Группировка и суммирование значений в массиве объектов

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Быстрый ответ

Для группировки объектов по определённому свойству великолепно подходит метод Array.prototype.reduce() — это наилучший выбор:

JS Скопировать код const groupBy = (arr, prop) => arr.reduce((acc, item) => { (acc[item[prop]] = acc[item[prop]] || []).push(item); return acc; }, {}); // Проиллюстрируем применение этой функции на примере. const result = groupBy([{id: 1, val: 'A'}, {id: 1, val: 'B'}, {id: 2, val: 'C'}], 'id');

На выходе мы получаем удобную для поиска структуру, где ключами являются значения свойства id , а значениями – массивы соответствующих объектов.

Ускорение работы с помощью цикла 'for'

Если вы работаете с большим объёмом данных и производительность для вас имеет значение, выбирайте цикл for :

JS Скопировать код const groupByForLoop = (arr, prop) => { const grouped = {}; for (let i = 0; i < arr.length; i++) { let key = arr[i][prop]; if (!grouped[key]) grouped[key] = []; grouped[key].push(arr[i]); } return grouped; };

Цикл for помогает избежать ненужных затрат на вызовы функций и достигнуть высокой скорости исполнения.

Добавляем гибкость с помощью ES6 Map

Когда важен порядок элементов и требуется гибкость, вам может пригодиться структура данных Map из ES6:

JS Скопировать код const groupByMap = (arr, prop) => { return arr.reduce((acc, item) => { const key = item[prop]; const collection = acc.get(key) || []; acc.set(key, [...collection, item]); return acc; }, new Map()); };

Использование Map обеспечивает сохранение порядка элементов, что может быть критичным для некоторых задач.

Группировка в сочетании с суммированием

Если вам требуется осуществить группировку и одновременно суммировать значения, это можно выполнить за один проход:

JS Скопировать код const groupBySum = (arr, groupProp, sumProp) => { return arr.reduce((acc, item) => { let key = item[groupProp]; let val = item[sumProp]; acc[key] = (acc[key] || 0) + val; return acc; }, {}); };

Такой подход позволяет включить операцию суммирования непосредственно в процесс группировки, снижая общее количество проходов по массиву.

TypeScript: Долгой живи типовая безопасность

Для тех, кому ближе TypeScript, добавление типовой безопасности к функциям группировки будет неоценимым:

typescript Скопировать код function groupBy<T, K extends keyof T>(arr: T[], prop: K): Record<T[K], T[]> { return arr.reduce((acc: Record<T[K], T[]>, item: T) => { const groupKey = item[prop]; if (!acc[groupKey]) acc[groupKey] = []; acc[groupKey].push(item); return acc; }, {} as Record<T[K], T[]>); } // Пример применения типов в TypeScript: const result = groupBy([{id: 1, value: 'A'}, {id: 1, value: 'B'}, {id: 2, value: 'C'}], 'id');

В TypeScript применение строгой типизации повышает безопасность кода и предотвращает возникновение ошибок типизации.

Визуализация

Продемонстрируем процесс группировки на наглядном примере:

Markdown Скопировать код Представьте себе сад 🌳, полный разнообразных фруктов. Каждому виду фруктов соответствует своя корзина: Яблоки: 🍎🍎🍎 → [Корзина🧺] Бананы: 🍌🍌 → [Корзина🧺] Вишня: 🍒🍒🍒🍒 → [Корзина🧺]

Вот как работает функция groupby :

JS Скопировать код const fruitBasket = groupBy(fruits, fruit => fruit.type); // В итоге, у нас получаются корзины, аккуратно наполненные 🍎, 🍌 и 🍒!

Функция Groupby позволяет эффективно организовывать объекты по общим характеристикам.

Решение задачи: больше примеров использования

Гибкость критериев группировки

Предположим, вам нужно адаптировать критерии группировки. Это можно сделать без особых сложностей:

JS Скопировать код const groupByFunction = (arr, fn) => arr.reduce((acc, item) => { const key = fn(item); (acc[key] = acc[key] || []).push(item); return acc; }, {}); // Пример использования: группировка гораздо шире, чем просто сортировка по свойству... const groupedByCustomLogic = groupByFunction(objects, (obj) => obj.date.getFullYear());

Этот вариант groupBy позволяет применять любую функцию для расчета ключей группировки.

Погружение во вложенные свойства

Если вложенные свойства вызывают у вас беспокойство, прорывайтесь в их глубины следующим образом:

JS Скопировать код const groupByDeep = (arr, propPath) => { return arr.reduce((acc, item) => { const keys = propPath.split('.'); const key = keys.reduce((o, k) => (o || {})[k], item); (acc[key] = acc[key] || []).push(item); return acc; }, {}); };

Таким образом, можно осуществлять группировку элементов, учитывая свойства на разных уровнях вложенности.

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