Генерация случайной строки в JavaScript: алфанумерика#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Алгоритмы
Быстрый ответ
Чтобы получить случайную алфавитно-цифровую строку, используйте нижеуказанный подход:
function fastRandString(n) {
return [...Array(n)].map(() => (~~(Math.random() * 36)).toString(36)).join('');
}
console.log(fastRandString(10));
Разбор механизма
Рассмотрим в деталях, как работает представленный код:
Совмещение математики и случайности
Функция
Math.random() возвращает случайное дробное число в диапазоне от 0 до 1. Метод
toString(36) преобразует этот результат в строку, используя цифры и буквы от 0 до z. Оператор
~~ служит для округления получаемого значения вниз.
Длина строки и вероятность дубликатов
Из-за случайности, обусловленной функцией
Math.random(), вероятность получения одинаковых строк возрастает с ростом их числа, примерно после 70 миллионов итераций.
Более высокий уровень случайности
Для приложений, требующих высокой случайности, уместно воспользоваться дополнительными инструментами:
Библиотеки на помощь
Библиотека lodash предоставляет функцию
_.random, гарантирующую равномерность распределения и обеспечивающую более высокую непредсказуемость.
Уникальность и коллизии
Для гарантированного создания уникальных строк следует использовать внешние библиотеки, такие как
uuid.
Введение: заглавные буквы
Расширьте набор символов для включения в алфавитно-цифровую строку заглавные буквы:
function randomAlphaNumeric(length) {
const chars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
return [...Array(length)].map(() => chars.charAt(Math.floor(Math.random() * chars.length))).join('');
}
Визуализация
Хорошо представить этот процесс как многократное встряхивание банки с "супом" из букв и цифр, после которого мы наугад достаем "лапши" (символов):
Завершение: разнообразие как приправа кода
Выбирая методы генерации случайных строк, необходимо обратить внимание на область их применения:
- Для небольших веб-приложений достаточно производить простое преобразование в 36-ичной системе счисления.
- При работе с большим объемом данных рекомендуется использовать специализированные библиотеки.
- Для приложений с высокими требованиями к безопасности необходимо использовать криптостойкие способы.
Полезные материалы
- Math.random() – JavaScript | MDN — основной ресурс для генерации случайных чисел в JavaScript.
- Как создать GUID/UUID? – Stack Overflow — обсуждение методов создания уникальных идентификаторов.
- uuidjs/uuid на GitHub — надежная библиотека для создания UUID.
- Number.prototype.toString() – JavaScript | MDN — метод toString для преобразования чисел в строки с выбором основания.
- Документация Crypto | Node.js — модуль Crypto в Node.js для генерации случайных значений.
- Быстрая генерация случайной строки в JavaScript на GitHub Gist — пример реализации в формате Gist.
- Генерация случайных строк/символов в JavaScript – Stack Overflow — сравнение различных способов генерации случайных строк.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер