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I18N и L10N в программировании: полное руководство с примерами
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I18N и L10N в программировании: полное руководство с примерами

#Веб-разработка  #Лингвистика и текст  
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Для кого эта статья:

  • Разработчики программного обеспечения, занимающиеся созданием мультиязычных продуктов
  • Менеджеры проектов и продуктовых команд, планирующие выход на международный рынок
  • Специалисты по локализации и интернационализации программных решений

Выйти на международный рынок с вашим программным продуктом — это как попасть на встречу мировых лидеров, где все говорят на разных языках, но ожидают, что вы поймёте каждого из них. I18N и L10N — не просто модные аббревиатуры, а ключевые процессы, позволяющие вашему ПО "разговаривать" на языке пользователей по всему миру. От корректного отображения иероглифов до правильного формата даты — эти технические решения определяют, будет ли ваш продукт принят на глобальном рынке или останется "туристом с разговорником". Давайте разберём, как избежать типичных ошибок и сделать ваш код по-настоящему космополитичным. 🌐

I18N и L10N: что это такое и почему это важно

Интернационализация (I18N) и локализация (L10N) — это два взаимосвязанных, но разных процесса подготовки программного обеспечения для глобального использования. Название "I18N" происходит от первой и последней букв слова "internationalization" с цифрой 18, обозначающей количество букв между ними. Аналогично образовано "L10N" от "localization".

Интернационализация (I18N) — это процесс проектирования и разработки программного обеспечения таким образом, чтобы оно могло быть легко адаптировано для различных языков и регионов без внесения изменений в код. Фактически, это подготовка технической инфраструктуры продукта для последующей локализации.

Локализация (L10N) — это процесс адаптации интернационализированного продукта для конкретного региона или языка. Она включает перевод текстов, адаптацию графики, использование правильных форматов даты, валют и чисел, а также учёт местных правовых требований.

Почему это важно? Данные говорят сами за себя: 🌍

Показатель Значение Влияние на бизнес
Процент интернет-пользователей, не говорящих на английском 74.2% Ограничение рынка при отсутствии локализации
Увеличение конверсии при локализации До 70% Прямое влияние на продажи
Пользователи, предпочитающие контент на родном языке 72.1% Улучшение пользовательского опыта и лояльности
Рост ROI при вложениях в локализацию 25:1 Высокая экономическая эффективность

Основные компоненты, требующие внимания при I18N и L10N:

  • Текстовый контент — перевод интерфейса, сообщений, подсказок
  • Форматы дат и времени — в США месяц идёт перед днём (MM/DD/YYYY), в Европе — день перед месяцем (DD/MM/YYYY)
  • Числовые форматы — разделители разрядов и дробной части (1,000.00 vs 1.000,00)
  • Валюты — символы, позиция знака (€100 vs 100€)
  • Направление текста — справа налево для арабского и иврита
  • Правовые требования — GDPR в Европе, LGPD в Бразилии
  • Культурные особенности — цвета, символы, изображения, имеющие различное значение

Алексей Дроздов, Технический директор

Когда мы запускали наше финтех-приложение в Азии, мы думали, что перевести интерфейс — это 90% работы. Реальность оказалась совсем иной. После перевода мы столкнулись с катастрофой: в Японии наши уведомления о транзакциях показывали неверный формат валюты, календарь работал некорректно из-за особенностей японского летоисчисления, а в Китае некоторые используемые нами цвета имели негативные ассоциации.

Мы потратили три месяца на срочную доработку того, что можно было предусмотреть на этапе проектирования. Теперь у нас правило: ни один продукт не выходит за пределы локального рынка без полноценной I18N-архитектуры, даже если изначально нет планов на глобальную экспансию. Это сэкономило нам миллионы долларов и месяцы работы при последующих запусках.

Пошаговый план для смены профессии

Технические аспекты I18N: подготовка кодовой базы

Интернационализация начинается с архитектуры вашего приложения. Разделение кода и контента — основной принцип, который позволяет создать гибкую основу для последующей локализации. Рассмотрим ключевые технические аспекты I18N, которые необходимо учесть при разработке.

1. Кодировка Unicode

Использование Unicode (преимущественно UTF-8) — обязательное условие для поддержки многоязычности. UTF-8 позволяет представить символы практически всех письменных языков мира.

JS
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// JavaScript пример установки кодировки в HTML
document.charset = 'UTF-8';

// PHP пример
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
mb_internal_encoding('UTF-8');

Все современные базы данных также поддерживают Unicode. Убедитесь, что таблицы и поля настроены правильно:

SQL
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-- MySQL пример
CREATE TABLE products (
name VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci
);

-- PostgreSQL пример
CREATE DATABASE my_app WITH ENCODING 'UTF8';

2. Externalization строк

Экстернализация строк — процесс выноса всех текстовых сообщений из кода в отдельные ресурсные файлы. Это ключевой аспект I18N, позволяющий легко заменять тексты без изменения кода.

Вместо этого:

JS
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// Плохой подход – строки жёстко закодированы
function showError() {
alert("Ошибка при загрузке файла!");
}

Делайте так:

JS
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// Хороший подход – строки вынесены в ресурсы
function showError() {
alert(getLocalizedString("error_file_upload"));
}

Ресурсные файлы обычно организуются по языкам. Например:

json
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// en.json
{
"error_file_upload": "Error loading file!",
"welcome_message": "Welcome to our application!"
}

// ru.json
{
"error_file_upload": "Ошибка при загрузке файла!",
"welcome_message": "Добро пожаловать в наше приложение!"
}

3. Форматирование даты, времени и чисел

Разные страны используют различные форматы для представления дат, времени и чисел. Избегайте жёсткого кодирования этих форматов:

JS
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// JavaScript с использованием Intl API
// Форматирование даты
const date = new Date();
const dateFormatter = new Intl.DateTimeFormat('de-DE'); // формат для Германии
console.log(dateFormatter.format(date)); // например: 31.12.2023

// Форматирование чисел
const number = 1234567.89;
const numberFormatter = new Intl.NumberFormat('fr-FR'); // формат для Франции
console.log(numberFormatter.format(number)); // например: 1 234 567,89

4. Плюрализация и грамматические особенности

Разные языки имеют различные правила для множественного числа. В английском есть только две формы (one/many), но в русском их три (один/несколько/много), а в некоторых языках еще больше.

JS
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// Пример с библиотекой ICU MessageFormat
const messages = {
en: {
items: '{count, plural, =0{No items} one{# item} other{# items}}'
},
ru: {
items: '{count, plural, =0{Нет элементов} one{# элемент} few{# элемента} many{# элементов} other{# элементов}}'
}
};

// Использование
function getItemsText(count, locale) {
const formatter = new IntlMessageFormat(messages[locale].items, locale);
return formatter.format({ count });
}

console.log(getItemsText(1, 'en')); // "1 item"
console.log(getItemsText(5, 'ru')); // "5 элементов"

5. Направление текста

Для поддержки языков с направлением текста справа налево (RTL), таких как арабский и иврит, используйте атрибут dir и CSS-свойства:

HTML
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<!-- HTML -->
<html dir="rtl" lang="ar">
<!-- Контент страницы -->
</html>

/* CSS */
.container {
direction: rtl;
text-align: right;
}

/* Для поддержки обоих направлений */
.container[dir="rtl"] {
margin-left: 0;
margin-right: 10px;
}
.container[dir="ltr"] {
margin-right: 0;
margin-left: 10px;
}

Практическое внедрение L10N в проектах разных масштабов

После подготовки кода к интернационализации следует этап локализации — адаптации продукта для конкретных регионов. Процесс внедрения L10N значительно различается в зависимости от масштаба проекта. 🔄

