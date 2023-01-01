Инициализация длины массива в JavaScript: new Array() vs []#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Массивы и методы
Быстрый ответ
В JavaScript можно создать массив с заранее определённой длиной и заданным значением по умолчанию следующим образом:
let myArray = Array(10).fill(0); // Создан массив из десяти элементов, каждый из которых равен нулю.
Метод
.fill() помогает установить одно и то же значение для всех элементов массива.
Стратегии создания массивов
Рассмотрим различные методы создания массивов с установленной длиной и значениями по умолчанию, используя средства JavaScript.
Array.from — настраиваемое создание
Метод
Array.from позволяет формировать массивы согласно заданным параметрам:
let indexArray = Array.from({length: 5}, (_, i) => i); // Создание массива с элементами от 0 до 4
Функция преобразования предоставляет возможность работы с индексами и позволяет формировать массивы с использованием этих индексов, а также преобразовывать структуры, похожие на массив, и итерируемые объекты в полноценные массивы.
Использование спред-оператора для создания массива
Спред-оператор
... вместе с
Array(n) позволяет генерировать массивы:
let undefinedArray = [...Array(5)]; // Создан массив из пяти непроинициализированных элементов
Этот метод отлично подходит для создания массивов, элементы которых будут заполнены позднее с помощью различных итерационных методов.
Прямая установка размера
Обычная установка свойства
length – вполне допустимый способ задания размера массива:
let arr = [];
arr.length = 5; // Теперь массив arr содержит пять непроинициализированных элементов.
Это простой и наглядный способ определения размера массива.
Эффективные методы инициализации массива
Для улучшения производительности и лучшего контроля над процессом, JavaScript предлагает разнообразные методы инициализации.
Осторожно при использовании fill()
Применение
.fill() с вложенными структурами может принести неприятные сюрпризы:
let matrix = Array(3).fill([]); // Все вложенные массивы ссылаются на один и тот же массив.
Для создания независимых массивов оптимальнее использовать
.map() и
...Array():
let twoDArray = [...Array(3)].map(x => []); // Создание трех независимых пустых массивов
Это поможет избежать общих ссылок и гарантировать уникальность каждого подмассива.
forEach и неинициализированные значения
Метод
.forEach не обрабатывает неинициализированные значения, но в сочетании с
.fill() он может оказаться полезным:
Array(3).fill().forEach((_, i) => console.log(i)); // Выводит 0, 1, 2
Учёт крайних случаев
Будьте осторожны с неочевидным поведением
new Array():
let array = new Array('5'); // Создается массив с одним элементом '5', а не пятью.
В TypeScript используйте
.fill(0) для предотвращения появления
undefined при типизации.
Широкие возможности инициализации массивов
Для более изящного создания массивов вы можете использовать функции-генераторы и шаблонные строки:
let grid = Array.from({length: 3}, (_, row) => Array.from({length: 3}, (_, col) => `${row}:${col}`));
Так мы получаем трехмерный массив, где каждый элемент отражает свою позицию в матрице.
Визуализация
Разберем создание массива длиной в 5 элементов:
|Инициализация массива
|Индексы
|Создание 5 элементов
|[🎬, 🎬, 🎬, 🎬, 🎬]
Мы получили массив заданной длины, который готов к заполнению.
let movieScenes = new Array(5); // Массив для пяти сцен, который ещё предстоит заполнить.
Элементы массива пока пусты, но уже готовы принять данные.
Мастер-класс: Тонкости синтаксиса
В работе с массивами рекомендуется использовать
let вместо
var для соблюдения правил блочной области видимости. Это поможет избежать недоразумений со скоупом. Для оценки производительности инициализации массива вы можете использовать сайт
jsperf.com.
Полезные материалы
- Array – JavaScript | MDN — Полное руководство по работе с массивами в JavaScript.
- Arrays — Практическая информация о массивах и интерактивные примеры работы с ними.
- JavaScript Arrays — Введение в основные и продвинутые работы с массивами.
- Array: length – JavaScript | MDN — Документация по свойству
length.
- ECMAScript 2017 — Языковые спецификации для синтаксиса и инициализации массивов.
- Understanding JavaScript Arrays — Тщательный анализ функционирования массивов в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик