Группировка массива объектов по ключу в lodash: примеры

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Быстрый ответ

Для того чтобы сгруппировать объекты по определенному ключу в JavaScript, удобно применять метод reduce() , как это показано в эффективном решении ниже:

JS Скопировать код const groupBy = (array, key) => array.reduce((accumulator, object) => { (accumulator[object[key]] ??= []).push(object); return accumulator; }, {}); const pets = [ {type: 'dog', name: 'Max'}, {type: 'cat', name: 'Kitty'}, {type: 'dog', name: 'Rex'} ]; const groupedByType = groupBy(pets, 'type'); console.log(groupedByType); // вывод: {dog: [{...}, {...}], cat: [{...}]}

Возвращаемый функцией groupBy объект содержит уникальные ключи, которым соответствуют массивы объектов из тех же категорий.

Введение в Reduce

Функция reduce — это мощный инструмент преобразования массива элементов в единый результат, или аккумулятор. Эта функция последовательно применяет заданную функцию к элементам массива, накапливая результат.

В данном случае мы накапливаем объект, где каждое свойство соответствует уникальному ключу в массиве элементов, а значение каждого свойства представляет собой массив объектов с одинаковым ключом.

JS Скопировать код const groupBy = (array, key) => array.reduce((accumulator, object) => { (accumulator[object[key]] ??= []).push(object); return accumulator; }, {});

Работа с отсутствующими ключами

В случае наличия объектов без необходимого ключа в массиве, следует отфильтровать их перед применением reduce , чтобы исключить создание свойств с undefined .

JS Скопировать код const groupBy = (array, key) => array .filter(object => object.hasOwnProperty(key)) .reduce((accumulator, object) => ((accumulator[object[key]] ??= []).push(object), accumulator), {});

Упрощение благодаря ES6

Современный синтаксис JavaScript (ES6+) позволяет сделать код более лаконичным и понятным. Стрелочные функции, параметры по умолчанию и опциональное связывание значительно упрощают функцию groupBy :

JS Скопировать код const groupBy = (array, key) => array.reduce( (accumulator, object) => ( (accumulator[object[key]] = accumulator[object[key]] || []).push(object), accumulator ), {} );

Альтернатива lodash

Если вы предпочитаете работу со сторонними библиотеками, функция _.groupBy() из lodash может оказаться удобным вариантом:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const groupedByType = _.groupBy(pets, 'type');

А функция _.mapValues() может пригодиться при необходимости трансформации значений сгруппированного объекта:

JS Скопировать код const transformed = _.mapValues(groupedByType, objs => /* ваш код трансформации здесь */);

Визуализация

Представим банку с разноцветными жвачками:

plaintext Скопировать код [🔴, 🔵, 🔴, 🟢, 🔴, 🔵]

Процесс группировки по цвету можно визуализировать следующим образом:

Markdown Скопировать код { '🔴': [🔴, 🔴, 🔴], '🔵': [🔵, 🔵], '🟢': [🟢] }

Здесь каждый ключ соответствует цвету, а значение — массиву жвачек того же цвета.

Углубляемся: Дубликаты, Чистые Объекты и Объединение

Обработка дубликатов

При наличии в данных повторяющихся ключей важно обеспечить уникальность свойств в результирующем объекте. Для отслеживания дубликатов можно использовать возможности ES6, например, Set , или метод .omit из lodash.

Пользуйтесь чистыми объектами

Если вам нужно начать с пустого объекта, его можно создать через Object.create(null) . Такой объект не будет иметь наследуемых свойств от Object.prototype .

Объединение сгруппированных объектов

Для объединения сгруппированных объектов можно применять Object.assign . Он позволяет эффективно «склеить» объекты вместе.

Практические примеры и пользовательские вариации

Сортировка групп

Вы можете отсортировать сгруппированные данные по ключам:

JS Скопировать код const groupedSorted = Object.keys(groupedByType) .sort() .reduce((accumulator, key) => ({ ...accumulator, [key]: groupedByType[key] }), {}); // Результатом будет объект с отсортированными ключами

Группировка по нескольким ключам

Метод позволяет группировать данные по нескольким ключам:

JS Скопировать код const groupByMultiple = (array, ...keys) => array.reduce((accumulator, object) => { keys.reduce((accumulatorInner, key) => ((accumulatorInner[object[key]] ??= []).push(object), accumulatorInner), accumulator); return accumulator; }, {});

Группировка по динамическим свойствам

Возможна группировка по свойствам, определенным динамичной функцией: