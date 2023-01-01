Использование async/await в конструкторе класса в Electron

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Быстрый ответ

Для реализации асинхронной логики при инстанцировании класса, лучше использовать асинхронный фабричный метод, вместо классического подхода new MyClass() . Для этого нужно создать статический метод, который выполнит все необходимые асинхронные операции и вернёт уже готовый экземпляр класса.

JS Скопировать код class MyClass { constructor(data) { this.data = data; } // Асинхронный фабричный метод static async build() { const data = await loadData(); return new MyClass(data); } } // Экземпляр создаётся с использованием асинхронной загрузки данных: MyClass.build().then(instance => console.log(instance.data));

Не забудьте про метод static async build() при асинхронном создании экземпляров класса.

Применение асинхронных операций в методе

Если вам нужно выполнить асинхронные действия непосредственно после создания объекта, метод init() может быть удачным решением.

JS Скопировать код class MyClass { constructor() { // Синхронный код размещается здесь. } async init() { this.data = await loadData(); } } // Пример использования: const myInstance = new MyClass(); myInstance.init().then(() => { // Объект полностью готов к использованию. });

Соблюдение типизации в TypeScript

При использовании асинхронных конструкторов в TypeScript, обязательно явно указывайте типы для корректной работы с типами данных.

typescript Скопировать код class MyClass { data: Data; private constructor(data: Data) { this.data = data; } static async build(): Promise<MyClass> { const data = await loadData(); return new MyClass(data); } }

Паттерн "Строитель" для последовательной сборки

В случае последовательного создания объектов великолепно справляется паттерн "Строитель", особенно если в вашем коде используются асинхронные операции.

JS Скопировать код class MyClassBuilder { constructor() { this.instance = new MyClass(); } async withData() { this.instance.data = await loadData(); return this; } build() { return this.instance; } }

Визуализация

Можно представить конструктор класса как фундамент для дома:

Markdown Скопировать код Async/Await в конструкторе | Фундамент (😴) | Строительство дома (🏗️) |

Различим два подхода к строительству:

Без async/await: Попытка строить дом 🏗️ сразу после заливки фундамента 😴 похожа на возводить здание на ещё не застывшем бетоне.

Markdown Скопировать код | Заливка фундамента (😴) | Строительство дома (🏗️) | | -------------- | ------------------- | | Начало без задержек | 🚧 Опасность: свалившийся кирпич! |

С async/await: Дать фундаменту 😴 время для того, чтобы он полностью застыл, затем приступить к строительству 🏗️, позволяет построить устойчивую и надёжную конструкцию.

Markdown Скопировать код | Заливка фундамента (😴) | Ожидание (⏳) | Строительство дома (🏗️) | | -------------- | ---------- | ------------------- | | Задано обещание | Время застывания как у кота на клавиатуре | Безопасное строительство 🏠 |

Именно соблюдение правильного ПОРЯДКА и ВРЕМЕНИ гарантирует устойчивость вашего кода!

Markdown Скопировать код Синхронный конструктор | Асинхронный конструктор -------------- | --------------------------- 🚧 Насколько это надёжно? | 🛠️ Готов к любым сложностям

Обработка неопределённых значений

Обеспечьте контроль таким образом, чтобы асинхронные операции в конструкторах не возвращали неопределённые или неполные объекты.

JS Скопировать код // Обработка ошибок внутри асинхронного статического метода class MyClass { static async build() { try { const data = await loadData(); return new MyClass(data); } catch (error) { console.error('Ошибка при загрузке данных:', error); throw error; } } }

Особое внимание к обработке ошибок

Сконцентрируйтесь на предупреждении ошибок: включите обработку исключений в свои асинхронные операции.

Безопасное наследование и использование фабричного метода

Наследование: Рекомендуется избегать использования асинхронных конструкторов при наследовании классов, так как это может осложнить работу метода super() .

JS Скопировать код class ParentClass { data; constructor(data) { this.data = data; } } class ChildClass extends ParentClass { async init() { this.extraData = await loadExtraData(); } }

Фабричные функции: Метод Object.create() в сочетании с фабричной функцией, прошедшей обстоятельную проверку, может быть использован для создания и асинхронной инициализации объекта.

JS Скопировать код function createMyClassAsync() { const instance = Object.create(MyClass.prototype); return loadData().then(data => { instance.data = data; return instance; }); }

Декорирование кода

Декораторы: Если прямое изменение класса невозможно, то декораторы могут обеспечить асинхронную инициализацию, расширяя конструктор.

JS Скопировать код function withAsyncInit(originalConstructor) { return function (...args) { const instance = new originalConstructor(...args); if (instance.init) { instance.init(); } return instance; }; }

Миксины для добавления асинхронной логики

Миксины: Используйте преимущества миксинов при работе с асинхронными операциями в составе объектов, точно контролируя выполнение асинхронного кода.

Полезные материалы