархия, выделение важного контента Дашборд Фиксированное положение элементов управления Предсказуемое размещение, улучшение UX Карточки контента Различная высота для разных типов контента Эффективное использование пространства Лендинг-страница Вертикальные секции с различной высотой Естественный скролл, фокус на ключевых разделах

Понимание и грамотное применение grid-row в сочетании с другими grid-свойствами позволяет реализовать практически любой современный макет без необходимости использования сложных обходных решений или большого количества вложенных контейнеров. Это значительно улучшает производительность, сокращает объем кода и делает его более поддерживаемым. 🚀