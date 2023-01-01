Генерация случайной строки в JavaScript: алфанумерика

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Быстрый ответ

Чтобы получить случайную алфавитно-цифровую строку, используйте нижеуказанный подход:

JS Скопировать код function fastRandString(n) { return [...Array(n)].map(() => (~~(Math.random() * 36)).toString(36)).join(''); } console.log(fastRandString(10));

Разбор механизма

Рассмотрим в деталях, как работает представленный код:

Совмещение математики и случайности

Функция Math.random() возвращает случайное дробное число в диапазоне от 0 до 1. Метод toString(36) преобразует этот результат в строку, используя цифры и буквы от 0 до z. Оператор ~~ служит для округления получаемого значения вниз.

Длина строки и вероятность дубликатов

Из-за случайности, обусловленной функцией Math.random() , вероятность получения одинаковых строк возрастает с ростом их числа, примерно после 70 миллионов итераций.

Более высокий уровень случайности

Для приложений, требующих высокой случайности, уместно воспользоваться дополнительными инструментами:

Библиотеки на помощь

Библиотека lodash предоставляет функцию _.random , гарантирующую равномерность распределения и обеспечивающую более высокую непредсказуемость.

Уникальность и коллизии

Для гарантированного создания уникальных строк следует использовать внешние библиотеки, такие как uuid .

Введение: заглавные буквы

Расширьте набор символов для включения в алфавитно-цифровую строку заглавные буквы:

JS Скопировать код function randomAlphaNumeric(length) { const chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'; return [...Array(length)].map(() => chars.charAt(Math.floor(Math.random() * chars.length))).join(''); }

Визуализация

Хорошо представить этот процесс как многократное встряхивание банки с "супом" из букв и цифр, после которого мы наугад достаем "лапши" (символов):

Завершение: разнообразие как приправа кода

Выбирая методы генерации случайных строк, необходимо обратить внимание на область их применения:

Для небольших веб-приложений достаточно производить простое преобразование в 36-ичной системе счисления.

При работе с большим объемом данных рекомендуется использовать специализированные библиотеки.

Для приложений с высокими требованиями к безопасности необходимо использовать криптостойкие способы.

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