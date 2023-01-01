Имеется ли в JavaScript понятие 'интерфейса', как в Java?#Основы JavaScript #Java Core #TypeScript
Быстрый ответ
JavaScript не поддерживает
интерфейсы в том ключе, в каком они представлены в Java. Впрочем, можно искусственно воссоздать
интерфейсы, применяя синтаксис классов и определяя методы, которые выкидывают исключения:
class MyInterface {
methodA() { throw new Error("Этот метод необходимо реализовать!"); }
methodB() { throw new Error("Этот метод необходимо реализовать!"); }
}
class MyClass extends MyInterface {
methodA() {
// Реализация метода
}
methodB() {
// Реализация метода
}
}
Такой подход необходим для реализации методов MyClass, которые объявлены в MyInterface, подобно тому, как интерфейсы определяют договор на методы.
Поведение, свойственное интерфейсам, в JavaScript
Несмотря на отсутствие
интерфейсов в JavaScript, их поведение возможно воссоздать с помощью различных паттернов и практик.
Проверка присутствия метода
Для предотвращения ошибок выполнения кода, важно убедиться в наличии метода, перед его использованием. Для этого подходит оператор
typeof:
if (typeof obj.mammoth_hunt === 'function') {
obj.mammoth_hunt();
} else {
throw new Error("Метод mammoth_hunt не обнаружен!");
}
Да и неперечисляемые свойства можно проверить с использованием
Object.defineProperty:
Object.defineProperty(MyClass.prototype, 'mammoth_hunt', {
value: function() {
// Реализация охоты на мамонта
},
enumerable: false
});
Разработка функции валидации
Модификация
Object.prototype является рискованной, так как могут возникнуть коллизии со второстепенными действиями в других участках программы. В качестве замены можно создать функцию для проверки реализации интерфейса:
function implementsInterface(obj, methods) {
return methods.every(method => typeof obj[method] === 'function');
}
Здесь
every проверяет наличие каждого метода в объекте.
Собственная реализация проверки интерфейса
В случае отсутствия ключевого слова
implements можно проверить реализацию интерфейса в объекте вручную:
Object.implement = function (obj, methods) {
return implementsInterface(obj, methods);
};
Это не вводит строгую типизацию, но обеспечивает определенную проверку.
Конструкторы и прототипы
Применение функций-конструкторов и прототипов позволяет воссоздать поведение
интерфейсов:
function Circle() {
// Определение свойств круга
}
Circle.prototype = Object.create(Shape.prototype);
Circle.prototype.draw = function() {
// Здесь должна быть реализация рисования круга
};
Это гарантирует, что любой класс, производный от
Shape, имеет свою версию метода
draw.
Визуализация
JavaScript можно представить как универсального исполнителя без специализированных подходов:
Объекты JavaScript (🔨): [Function, Object, Class]
Интерфейс Java (📜): [Определяет структуру]
TypeScript здесь выступает в качестве профессионального архитектора:
interface Blueprint {
buildPartA(): void;
buildPartB(): void;
};
class ConstructionKit implements Blueprint {
buildPartA() { /* Начало работ */ }
buildPartB() { /* не забывайте про защиту проекта */ }
}
// Теперь возможно строить изысканные новостройки 🌆
➡️ TypeScript предлагает JavaScript необходимые чертежи, которые до этого ему не хватало.
Симуляция интерфейсов в JavaScript
Несмотря на непосредственное отсутствие
интерфейсов в JavaScript, реально их эмулировать путем использования различных паттернов и методик.
Создание объектов для сигнатур методов
Объект может послужить шаблоном для сигнатур методов, выступаю в роли
интерфейса:
const DrawableInterface = {
draw: function() { throw new Error('Необходима реализация метода draw.'); }
};
Воссоздание интерфейсов с применением шаблонов
Использование объекта-интерфейса в качестве основы для прототипа конструктора позволяет придерживаться определенного контракта:
function DrawableObject() {
Object.assign(this, DrawableInterface);
}
// Теперь понятно что ожидается от объектов.
Задание прототипов для требований интерфейса
Назначение прототипов мотивирует разработчиков на реализацию необходимых методов, как если бы это был
интерфейс:
function Square() {
// Свойства квадрата
}
Square.prototype = Object.create(DrawableInterface);
Square.prototype.draw = function() {
// Отрисовка квадрата
};
Правильное использование гибкости JavaScript
Динамические структуры JavaScript являются способствующими для создания модульных компонентов. Имитируя
интерфейсы, можно сделать код более инкапсулированным и упорядоченным. Запомните, что предложенные методы подсказывают направление, но не навязывают жесткие ограничения.
Полезные материалы
- Классы в JavaScript | MDN — углубленное изучение классов и имитации интерфейсов в JavaScript.
- TypeScript: Документация — Интерфейсы — преимущества TypeScript для работы со структурами.
- Интерфейсы против типов в TypeScript на Stack Overflow — интересные дебаты о TypeScript.
- Понимание типизации в TypeScript — подробный разбор системы типов в TypeScript.
- Глава о Классах из ES6 — введение в классы и наследование в ES6.
- Спецификация ECMAScript 2015 (ES6) — официальное описание определений классов в ES6.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик