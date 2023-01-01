Глифы в шрифтах: подробный гид по типографике и OpenType

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Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и типографы

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна

Заинтересованные в типографике и технологии шрифтов пользователи

За каждой буквой, цифрой или символом, который вы видите на экране или странице, скрывается целый мир типографских тонкостей — глифы. Эти визуальные единицы формируют характер шрифта, его уникальность и функциональность. Если вы когда-либо задавались вопросом, почему некоторые шрифты выглядят безупречно в любом контексте, а другие разочаровывают при ближайшем рассмотрении — ответ кроется именно в грамотной работе с глифами. Понимание того, как устроены глифы и как технология OpenType раскрывает их потенциал, даёт дизайнерам непревзойдённую власть над типографикой, превращая обычный текст в произведение искусства 🎨

Глифы в шрифтах: основные концепции и определения

Глиф — это визуальное представление символа в шрифте. Если символ — это абстрактная концепция (например, буква "А"), то глиф — конкретное графическое воплощение этой буквы в определённом шрифте. Один и тот же символ может иметь множество различных глифов — подумайте о том, как по-разному выглядит буква "а" в антикве, гротеске или рукописном шрифте.

Важно отметить, что соотношение между глифами и символами не всегда один к одному. Один символ может быть представлен несколькими глифами (например, строчная и заглавная буква), а один глиф может представлять несколько символов (как в случае с лигатурами, где две или более буквы объединяются в один глиф).

Термин Определение Пример Символ Абстрактная единица письма Буква "А" как концепт Глиф Визуальное представление символа Буква "А" в шрифте Helvetica Лигатура Один глиф, представляющий комбинацию символов "fi", "fl", "ffi" Альтернативный глиф Вариативное начертание одного и того же символа Несколько вариантов амперсанда "&"

Анатомия глифа включает в себя множество элементов, каждый из которых влияет на характер шрифта:

Штрихи — основные линии, составляющие глиф

— основные линии, составляющие глиф Засечки (серифы) — декоративные элементы на концах штрихов

(серифы) — декоративные элементы на концах штрихов Апроши — расстояние между глифами

— расстояние между глифами Кернинг — регулировка расстояния между конкретными парами глифов

— регулировка расстояния между конкретными парами глифов Контрформа — внутреннее пространство в глифах (например, внутри буквы "О")

Понимание этих концепций критически важно для работы с типографикой на профессиональном уровне. Каждый глиф в хорошо спроектированном шрифте — это результат тщательно продуманного дизайна, где учтены оптические иллюзии, удобочитаемость и эстетика.

Анна Соколова, арт-директор и шрифтовой дизайнер Помню свой первый опыт создания кириллического шрифта. Я потратила недели на разработку основных букв, и всё выглядело прекрасно... до тех пор, пока не пришло время тестировать шрифт в реальных условиях. Текст выглядел неровно, определённые сочетания букв визуально "прыгали". Именно тогда я осознала всю глубину работы с глифами — дело не только в создании красивых отдельных букв, но и в том, как они взаимодействуют друг с другом. Пришлось заново продумать кернинговые пары, добавить контекстуальные альтернативы для проблемных сочетаний. По сути, количество глифов в моём шрифте увеличилось втрое от изначально планируемого. Но результат стоил усилий — шрифт начал "дышать" и читаться естественно при любых комбинациях букв.

Технология OpenType и ее роль в работе с глифами

OpenType — это революционный формат шрифтов, разработанный Microsoft и Adobe в конце 1990-х годов. Он объединил лучшие аспекты предшествующих форматов TrueType и PostScript Type 1, добавив при этом принципиально новые возможности для работы с глифами.

Ключевые преимущества OpenType включают:

Поддержку до 65,536 глифов в одном шрифтовом файле (по сравнению с 256 в старых форматах) 🚀

Кроссплатформенную совместимость между Windows и macOS

Компактный размер файла благодаря эффективному сжатию

Встроенную поддержку продвинутых типографских функций

Возможность включать мультиязычные наборы символов в один файл

Но наиболее значительным аспектом OpenType является его способность управлять подстановкой и позиционированием глифов через так называемые "OpenType-функции". Эти функции позволяют шрифту автоматически адаптироваться к контексту, выбирая оптимальные глифы для конкретных ситуаций.

OpenType-функции делятся на несколько категорий:

Категория Функция Код Описание Стандартные лигатуры Standard Ligatures liga Заменяет последовательности букв на лигатуры (fi, fl) Контекстуальные альтернативы Contextual Alternates calt Подставляет альтернативные глифы в зависимости от окружения Стилистические наборы Stylistic Sets ss01-ss20 Позволяет выбирать между стилистическими альтернативами Дискреционные лигатуры Discretionary Ligatures dlig Декоративные лигатуры, используемые для особого эффекта Дроби Fractions frac Преобразует числа с дробной чертой в типографски корректные дроби

Технология OpenType использует две основные таблицы для управления глифами:

GSUB (Glyph Substitution) — для замены одних глифов на другие

(Glyph Substitution) — для замены одних глифов на другие GPOS (Glyph Positioning) — для точного позиционирования глифов относительно друг друга

С помощью этих таблиц разработчики шрифтов могут программировать сложное поведение шрифта, обеспечивая оптимальное отображение текста в любых языках и контекстах.

Несмотря на всю мощь, которую предоставляет OpenType, эти возможности нередко остаются недоиспользованными. Многие дизайнеры ограничиваются стандартными настройками текста, не подозревая о богатстве шрифтовых функций, доступных буквально в несколько кликов.

Практическое применение глифов в типографике

Глубокое понимание глифов и умение работать с ними трансформирует типографику из ремесла в искусство. Вот несколько практических способов, как профессионально использовать глифы в повседневных дизайн-задачах:

Лигатуры — улучшают визуальное восприятие определенных комбинаций букв (fi, fl, ffi), устраняя неудачные пересечения и сделав текст более гармоничным

— улучшают визуальное восприятие определенных комбинаций букв (fi, fl, ffi), устраняя неудачные пересечения и сделав текст более гармоничным Дроби — преобразуют обычные цифры с косой чертой (1/2) в типографски корректные дроби (½)

— преобразуют обычные цифры с косой чертой (1/2) в типографски корректные дроби (½) Капительные буквы — обеспечивают более элегантную альтернативу заглавным буквам для акронимов и аббревиатур

— обеспечивают более элегантную альтернативу заглавным буквам для акронимов и аббревиатур Альтернативные цифры — выбор между табличными и пропорциональными, а также между выключными и строчными цифрами

— выбор между табличными и пропорциональными, а также между выключными и строчными цифрами Орнаменты и декоративные элементы — добавляют изящные штрихи в заголовки или разделители 🎭

Для профессиональной типографики критически важно знать, когда и как применять определённые глифы. Например, в заголовках часто уместно использовать декоративные альтернативы и дискреционные лигатуры, в то время как в основном тексте лучше придерживаться стандартных лигатур и более консервативных решений.

Интересный факт: некоторые шрифты содержат "скрытые сокровища" — специальные глифы, доступные только через функции OpenType или панели глифов. Например, шрифт Zapfino включает сотни альтернативных начертаний, которые превращают обычный текст в каллиграфическое произведение искусства.

При работе над многостраничными изданиями согласованное использование глифов становится элементом стилистического единства документа. Выработайте типографский стиль, определяющий, какие OpenType-функции будут активированы:

Выберите тип используемых цифр (старостильные или табличные)

Определите набор применяемых лигатур

Укажите особые случаи использования альтернативных глифов

Стандартизируйте подход к пунктуации и специальным символам

Дмитрий Корнеев, издательский дизайнер Работая над редизайном научного журнала, я столкнулся с интересной задачей: требовалось создать визуально отличимую, но унифицированную систему для представления сложных формул, графиков и числовых данных. Шрифты, используемые ранее, делали страницы визуально разрозненными — табличные цифры в одном месте, пропорциональные в другом, дроби выглядели неоднородно. Решением стало использование шрифта с богатым набором OpenType-функций. Мы применяли табличные цифры для таблиц и графиков, обеспечивая выравнивание в столбцах. Для формул использовали математические глифы и правильные дроби. В основном тексте — пропорциональные выключные цифры, идеально сочетающиеся с текстом. Что удивило заказчика — мы использовали всего одну шрифтовую семью вместо трёх разных шрифтов, применявшихся ранее. Это не только создало визуальное единство издания, но и упростило работу для редакторов, которым больше не приходилось переключаться между разными шрифтами для разных элементов. Грамотное использование глифов сделало дизайн одновременно более профессиональным и более практичным.

Продвинутые возможности работы с глифами в дизайне

Для тех, кто стремится к истинному мастерству типографики, OpenType предлагает ряд продвинутых возможностей, которые позволяют превратить текст в высокохудожественную форму выражения.

Контекстуальные альтернативы — одна из самых интересных функций OpenType. Они автоматически подбирают оптимальные варианты глифов в зависимости от окружающих букв. Это особенно важно для рукописных шрифтов, где буквы должны естественно соединяться друг с другом. Например, буква "т" может иметь разную форму в начале, середине и конце слова.

Исторические формы позволяют воссоздать типографику прошлых эпох. Например, длинное "s", напоминающее "f", которое использовалось в печати до 19 века. Такие глифы придают тексту аутентичный исторический характер, что бесценно для проектов с винтажной или ретро-эстетикой.

Стилистические наборы (Stylistic Sets) — это группы альтернативных глифов, объединенных общей стилистикой. Современные шрифты могут предлагать до 20 различных стилистических наборов, что позволяет радикально менять внешний вид текста без смены шрифта.

Рассмотрим несколько примеров продвинутого применения глифов:

Смешение стилей — использование разных стилистических наборов для заголовков и подзаголовков в рамках одной шрифтовой гарнитуры

— использование разных стилистических наборов для заголовков и подзаголовков в рамках одной шрифтовой гарнитуры Создание уникальных логотипов — комбинирование альтернативных глифов для создания оригинальной типографской композиции

— комбинирование альтернативных глифов для создания оригинальной типографской композиции Типографские акценты — выделение ключевых слов с помощью декоративных альтернатив

— выделение ключевых слов с помощью декоративных альтернатив Многоязычная типографика — гармоничное сочетание глифов из разных языковых систем в одном дизайне

Особого внимания заслуживает работа с вариативными шрифтами (Variable Fonts) — новой технологией в рамках OpenType, которая позволяет хранить в одном файле бесконечное количество начертаний, регулируемых через оси вариативности. Дизайнер может плавно менять толщину, ширину, наклон и другие параметры шрифта, точно настраивая его под конкретные условия. 🔠

При работе с глифами важно учитывать технические ограничения. Не все программы одинаково хорошо поддерживают продвинутые OpenType-функции. Проверяйте, как ваша типографика будет воспроизводиться в целевой среде — будь то веб, печать или цифровые продукты.

Инструменты и программы для эффективной работы с глифами

Профессиональная работа с глифами требует соответствующих инструментов. Рассмотрим ключевые программы и ресурсы, которые помогут раскрыть полный потенциал типографики.

Для дизайнеров графических материалов основными рабочими средами являются Adobe InDesign, Illustrator и Photoshop. Все они предоставляют доступ к панели глифов (Glyphs panel), которая позволяет просматривать и вставлять альтернативные глифы. В InDesign дополнительно доступны расширенные настройки OpenType через панель Character.

Для более глубокой работы с глифами существуют специализированные инструменты:

Инструмент Тип Основные возможности Glyphs App Редактор шрифтов Создание и редактирование шрифтов, настройка OpenType-функций FontLab Профессиональный редактор шрифтов Полный цикл создания шрифтов с продвинутыми OpenType-возможностями Wakamai Fondue Веб-сервис Анализ возможностей OpenType-шрифтов Axis-Praxis Веб-инструмент Тестирование вариативных шрифтов Adobe Font Development Kit Набор инструментов Продвинутая разработка и тестирование OpenType-функций

Для веб-дизайнеров важно понимать, как использовать OpenType-функции в CSS. Современные браузеры поддерживают многие возможности OpenType через свойство font-feature-settings :

font-feature-settings: "liga" — включает стандартные лигатуры

— включает стандартные лигатуры font-feature-settings: "dlig" — включает дискреционные лигатуры

— включает дискреционные лигатуры font-feature-settings: "smcp" — включает малые капители

— включает малые капители font-feature-settings: "frac" — включает дроби

— включает дроби font-feature-settings: "ss01" — включает первый стилистический набор

С появлением веб-шрифтов и технологии WOFF (Web Open Font Format) богатые OpenType-возможности стали доступны и в веб-дизайне. Однако следует помнить о балансе между типографским богатством и производительностью: шрифты с большим количеством глифов имеют больший размер файла.

Для эффективной работы с глифами рекомендуется следующий процесс:

Изучите документацию к используемому шрифту — хорошие шрифты часто сопровождаются подробным описанием доступных OpenType-функций Создайте образцы текста с различными комбинациями OpenType-настроек для выбора оптимального варианта Документируйте выбранные настройки для обеспечения единообразия в проекте Тестируйте результат на целевых устройствах и в целевой среде Для сложных проектов создайте библиотеку стилей с предустановленными OpenType-настройками

Помните, что мастерство в работе с глифами приходит с практикой. Экспериментируйте с различными шрифтами и их возможностями, и со временем вы разовьете интуитивное понимание того, какие глифы и OpenType-функции лучше всего подходят для конкретных задач.