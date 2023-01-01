Генерация случайных boolean в JavaScript: оптимальные методы

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Быстрый ответ

Для генерации случайного булева значения с равной вероятностью получить true и false , используйте выражение Math.random() < 0.5 :

JS Скопировать код const randomBool = Math.random() < 0.5; // Это аналог подбрасывания монетки, но без самой монеты

Метод использует функцию Math.random() , которая генерирует число в диапазоне от 0 до <1, обеспечивая таким образом равные шансы получить true или false .

Регулирование вероятностей

Вы можете изменить вероятность выпадения true по отношению к false , просто скорректировав число:

JS Скопировать код const likelyTrue = Math.random() < 0.75; // Теперь вероятность получить 'true' составляет 75%. Это почти как чихнуть при аллергии!

А для случайного выбора можно использовать библиотеку lodash:

JS Скопировать код const randomBool = _.sample([true, false]); // Функция _.sample из lodash выбирает между true и false, словно это мороженое!

Создание безопасных случайных булевых значений

Если вам требуется высокая степень безопасности, используйте функцию crypto.getRandomValues() :

JS Скопировать код const secureRandomBool = (crypto.getRandomValues(new Uint8Array(1))[0] & 1) === 1; // Это надёжное булево значение, не уступающее по надёжности коду шпионских агентов!

Лучшие практики для ИИ

Если ваши алгоритмы содержат элементы искусственного интеллекта (ИИ) и вам необходима контролируемая случайность, следующий подход будет весьма уместен:

JS Скопировать код var AIrandomBool = () => Math.random() < 0.5; // Непредсказуемость на высшем уровне!

Делаем код простым с помощью Math.round

Если вы сторонник простых решений, вот ещё один элегантный вариант:

JS Скопировать код var randomBoolean = !Math.round(Math.random()); // Прекрасная загадка: истина это или ложь? Мы никогда не узнаем!

Визуализация

Воображайте, что вы бросаете монету, но без самой монеты:

JS Скопировать код var result = Math.random() < 0.5; // Вращайте рулетку!

В итоге: либо "Орёл", либо "Решка":

Markdown Скопировать код Random < 0.5: 🎲👉💰 Орёл (true) Random ≥ 0.5: 🎲👉💰 Решка (false)

Два исхода одной математической функции. Добро пожаловать в мир JavaScript! 🔄

Эффективное использование

Производительность и читаемость – важные аспекты. Вот примеры эффективного использования случайности в ваших JS скриптах:

JS Скопировать код // Выбор направления const direction = Math.random() < 0.5 ? 'left' : 'right'; // Где же идти? Не знаю, позволь JavaScript решить! // Случайные действия в циклах for(let i = 0; i < 10; i++) { if(getRandomBool()) doSomething(); } // Каждый день жизни – новый цикл и новые возможности. // Безопасная генерация случайных значений в Node.js const crypto = require('crypto'); const randomBoolean = crypto.randomInt(0, 2) === 1; // Непредсказуемость на уровне победителя премии "Оскар"! // Динамическое изменение интерфейса, например, класса CSS element.classList.toggle('active', Math.random() < 0.5); // Сайт, который меняется при каждом моргании? Это в ваших руках! // Рандомизация в игровых событиях if (Math.random() < 0.25) { spawnExtraLife(); } // Овладей искусством внезапного создания!

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