Малые проекты (до 1000 строк перевода):

  • Ручное управление ресурсами – простые JSON или YAML файлы для каждого языка
  • Базовый процесс перевода – часто выполняется самими разработчиками или с помощью фрилансеров
  • Упрощённое тестирование – визуальная проверка основных экранов
plaintext
Скопировать код
// Пример структуры проекта для небольшого веб-приложения
project/
├── src/
│ ├── components/
│ └── i18n/
│ ├── en.json
│ ├── es.json
│ └── fr.json
└── package.json

Средние проекты (1000-10000 строк перевода):

  • Полуавтоматизированный процесс – использование специализированных инструментов для управления переводами
  • Разделение ответственности – переводчики работают отдельно от разработчиков
  • Системное тестирование – выделенные тест-кейсы для проверки локализации

Крупные проекты (более 10000 строк перевода):

  • Профессиональные TMS (Translation Management Systems) – Crowdin, Lokalise, Phrase
  • Автоматизированные процессы – интеграция с CI/CD, автоматическая синхронизация переводов
  • Масштабируемые решения – поддержка множества языков, регионов и платформ
  • Специализированные команды – выделенные специалисты по локализации

Сравнение процессов локализации для разных масштабов проектов:

Аспект Малые проекты Средние проекты Крупные проекты
Организация ресурсов Простые файлы (JSON, YAML) Структурированные ресурсы с метаданными Комплексная система с контекстной информацией
Процесс перевода Ручной, без специальных инструментов Полуавтоматический, базовые TMS Полностью автоматизированный, профессиональные TMS
Контроль качества Визуальная проверка Базовое автоматическое тестирование Комплексное тестирование, лингвистический QA
Стоимость перевода (за слово) $0.10-0.15 $0.08-0.12 $0.05-0.10

Мария Ковалёва, Руководитель отдела локализации

Наш проект — мобильное приложение для фитнеса, начинался с поддержки только русского и английского языков. Когда мы решили выйти на азиатский рынок, мы не представляли, насколько сложным окажется этот процесс.

Первая ошибка — мы просто отправили все строки на перевод, не предоставив контекст. В результате в японской версии тренировка "жим лёжа" превратилась в "спящее давление", а "становая тяга" — в "подъём мёртвых". Пользователи были в замешательстве!

Затем мы столкнулись с проблемой интерфейса: в японском и корейском языках текст занимал гораздо больше места, ломая дизайн. Кнопки обрезались, элементы накладывались друг на друга.

Мы перестроили процесс: создали систему комментариев для переводчиков, добавили скриншоты для каждого экрана, ввели ограничения на длину переведённых строк. В результате затраты на локализацию выросли на 40%, но качество перевода радикально улучшилось.

Сейчас наше приложение поддерживает 11 языков, включая японский, корейский и китайский, и пользователи из этих стран составляют 35% нашей аудитории. Это стоило нервов, но определённо окупилось.

Инструменты и фреймворки для I18N и L10N

Успешное внедрение I18N и L10N невозможно без правильного набора инструментов. Рассмотрим наиболее популярные решения для разных платформ и языков программирования. 🛠️

1. Библиотеки для фронтенд-разработки

  • React-i18next — мощное решение для React-приложений, основанное на i18next
  • Vue I18n — официальный плагин интернационализации для Vue.js
  • Angular i18n — встроенные инструменты локализации для Angular
  • FormatJS — набор библиотек для интернационализации, включая React Intl

Пример использования React-i18next:

JS
Скопировать код
// Инициализация
import i18n from 'i18next';
import { initReactI18next } from 'react-i18next';

i18n
.use(initReactI18next)
.init({
resources: {
en: {
translation: {
"welcome": "Welcome to our app",
"items_count": "{{count}} item",
"items_count_plural": "{{count}} items"
}
},
ru: {
translation: {
"welcome": "Добро пожаловать в наше приложение",
"items_count": "{{count}} элемент",
"items_count_plural": "{{count}} элементов"
}
}
},
lng: "en",
fallbackLng: "en",
interpolation: { escapeValue: false }
});

// Использование в компоненте
import { useTranslation } from 'react-i18next';

function MyComponent() {
const { t } = useTranslation();
return (
<div>
<h1>{t('welcome')}</h1>
<p>{t('items_count', { count: 5 })}</p>
</div>
);
}

2. Решения для бэкенда

  • Django Internationalization — встроенная система I18N для Python/Django
  • Rails I18n — фреймворк интернационализации для Ruby on Rails
  • Spring MessageSource — механизм управления локализованными сообщениями в Java
  • Laravel Localization — встроенные возможности локализации для PHP

3. Мобильные платформы

  • iOS Localization — NSLocalizedString и .strings файлы
  • Android Localization — система ресурсов и strings.xml
  • Flutter intl — пакет для локализации Flutter-приложений
  • React Native i18n — адаптация i18next для React Native

4. Системы управления переводами (TMS)

  • Crowdin — популярная платформа для управления локализацией
  • Lokalise — комплексное решение с интеграциями для CI/CD
  • Phrase — профессиональная TMS с поддержкой множества форматов
  • Transifex — платформа для локализации цифрового контента

5. Инструменты для автоматизации

  • i18n-extract — автоматическое извлечение строк из кода
  • Babel Plugin i18n — интеграция с системой сборки
  • POEdit — редактор для работы с .po файлами (gettext)
  • LinguiJS — инструменты для макросов и извлечения сообщений

6. API для локализации

  • Intl API — стандартный JavaScript API для интернационализации
  • ICU MessageFormat — формат для локализации сообщений с поддержкой плюрализации
  • Google Translate API — для машинного перевода
  • DeepL API — высококачественный машинный перевод

Выбор инструментов зависит от конкретных требований проекта, используемых технологий и масштаба локализации. Для небольших проектов может быть достаточно базовых библиотек, в то время как крупные приложения выигрывают от интеграции профессиональных TMS-систем с автоматизированными процессами.

Лучшие практики и решение распространенных проблем

Успешная интернационализация и локализация требуют не только технических знаний, но и понимания типичных проблем и методов их решения. Вот ключевые практики, которые помогут избежать распространенных ошибок. 💡

Проектирование для I18N

  • Планируйте заранее — учитывайте I18N с самого начала проекта
  • Предусматривайте расширение текста — некоторые языки требуют до 40% больше пространства
  • Избегайте жестких значений в UI — используйте гибкие контейнеры и адаптивные макеты
  • Разделяйте логику и ресурсы — никаких строк в коде!

Организация процесса перевода

  • Предоставляйте контекст — комментарии и скриншоты для переводчиков
  • Используйте глоссарии — для сохранения единообразия терминологии
  • Автоматизируйте процесс — интеграция с CI/CD для синхронизации переводов
  • Привлекайте носителей языка — для проверки качества переводов

Решение распространенных проблем

  1. Проблема: Разорванный интерфейс из-за различной длины текста. Решение: Используйте адаптивную вёрстку, тестируйте с текстами разной длины, предусмотрите сокращения для критичных элементов.
CSS
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/* CSS для адаптации к разной длине текста */
.button {
min-width: 120px;
padding: 8px 16px;
white-space: normal; /* Разрешает перенос текста */
height: auto; /* Высота подстраивается под контент */
}

/* Для языков с длинными словами */
.de .button,
.fi .button {
font-size: 0.9em;
}
  1. Проблема: Неправильный порядок слов при составлении предложений из частей. Решение: Используйте полные предложения или шаблоны с именованными параметрами.
JS
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// Неправильно
t('user') + ' ' + t('deleted') + ' ' + t('file')

// Правильно
t('user_deleted_file', { user: userName, file: fileName })

