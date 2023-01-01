Использование async/await c Array.map в TypeScript: решение ошибок

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Функция для параллельной обработки набора асинхронных задач async function asyncMap(array, asyncFn) { return Promise.all(array.map(item => asyncFn(item))); } // Пример (Простые вычисления) 🧮: const results = await asyncMap([1, 2, 3], async num => { return num * 2; // Асинхронное действие — это удвоение чисел }); console.log(results); // Вывод: [2, 4, 6]

При использовании Array.map вы стартуете асинхронные операции одновременно. Далее, с помощью Promise.all , вы ожидаете их завершения. Функция asyncMap максимально прозрачна. В представленном примере мы удвоили числа для иллюстрации.

Понимание комбинаторов Promise: Фантастическая четвёрка

Если перед вами встаёт задача работать с множеством промисов, изучите следующие комбинаторы Promise:

Promise.all : Ждёт выполнения всех промисов. Promise.allSettled : Поддерживает обработку успешно завершившихся и с ошибкой операций. Promise.any : Отмечает первый успешно выполненный промис. Promise.race : Принцип «Кто быстрее выполнился (или "упал") — тот и победил».

Чаще всего вы будете выбирать Promise.all , но в ситуациях, когда вам важно знать результат каждой операции, независимо от её исхода, Promise.allSettled может быть полезным решением.

Обработка исключений: Будьте готовым ко всему

При выполнении асинхронного маппинга стоит обратить внимание на порядок выполнения. В этом поможет обработка исключений:

JS Скопировать код async function safeAsyncMap(array, asyncFn) { try { return await Promise.all(array.map(item => asyncFn(item))); } catch (error) { console.error("Обнаружено исключение:", error); } }

Использование try/catch с await Promise.all поможет нам отслеживать исключения и обрабатывать их эффективно, не позволяя приложению аварийно завершиться.

Улучшение читабельности: Краткость — сестра таланта

Стрелочные функции в Array.map позволяют кратко и ясно описать асинхронные операции:

JS Скопировать код const asyncOperation = async item => { /* Здесь происходит магия асинхронной операции. */ }; const results = await Promise.all(items.map(asyncOperation));

С помощью стрелочных функций и async/await мы существенно упрощаем код и делаем его более наглядным.

TypeScript: Порядок в JavaScript

С использованием TypeScript вы получите типовую безопасность при работе с Array.map , что снижает вероятность ошибок и предупреждает возможные сбои в системе.

Визуализация

Представьте применение async/await с Array.map в виде группы фотографов (📸), которые одновременно фотографируют различные пейзажи 🏞️:

Markdown Скопировать код | Фотограф (📸) | Пейзаж (🏞️) | Действие | | ------------- | ------------ | -------------- | | 📸 1 | 🏞️ A | Фотографировать | | 📸 2 | 🏞️ B | Фотографировать | | 📸 3 | 🏞️ C | Фотографировать |

Процесс совпадает с логикой работы Array.map . Но вот проявка пленки — это асинхронный процесс!

JS Скопировать код let developedPhotos = await Promise.all(scenicSpots.map(async (spot) => { return await developPicture(spot); }));

После проявки:

Markdown Скопировать код Результат проявки: [🖼️ A, 🖼️ B, 🖼️ C]

Фотографии делаются всеми сразу, но каждая проявляется поочерёдно. Именно так работает Array.map с async/await.

Тестирование асинхронного итерирования

Для тестирования асинхронного маппинга можно имитировать асинхронные процессы. Функция randomDelay отлично подойдёт для имитации сетевых задержек или задержек при файловых операциях на ввод/вывод:

JS Скопировать код function randomDelay(val) { return new Promise(resolve => setTimeout(() => { console.log(`Муторное ожидание? Вот здесь ваш ${val}.`); resolve(val); }, Math.random() * 1000)); } let testResults = await Promise.all(arr.map(async n => await randomDelay(n)));

Тестирование с внесением искусственных задержек поможет удостовериться, что ваш код ведёт себя корректно в асинхронной среде.

Библиотека Bluebird: Незаменимый помощник Promise

Bluebird предлагает метод Promise.map() . Он регулирует параллелизм выполнения — отличное решение для конкретных задач:

JS Скопировать код let Bluebird = require('bluebird'); // Птицы ни при чём 🐦 let results = await Bluebird.map(array, asyncFn, { concurrency: 2 }); // Ограничение до 2 асинхронных вызовов одновременно

Такой подход позволяет более эффективно распределять системные ресурсы при большом количестве асинхронных операций.

Выжимка производительности

При работе с большим количеством данных или сложными операциями оптимизация становится важной:

Ограничение параллелизма: Контролируйте количество одновременных операций, чтобы не перегружать цикл отслеживания событий. Блочная обработка: Разделяйте данные на части и обрабатывайте их по-отдельности. Избегание нецелесообразных вычислений: Не выполняйте операции, не влияющие на конечный результат.

Сохранение последовательности результатов: Всё в порядке

Используя Array.map и await с массивом промисов, вы получите результаты строго в том порядке, в котором они были инициированы:

JS Скопировать код const ids = [1, 2, 3]; // Исходная последовательность идентификаторов const fetchDataForId = async id => { /* Подготовка важных данных */ }; const dataInOrder = await Promise.all(ids.map(fetchDataForId));

Даже если промисы разрешатся в разное время, dataInOrder сохранит исходную последовательность ids .

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