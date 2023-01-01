Исключение секунд из формата .toLocaleTimeString() JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы точно отобразить время без секунд в JavaScript, используйте метод .toLocaleTimeString() , подающий в него необходимые параметры.

JS Скопировать код const date = new Date(); const timeWithoutSeconds = date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); console.log(timeWithoutSeconds); // Выводит "9:41 AM". Вы ещё не опоздали!

Разбираемся в деталях: подробный обзор

Давайте подробно рассмотрим ключевые особенности метода .toLocaleTimeString() :

Совместимость с различными браузерами: уверенность в работе кода

Этот метод отлично работает в современных браузерах, таких как Firefox, Chrome, Opera и IE9+. Не забывайте проверять работу ваших скриптов в разных браузерах для уверенности в их корректной работе.

Расширенные опции форматирования: гибкость настроек

Настройка { hour: '2-digit', minute: '2-digit' } помогает отобразить время без секунд. Однако, JavaScript предлагает гораздо больше возможностей. Например, опция {timeStyle: 'short'} позволяет использовать сокращённый формат времени, который может быть удобен для пользователей.

Персонализация с учётом локали: учёт местных особенностей

С методом .toLocaleTimeString() можно адаптировать формат времени под определённую локаль. Возьмём, например, локаль en-GB , выбрав которую, вы получите время в 24-часовом формате для пользователей из Великобритании.

JS Скопировать код const today = new Date(); console.log(today.toLocaleTimeString('en-GB', { hour: '2-digit', minute: '2-digit'})); // Выведет "17:30", прекрасно!

Визуализация

Представьте себе ситуацию: вы – шеф-повар, и вам необходимо подать на стол блюдо – время без секунд:

JS Скопировать код const time = new Date(); console.log(time.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));

Вуаля, секунды исчезли, и перед нами только часы и минуты. Приятного аппетита!

Применяйте местный часовой пояс: как дома

Метод .toLocaleTimeString() автоматически адаптируется под локальный часовой пояс пользователя. Однако, иногда бывает нужен UTC или другой часовой пояс, и этот метод позволяет сделать соответствующие изменения:

JS Скопировать код const date = new Date(); console.log(date.toLocaleTimeString('en-US', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'UTC'})); // Выведет время по UTC. Всегда актуально!

Открывайте новые возможности

Метод .toLocaleTimeString() позволяет не только убирать секунды. Открывайте для себя новые параметры, как например, {hourCycle: 'h23'} для 23-часового формата или {weekday: 'long'} , который добавит день недели. Будьте творческими, исследуйте новое, дополнительные библиотеки вам не понадобятся!

Полезные материалы