Имеется ли в JavaScript понятие 'интерфейса', как в Java?

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Быстрый ответ

JavaScript не поддерживает интерфейсы в том ключе, в каком они представлены в Java. Впрочем, можно искусственно воссоздать интерфейсы , применяя синтаксис классов и определяя методы, которые выкидывают исключения:

JS Скопировать код class MyInterface { methodA() { throw new Error("Этот метод необходимо реализовать!"); } methodB() { throw new Error("Этот метод необходимо реализовать!"); } } class MyClass extends MyInterface { methodA() { // Реализация метода } methodB() { // Реализация метода } }

Такой подход необходим для реализации методов MyClass, которые объявлены в MyInterface, подобно тому, как интерфейсы определяют договор на методы.

Поведение, свойственное интерфейсам, в JavaScript

Несмотря на отсутствие интерфейсов в JavaScript, их поведение возможно воссоздать с помощью различных паттернов и практик.

Проверка присутствия метода

Для предотвращения ошибок выполнения кода, важно убедиться в наличии метода, перед его использованием. Для этого подходит оператор typeof :

JS Скопировать код if (typeof obj.mammoth_hunt === 'function') { obj.mammoth_hunt(); } else { throw new Error("Метод mammoth_hunt не обнаружен!"); }

Да и неперечисляемые свойства можно проверить с использованием Object.defineProperty :

JS Скопировать код Object.defineProperty(MyClass.prototype, 'mammoth_hunt', { value: function() { // Реализация охоты на мамонта }, enumerable: false });

Разработка функции валидации

Модификация Object.prototype является рискованной, так как могут возникнуть коллизии со второстепенными действиями в других участках программы. В качестве замены можно создать функцию для проверки реализации интерфейса:

JS Скопировать код function implementsInterface(obj, methods) { return methods.every(method => typeof obj[method] === 'function'); }

Здесь every проверяет наличие каждого метода в объекте.

Собственная реализация проверки интерфейса

В случае отсутствия ключевого слова implements можно проверить реализацию интерфейса в объекте вручную:

JS Скопировать код Object.implement = function (obj, methods) { return implementsInterface(obj, methods); };

Это не вводит строгую типизацию, но обеспечивает определенную проверку.

Конструкторы и прототипы

Применение функций-конструкторов и прототипов позволяет воссоздать поведение интерфейсов :

JS Скопировать код function Circle() { // Определение свойств круга } Circle.prototype = Object.create(Shape.prototype); Circle.prototype.draw = function() { // Здесь должна быть реализация рисования круга };

Это гарантирует, что любой класс, производный от Shape , имеет свою версию метода draw .

Визуализация

JavaScript можно представить как универсального исполнителя без специализированных подходов:

Markdown Скопировать код Объекты JavaScript (🔨): [Function, Object, Class] Интерфейс Java (📜): [Определяет структуру]

TypeScript здесь выступает в качестве профессионального архитектора:

typescript Скопировать код interface Blueprint { buildPartA(): void; buildPartB(): void; }; class ConstructionKit implements Blueprint { buildPartA() { /* Начало работ */ } buildPartB() { /* не забывайте про защиту проекта */ } } // Теперь возможно строить изысканные новостройки 🌆

➡️ TypeScript предлагает JavaScript необходимые чертежи, которые до этого ему не хватало.

Симуляция интерфейсов в JavaScript

Несмотря на непосредственное отсутствие интерфейсов в JavaScript, реально их эмулировать путем использования различных паттернов и методик.

Создание объектов для сигнатур методов

Объект может послужить шаблоном для сигнатур методов, выступаю в роли интерфейса :

JS Скопировать код const DrawableInterface = { draw: function() { throw new Error('Необходима реализация метода draw.'); } };

Воссоздание интерфейсов с применением шаблонов

Использование объекта-интерфейса в качестве основы для прототипа конструктора позволяет придерживаться определенного контракта:

JS Скопировать код function DrawableObject() { Object.assign(this, DrawableInterface); } // Теперь понятно что ожидается от объектов.

Задание прототипов для требований интерфейса

Назначение прототипов мотивирует разработчиков на реализацию необходимых методов, как если бы это был интерфейс :

JS Скопировать код function Square() { // Свойства квадрата } Square.prototype = Object.create(DrawableInterface); Square.prototype.draw = function() { // Отрисовка квадрата };

Правильное использование гибкости JavaScript

Динамические структуры JavaScript являются способствующими для создания модульных компонентов. Имитируя интерфейсы , можно сделать код более инкапсулированным и упорядоченным. Запомните, что предложенные методы подсказывают направление, но не навязывают жесткие ограничения.

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