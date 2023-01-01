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Исключение секунд из формата .toLocaleTimeString() JS
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Исключение секунд из формата .toLocaleTimeString() JS

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Быстрый ответ

Чтобы точно отобразить время без секунд в JavaScript, используйте метод .toLocaleTimeString(), подающий в него необходимые параметры.

JS
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const date = new Date();
const timeWithoutSeconds = date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
console.log(timeWithoutSeconds); // Выводит "9:41 AM". Вы ещё не опоздали!
Пошаговый план для смены профессии

Разбираемся в деталях: подробный обзор

Давайте подробно рассмотрим ключевые особенности метода .toLocaleTimeString():

Совместимость с различными браузерами: уверенность в работе кода

Этот метод отлично работает в современных браузерах, таких как Firefox, Chrome, Opera и IE9+. Не забывайте проверять работу ваших скриптов в разных браузерах для уверенности в их корректной работе.

Расширенные опции форматирования: гибкость настроек

Настройка { hour: '2-digit', minute: '2-digit' } помогает отобразить время без секунд. Однако, JavaScript предлагает гораздо больше возможностей. Например, опция {timeStyle: 'short'} позволяет использовать сокращённый формат времени, который может быть удобен для пользователей.

Персонализация с учётом локали: учёт местных особенностей

С методом .toLocaleTimeString() можно адаптировать формат времени под определённую локаль. Возьмём, например, локаль en-GB, выбрав которую, вы получите время в 24-часовом формате для пользователей из Великобритании.

JS
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const today = new Date();
console.log(today.toLocaleTimeString('en-GB', { hour: '2-digit', minute: '2-digit'})); // Выведет "17:30", прекрасно!

Визуализация

Представьте себе ситуацию: вы – шеф-повар, и вам необходимо подать на стол блюдо – время без секунд:

JS
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const time = new Date();
console.log(time.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));

Вуаля, секунды исчезли, и перед нами только часы и минуты. Приятного аппетита!

Применяйте местный часовой пояс: как дома

Метод .toLocaleTimeString() автоматически адаптируется под локальный часовой пояс пользователя. Однако, иногда бывает нужен UTC или другой часовой пояс, и этот метод позволяет сделать соответствующие изменения:

JS
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const date = new Date();
console.log(date.toLocaleTimeString('en-US', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'UTC'})); // Выведет время по UTC. Всегда актуально!

Открывайте новые возможности

Метод .toLocaleTimeString() позволяет не только убирать секунды. Открывайте для себя новые параметры, как например, {hourCycle: 'h23'} для 23-часового формата или {weekday: 'long'}, который добавит день недели. Будьте творческими, исследуйте новое, дополнительные библиотеки вам не понадобятся!

Полезные материалы

  1. Date.prototype.toLocaleTimeString() – JavaScript | MDN — детальное описание метода toLocaleTimeString() по документации MDN.
  2. Метод JavaScript Date toLocaleTimeString() — примеры использования и понятное объяснение метода toLocaleTimeString().
  3. Дата и время – JavaScript.Info — углублённое руководство по объектам Date в JavaScript, включая информацию по toLocaleTimeString().
  4. ECMA-402 – Ecma International — официальная спецификация международного API для toLocaleTimeString().
  5. Всё, что вам нужно знать о датах в JavaScript | CSS-Tricks — полезные советы по работе с датами в JavaScript, включая информацию по toLocaleTimeString().
  6. Даты (Date) • JavaScript для нетерпеливых программистов (издание ES2022) — краткий обзор международного форматирования дат в JavaScript.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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