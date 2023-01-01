Интерполяция строк в TypeScript: аналоги синтаксиса C##TypeScript #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
В TypeScript для интерполяции строк используйте шаблонные литералы, заключенные в обратные кавычки (`), и конструкцию
${} для вставки выражений:
const user = 'Боб';
const message = `Привет, ${user}!`; // Результат: "Привет, Боб!"
Детальное рассмотрение
Создание многострочных строк
Одним из преимуществ шаблонных литералов является способность формировать многострочные строки без использования оператора
+:
const item = 'кофейный напиток';
const quantity = 3;
console.log(`Вы заказали:
- ${quantity} чашечки ${item}`);
Выходной результат:
Вы заказали:
- 3 чашечки кофейного напитка
Чувствуется драматургия, не так ли?
Вычисление выражений внутри строки
Выражения можно вычислять прямо внутри строк благодаря подстановкам:
const singlePrice = 2.5;
const orderQuantity = 3;
console.log(`К оплате: $${(singlePrice * orderQuantity).toFixed(2)}`); // "К оплате: $7.50"
Кто бы мог подумать, что математические расчеты могут производиться прямо в строках?
Вложенные шаблонные литералы
С помощью вложенных шаблонных литералов можно изящно скомбинировать строки:
const adjective = 'эпический';
const noun = 'сюжет';
console.log(`Это ${ `один ${adjective} ${noun}` } в проекте.`); // "Это один эпический сюжет в проекте."
Улучшение работы с кодом
Читаемость и поддерживаемость
Шаблонные литералы улучшают читаемость и поддерживаемость кода, позволяя:
- Минимизировать ошибки при конкатенации.
- Наглядно представить конечный вид строки.
- Упростить рефакторинг, не заботясь о последовательности складывания строк.
Аналогия с C# и TypeScript
Для программистов на C# синтаксис шаблонных литералов TypeScript напомнит об интерполяции строк в C#, что облегчит переход на TypeScript.
// В C#
string name = "мир";
string greeting = $"Привет, {name}!";
// В TypeScript
const name = 'мир';
const greeting = `Привет, ${name}!`;
Оба языка любят играть с фигурными скобками
{} и строками. И впрямь они схожи, не находите?
Особенности и ловушки
- Используйте обратные кавычки (`), а не прямые, для интерполяции.
- Экранируйте символы обратных кавычек внутри шаблонов.
- Старайтесь избегать сложных выражений в подстановках, чтобы сохранить читаемость кода.
Продвинутые фокусы
Благодаря сложной системе типов в TypeScript можно использовать утонченные приемы для работы с интерполяцией строк:
- Определите типы, отражающие динамические значения строк.
- Примените вспомогательные типы для композиции на основе строк.
- Выполняйте прямую проверку шаблонов строк при формировании типов.
Визуализация
Шаблонные литералы в TypeScript позволяют вам адаптировать строки под заданные параметры:
Ваш дресс-код: "Оставайтесь спокойными и {глагол} {существительное}!"
Добавьте нужные слова:
const verb = 'пишите';
const noun = 'на TypeScript';
const motto = `Оставайтесь спокойными и ${verb} ${noun}!`;
Ваш лозунг готов:
Финальный вид: "Оставайтесь спокойными и пишите на TypeScript!"
Это похоже на заказ футболки с индивидуальным дизайном, только в коде. 🩳💻
Полезные материалы
- Шаблонные литералы (шаблонные строки) – JavaScript | MDN – В деталях о работе со шаблонными строками на MDN Web Docs.
- TypeScript: Руководство – Базовые типы — Официальная документация TypeScript по базовым типам.
- TypeScript: Документация – Продвинутые типы – Полный обзор продвинутых типов в TypeScript, включая типы, созданные на основе шаблонных литералов.
- TypeScript: Документация – Типы шаблонных литералов – Углубленный взгляд на типы шаблонных литералов и способы манипулирования строками в TypeScript.
Ольга Шадрина
React-разработчик