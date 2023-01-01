Интерполяция строк в TypeScript: аналоги синтаксиса C#

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Быстрый ответ

В TypeScript для интерполяции строк используйте шаблонные литералы, заключенные в обратные кавычки (`), и конструкцию ${} для вставки выражений:

typescript Скопировать код const user = 'Боб'; const message = `Привет, ${user}!`; // Результат: "Привет, Боб!"

Детальное рассмотрение

Создание многострочных строк

Одним из преимуществ шаблонных литералов является способность формировать многострочные строки без использования оператора + :

typescript Скопировать код const item = 'кофейный напиток'; const quantity = 3; console.log(`Вы заказали: - ${quantity} чашечки ${item}`);

Выходной результат:

Markdown Скопировать код Вы заказали: - 3 чашечки кофейного напитка

Чувствуется драматургия, не так ли?

Вычисление выражений внутри строки

Выражения можно вычислять прямо внутри строк благодаря подстановкам:

typescript Скопировать код const singlePrice = 2.5; const orderQuantity = 3; console.log(`К оплате: $${(singlePrice * orderQuantity).toFixed(2)}`); // "К оплате: $7.50"

Кто бы мог подумать, что математические расчеты могут производиться прямо в строках?

Вложенные шаблонные литералы

С помощью вложенных шаблонных литералов можно изящно скомбинировать строки:

typescript Скопировать код const adjective = 'эпический'; const noun = 'сюжет'; console.log(`Это ${ `один ${adjective} ${noun}` } в проекте.`); // "Это один эпический сюжет в проекте."

Улучшение работы с кодом

Читаемость и поддерживаемость

Шаблонные литералы улучшают читаемость и поддерживаемость кода, позволяя:

Минимизировать ошибки при конкатенации.

Наглядно представить конечный вид строки.

Упростить рефакторинг, не заботясь о последовательности складывания строк.

Аналогия с C# и TypeScript

Для программистов на C# синтаксис шаблонных литералов TypeScript напомнит об интерполяции строк в C#, что облегчит переход на TypeScript.

csharp Скопировать код // В C# string name = "мир"; string greeting = $"Привет, {name}!";

typescript Скопировать код // В TypeScript const name = 'мир'; const greeting = `Привет, ${name}!`;

Оба языка любят играть с фигурными скобками {} и строками. И впрямь они схожи, не находите?

Особенности и ловушки

Используйте обратные кавычки (`), а не прямые, для интерполяции.

Экранируйте символы обратных кавычек внутри шаблонов.

Старайтесь избегать сложных выражений в подстановках, чтобы сохранить читаемость кода.

Продвинутые фокусы

Благодаря сложной системе типов в TypeScript можно использовать утонченные приемы для работы с интерполяцией строк:

Определите типы, отражающие динамические значения строк.

Примените вспомогательные типы для композиции на основе строк.

Выполняйте прямую проверку шаблонов строк при формировании типов.

Визуализация

Шаблонные литералы в TypeScript позволяют вам адаптировать строки под заданные параметры:

Markdown Скопировать код Ваш дресс-код: "Оставайтесь спокойными и {глагол} {существительное}!"

Добавьте нужные слова:

typescript Скопировать код const verb = 'пишите'; const noun = 'на TypeScript'; const motto = `Оставайтесь спокойными и ${verb} ${noun}!`;

Ваш лозунг готов:

Markdown Скопировать код Финальный вид: "Оставайтесь спокойными и пишите на TypeScript!"

Это похоже на заказ футболки с индивидуальным дизайном, только в коде. 🩳💻

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