// Содержимое в ресурсах
// en: "{{user}} deleted the file {{file}}"
// ja: "{{user}}さんが{{file}}ファイルを削除しました" (другой порядок слов)
  1. Проблема: Сложности с плюрализацией. Решение: Используйте библиотеки с поддержкой ICU MessageFormat.
JS
Скопировать код
// Ресурс с правилами плюрализации
messages = {
en: {
items: '{count, plural, =0{No items} one{# item} other{# items}}'
},
ru: {
items: '{count, plural, =0{Нет элементов} one{# элемент} few{# элемента} many{# элементов} other{# элементов}}'
},
ar: {
// Правила для арабского языка
}
}

  1. Проблема: Некорректное отображение специальных символов. Решение: Проверьте кодировку на всех уровнях: база данных, серверный код, клиент.

  2. Проблема: Трудности с датами и временем. Решение: Используйте специализированные библиотеки для работы с датами.

JS
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// JavaScript
import { DateTime } from 'luxon';

const date = DateTime.now().setLocale('de-DE');
console.log(date.toLocaleString(DateTime.DATE_FULL)); // 15. März 2023

// Или с Intl API
const date = new Date();
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('ja-JP', {
year: 'numeric',
month: 'long',
day: 'numeric'
});
console.log(formatter.format(date)); // 2023年3月15日
  1. Проблема: Сложности с RTL-языками. Решение: Используйте специальные CSS-свойства и тестируйте интерфейс в RTL-режиме.
CSS
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/* CSS для поддержки RTL */
html[dir="rtl"] .menu {
float: right;
}

html[dir="rtl"] .icon-arrow-right:before {
content: "\e901"; /* Использование зеркальной иконки */
}

.menu {
margin-inline-start: 10px; /* Логическое свойство, работает для LTR и RTL */
}
  1. Проблема: Обновление переводов требует перекомпиляции приложения. Решение: Используйте удалённые ресурсы или динамическую загрузку переводов.
JS
Скопировать код
// Динамическая загрузка переводов
async function loadLanguage(lang) {
try {
const response = await fetch(`/locales/${lang}.json`);
const translations = await response.json();
i18n.addResourceBundle(lang, 'translation', translations);
i18n.changeLanguage(lang);
} catch (error) {
console.error('Failed to load language', error);
}
}
  1. Проблема: Неперевёденные строки в продакшен. Решение: Внедрите автоматическую проверку полноты переводов в CI/CD.
JS
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// Скрипт для проверки недостающих переводов
const en = require('./locales/en.json');
const fr = require('./locales/fr.json');

function findMissingKeys(baseObj, targetObj, prefix = '') {
const missing = [];

Object.keys(baseObj).forEach(key => {
const currentPath = prefix ? `${prefix}.${key}` : key;

if (typeof baseObj[key] === 'object') {
missing.push(...findMissingKeys(baseObj[key], targetObj[key] || {}, currentPath));
} else if (!targetObj || !targetObj.hasOwnProperty(key)) {
missing.push(currentPath);
}
});

return missing;
}

const missingInFrench = findMissingKeys(en, fr);
if (missingInFrench.length) {
console.error(`Missing translations in French: ${missingInFrench.join(', ')}`);
process.exit(1);
}

Интернационализация и локализация — это не разовые задачи, а непрерывный процесс, который должен быть интегрирован в цикл разработки программного обеспечения. Правильная архитектура I18N с самого начала проекта, автоматизированные инструменты L10N и понимание культурного контекста — три кита, на которых держится успешный мультиязычный продукт. Помните: каждый потраченный час на интернационализацию на ранних этапах экономит дни работы при масштабировании вашего приложения на новые рынки. Будьте глобальными в мышлении, но локальными в исполнении — ваши пользователи это оценят.

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Что такое i18n и L10N в программировании?
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Элина Баранова

разработчик Android

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