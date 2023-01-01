Инициализация длины массива в JavaScript: new Array() vs []

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Быстрый ответ

В JavaScript можно создать массив с заранее определённой длиной и заданным значением по умолчанию следующим образом:

JS Скопировать код let myArray = Array(10).fill(0); // Создан массив из десяти элементов, каждый из которых равен нулю.

Метод .fill() помогает установить одно и то же значение для всех элементов массива.

Стратегии создания массивов

Рассмотрим различные методы создания массивов с установленной длиной и значениями по умолчанию, используя средства JavaScript.

Array.from — настраиваемое создание

Метод Array.from позволяет формировать массивы согласно заданным параметрам:

JS Скопировать код let indexArray = Array.from({length: 5}, (_, i) => i); // Создание массива с элементами от 0 до 4

Функция преобразования предоставляет возможность работы с индексами и позволяет формировать массивы с использованием этих индексов, а также преобразовывать структуры, похожие на массив, и итерируемые объекты в полноценные массивы.

Использование спред-оператора для создания массива

Спред-оператор ... вместе с Array(n) позволяет генерировать массивы:

JS Скопировать код let undefinedArray = [...Array(5)]; // Создан массив из пяти непроинициализированных элементов

Этот метод отлично подходит для создания массивов, элементы которых будут заполнены позднее с помощью различных итерационных методов.

Прямая установка размера

Обычная установка свойства length – вполне допустимый способ задания размера массива:

JS Скопировать код let arr = []; arr.length = 5; // Теперь массив arr содержит пять непроинициализированных элементов.

Это простой и наглядный способ определения размера массива.

Эффективные методы инициализации массива

Для улучшения производительности и лучшего контроля над процессом, JavaScript предлагает разнообразные методы инициализации.

Осторожно при использовании fill()

Применение .fill() с вложенными структурами может принести неприятные сюрпризы:

JS Скопировать код let matrix = Array(3).fill([]); // Все вложенные массивы ссылаются на один и тот же массив.

Для создания независимых массивов оптимальнее использовать .map() и ...Array() :

JS Скопировать код let twoDArray = [...Array(3)].map(x => []); // Создание трех независимых пустых массивов

Это поможет избежать общих ссылок и гарантировать уникальность каждого подмассива.

forEach и неинициализированные значения

Метод .forEach не обрабатывает неинициализированные значения, но в сочетании с .fill() он может оказаться полезным:

JS Скопировать код Array(3).fill().forEach((_, i) => console.log(i)); // Выводит 0, 1, 2

Учёт крайних случаев

Будьте осторожны с неочевидным поведением new Array() :

JS Скопировать код let array = new Array('5'); // Создается массив с одним элементом '5', а не пятью.

В TypeScript используйте .fill(0) для предотвращения появления undefined при типизации.

Широкие возможности инициализации массивов

Для более изящного создания массивов вы можете использовать функции-генераторы и шаблонные строки:

JS Скопировать код let grid = Array.from({length: 3}, (_, row) => Array.from({length: 3}, (_, col) => `${row}:${col}`));

Так мы получаем трехмерный массив, где каждый элемент отражает свою позицию в матрице.

Визуализация

Разберем создание массива длиной в 5 элементов:

Инициализация массива Индексы Создание 5 элементов [🎬, 🎬, 🎬, 🎬, 🎬]

Мы получили массив заданной длины, который готов к заполнению.

JS Скопировать код let movieScenes = new Array(5); // Массив для пяти сцен, который ещё предстоит заполнить.

Элементы массива пока пусты, но уже готовы принять данные.

Мастер-класс: Тонкости синтаксиса

В работе с массивами рекомендуется использовать let вместо var для соблюдения правил блочной области видимости. Это поможет избежать недоразумений со скоупом. Для оценки производительности инициализации массива вы можете использовать сайт jsperf.com .

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