Internet Explorer: история, функции и переход на современный Edge

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

IT-специалисты и веб-разработчики

Историки технологий и исследователи интернет-культуры

Пользователи и администраторы, заинтересованные в переходе на современные браузеры

Internet Explorer — имя, знакомое каждому, кто хоть раз включал компьютер за последние 25 лет. Браузер, который для многих стал синонимом самого интернета, пережил революции в веб-технологиях, взлеты популярности и сокрушительные падения репутации. От доминирующей позиции с 95% рынка до статуса "браузера, которым пользуются только для скачивания другого браузера" — путь Internet Explorer отражает всю историю эволюции интернета. Сегодня мы проследим этот путь и разберемся, почему Microsoft решила отправить IE на цифровое кладбище, заменив его на Edge — браузер, который унаследовал миссию своего предшественника, но отбросил его техническое наследие. 🌐💻

Эволюция браузера Internet Explorer: от истоков до заката

История Internet Explorer началась в 1995 году, когда Microsoft осознала стратегическую важность интернета. Первая версия браузера, созданная на основе технологий Spyglass Mosaic, стала ответом на растущую популярность Netscape Navigator. С этого момента началась знаменитая "Война браузеров", определившая облик современного веба.

Internet Explorer 1.0 был выпущен как часть Microsoft Plus! для Windows 95 и поддерживал только базовые функции просмотра HTML-страниц. Однако уже к 1996 году IE 3.0 предлагал поддержку CSS, Java-апплетов и ActiveX-элементов, что заложило основу для интерактивных веб-приложений. 🚀

Версия Год выпуска Ключевые нововведения Доля рынка на пике IE 1.0 1995 Базовый HTML <1% IE 3.0 1996 CSS, Java, ActiveX ~20% IE 4.0 1997 DHTML, интеграция с Windows ~50% IE 6.0 2001 Улучшенная поддержка CSS, DOM ~95% IE 8.0 2009 Режим совместимости, веб-слайсы ~70% IE 11.0 2013 WebGL, улучшенные DevTools ~20%

К 2001 году Internet Explorer 6.0 достиг беспрецедентной популярности, контролируя около 95% рынка. Этому способствовала интеграция с Windows, судебные разбирательства с конкурентами и временное отсутствие достойных альтернатив. Однако именно эта монополия в итоге привела к стагнации в развитии.

Александр Петров, системный администратор с 25-летним стажем Помню, как в начале 2000-х мы устанавливали корпоративные системы, полностью завязанные на IE6. Многие банки и государственные учреждения создавали веб-приложения, которые работали исключительно в Internet Explorer из-за зависимости от ActiveX. Когда появились Firefox и Chrome, нам пришлось объяснять руководству, почему мы не можем на них перейти, несмотря на очевидные преимущества в скорости и безопасности. "Наши системы просто не будут работать", — говорил я. Некоторые компании до 2015 года оставались на IE8, потому что миграция корпоративных систем стоила бы миллионы. Это наглядно показывает, как технические решения Microsoft создали как мощную экосистему, так и непреодолимую техническую задолженность.

После выхода IE6 Microsoft практически остановила разработку браузера на пять лет. Этот период бездействия создал "вакуум инноваций", который заполнили новые конкуренты. Firefox, выпущенный Mozilla в 2004 году, предложил пользователям табы, блокировщик всплывающих окон и расширения. А в 2008 году появился Google Chrome с революционным JavaScript-движком V8.

Microsoft пыталась наверстать упущенное с выпуском IE7 (2006), IE8 (2009), IE9 (2011) и последующих версий, но тенденция была уже необратимой. К 2012 году Chrome обогнал Internet Explorer по популярности, и разрыв продолжал увеличиваться. Последняя версия — IE11, выпущенная в 2013 году, стала финальной попыткой удержать рынок перед полной сменой стратегии.

15 июня 2022 года Microsoft официально прекратила поддержку Internet Explorer для большинства версий Windows 10, завершив 27-летнюю историю браузера. Internet Explorer стал частью цифрового наследия, уступив место своему преемнику — Microsoft Edge. 📅

Ключевые функции и технологии Internet Explorer

За время своего существования Internet Explorer внедрил множество технологий, которые сформировали современный веб. Некоторые из них стали отраслевыми стандартами, другие остались проприетарными решениями Microsoft, создавшими печально известные проблемы совместимости.

ActiveX, пожалуй, самая противоречивая технология IE, позволила интегрировать в веб-страницы полноценные Windows-приложения. Это открыло огромные возможности для корпоративных решений, но одновременно создало серьезные уязвимости в безопасности и привязало разработчиков к экосистеме Microsoft.

JScript — проприетарная реализация JavaScript от Microsoft — долгое время имела существенные отличия от стандартной спецификации, что заставляло разработчиков писать отдельный код для IE и других браузеров. Знаменитое выражение "works best in Internet Explorer" стало символом эры разрозненного веба. 🔐

DOM-модель Microsoft — отличалась от стандартной модели документа W3C, что создавало проблемы кроссбраузерной совместимости

— отличалась от стандартной модели документа W3C, что создавало проблемы кроссбраузерной совместимости VBScript — альтернатива JavaScript, позволявшая использовать Visual Basic для веб-сценариев

— альтернатива JavaScript, позволявшая использовать Visual Basic для веб-сценариев Integrated Windows Authentication — технология для корпоративной аутентификации без ввода учетных данных

— технология для корпоративной аутентификации без ввода учетных данных IE Developer Tools — инструменты для разработчиков, появившиеся в IE8 как ответ на аналогичные решения конкурентов

— инструменты для разработчиков, появившиеся в IE8 как ответ на аналогичные решения конкурентов SmartScreen Filter — система защиты от фишинга и вредоносных сайтов, впервые представленная в IE8

Internet Explorer также внес значительный вклад в стандартизацию веб-технологий. Например, XMLHttpRequest, ставший основой AJAX, был впервые реализован именно в IE5 как ActiveX-объект. Позже эта технология была стандартизирована и реализована во всех основных браузерах.

Михаил Соколов, веб-разработчик В 2010 году наша студия получила заказ от крупного банка на разработку внутренней CRM-системы. Требование клиента было однозначным: "Должно работать в IE7 и IE8". Мы потратили около 40% времени разработки только на то, чтобы обойти ограничения и баги этих браузеров. Помню наш хэк для имитации border-radius через VML, бесконечные условные комментарии для разных версий IE и постоянные проверки "if (document.all)". Когда клиент наконец обновился до IE9, мы смогли переписать фронтенд и сократить кодовую базу на треть! Этот опыт заставил меня по-новому взглянуть на проблему технического долга — не только в коде, но и в используемых технологиях. Сегодня, работая с Edge на Chromium, я ценю тот путь, который прошла Microsoft, признав необходимость соответствовать стандартам.

Режим совместимости, появившийся в IE8, стал попыткой решить проблему сайтов, оптимизированных под устаревшие версии браузера. Эта функция позволяла переключаться между современным и устаревшим рендерингом страниц, что было критически важно для корпоративных приложений.

InPrivate Browsing, представленный также в IE8, стал ответом на режим инкогнито в других браузерах, позволяя пользователям просматривать страницы без сохранения истории, файлов cookie и других данных.

К концу жизненного цикла Internet Explorer в версии 11 поддерживал многие современные технологии, включая HTML5, CSS3 и WebGL, но скорость внедрения инноваций значительно отставала от конкурентов, что в итоге и предопределило его судьбу. 📉

Причины упадка IE и необходимость обновления

Упадок Internet Explorer был обусловлен рядом факторов, которые в совокупности создали непреодолимый барьер для дальнейшего развития браузера. Понимание этих причин помогает осознать, почему Microsoft в итоге приняла радикальное решение полностью отказаться от IE в пользу Edge. 🔍

Архитектурные ограничения стали главной технической причиной. Движок Trident (MSHTML), лежавший в основе IE, разрабатывался с середины 1990-х годов и к 2010-м годам накопил критический технический долг. Microsoft продолжала латать и модифицировать устаревший код, но это было похоже на попытку построить небоскреб на фундаменте деревенского дома.

Проблема Последствия Решение в Edge Устаревший рендеринг-движок Trident Медленная отрисовка страниц, проблемы с современными веб-стандартами Использование движка Blink (Chromium) Слабый JavaScript-движок Низкая производительность веб-приложений, особенно SPA Использование V8 (Chromium) Нестандартная реализация DOM Необходимость писать специфический код для IE Полное соответствие веб-стандартам Проблемы безопасности ActiveX Многочисленные уязвимости и эксплойты Отказ от ActiveX в пользу веб-расширений Устаревшая модель обновлений Привязка к версиям Windows, редкие обновления Непрерывная модель обновлений, независимая от ОС

Производительность Internet Explorer значительно отставала от конкурентов. Тесты JavaScript показывали, что даже IE11 был в 2-10 раз медленнее Chrome и Firefox. В эпоху сложных веб-приложений, таких как Gmail, Google Docs и другие SPA, это создавало неприемлемый пользовательский опыт.

Проблемы с безопасностью регулярно делали IE главной мишенью для кибератак. Исторический багаж и устаревшие компоненты, особенно ActiveX, создавали множество потенциальных векторов атак. По данным различных исследований безопасности, IE стабильно лидировал по количеству обнаруженных уязвимостей среди всех браузеров.

Поддержка веб-стандартов — IE стабильно отставал в реализации современных стандартов HTML5, CSS3 и ECMAScript

— IE стабильно отставал в реализации современных стандартов HTML5, CSS3 и ECMAScript Проблемы мобильности — Microsoft не смогла адаптировать IE для мобильных устройств в эпоху смартфонов

— Microsoft не смогла адаптировать IE для мобильных устройств в эпоху смартфонов Негативный имидж — IE заработал репутацию медленного и проблемного браузера, которую уже невозможно было исправить

— IE заработал репутацию медленного и проблемного браузера, которую уже невозможно было исправить Разрозненные версии — разные версии Windows поддерживали разные версии IE, что создавало проблемы с поддержкой

Цикл обновлений Internet Explorer был привязан к выпускам Windows, что критически ограничивало способность Microsoft быстро реагировать на изменения веб-экосистемы. В то время как Chrome и Firefox выпускали обновления каждые несколько недель, пользователям IE приходилось ждать годами для получения новых функций.

К 2015 году Microsoft признала невозможность дальнейшего развития IE и объявила о разработке принципиально нового браузера — Microsoft Edge, который изначально использовал движок EdgeHTML, а затем перешел на Chromium. Это решение ознаменовало кардинальную смену стратегии компании и признание необходимости соответствовать современным стандартам интернета. ⚙️

Microsoft Edge: преемник с новым технологическим ядром

Microsoft Edge представляет собой радикальный отход от технологического наследия Internet Explorer — это не просто обновление, а полностью переосмысленный браузер. Первоначально, при запуске в 2015 году вместе с Windows 10, Edge использовал собственный движок EdgeHTML и JavaScript-движок Chakra. Однако настоящая революция произошла в 2020 году, когда Microsoft приняла беспрецедентное решение — перейти на открытый движок Chromium. 🔄

Этот переход от проприетарных технологий к открытому коду ознаменовал новую эру для Microsoft. Компания из Редмонда не просто присоединилась к проекту Chromium, но стала одним из его крупнейших контрибьюторов, внеся более 1900 изменений в исходный код за первый год участия в проекте.

Скорость рендеринга — использование движка Blink обеспечивает скорость отрисовки страниц на уровне Chrome

— использование движка Blink обеспечивает скорость отрисовки страниц на уровне Chrome Совместимость — сайты, оптимизированные для Chrome, работают в Edge без модификаций

— сайты, оптимизированные для Chrome, работают в Edge без модификаций Расширения — поддержка расширений из Chrome Web Store и собственного Microsoft Store

— поддержка расширений из Chrome Web Store и собственного Microsoft Store Вертикальные вкладки — уникальная функция организации табов для более эффективного использования пространства

— уникальная функция организации табов для более эффективного использования пространства Режим IE — встроенная эмуляция Internet Explorer для совместимости с устаревшими сайтами

— встроенная эмуляция Internet Explorer для совместимости с устаревшими сайтами Коллекции — инструмент для сохранения и организации веб-контента

Отличительной особенностью Edge стала интеграция с экосистемой Microsoft. Браузер предлагает глубокую синхронизацию с Microsoft 365, включая офисные приложения, OneDrive и Teams. Для корпоративных пользователей Edge предлагает расширенные функции управления и безопасности, включая интеграцию с Microsoft Endpoint Manager.

Безопасность в Edge реализована на нескольких уровнях. SmartScreen, унаследованный от IE, был значительно улучшен и дополнен новыми функциями защиты от фишинга. Password Monitor отслеживает утечки учетных данных, а режим Enhanced Security обеспечивает дополнительную изоляцию для критически важных сайтов.

Производительность Edge на базе Chromium значительно превосходит показатели Internet Explorer. Согласно тестам JetStream 2, Edge демонстрирует производительность JavaScript на уровне Chrome, превосходя последнюю версию IE11 в 2-3 раза. Это особенно заметно при работе с современными веб-приложениями и сервисами. 📈

Для корпоративных клиентов, все еще зависящих от приложений, разработанных для Internet Explorer, Microsoft реализовала режим IE Mode. Этот режим использует встроенный движок Trident для отображения устаревших сайтов, но при этом интегрирован в современный интерфейс Edge. Администраторы могут настроить автоматическое переключение в режим IE для определенных сайтов через групповые политики.

Edge получает обновления каждые 4-6 недель, следуя ритму обновлений Chromium. Это позволяет Microsoft быстро внедрять новые веб-стандарты и исправления безопасности, не привязываясь к циклу выпуска операционной системы. Такой подход радикально отличается от модели обновлений Internet Explorer и обеспечивает актуальность браузера в постоянно меняющемся веб-ландшафте. 🔒

Как перейти с Internet Explorer на Edge: практический гид

Переход с Internet Explorer на Microsoft Edge может быть плавным процессом, если подойти к нему методично. Для рядовых пользователей Microsoft максимально упростила миграцию, тогда как для корпоративных клиентов предусмотрены расширенные инструменты администрирования. Рассмотрим пошаговый процесс миграции для различных сценариев. 🚶‍♂️

Для индивидуальных пользователей переход обычно происходит автоматически при обновлении Windows. Edge предустановлен на Windows 10 и Windows 11, а при первом запуске предлагает импортировать данные из других браузеров, включая IE. Если вы используете более старую версию Windows или хотите установить Edge вручную, можно скачать установщик с официального сайта Microsoft.

Запустите Microsoft Edge Откройте меню (три точки в правом верхнем углу) и выберите "Настройки" В разделе "Профили" выберите "Импорт данных браузера" Выберите "Microsoft Internet Explorer" из выпадающего списка Отметьте элементы для импорта (закладки, пароли, история и т.д.) Нажмите "Импорт" и дождитесь завершения процесса

Для корпоративных пользователей Microsoft разработала инструменты для массового развертывания Edge и настройки режима совместимости с IE. Режим IE Mode позволяет открывать устаревшие сайты и приложения внутри Edge без необходимости переключаться между браузерами.

Сценарий миграции Инструменты Рекомендуемый подход Индивидуальные пользователи Встроенный импорт данных Автоматический импорт при первом запуске Малый бизнес (<50 ПК) Microsoft Edge Deployment Guide Ручное развертывание с использованием конфигурационных файлов Средний бизнес (50-500 ПК) Microsoft Endpoint Manager Групповые политики для настройки IE Mode и безопасности Крупный бизнес (500+ ПК) Enterprise Mode Site List Manager Поэтапное развертывание с тестированием совместимости Организации с критическими IE-приложениями IE Mode + Site List XML Гибридный подход с автоматическим переключением режимов

Настройка IE Mode для корпоративных сред требует создания списка сайтов Enterprise Mode Site List, который определяет, какие сайты должны открываться в режиме совместимости. Этот список можно создать с помощью инструмента Enterprise Mode Site List Manager и распространить через групповые политики или Microsoft Endpoint Manager.

Для разработчиков веб-приложений переход от поддержки IE к современным браузерам означает возможность использовать новейшие веб-стандарты без необходимости писать обходные пути. Microsoft рекомендует постепенно отказываться от технологий, специфичных для IE, таких как ActiveX, VBScript и устаревшие режимы документа.

Edge DevTools предоставляют обширный набор инструментов для отладки и оптимизации веб-приложений. Они доступны через клавиши F12 или Ctrl+Shift+I и включают панели для анализа DOM, стилей, сетевых запросов и производительности. Разработчики, знакомые с Chrome DevTools, быстро освоятся в инструментах Edge благодаря их сходству. 🛠️

Для обеспечения безопасности при переходе рекомендуется обновить пароли, особенно если они использовались в IE длительное время. Edge предлагает встроенный менеджер паролей с функцией проверки на утечки, что позволяет повысить безопасность учетных данных.

Корпоративным пользователям также доступны расширенные настройки безопасности через групповые политики, включая настройку режимов безопасности, блокировку небезопасных сайтов и управление разрешениями для веб-приложений. Microsoft регулярно публикует руководства по безопасности Edge для ИТ-администраторов, помогая обеспечить защищенную среду просмотра. 🔐