Исключение секунд из формата .toLocaleTimeString() JS#Разное
Быстрый ответ
Чтобы точно отобразить время без секунд в JavaScript, используйте метод
.toLocaleTimeString(), подающий в него необходимые параметры.
const date = new Date();
const timeWithoutSeconds = date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
console.log(timeWithoutSeconds); // Выводит "9:41 AM". Вы ещё не опоздали!
Разбираемся в деталях: подробный обзор
Давайте подробно рассмотрим ключевые особенности метода
.toLocaleTimeString():
Совместимость с различными браузерами: уверенность в работе кода
Этот метод отлично работает в современных браузерах, таких как Firefox, Chrome, Opera и IE9+. Не забывайте проверять работу ваших скриптов в разных браузерах для уверенности в их корректной работе.
Расширенные опции форматирования: гибкость настроек
Настройка
{ hour: '2-digit', minute: '2-digit' } помогает отобразить время без секунд. Однако, JavaScript предлагает гораздо больше возможностей. Например, опция
{timeStyle: 'short'} позволяет использовать сокращённый формат времени, который может быть удобен для пользователей.
Персонализация с учётом локали: учёт местных особенностей
С методом
.toLocaleTimeString() можно адаптировать формат времени под определённую локаль. Возьмём, например, локаль
en-GB, выбрав которую, вы получите время в 24-часовом формате для пользователей из Великобритании.
const today = new Date();
console.log(today.toLocaleTimeString('en-GB', { hour: '2-digit', minute: '2-digit'})); // Выведет "17:30", прекрасно!
Визуализация
Представьте себе ситуацию: вы – шеф-повар, и вам необходимо подать на стол блюдо – время без секунд:
const time = new Date();
console.log(time.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));
Вуаля, секунды исчезли, и перед нами только часы и минуты. Приятного аппетита!
Применяйте местный часовой пояс: как дома
Метод
.toLocaleTimeString() автоматически адаптируется под локальный часовой пояс пользователя. Однако, иногда бывает нужен UTC или другой часовой пояс, и этот метод позволяет сделать соответствующие изменения:
const date = new Date();
console.log(date.toLocaleTimeString('en-US', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', timeZone: 'UTC'})); // Выведет время по UTC. Всегда актуально!
Открывайте новые возможности
Метод
.toLocaleTimeString() позволяет не только убирать секунды. Открывайте для себя новые параметры, как например,
{hourCycle: 'h23'} для 23-часового формата или
{weekday: 'long'}, который добавит день недели. Будьте творческими, исследуйте новое, дополнительные библиотеки вам не понадобятся!
Полезные материалы
- Date.prototype.toLocaleTimeString() – JavaScript | MDN — детальное описание метода
toLocaleTimeString()по документации MDN.
- Метод JavaScript Date toLocaleTimeString() — примеры использования и понятное объяснение метода
toLocaleTimeString().
- Дата и время – JavaScript.Info — углублённое руководство по объектам Date в JavaScript, включая информацию по
toLocaleTimeString().
- ECMA-402 – Ecma International — официальная спецификация международного API для
toLocaleTimeString().
- Всё, что вам нужно знать о датах в JavaScript | CSS-Tricks — полезные советы по работе с датами в JavaScript, включая информацию по
toLocaleTimeString().
- Даты (Date) • JavaScript для нетерпеливых программистов (издание ES2022) — краткий обзор международного форматирования дат в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы