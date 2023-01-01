Использование динамических имен переменных в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Переменные и области видимости
Быстрый ответ
Для создания переменных со своего рода динамическими именами в JavaScript чаще всего используются объекты в роли хранилищ ключ-значение. Динамические ключи легко обрабатывать с помощью скобочной нотации, как показано в примере:
let kvStore = {}; // Хранилище ключ-значение
let propName = "dynamicName"; // Динамическое имя переменной
kvStore[propName] = "value"; // Присвоение значения
console.log(kvStore.dynamicName); // Выведет 'value'
Использование
kvStore[propName] даёт нам возможность не только устанавливать или вытаскивать значения переменной с именем, записанным в
propName, но и управлять этим именем в контексте объекта.
Функциональный контекст и динамические переменные
Контекстно-зависимые переменные с использованием
this
Создавайте экземпляры с динамическими переменными, используя конструкторы функций или классы при помощи ключевого слова
new:
function MagicBox() {
this.reveal = function(spell) {
this[spell] = 'И вуаля! Абракадабра!';
return this[spell];
};
}
let myBox = new MagicBox();
console.log(myBox.reveal('rabbit')); // Выведет 'И вуаля! Абракадабра!'
Такой подход инкапсулирует динамические свойства в каждом отдельном экземпляре и защищает глобальный контекст.
Создание динамических глобальных переменных
В браузерном контексте глобальные переменные удобно изменять через объект
window:
let globalVarName = 'dynamicGlobal'; // Имя переменной
window[globalVarName] = 'Global test'; // Присваивание глобального значения
console.log(window.dynamicGlobal); // Выведет 'Global test'
Почему стоит избегать
eval()
Функция
eval() способна создавать переменные динамически, однако использование её подвергает код угрозам безопасности и может стать причиной проблем производительности. Лучшей альтернативой здесь будут объектные структуры, способные хранить динамические пары ключ-значение.
Визуализация
Представим процесс создания динамического имени переменной внутри объекта:
let magicHat = {}; // Начинаем с пустого объекта
let spell = 'rabbit'; // Динамическое имя переменной
Для обозначения переменной достаточно присвоить значение нужному ключу:
magicHat[spell] = '🐇'; // Теперь кролик 'rabbit' ассоциируется с значком '🐇'
Прекрасный трюк, словно волшебство! 🪄
До: 🎩
Заклинание: "rabbit"
После: 🎩🐇
Обработка динамических данных
Массовое создание динамических переменных
Для создания большого количества динамических переменных можно использовать цикл:
for(let i = 0; i < 5; i++) {
kvStore['prop' + i] = 'value' + i;
}
Использование шаблонных строк для имен свойств
ES6 предлагает технологию шаблонных строк, которые упрощают процесс назначения имен свойств:
let index = 5;
kvStore[`prop${index}`] = 'Five'; // Изящный способ присвоения 'prop5'
console.log(kvStore.prop5); // Выведет 'Five'
Продвинутые методы с Proxy
Объект
Proxy предоставляет возможность управления другим объектом, перехватывая стандартные операции:
const dynamicProxy = new Proxy({}, {
get(target, prop) {
if (!(prop in target)) {
target[prop] = `Динамическое значение для ${prop}`;
}
return target[prop];
}
});
console.log(dynamicProxy.unknownProp); // Выведет 'Динамическое значение для unknownProp'
Пункты к размышлению
Учет области видимости
Важно учесть область видимости, чтобы переменные случайно не попадали в глобальную область. Используйте для этого
var,
let,
const.
Рефакторинг и читаемость
Динамические переменные могут затруднить рефакторинг и ухудшить читаемость кода. Важно обдуманно применять данную практику и оставлять комментарии.
Влияние на скорость работы
Несмотря на удобство использования динамических шаблонов, их неправильное применение может воздействовать на производительность кода. Используйте эту технику осознанно и проводите тестирование.
Полезные материалы
- Понимание переменных, области видимости и поднятия в JavaScript | DigitalOcean — понимание основных концепций переменных и области видимости в JavaScript.
- Работа с объектами – JavaScript | MDN — эффективное использование объектов в соответствии с рекомендациями от MDN.
- Инструкция JavaScript for/in — ознакомьтесь с циклом for..in для итерации по свойствам объекта.
- Спецификация языка ECMAScript 2015 – ECMA-262 6-е издание — вручную получить знание о шаблонных строках для динамического задания свойств.
- Доступ к свойствам – JavaScript | MDN — здесь описаны способы доступа к свойствам, в том числе с динамическими ключами.
- Proxy – JavaScript | MDN — к постижению применения прокси для более сложного управления объектами.
- Object.defineProperty() – JavaScript | MDN — как осуществлять точный контроль над свойствами объектов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик